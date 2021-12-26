В Чехии предложили НАТО «не дразнить медведя»

Чешская газета Parlamentni listy со ссылкой на военного аналитика Ярослава Штефеца сообщила, что Запад использовал все возможные способы унизить Россию, поэтому последнее время идет на невиданный со времен Карибского кризиса риск войны.

Штефец отметил, что одним из своих недавних заявлений по поводу усиления НАТО рядом с российской границей президент России Владимир Путин дал понять, что его страну загнали в угол и она не может безмолвно наблюдать за действиями США и их союзников по альянсу, сообщает РИА «Новости».

«Прежде чем дразнить медведя, удостоверьтесь, что вам есть куда бежать», – отметил эксперт.

Он также считает, что у Москвы нет отходных путей ни с политической, ни с военной точки зрения, так как западные государства успели нарушить все возможные дипломатические соглашения и Венские договоренности.

«У них уже не осталось средств, чтобы еще больше уязвить и оскорбить Россию, повесить на нее всех собак», – подчеркнул аналитик. Таким образом сформировался образ России как варварского государства, угрожающего всей Европе, заключил он.

Напомним, что президент Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки SkyNews о «возможности нападения» России на Украину, заявил , что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.

Ранее МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).

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