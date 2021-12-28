Минздрав включил информацию об «омикроне» в новую версию рекомендаций по COVID

В новую версию рекомендаций Минздрава по профилактике, диагностике и лечению коронавируса включена информация о варианте вируса «омикрон», сообщила пресс-служба министерства.

Минздрав во вторник выпустил 14-ую версию методических рекомендаций по диагностике, лечению и профилактике коронавирусной инфекции, в раздел «Этиология, патогенез и патоморфология» была включена «информация о новом варианте коронавируса – «омикрон», а также актуализирована информация в разделах «Эпидемиологическая характеристика» и «Клинические особенности», передает РИА «Новости».

Также в новую версию рекомендаций вошла вакцина для детей старше 12 лет.

Отмечается, что документ разработан рабочей группой, включающей ведущих российских экспертов в области инфекционных заболеваний, лабораторной диагностики, пульмонологии, медицинской реабилитации и призван обеспечить оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19 по единым протоколам на всей территории России.

Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».

Врач-терапевт Алексей Водовозов заявлял, что для борьбы с этим штаммом необходим гибридный иммунитет.

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