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В Германии вступил в силу приговор о пожизненном заключении по делу Хангошвили
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Решение Высшего суда Берлина о пожизненном заключении россиянина Вадима Соколова по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в 2019 году вступило в силу, сообщила пресс-служба судебной инстанции.
«Приговор против 56-летнего российского гражданина Вадима К., псевдоним Вадим С., по делу о так называемом убийстве в Тиргартене, вступило в силу. Никто из участников процесса не опротестовал приговор», – приводит РИА «Новости» заявление суда.
15 декабря Высший суд Берлина приговорил россиянина Вадима Соколова к пожизненному заключению по делу об убийстве гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили.
Напомним, прокуратура Берлина в 2020 году предъявила Соколову обвинения в убийстве и незаконном владении полуавтоматическим огнестрельным оружием.
Убийство 40-летнего гражданина Грузии, проживавшего в Берлине под именем Торнике К. (Зелимхан Хангошвили), было совершено 23 августа 2019 года. Американские СМИ стали писать о «российском следе» в деле об убийстве в Берлине, а Германия объявила двух сотрудников посольства России персонами нон грата.
Власти прояснили ситуацию с претензиями ЕС на 290 млрд евро
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В пресс-службе Минэкономразвития России заявили, что информация о том, что Евросоюз предъявил к России претензии на получение выплаты в размере 290 млрд евро, недостоверна.
«Требования ЕС сводятся к отмене или модификации отдельных мер Российской Федерации, которые ЕС считает нарушающими правила ВТО. В 290 млрд евро ЕС оценивает рынок закупок России, а не причиненный ЕС ущерб», – сообщили в МЭР России, передает ТАСС.
В министерстве добавили, что сами правила ВТО не предполагают возможности выплат каких-либо компенсаций.
«В рамках ранее проведенных с ЕС консультаций Россия представила Евросоюзу подробные разъяснения относительно полного соответствия указанных мер обязательствам России в рамках ВТО», – отмечается в пресс-релизе МЭР.
В Минэкономразвития добавили, что продолжат защищать российские правила закупок «в рамках соответствующих судебных процедур».
Напомним, Евросоюз направил во Всемирную торговую организацию (ВТО) обращение с требованием взыскать с России 290 млрд евро за «дискриминацию» европейских товаров с помощью политики импортозамещения. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что ЕС пытается поставить Россию в торгово-экономическое положение Украины с помощью ВТО.
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Хуснуллин поспорил с Шойгу о строительстве новых городов
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В России строительство новых мегаполисов создаст колоссальную нагрузку на инфраструктуру, поэтому лучше благоустраивать существующие города, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.
«На мой взгляд, нужно не дополнительные мегаполисы строить, а благоустраивать те, которые есть. Любой новый масштабный проект – это колоссальная нагрузка на инфраструктуру», – прокомментировал предложение министра обороны Сергея Шойгу о строительстве новых городов в Сибири Хуснуллин, передает ТАСС.
Он уточнил, что у него двоякое отношение к идее Шойгу, так как надо оценивать каждый конкретный случай. «Можно развивать Братск. Нормальная точка роста, экономика просчитывается. Сейчас в Якутии будет расти Нерюнгри. Пока город небольшой, но потенциал колоссальный. Стоит вложиться, чтобы люди там жили, а не на вахту ездили. Поэтому тема новых городов требует детальной проработки», – добавил вице-премьер.
В октябре сообщалось, что министр обороны Сергей Шойгу будет реализовывать идею строительства новых сибирских городов и по партийной линии, на проработку конкретных планов потребуется время.
Ранее Шойгу рассказал, где в Сибири могут построить новые города. Шойгу заявил, что «речь идет не просто о строительстве в тайге новых населенных пунктов, а именно о развитии сибирских макрорегионов и всей страны». В частности, между Братском и Красноярском может быть создан промышленный центр «Медь и электротехника». В Южной Сибири – организовать добычу с более высоким переделом коксующегося угля, у Канска – наладить углехимическое производство востребованных пластиков из неликвидного сырья.
