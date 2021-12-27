Газпром отказался бронировать мощности «Ямала – Европы» на понедельник

Газпром во время дополнительной сессии аукциона не забронировал мощности для транзита газа через Польшу по газопроводу «Ямал – Европа» на понедельник, 27 декабря, свидетельствуют данные платформы GSA Platform.

Российская компания в некоторые дни заказывала мощности не на регулярной (заканчивается в 19.00 мск), а на дополнительной сессии (заканчивается в 4.30 мск), также использовала краткосрочное внутридневное бронирование на несколько часов. Тем не менее предложение на 27 декабря оказалось невостребованным, передает РИА «Новости».

Накануне, 26 декабря, Газпром не возобновил поставки топлива по трубопроводу «Ямал – Европа». Таким образом, Газпром уже неделю не бронирует польский участок «Ямала – Европы» в ходе регулярной сессии.

Президент России Владимир Путин заявил, что Газпром не бронирует мощности газопровода «Ямал – Европа», потому что отсутствуют заявки со стороны европейских потребителей. Путин в ходе ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос о том, действительно ли Газпром виноват в европейском газовом кризисе.

Ранее Bloomberg сообщил, что Газпром сокращает поставки газа по трубопроводу «Ямал – Европа» не из-за стремления манипулировать ценами, а из-за того, что покупатели уже исчерпали годовые лимиты; чтобы получить больше топлива, им придется переплачивать.