Эксперты: «Яблоко» вправе призывать к признанию Крыма украинским Подсчитана сумма ущерба от сильных ливней и подтоплений в Крыму 30 июля 2021, 23:22 Текст: Антон Никитин

Подтвержденный размер ущерба от сильных ливней, которые вызвали подтопления в ряде городов и районов Крыма, составляет 4,6 млрд рублей, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире телеканала «Россия-24». «Пока могу сказать, что на сегодня подтвержденный размер ущерба [составляет] 4,6 млрд рублей. Это дороги, ремонт крыш, смена аварийного жилья, ремонт жилья, которое попало под затопление. Но у коллег еще на порядка 12 млрд рублей есть дополнительные пожелания», – приводит слова Хуснуллина ТАСС. Вице-премьер добавил, что просьба о выделении средств будет направлена в министерство финансов и руководству страны. Напомним, Крым дважды – в июне и июле – пострадал от сильных дождей. Так, 4 июля в результате сильных осадков в Крыму три реки вышли из берегов, местами возникла угроза подтопления жилых домов. Мощные ливни привели к неконтролируемым оползням, большая часть из которых пришлась на Большую Ялту. Кроме того, из-за сильных дождей, прошедших в Крыму с 16 по 20 июня, власти объявили режим ЧС регионального масштаба. На востоке полуострова оказалась подтоплена Керчь. На южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Глава Ялты отмечала, что к тяжелым последствиям наводнения привела хаотичная и незаконная застройка вдоль русел рек. Прямой ущерб от обильных осадков и подтоплений оценили в 12,5 млрд рублей. Пострадавшим от наводнения жителям Крыма пообещали возместить ущерб.

Депутат от КПРФ не признал Крым российским 28 июля 2021, 14:25

Фото: msk.kprf.ru

Текст: Мария Бобылева

Вопрос о принадлежности Крыма поставил в тупик депутата Саратовской думы от партии КПРФ Николая Бондаренко. В итоге политик отказался признать, что республика входит в состав России. Видео с коммунистом появилось в Telegram-канале «Заборовский». Ролик сопровождает подпись: «Вопрос, выводящий предателей на чистую воду». «Вы хотите, чтобы я сказал, что Крым – наш? Не скажу», – заявил депутат, передает Рен ТВ. Автор поста, комментируя ответ депутата, добавил: «Член КПРФ, скандалист Бондаренко считает, что Крым не принадлежит России? Мельчает нынче «коммунист». Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Судно с туристами перевернулось у берегов Крыма из-за медузы 30 июля 2021, 10:29

Фото: крмут.мвд.рф

Текст: Дмитрий Зубарев

Прогулочное маломерное судно с десятью туристами перевернулось у берегов Крыма из-за морского животного, сообщает пресс-служба Крымского ЛУ МВД на транспорте. Судно перевернулось на расстоянии около 10 километров от береговой линии, в районе мыса Фиолент на юго-западе Крыма. «Установлено, что во время морской прогулки люди, находящиеся на судне, увидели в морской воде медузу. Все, кто находился на плавсредстве, кроме капитана, вскочили на ноги и бросились ее рассматривать. От резкого изменения центра тяжести и слишком большого крена на борт, судно перевернулось. В итоге 10 туристов оказались в воде», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства. На помощь терпящим бедствие пришли два проходящих рядом экскурсионных судна. Людей вытащили из воды и доставили на берег. Катер береговой охраны отбуксировал судно к берегу. Следователями организована проверка в отношении 48-летнего капитана прогулочного судна. «Пострадавших нет», – подчеркнули в управлении. Ранее шесть человек утонули в Югре из-за перевернувшейся лодки. В Кремле прокомментировали драку в центре Симферополя 30 июля 2021, 14:10