Напомним, Шойгу предложил построить в Сибири несколько крупных городов. В Кремле отмечали, что Путину импонирует инициатива министра о строительстве новых городов, вместе с тем ведется постоянная работа, чтобы минимизировать негативные тенденции в отношении имеющихся городов.
В США назвали недопустимую ошибку в отношении России
При успешном итоге переговоров по гарантиям безопасности Запад рискует воссоздать исключительную сферу влияния России в Евразии, заявил американский полковник Уэс Мартин в статье для журнала National Interest.
«Эти требования появились для защиты Москвы, однако их принятие может привести к тому, что Запад оставит бывшие советские государства и воссоздаст исключительную сферу влияния России от Черного и Балтийского морей до Тихого океана», – цитирует РИА «Новости» Мартина.
По его мнению, это недопустимая ошибка и предложение России должно быть отклонено. Полковник предложил вместо этого оказать помощь Киеву в проведении военных реформ, а также финансовую поддержку.
Ранее МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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В Британии сообщили о плане эвакуации военных с Украины
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Британия готовится эвакуировать c Украины свои силы в случае обострения ситуации, сообщает газета Daily Express.
Издание сообщает, что командующие ВС Британии составили планы действий в чрезвычайных ситуациях. «Военное руководство должно провести всеобъемлющий «обзор» (британской учебной миссии) Orbital, чтобы гарантировать, что весь персонал Соединенного Королевства может быть «безопасно выведен», – приводит сообщение РИА «Новости».
Сообщается, что преимущественно британские силы на Украине размещены в городе Яворов Львовской области, а небольшая группа офицеров штаба находится в Киеве. Согласно источникам, они должны направиться к границе с Польшей.
Приказ об эвакуации должен поступить от начальника британского Управления совместных операций штаба генерал-полковника Чарли Стрикланда.
«Он будет внимательно следить, чтобы оценить воздействие любого вмешательства на возможность вывести свои войска, он не может допустить, чтобы они там оказались в ловушке», – приводит издание слова источника из ВС.
Ранее бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что на Украине действует частная военная компания (ЧВК) из Великобритании. Она, по словам экс-офицера СБУ, опирающегося на собственные источники, охраняет британских специалистов, которые участвуют в строительстве военно-морской базы в Очакове.
Прозоров также сообщил, что британцы «плотно обживают юг Украины, прописались в Николаеве», а на крупный военный аэродром Кульбакино «регулярно приходят борта из Альбиона». Их тоже охраняют бойцы ЧВК из Британии, которые базируются в гостинице «Александровская» в Николаеве, сказал бывший подполковник.
В октябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него «была встреча в офисе MI-6». По данным украинских СМИ, Зеленский во время своего визита в Британию тайно встретился с главой MI-6 Ричардом Муром. По словам украинского лидера, у него «нет никаких секретов» относительно проведенных переговоров, но всю информацию он раскрыть не может, поскольку «это государственные дела». Зеленский уточнил, что на встрече в основном обсуждалась тема помощи Украине в защите территориальной целостности государства в части работы украинских СМИ.
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки Skynews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.
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Земан рассказал о создании «афганского Мюнхена» после капитуляции НАТО
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После капитуляции НАТО в Афганистане, в результате чего к власти в этой стране снова пришло движение «Талибан*» (запрещенное ООН движение, признано террористическим в России), ситуация в мире ухудшилась, заявил во время обращения к согражданам президент Чехии Милош Земан.
«Международная ситуация с точки зрения безопасности ухудшилась после капитуляции НАТО в Афганистане, в результате чего к власти в этой стране снова пришло террористическое движение «Талибан*». Этот «афганский Мюнхен», судя по всему, приведет к усилению миграционных потоков из Афганистана, но, прежде всего, к усилению риска, в том числе в Европе, новых террористических атак, подобных атакам на нью-йоркских «близнецов» (здания Всемирного торгового центра в 2001 году), которые организовал именно «Талибан*», – цитирует его РИА «Новости».
