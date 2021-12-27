Аксенов объяснил, кто плыл за его лодкой во время ливней в Керчи

Глава Крыма Сергей Аксенов объяснил, что плывшие летом затопленном районе Керчи люди в гидрокостюмах – это не охрана, а водолазы МЧС, которые помогли вытолкнуть лодку на фарватер – глубина воды на улице города была выше человеческого роста.

«Три водолаза были под моторкой. Охрана. Не все в кадр попали», – пошутил Аксенов в интервью ТАСС, подчеркнув, что «в действительности, сотрудники МЧС вытолкали нас на фарватер, где глубина превышала два метра».

Он отметил, что сам узнал об ажиотаже в медиа через несколько часов, когда встречался с пострадавшими от стихии.

«Меня выдергивают: срочно надо дать комментарий. Что случилось? Говорят: везде шум стоит, интернет бурлит. Я сразу даже не понял, о чем речь. Оказывается, водолазы Аксенова не дают всем покоя. <...> Я вашим коллегам говорю: вы хотя бы предупредили заранее, выбросился бы из лодки, поучаствовал бы в спасении спасателей», – вспомнил он.

Также Аксенов осудил фейки и «небылицы» и посетовал: «Вот как с этими нелепицами бороться? Сидеть в соцсетях и опровергать? Так у меня на это времени нет», – сказал он.

По его словам, убытки от летних наводнений в Крыму составили почти 10 млрд рублей. Кроме того, глава Крыма высказался на счет конфликта из-за вырубки деревьев в Форосском парке. По его мнению, он связан с попыткой раскачать ситуацию, используя экологическую повестку.

«В Форосе появятся новые рабочие места, мы договорились, что ребята, живущие там, смогут заниматься в спортивных и других секциях при лагере, ходить в бассейн. Это реальная польза. Остальное – попытка раскачать ситуацию, используя модную экологическую повестку», – сказал Аксенов.

Глава региона напомнил, что после инцидента лично побывал в парке и осмотрел место вырубки. «Спрашиваю застройщика: за каждое срубленное или поврежденное дерево посадишь пять новых? Конечно, говорит, сделаю. Задаю вопрос местным: устраивает? Отвечают: да, только пусть еще пальмы пересадят. Вот и все», – добавил Аксенов.

Напомним, в июне и июле Крым дважды пострадал от сильных дождей. Так, 4 июля в результате сильных осадков в Крыму три реки вышли из берегов, местами возникла угроза подтопления жилых домов. Мощные ливни привели к неконтролируемым оползням, большая часть из которых пришлась на Большую Ялту.

Помимо этого, из-за сильных дождей, прошедших в Крыму с 16 по 20 июня, власти объявили режим ЧС регионального масштаба. На востоке полуострова оказалась подтоплена Керчь. На южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Глава Ялты отмечала, что к тяжелым последствиям наводнения привела хаотичная и незаконная застройка вдоль русел рек.

Подтвержденный размер ущерба от сильных ливней, которые вызвали подтопления в ряде городов и районов Крыма, составил 4,6 млрд рублей. Пострадавшим от наводнения жителям Крыма пообещали возместить ущерб.