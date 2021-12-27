В Тбилиси одновременно назвали Саакашвили «узником Путина» и «союзником Путина»

Бывший президент Грузии Георгий Маргвелашвили в понедельник навестил в военном госпитале в Гори осужденного на три и шесть лет лишения свободы своего предшественника на посту руководителя страны Михаила Саакашвили, после чего назвал последнего «узником Путина», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Наша встреча была очень продуктивной, мы говорили о вопросах безопасности вокруг Грузии, о сложной геополитической обстановке. Главным ее актором является Россия. Мы должны признать, что в интересах (президента России Владимира) Путина, чтобы под арестом находился один из самых видных его оппонентов – Саакашвили», – сказал Маргвелашвили.

В правящей «Грузинской мечте», в свою очередь, Саакашвили назвали не «узником», а «союзником Путина».

«Саакашвили делал все, что отвечало стратегическим планам Путина», – сказал первый вице-спикер парламента от правящей партии Георгий Вольский.

По его словам, «безосновательно» говорить о том, что Саакашвили – «узник Путина».

Нынешние власти Грузии регулярно говорят о том, что Саакашвили передал России контроль над стратегическими областями экономики страны, в первую очередь над энергетикой. Также при Саакашвили Грузия потеряла Абхазию и Южную Осетию.

Ранее власти Грузии заявили, что начатая в Тбилиси массовая голодовка сторонников Михаила Саакашвили не приведет к освобождению экс-президента из заключения.

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