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Кремль в курсе сообщений о недавнем конфликте двух компаний молодых людей в центре Симферополя, но считает это вопросом правоохранительных органов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Разумеется, такие инциденты президенту не докладываются, это частные инциденты», – заявил Песков, передает ТАСС. По его словам, в администрации президента видели сообщения прессы о драке в Симферополе, но не имеют какой-то «специальной информации» на этот счет. «Это вопросы, которые находятся в оперативных сводках органов внутренних дел, и это вопрос скорее Росгвардии и полиции», – заметил Песков, подчеркнув, что «совершенно необязательно Кремлю с кем-то (из руководителей соответствующих ведомств) об этом говорить». Комментируя утверждения, что участники конфликта угрожали прибывшим на место сотрудникам правопорядка, Песков отметил: «В любом случае, неважно, кавказцы это или не кавказцы (участвовали в драке), это все граждане нашей страны, и если кто-то из граждан оказывает неповиновение представителям органов правопорядка или тем более угрожает каким-то оружием представителям органов правопорядка, это является незаконными действиями и подлежит наказанию в соответствии с нашими законами». Как ранее сообщил источник во властных структурах полуострова, конфликтная ситуация, видеозапись которой накануне стала активно распространяться в интернете, произошла 23 июля на одной из центральных улиц Симферополя. Между двумя молодыми людьми из разных компаний возник словесный конфликт, один из них ударил оппонента, однако затем драку пресекли сотрудники патрульно-постовой службы полиции. Как отметил источник, утверждения о массовости драки, использовании оружия и «регулярности таких ситуаций» в Симферополе «оказались беспочвенными». Киев рассказал о работе над законом о «переходном периоде» в Донбассе и Крыму 28 июля 2021, 01:57

Фото: РИА Новости

Текст: Антон Антонов

Осенью правительство Украины планирует направить в Верховную раду законопроект о «переходном периоде» в Донбассе и Крыму, сообщил вице-премьер страны по вопросам реинтеграции так называемых оккупированных территорий Алексей Резников. Он сообщил, что документ «почти на финализации с точки зрения рассмотрения в правительстве». После утверждения кабмином проект закона направят в Раду. Резников рассчитывает, что депутаты рассмотрят законопроект осенью. По его словам, законопроект о переходном периоде – «фундаментальный документ, который позволит безопасно реинтегрировать временно оккупированные территории и установить доверие между людьми по обе стороны линия разграничения», пишет «РБК–Украина». Напомним, по версии Киева, документ призван обеспечить «деоккупацию» и безопасную «реинтеграцию» территорий, которые на Украине считают «временно оккупированными». Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал «три кита» политики, благодаря которой Киев надеется вернуть Крым: это принятая Советом национальной безопасности и обороны стратегия «деоккупации» и «реинтеграции»; консолидация, то есть объединение усилий всех партнеров на базе международной площадки «Крымская платформа», и синергия – «восстановление международного права» и полного украинского суверенитета над полуостровом. Отметим, что Резников анонсировал разработку пакета законопроектов по «переходному периоду» для Донбасса в сентябре. Резников также подчеркнул, что Украина не будет прописывать в конституции особый статус Донбасса. В Крыму нашли ошибку в словах Зеленского о Киевской Руси 29 июля 2021, 11:35

Фото: Ирина Яковлева/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Президент Украины Владимир Зеленский причислил к «родным детям» Киевской Руси регионы, которые никогда в нее не входили, и умолчал об исконных территориях, заметил глава крымского парламента Владимир Константинов. Константинов указал, что, вероятно, «бывший шоумен (Зеленский) по-прежнему пользуется услугами писателей-юмористов», так как иначе невозможно объяснить то, «что в «дети» к Киевской Руси, которая сама себя именовала исключительно Русью или Русской землей, попали те регионы, которые никогда в состав Древнерусского государства не входили, в отличие от российских Новгорода и Смоленска, белорусского Полоцка и многих других регионов России и Белоруссии», передает РИА «Новости». При этом, по его словам, и вовсе смешно звучит упоминание среди «детей» Крыма. «Если уж речь идет о крещении Руси, то Крым для нее скорее не сын, а крестный отец. Одним словом, неплохо было бы президенту Украины какую-нибудь книжку почитать. Или хотя бы дочитать внимательно последнюю статью нашего президента. Глупо выглядит Зеленский», - заключил глава парламента. Ранее Зеленский поздравил сограждан с 1033-летием Крещения Киевской Руси, указав, что якобы только Украина является наследницей одного из самых могущественных государств средневековой Европы. Вместе с тем он вспомнил о Крыме: «Киевская Русь – это мать нашей истории. 24 области Украины и полуостров Крым – ее родные дети. И они по праву ее наследники. А двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство и пытаться доказать свою причастность к истории тысячи лет и тысячи событий, находясь от мест, где они происходили, за тысячи километров». До этого президент России Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» заявил, что русские и украинцы – один народ, единое целое, и обвинил Запад в желании сделать Украину барьером между Европой и Россией, плацдармом против России, против чего выступили миллионы жителей на Юго-Востоке и в Крыму. За это их всех, «включая детей, записали в сепаратисты и террористы». Российский лидер констатировал, что на Украине происходит принудительная смена национальной идентичности – русских не только заставляют отречься от своих корней, но и поверить, что Россия – их враг. Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал заявление Зеленского: по его мнению, в своей речи президент Украины «юлит и изворачивается», так как не имеет возможности доказать древность Украины. «Не было у Украины государственности до 20-го века. И древней земли такой не было. А потому нет никаких «камней», которые бы это опровергли. Киевская Русь была, а не Украина – это и есть факт (...) А уж Крым вообще никогда ни к чему украинскому отношения не имел. Даже идеологи украинского национализма на него не претендовали», – заявил Пушков. Первую партию пресной воды добыли из скважины в Азовском море 30 июля 2021, 13:52