Напомним, наступления на правительственные силы Афганистана начались в начале августа. Боевики вошли в Кабул 15 августа, а на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, который охраняли американские военные, шла массовая эвакуация населения. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
Водитель выбил зубы росгвардейцу за сделанное замечание в центре Петербурга
В Адмиралтейском районе Петербурга произошло нападение на сотрудника Росгвардии.
26 декабря около 13.00 находившийся за рулем Hyundai Accent неизвестный в ходе дорожного конфликта выбил два зуба росгвардейцу, который сделал ему замечание за нарушение ПДД. Инцидент произошел на углу Измайловского проспекта и 7-й Красноармейской улицы, рассказал 78.ru источник в правоохранительных органах.
Вскоре после инцидента был объявлен план «Перехват». Ведется розыск преступника. Проводится проверка.
Напомним, в ноябре сотрудник СОБРа погиб при задержании телефонных мошенников в Петербурге. Один из подозреваемых наехал на сотрудника спецназа на машине и скрылся, но позднее был задержан. Он объяснил свой поступок «испугом». Погибшего при исполнении в Петербурге росгвардейца наградили посмертно.
Зеленскому передали нецензурное послание от украинских женщин
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Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива опубликовал нецензурное «послание» жительницы Украины в адрес президента страны Владимира Зеленского из-за решения о постановке гражданок на воинский учет.
Видео, на котором корреспондент издания «Страна.ua» спросил женщину на улице, как она относится к решению главы государства поставить украинок на воинский учет, опубликовано в Telegram-канале депутата.
«Отрицательно [отношусь]. Землю продали – нам отстаивать нечего. Имущество [бывшего президента Украины Петра] Порошенко, Зеленского и иже с ними я отстаивать не собираюсь вообще», – сказала она.
Завершился ролик нецензурным жестом украинки в адрес лидера страны и других высокопоставленных чиновников, а также фразой «Вот вам!».
В комментарии к публикации Кива написал, что украинские женщины «главнокомандующему и министру обороны Украины послание передали и направление указали».
Напомним, что министерство обороны Украины опубликовало приказ, согласно которому женщины от 18 до 60 лет, годные по состоянию здоровья, должны наряду с мужчинами вставать на военный учет. Военнообязанными становятся представительницы более 100 профессий. Встать на учет нужно до конца 2022 года, причем даже женщинам с несовершеннолетними детьми, что является основанием для освобождения от воинской службы.
В воскресенье стало известно, что беременных и женщин с малолетними детьми также возьмут на воинский учет.
Сообщалось, что президента Украины Владимира Зеленского просят отменить приказ министерства обороны страны, согласно которому на воинский учет надо поставить сотни тысяч женщин, в том числе беременных и имеющих несовершеннолетних детей.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем украинок заставляют идти в военкоматы. Украинский политолог Андрей Золотарев заявил, что решение поставить миллионы украинок на военный учет политически токсично для киевских властей.
В Польше испугались исключения из ЕС
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Выход или исключение Польши из Евросоюза может оказаться «трагедией» для государства, предупредил сенатор от Польской крестьянской партии Ян Филипп Либицкий.
По его мнению, при подобном сценарии Варшава может попасть в сферу влияния России. «Мы находимся в таком месте в Европе, что, на мой взгляд, говорить о каком-то нейтралитете – это просто сказки. Либо мы можем находиться в ЕС и НАТО, либо – в российской сфере влияния», – приводит его слова РИА «Новости».
Кроме того, Либицкий выразил мнение о том, что польским властям следует сделать все возможное, чтобы страна никогда не покинула ЕС, так как данный сценарий будет «катастрофическим». Он добавил, что Варшаве требуется как можно скорее принять евро в качестве национальной валюты, чтобы избежать подобного развития ситуации.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что страны НАТО ни в коем случае не должны поддаваться на «шантаж» со стороны России с требованием к альянсу прекратить поддержку бывших республик СССР, он уверен, что ответом на это может быть встречный ультиматум.
