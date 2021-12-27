Россиянина Дудникова приговорили в Минске к 11 годам лишения свободы

Минский городской суд приговорил гражданина России Егора Дудникова к 11 годам лишения свободы по делу о разжигании социальной вражды и призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии.

«По совокупности преступлений назначить окончательно наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием наказания в колонии усиленного режима», передает слова судьи ТАСС.

Дудников признан судом виновным в разжигании розни, публичных призывах к захвату власти и насильственному изменению конституционного строя, а также в действиях, направленных на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии.

Приговор может быть обжалован и опротестован в Верховном суде Белоруссии в течение десяти дней. Адвокат Дудникова не стал отвечать на вопрос о том, воспользуется ли защита или сам обвиняемый правом на обжалование приговора.

Напомним, что Дудников был задержан в Минске 5 мая. В июле он признал вину.