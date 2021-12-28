Россия заключила первые экспортные контракты на новый АК-19 под патрон НАТО

Россия потребовала участия военных представителей НАТО в переговорах по безопасности

В России подтверждают, что переговоры с США по гарантиям безопасности могут состояться 10 января, а с НАТО – 12 января, но окончательной и полной договоренности по всем аспектам будущих консультаций нет, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. Он отметил, что для Москвы крайне важно получить подтверждение от НАТО, что в делегации альянса на переговорах по гарантиям безопасности будут военные представители.

Рябков заявил, что может подтвердить, что «именно эти даты рассматриваются, но окончательной договоренности нет», передает РИА «Новости».

Говоря о возможных переговорах с НАТО по гарантиям безопасности 12 января, он подтвердил, что эта дата прорабатывается.

«У нас нет окончательной, полной договоренности по всем аспектам, но альтернативные даты тоже не рассматриваются», – пояснил Рябков.

Он отметил, что для Москвы крайне важно получить подтверждение от НАТО, что в делегации альянса на переговорах по гарантиям безопасности будут военные представители.

«Мы туда выезжаем в межведомственном формате, наше Министерство обороны будет представлено на очень солидном уровне. И нам важно, чтобы военные провели профессиональный разговор», – добавил Рябков.

Он напомнил, что накануне в Минобороны России прошел брифинг для военных атташе стран НАТО, где были «даны оценки, указано на те тревожные, весьма тревожные моменты, которые мы наблюдаем в поведении западных стран и Североатлантического альянса в целом».

«Все это требует углубленного рассмотрения», – добавил замминистра.

Он также сообщил, что Россия передала США свои соображения по повестке дня переговоров по гарантиям безопасности, однако «сейчас видим ссылки на неназванных представителей администрации США о том, что предполагают они обсуждение и Украины, и контроля над вооружениями».

«Что такое контроль над вооружениями? Это некая абстракция (...) Мы исходим из того, что обсуждаться должны проекты, которые представлены российской стороной: проект двустороннего договора о гарантиях безопасности с США и проект многостороннего соглашения с НАТО. Вот повестка дня, на этом нужно сосредоточиться. Ради этого запускаются переговоры, и коллеги в Вашингтоне должны именно из этого исходить», – отметил Рябков.

Ранее агентства AFP и Reuters сообщили со ссылкой на представителя Белого дома, что переговоры России с США пройдут 10 января, консультации РФ и НАТО 12 января, а 13 января состоится встреча представителей России с ОБСЕ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил накануне, что переговоры с США по гарантиям безопасности состоятся «сразу после новогодних каникул».

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Совет Россия – НАТО должен пройти 12 января, соответствующее решение принял генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что главными вопросами на предстоящих переговорах являются нерасширение НАТО и непоявление у границ России угрожающих безопасности вооружений.

Напомним, что в декабре МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины, также Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии.

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