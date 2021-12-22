Разработчик ЗРК «Абакан» рассказал об уникальности комплекса На Западе рассказали о «леденящей душу» перспективе Украины в войне с Россией 22 декабря 2021, 09:31 Текст: Наталья Ануфриева

В случае войны с Россией Украина столкнется в черноморском регионе с ракетами «Калибр», которым вряд ли сможет что-либо противопоставить, пишет Forbes. Автор материала Дэвид Экс утверждает, что в случае войны между Украиной и Россией «ожидайте, что новый фронт откроется (...) на море». По его мнению, «влияние морских сражений может тянуться далеко вглубь материка, некоторые украинские лидеры даже могут оказаться под обстрелом», передает РИА «Новости». «Эта леденящая душу перспектива объясняется тем, что Россия быстро модернизирует свой Черноморский флот», – указал он. Экс пишет, что Россия активно занимается постройкой новых кораблей, подлодок и «возможно, самого главного» – ракет «Калибр», которые могут преодолевать многие сотни километров. Он приводит мнение британских экспертов Сидхарта Каушала и Сэма Крэнни-Эванса, которые в своем исследовании для лондонского Королевского объединенного института оборонных исследований указали на «значительную рекапитализацию» Черноморского флота. Он также считает, что к 2014 году российский флот в Черном море был «по-настоящему слабым»: почти все основные корабли были построены еще в советские времена. Однако после воссоединения с Крымом началась радикальная модернизация, и за семь лет Черноморский флот преобразился. «В 2014 году Черноморскому флоту не хватало ракет для удара по сухопутным целям. Сегодня треть кораблей флота способны выпускать ракеты «Калибр». Для помощи в запуске ракет используются беспилотники и пилотируемые самолеты-разведчики», – подчеркивает автор. В среднем, как отмечает Экс, корабли Черноморского флота не очень большие, при этом даже корветы вооружены «Калибрами». По его словам, в данный момент потенциал Украины в предотвращении атак с моря ограничен: «Киев приобретает новые противокорабельные ракеты наземного базирования, а также беспилотники Bayraktar TB2, которые помогают обнаруживать цели. Однако наступательный потенциал Черноморского флота растет быстрее и эффективнее, чем оборонные возможности украинского». Напомним, Киев, США и европейские страны утверждают, что Россия якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения».

Киев представил предложения по урегулированию в Донбассе 21 декабря 2021, 20:28

Фото: Стрингер/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Партнерам Украины переданы комплексные инициативы – 10 шагов, реализация которых сможет разблокировать мирный процесс в Донбассе, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По информации пресс-службы, глава офиса президента во вторник проинформировал украинских послов странах ЕС о ходе переговоров в рамках минского процесса и в «нормандском формате» о прекращении войны и урегулировании ситуации в Донбассе. «Андрей Ермак отметил, что в последнее время эти переговоры продвигаются довольно сложно, но Украина пытается разными путями сдвинуть этот процесс. В частности, украинская сторона инициировала в рамках ТКГ ряд ключевых инициатив: возвращение в режим прекращения огня, взаимное освобождение удерживаемых лиц и открытие пунктов пропуска. Также были подготовлены и переданы партнерам комплексные инициативы – 10 шагов, реализация которых сможет разблокировать мирный процесс», – приводит РИА «Новости» сообщение офиса Зеленского. Он напомнил, что руководство США приняло для себя решение включиться в процесс урегулирования на востоке Украины. «При этом это не угрожает существованию «нормандского формата». Это параллельный трек. Аналогичные вопросы мы обсудили сегодня с Великобританией. Такую же роль готова играть Турция», – цитирует Ермака пресс-служба. Также, по его словам, активную позицию по этому вопросу сейчас занимает президент Франции Эммануэль Макрон и руководство Европейского Союза, в частности, президент Европейского совета Шарль Мишель. Ранее США и Британия отправили на Украину специалистов по кибербезопасности для «защиты от России». Напомним, Киев, США и европейские страны утверждают, что Россия якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Шойгу заявил о подготовке американскими ЧВК провокации с химикатами в Донбассе 21 декабря 2021, 14:15