Фото: Сергей Мальгавко/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Первая партия пресной воды добыта из находящихся под Азовским морем источников. В данный момент проверяется ее качество, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. «Сегодня нам доложили, что с Азовского моря первую партию воды добыли. Сейчас проверяют ее состояние», – передает ТАСС слова Хуснуллина. Также он уточнил, что данные по качеству пресной воды, найденной под Азовским морем, а также об объемах ее запасов, будут получены к концу сентября, когда дополнительно пробурят еще несколько скважин. Между тем, по его словам, Крым обеспечен питьевой водой на ближайшие два года. «Мы имеем запас подземных вод, мы имеем сегодня экономию в сетях, на всякий случай готовим систему по опреснительной установке. И сейчас у нас на ближайшие два года проблема (с водой) в Крыму решена», – передает РИА «Новости» слова Хуснуллина. Вице-премьер добавил, что к этому результату привела системная работа по поиску новых запасов подземной воды и уменьшение потерь в существующих сетях. «За этот короткий промежуток – полгода – у нас 110 тыс. кубов воды (в сутки), скважины разбурены, обвязаны, вода подана в сеть, это уже остроту сняло. Второе – большие работы производятся по снижению потерь. 14 объектов находятся в стройке, в ближайшие месяц-два должны быть закончены. Потери в сетях – одна из причин, почему воды не хватало. Эта работа системно ведется», – сказал Хуснуллин. Ранее власти Крыма сообщали, что потенциал водоносных слоев под дном Азовского моря изучается. Планируется, что они станут еще одним источником для снабжения полуострова, где из-за засухи последних лет сложился дефицит пресной воды. По информации вице-премьера Крыма Евгения Кабанова, разведка Азовского моря для определения подводного бассейна пресной воды и возможности ее применения для бытовых нужд сейчас ведет одна из ведущих компаний России. Напомним, в мае Хуснуллин сообщил, что два судна ведут разведку пресной воды под Азовским морем, первые скважины пробурят в июле. Российские Бе-200 начали тушить пожары в Турции 29 июля 2021, 15:55

Фото: Россия 24/Youtube

Текст: Алина Назарова

Российские противопожарные самолеты Бе-200 принимают участие в тушении лесных пожаров на юге Турции, сообщило российское посольство в Анкаре. «Три российских самолета Бе-200 оказывают помощь турецкой стороне, которая ведет тушение лесных пожаров. Желаем, чтобы возникшие на юге Турции лесные пожары были потушены как можно скорее, с минимальным ущербом», – говорится в сообщении российской дипмиссии, передает РИА «Новости». Посольство разместило также видеоролик, где показано тушение лесных пожаров с участием российского самолета. Ранее в Минобороны России сообщили, что глава министерства Сергей Шойгу по указанию президента Владимира Путина направил для оказания помощи Турции в тушении пожаров самолет-амфибию Бе-200 из состава морской авиации ВМФ. В среду администрация губернатора провинции Анталья сообщила о возникновении сильного лесного пожара в районе Манавгата. В тушении пожара участвуют два самолета, 19 вертолетов и 192 пожарных машины. Из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро распространилось на большой территории. В четверг пожар в Манавгате был взят под контроль, тушение продолжается. Число погибших при пожаре в Анталье возросло до трех человек. Информации о пострадавших россиянах не поступало. Тем временем вслед за Манавгатом и Мармарисом, которые расположены в Анталье и Мугле соответственно, пожары вспыхнули в четверг в ряде турецких провинций. Так, возгорание лесных массивов зафиксировано в районе Бодрума в провинции Мугла, недалеко от Дидима в провинции Айдын. Кроме того, пожары разгорелись в Адане, Кайсери и Мерсине. Крымские татары призвали Анкару признать Крым частью России 28 июля 2021, 08:16

