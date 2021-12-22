Стали известны подробности инцидента с фигуристом Соловьевым

Олимпийский чемпион по фигурному катанию 2014 года Дмитрий Соловьев сразу после избиения в центре Москвы отказался от медицинской помощи, ее предлагали ему дважды, сообщил глава управления информации и общественных связей ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.

По его словам, полицейские прибыли на место менее чем за 4 минуты. «Гражданину на месте была предложена медицинская помощь, он отказался от вызова службы 03. Потом сотрудники <...> всех, кто находился у входа в здание, доставили в территориальное подразделение. Тут повторно гражданин отказался от медицинской помощи, каких-либо жалоб не было. К сожалению, только через 6 часов после события нам к поступило сообщение о травмах из лечебного учреждения», – передает ТАСС слова Васенина в эфире передачи Соловьев Live.

Васенин добавил, что полиции фактически понадобилось менее суток для принятия решения о возбуждении уголовное дела.

Ранее представительница фигуриста Елена Болотова рассказала, что Дмитрий заступился за свою гражданскую жену (керлингистку, чемпионку Европы) Анну Сидорову, возникла перепалка, которая переросла в драку. «Дима был один, мужчин, которые его избили, – трое», – заявила менеджер.

До этого Болотова сообщала, что Соловьев получил травму головы, заступаясь за Сидорову. Он был доставлен в Боткинскую больницу в состоянии средней тяжести. Между тем подозреваемых в нападении на фигуриста уже задержали. Ведутся следственные действия.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина сравнила происшествие с фигуристом Дмитрием Соловьевым с убийством казахского фигуриста Дениса Тена.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что в отношении двух подозреваемых было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».