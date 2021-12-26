В Совфеде призвали Запад выплатить России триллион долларов из-за санкций

У Евросоюза нет ни морального, ни юридического права требовать от России возмещения ущерба, программа импортозамещения стала ответом на введенные против нашей страны санкции, заявил член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.

«У Евросоюза нет ни морального, ни юридического права требовать от России возмещения ущерба. Если они в рамках политики санкций отказались поставлять нам продукцию, мы вправе производить ее сами», – пояснил Цеков, передает РИА «Новости».



По его словам, пусть Запад «сначала выплатит России около триллиона долларов за те потери, которые мы понесли из-за санкций».

Напомним, что Евросоюз направил во Всемирную торговую организацию (ВТО) обращение с требованием взыскать с России 290 млрд евро за «дискриминацию» европейских товаров с помощью политики импортозамещения.

В среду торговый представитель США Кэтрин Тай заявила, что американские власти увидели в импортозамещении и преференциях для товаров и услуг внутреннего производства отход России от норм ВТО и собираются работать над ответными мерами по линии этой организации. Основные претензии американской стороны связаны с тем, что Россия, на их взгляд, дает преференции для товаров и услуг собственного производства, реализует программу импортозамещения в IT-секторе, сохраняет «не обоснованные научно» импортные ограничения в сельскохозяйственной отрасли, расширяет государственный контроль над экономикой и ужесточает торговые рестрикции.

Позже в МИД отвергли обвинения торгового представителя США в том, что Россия якобы отступает от обязательств, взятых при вступлении в ВТО. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «если кто-то и нарушал правила ВТО, то это США и Евросоюз своими односторонними санкциями».

Ранее экономист Антон Любич прокомментировал газете ВЗГЛЯД претензии США в адрес России из-за якобы нарушения норм ВТО, отметив, что объективно оценивать их невозможно, потому что они не конкретизированы. По его словам, если США считают, что Россией допущены нарушения, то Вашингтону следует обратиться в органы разрешения споров ВТО и представить туда подкрепляющие их позицию документы, суд разберется.

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