Шойгу сказал, что произошло бы в Крыму без воссоединения с Россией
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Мир в Крыму удалось сохранить благодаря России, туда могли хлынуть украинские ультранационалисты, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
«Слава Богу, что под руководством нашего президента в 2014 году удалось сохранить мир в Крыму», – сказал он в интервью изданию «Аргументы и факты».
По его мнению, в том случае, если бы украинские экстремисты и наемники из западных стран прибыли после совершения в Киеве госпереворота в Крым, то «никому бы мало не показалось».
«Там был бы такой очаг, что не потушили бы всем миром. Мы до сих пор видим последствия попыток этих нелюдей вместе с украинскими войсками навести свои порядки в Донецкой и Луганской областях», – подчеркнул Шойгу.
При этом он напомнил, что российские спасатели принимали участие в миротворческих миссиях в Абхазии, Приднестровье, Южной Осетии, Грузии, а позже в Таджикистане. По словам Шойгу, возникшие конфликты в этих регионах являлись чрезвычайными ситуациями, в которых спасатели были обязаны участвовать.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года в ходе референдума, на котором большинство местных жителей высказались за присоединение. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине. Киев итоги референдума до сих пор не признает, считая Крым временно оккупированной территорией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
Президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что до госпереворота на Украине не приходило в голову, чтобы Крым воссоединился с Россией.
Комментируя его слова, глава Крыма Сергей Аксенов отметил: западные страны не замечают очевидный факт, что в 2014 году Россия не могла не взять под защиту крымчан и севастопольцев.
Вице-президент США пообещала «самые сильные» санкции России из-за Украины
Вице-президент США Камала Харрис в эфире телеканала CBS заявила, что Россию могут ждать санкции, которых еще не было, из-за ситуации на Украине.
Она дала понять, что США координируют свою позицию с союзниками и напрямую доводят ее до сведения российских властей, сообщает РИА «Новости».
«Мы напрямую разговариваем с Россией. Мы очень ясно даем понять, что России не следует посягать на суверенитет Украины, что мы отстаиваем ее территориальную целостность», – ответила Харрис, случится ли в ближайшие несколько недель «горячая война в Европе».
Она подчеркнула, что США работают с союзниками «и очень ясно дали понять, что готовы применить санкции, которых вы еще не видели раньше».
Напомним, что президент Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки SkyNews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.
Ранее МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
Украинский дипломат раскрыл «заговор» Путина и Зеленского
Бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что российский лидер Владимир Путин якобы согласится на встречу с Владимиром Зеленским, если тот «уничтожит политическую карьеру» экс-главы Украины Петра Порошенко.
«Это требование Путина для того, чтобы он согласился с Зеленским говорить. То есть для Путина Порошенко – это враг номер один», – сказал дипломат в эфире телеканала «Украина 24», сообщает РИА «Новости».
При этом он отметил, что его слова основаны на «опыте работы и общения с российской стороной во многих переговорах».
Напомним, Порошенко стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму.
Порошенко имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Порошенко также фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка.
Кадыров: Из-за поведения Зеленского Украину должны присоединить к России
Если украинский президент Владимир Зеленский продолжит свою антироссийскую политику, то Украину могут присоединить к России, считает глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Мое глубокое убеждение, если господин Зеленский и его команда так будут вести себя, то Украину должны присоединить к нашей стране. Украинцы – наш народ, это наша территория. Это мое мнение», – сказал Кадыров на пресс-конференции в Грозном, сообщает РИА «Новости».
Кадыров заявил, что готов сам решить украинскую проблему.
«Если бы мне поручили, я бы давно решил бы этот вопрос. Или присоединил бы Чеченскую Республику к Украине, или давно забрал бы, решил бы вопрос там. Но есть государственные договоренности, которые не позволяют принимать такие решения», – отметил он.
Он добавил, что у западных стран есть интерес поставить на Украине свои военные базы и тем самым диктовать условия России. При этом он выразил уверенность, что «наш президент этого не позволит. А мы – пехота, готовы выехать и выполнить приказ абсолютно без проблем. Потому что целостность, безопасность государства и нашего народа – важнее всего».