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Руководитель региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров обратился к властям Турции с призывом признать Крым частью России. «Если руководство Турции хочет быть последовательным, и поддержка крымских татар – это не политический пиар, то полуостров необходимо признать частью Российской Федерации. Мы дома, и это наш выбор», – сказал РИА «Новости» Умеров. При этом, по его словам, Россия никого не принуждает и не просит признавать Крым российским. «Де-факто и де-юре полуостров в составе Российской Федерации с 96-процентной поддержкой населения. Признание Крыма российским необходимо, прежде всего, странам-партнерам, которые хотят выстраивать конструктивные взаимоотношения с нашей страной. Если Турция готова обсуждать вопросы признания и выставить на торги Турецкую республику Кипр, это их дело, у нашей страны нет необходимости за кем-либо бегать», – сказал Умеров. Ранее профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал заявил, что Россия и Турция смогут договориться по вопросу статуса Крыма, если Москва признает независимым государством самопровозглашенную Турецкую республику Северного Кипра. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что регионы страны не могут стать предметом каких-либо сделок. Военный эксперт Константин Сивков объяснил невозможность «сделки» России и Турции по Крыму. Гидрометцентр сообщил об экстремально жаркой погоде на Сахалине и в Крыму 28 июля 2021, 05:20 Текст: Антон Антонов

Экстремально жаркая погода ожидает ряд регионов России: Сахалин, Южно-Курильские острова, Приморский край, Краснодарский край, Ростовскую область и Крым – сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он сообщил, что уже почти неделю «экстремально высокая температура» держится на Сахалине, Южно-Курильских островах, в Приморском крае. Так, «на Сахалине температура выше 30 градусов». Вильфанд сообщил, что «такая погода сохранится». Она вызвана «теплыми воздушными массами из Японского моря, эти же массы и в Токио, где сейчас, во время Олимпиады, изнемогают от жары». Кроме того, «жаркая погода наблюдается и на севере Красноярского края – в Эвенкии температура достигает 30–35 градусов», а на Таймыре температура поднимается до 25–26 градусов. «Жара несусветная», – приводит слова Вильфанда ТАСС. Жара будет и на юге европейской части России. В Краснодарском крае и Крыму днем прогнозируется 31–36 градусов, в Ростовской области – до 38. При этом «в Крыму даже ночью температура около 24–25 градусов». «Это минимальные значения, и это очень много даже для юга», – пояснил Вильфанд. Напомним, до конца июля в европейской части России будут идти дожди. Также сильные дожди и опасный ветер ожидаются на юге Сибири и в большинстве северокавказских республик, прогнозируется экстремально высокая водность на Амуре, а на севере Якутии – холод. Эксперты: «Яблоко» вправе призывать к признанию Крыма украинским 30 июля 2021, 17:01

