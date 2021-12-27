В Германии вступил в силу приговор о пожизненном заключении по делу Хангошвили

Решение Высшего суда Берлина о пожизненном заключении россиянина Вадима Соколова по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в 2019 году вступило в силу, сообщила пресс-служба судебной инстанции.

«Приговор против 56-летнего российского гражданина Вадима К., псевдоним Вадим С., по делу о так называемом убийстве в Тиргартене, вступило в силу. Никто из участников процесса не опротестовал приговор», – приводит РИА «Новости» заявление суда.

15 декабря Высший суд Берлина приговорил россиянина Вадима Соколова к пожизненному заключению по делу об убийстве гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили.

Напомним, прокуратура Берлина в 2020 году предъявила Соколову обвинения в убийстве и незаконном владении полуавтоматическим огнестрельным оружием.

Убийство 40-летнего гражданина Грузии, проживавшего в Берлине под именем Торнике К. (Зелимхан Хангошвили), было совершено 23 августа 2019 года. Американские СМИ стали писать о «российском следе» в деле об убийстве в Берлине, а Германия объявила двух сотрудников посольства России персонами нон грата.