Напомним, президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что до госпереворота на Украине не приходило в голову, чтобы Крым воссоединился с Россией.
В Киеве заявили о «троллинге» американцев со стороны Шойгу
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Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что глава Минобороны России Сергей Шойгу «троллит» США с помощью «информационно-психологической операции».
Арестович считает, что слова Шойгу об американских частных военных компаниях в Донбассе – «это чистое нагнетание» паники «по канонам информационно-психологических операций». По мнению Арестовича, российская сторона «троллит американцев по аналогии с химическим оружием в Ираке, что американцы использовали как один из аргументов для проведения военной операции в Ираке», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Дом».
Напомним, Шойгу сообщил, что американские ЧВК планируют в Донбассе провокации с химикатами, . По данным Шойгу, сотрудники американских ЧВК находятся в той части Донецкой области, которую контролируют украинские силовики. Киевский политолог Владимир Скачко указывал, что Арестович играет роль «платного дурачка» для украинских властей, «позволяет говорить себе глупости фантастического масштаба от имени канцеляриста, но при этом его слова воспринимаются как официальная позиция государства».
Харрис призвала изменить избирательное право в США ради демократии
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США перестанут быть примером демократии для всего мира, если не реформируют избирательное право, заявила вице-президент страны Камала Харрис.
Харрис считает, что весь мир наблюдает за США, так как страна «показала себя» образцом «способности демократии сосуществовать с экономической силой и мощью». Однако, по ее мнению, без реформы избирательного права положение США может измениться, передает ТАСС со ссылкой на CBS.
Вице-президент назвала США «образцом для подражания». «Вы можете видеть это, стремиться к этому и отвергать автократии и автократическое руководство», – сказала она, добавив, что сейчас существует риск, что США «сотрут самих себя с карты в качестве примера для подражания». Это, по ее словам, произойдет, если «позволить людям разрушить один из самых важных столпов демократии, которым являются свободные выборы». Харрис заявила: «Учитывая ежедневную рутину, с которой сталкиваются люди, это может показаться не таким уж срочным и неотложным делом, хотя на самом деле оно им должно стать».
Весной Палата представителей США приняла реформу избирательной системы – «Акт во имя народа», который является частью стратегии демократов по установлению в США однопартийного правления.
Стали известны подробности убийства семьи в Красноярском крае
Соседка семьи, убитой в городе Канске Красноярского края, рассказала подробности произошедшего. По словам женщины, тела обнаружила бабушка.
«Не было криков. Соседка начала кричать. Она пришла разбудить их, потому что ребятишкам нужно было в школу», – рассказала женщина газете «Известия», добавив, что другая соседка вызвала полицию и скорую помощь.
Также она выразила мнение, что убийство могло быть совершено на почве ревности.
По версии следствия в Красноярском крае, мать с двумя детьми в городе Канске мог убить глава семьи, совершив после этого самоубийство, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
Отмечается, что супруги не проживали вместе и находились в процессе расторжения брака. По данным СК, накануне мужчина пришел в квартиру к супруге, чтобы навестить детей, а утром все члены семьи были обнаружены мертвыми матерью погибшей женщины.
«Выполняется комплекс неотложных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Назначен ряд судебных экспертиз, устанавливаются возможные очевидцы и свидетели преступления», – отметили в ведомстве.
По данным источников «Пятого канала», погибшая 35-летняя женщина накануне трагедии съехала от 38-летнего супруга, забрала детей – мальчика 11 лет и семилетнюю девочку – и заявила о намерении развестись. С решением супруги предполагаемый убийца не был согласен. Отмечается, что мужчина набросился с ножом сначала на детей, потом и на их мать. Как полагают близкие к расследованию источники, после этого мужчина покончил с собой.
Об убийстве семьи из четырех человек в Красноярском крае стало известно 27 декабря. Тела мужчины, женщины и двух несовершеннолетних детей с колото-резаными ранами были обнаружены в квартире одного из домов в Канске.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц и малолетнего, находящегося в заведомо для виновного в беспомощном состоянии».