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Текст: Андрей Резчиков

Требование депутата горсовета Новосибирска Ростислава Антонова снять «Яблоко» с выборов за позицию по Крыму похоже на пиар, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Так он прокомментировал жалобу, которую Антонов подал на «Яблоко» в ЦИК за то, что партия ставит целью признание суверенитета Украины в границах 2013 года. «ЦИК не может снять с выборов в Госдуму партию «Яблоко» по жалобе депутата Ростислава Антонова. Если в партийных документах «Яблока» и указана цель «добиться признания суверенитета Украины в границах 2013 года», то это не является юридическим утверждением. Это политическая риторика партии, ее отношение к событиям вокруг Крыма. Так что подача жалобы попытка пиара Антонова», – считает политтехнолог Марат Баширов. В четверг депутат горсовета Новосибирска Антонов сообщил на странице в Facebook – он обнаружил в опубликованных на сайте «Яблока» документах утверждения о том, что своей целью партия ставит признание суверенитета Украины в границах до 2014 года, поскольку считает Крым украинской территорией. В пятницу депутат сообщил, что Центризбирком принял его заявление по поводу отмены регистрации партийного списка «Яблока» на выборах в Госдуму. С точки зрения Антонова, такая позиция партии могла рассматриваться как мнение до 2020 года. «Однако теперь, когда мы приняли поправки в действующую Конституцию и закрепили статус Крыма и Севастополя как субъектов Российской Федерации, требовать признания украинских границ образца 2013 года – равнозначно требованию о нарушении границ России. Со всеми вытекающими правовыми последствиями», – полагает новосибирский депутат. Баширов, со своей стороны, отмечает – поводом для снятия партии с выборов может быть только нарушение закона. «Партия «Яблоко» обсуждает статус Крыма не в правовом поле, а в дискуссионном – это не запрещено. Если, например, «Яблоко» будет предпринимать какие-то антиконституционные действия, например, по изменению федеральных законов, то это должно будет получать правовую оценку. ЦИК не является органом, который выносит правовую оценку. Он является органом, который наблюдает за легитимностью выборов, за соблюдением процедуры», – уточнил Баширов. Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко тоже уверен, что партии ничего не угрожает. «Яблоко» с высокой долей вероятности останется в бюллетене, но имиджево это ударит по партии», – сказал Минченко газете ВЗГЛЯД. В феврале 2016 года тогдашний председатель «Яблока» Эмилия Слабунова утверждала, что партия «сможет разрешить конфликт с Украиной, не отдавая при этом Крым и Севастополь». «Мы не отдадим Крым, мы говорим, что нужно цивилизованно разрешать ту ситуацию, которая сложилась в связи с аннексией Крыма», – говорила политик в интервью РСН. В декабре 2014 года один из основателей партии Григорий Явлинский заявил, что «нужно отказаться от Крыма, чтобы эта проблема не преследовала Россию всю жизнь». Политик предлагал «провести второй легитимный референдум о статусе Крыма, организованный по украинским законам». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Сотрудница отеля с российскими туристами в Турции рассказала об эвакуации 29 июля 2021, 17:50 Текст: Вера Басилая

Сотрудница эвакуированного из района Гюверджинлик турецкого Бодрума отеля «Титаник» рассказала об эвакуации, а также о грозящей опасности туристам из соседней гостиницы. «Представляете, в нашем и в соседнем отеле в общей сложности около 5 тыс. человек – гостей и персонала! И эвакуация началась как раз, когда у нас была пересменка. И на нас идет огромный пожар! Его потушить будет очень сложно. Мы сейчас приехали в Бодрум, а на той стороне сейчас очень опасно», – приводит РИА «Новости» слова сотрудницы отеля. Она отметила, что оба отеля находятся в не в самом Бодруме, а в 25 километрах от него. Эвакуирован пока только отель «Титаник». Ранее в городе Бодрум в Турции из-за лесного пожара эвакуировали отель. Турецкие СМИ сообщили, что в населенном пункте Гюверджинлик в районе Бодрума, Дидиме провинции Айдын и Еникей в районе Аланьи были зафиксированы новые лесные пожары. До этого в Минобороны России отмечали, что глава ведомства Сергей Шойгу по указанию президента Владимира Путина направил для оказания помощи Турции в тушении пожаров самолет-амфибию Бе-200 из состава морской авиации ВМФ. В среду администрация губернатора провинции Анталья сообщила о возникновении сильного лесного пожара в районе Манавгата. В тушении пожара участвуют два самолета, 19 вертолетов и 192 пожарных машины. Из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро распространилось на большой территории. В четверг пожар в Манавгате был взят под контроль, тушение продолжается. Число погибших при пожаре в Анталье возросло до трех человек. Информации о пострадавших россиянах не поступало. Оповещать о чрезвычайных ситуациях в России будет единый источник 28 июля 2021, 18:59 Текст: Елена Мирошниченко

