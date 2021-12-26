В Госдуме прокомментировали предложение НАТО о «нормальной» встрече с Россией

НАТО согласилась провести «нормальную» встречу с Россией, но остаются вопросы по тем целям, которые ставят перед собой западные коллеги, сообщил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

«Диалог России и НАТО последние годы нельзя было назвать содержательным, но после прошедшей встречи президентов России и США «неожиданно» Альянс согласился провести нормальную рабочую встречу», – пояснил Белик, передает РИА «Новости».



По его словам, значимые темы для российской стороны – это, прежде всего, гарантии безопасности, однако только предстоит узнать, какие цели ставят перед собой западные партнеры.



«Да, есть большой вопрос – какие цели ставят наши западные коллеги. Для нас важно проговорить «красные линии», получить юридические гарантии нераспространения НАТО на восток. Мне кажется, что именно эту тему представители Альянса попытаются заболтать, увести переговоры по другому сценарию. Но у наших дипломатов есть большой опыт общения с такими сложными партнерами, мы сможем проявить необходимую настойчивость и последовательность», – резюмировал он.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Совет Россия – НАТО должен пройти 12 января, соответствующее решение принял генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что главными вопросами на предстоящих переговорах с США и НАТО являются нерасширение НАТО и непоявление у границ России угрожающих безопасности вооружений.



Напомним, что в декабре МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).

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