Россиян будут оповещать о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях различного характера от имени единого отправителя СМС – RSCHS (Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций), сообщает МЧС России. «В рамках рабочей группы принято решение о едином имени отправителя СМС-оповещений о прогнозируемых рисках – RSCHS», – приводит сообщение ведомства РИА «Новости». Решение принято на заседании рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под председательством замглавы МЧС России Виктора Ничипорчука. Отмечается, что на данный момент при угрозе возникновения опасных чрезвычайных ситуаций население оповещают, как правило, МЧС и Росгидромет, в регионах этим вопросом занимаются муниципалитеты при помощи операторов Единой дежурно-диспетчерской службы. Ранее глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что его ведомство не всегда получает полную и своевременную информацию о чрезвычайной ситуации, а недооценка или переоценка угрозы влечет значительные издержки. Нацсовет Украины по ТВ проверит телеканал «Дом» из-за показа карты России с Крымом 29 июля 2021, 16:30 Текст: Наталья Ануфриева

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканалу «Дом» из-за показа карты России с Крымом, сообщила пресс-служба регулятора. Телеканал «Дом» – это украинский государственный телеканал, созданный для жителей неподконтрольных территорий Украины. Пресс-служба телеканала сообщила, что проводит проверку из-за появления в эфире карты России с Крымом, передает РИА «Новости». «Дом» показал карту России с временно оккупированной территорией Украины – Автономной Республикой Крым и городом Севастополем (...) Мониторингом регуляторного органа 5 июля в эфире лицензиата зафиксирован повтор передачи «Русский дневник», в начале и в конце которой была размещена карта РФ с временно оккупированными территориями Украины», – говорится в сообщении Совета. Отмечается, что это является признаком нарушения законодательства, поэтому было принято решение назначить внеплановую проверку. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. МИД опроверг сообщения о пожаре в генконсульстве России в Стамбуле 29 июля 2021, 20:09 Текст: Вера Басилая

В МИД России опровергли распространенную турецкими СМИ информацию о пожаре в Генеральном консульстве России в Стамбуле, уточнив, что горело соседнее с представительством здание. «В ряде турецких СМИ ошибочно была распространена информация о пожаре на территории Генерального консульства России в Стамбуле. В действительности пожар случился в близлежащем здании. По имеющейся информации, пожар ликвидирован», – говорится в сообщении МИД в Facebook. Ранее туроператор рассказал о судьбе эвакуированных из отеля «Титаник» в Бодруме российских туристов. Сотрудница эвакуированного из-за лесного пожара отеля в Турции рассказала о грозившей туристам опасности. Турецкие СМИ сообщили, что в населенном пункте Гюверджинлик в районе Бодрума, Дидиме провинции Айдын и Еникей в районе Аланьи были зафиксированы новые лесные пожары. До этого в Минобороны России отмечали, что глава ведомства Сергей Шойгу по указанию президента Владимира Путина направил для оказания помощи Турции в тушении пожаров самолет-амфибию Бе-200 из состава морской авиации ВМФ. В среду администрация губернатора провинции Анталья сообщила о возникновении сильного лесного пожара в районе Манавгата. В тушении пожара участвуют два самолета, 19 вертолетов и 192 пожарных машины. Из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро распространилось на большой территории. В четверг пожар в Манавгате был взят под контроль, тушение продолжается. Число погибших при пожаре в Анталье возросло до трех человек. Информации о пострадавших россиянах не поступало Песков объяснил блокировку интернет-трансляций Олимпиады в Крыму 30 июля 2021, 13:50 Текст: Алина Назарова

Неэфирные трансляции Олимпийских игр в Токио на территории Крыма ограничены не Первым каналом, а Международным олимпийским комитетом, который является владельцем всех прав на вещание, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, знает ли Кремль о ситуации, сложившейся в Крыму с интернет-трансляциями Игр, и как относится к ней. «Права же регулируются МОК», – напомнил в ответ представитель Кремля, передает ТАСС. Он пояснил, что комитет является владельцем прав и на теле-, и на интернет-вещание, и на иные трансляции. «Это все регламентируется МОК, поэтому здесь у Первого канала роли нет никакой абсолютно», – резюмировал Песков. Как пояснял ранее директор Первого канала Константин Эрнст, неэфирные трансляции Олимпийских игр в интернет-среде, которые Первый канал получает от официального вещателя – OBS (Olympic Broadcasting Services) в Токио, блокируются в Крыму по требованию Международного олимпийского комитета (МОК).