Фото: Телеканал Звезда/YouTube

Текст: Александра Юдина

Частные военные компании США, находящиеся в Донецкой области, готовят провокацию с химическими компонентами на востоке Украины, заявил министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Министерства обороны с участием президента Владимира Путина. «Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами», – передает РИА «Новости» его слова. По данным Минобороны, более 120 сотрудников американских частных военных компаний присутствуют в Донецкой области, они оборудуют огневые позиции, готовят украинский спецназ. По словам Шойгу, «установлено присутствие более 120 сотрудников американских ЧВК в населенных пунктах Авдеевка и Приазовское Донецкой области». «Они оборудуют огневые позиции в жилых домах и на социально значимых объектах, осуществляют подготовку украинских сил специальных операций и радикальных вооруженных группировок к активным боевым действиям», – сказал министр. Ранее на заседании Путин оценил значение присутствия российских военных в Сирии, отметив, что оно вносит ощутимый вклад в укрепление стабильности в этой стране. Депутат ДНР: Киев может отравить воду в Донбассе, вода уже пахнет химикатами 21 декабря 2021, 16:35

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Елена Лексина

«Украина может отравить или перекрыть воду, которая поступает на территорию ДНР, в этом случае республике грозит гуманитарная катастрофа», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский. О возможной провокации с химикатами в Донбассе предупредил министр обороны России Сергей Шойгу. «Вся вода поступает в республику с территории Украины. И уже несколько недель наблюдался странный запах воды, ощущалось присутствие аммиака и других химикатов. В связи с этим мы не исключаем какой-то провокации со стороны Украины», – говорит депутат Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский. Рано или поздно Украина перекроет водоснабжение ДНР, предположил депутат. Собеседник признал, что отключение или отравление воды станет для республики «очень проблемным моментом, вплоть до гуманитарной катастрофы», потому что местные очистные сооружения не справятся с очисткой водных ресурсов. «В Киеве могут пойти по крымскому сценарию (Украина перекрыла подачу воды в Крым). И сейчас мы можем ожидать чего угодно. Мы давно знаем, что американские инструкторы обучают украинские подразделения специального назначения. Американцы готовят их к боям в городской инфраструктуре. Среди инструкторов есть представители Канады, Великобритании и Польши», – добавил политик. О том, что частные военные компании США, находящиеся в Донецкой области, готовят провокацию с химическими компонентами на востоке Украины, заявил во вторник министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Министерства обороны с участием президента Владимира Путина. «Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами», – уточнил министр. По результатам лабораторных исследований, сообщили на этой неделе в Минздраве ДНР, на санитарно-химические показатели в питьевой воде распределительных сетей на административных территориях городов Горловки, Енакиево, Донецка, Макеевки в настоящее время не выявлено отклонений по органолептическим показателям. Стало известно о сроках поставок первых Су-57 в войска 21 декабря 2021, 20:44

Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Восточный военный округ (ВВО) в следующем году получит первые истребители Су-57, заявил командующий ВВО генерал-полковник Александр Чайко. «Спланировано получение модернизированного бригадного комплекта оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», реактивных систем залпового огня «Торнадо-С», ударных вертолетов Ми-28НМ и первых единиц новейших истребителей Су-57», – цитирует Чайко РИА «Новости». По его словам, в 2021 году ВВО получил свыше 800 единиц современных образцов вооружения и военной техники. Были приняты на вооружение дизель-электрическая подлодка «Магадан», береговые ракетные комплексы «Бастион», также стартовало перевооружение мотострелковых соединений и воинских частей на танки Т-80БВМ. Генерал пояснил, что доля современных образцов техники в округе достигла 56%. «Ключевым мероприятием подготовки войск округа в наступающем году станут стратегические командно-штабные учения «Восток-2022». В общей сложности спланировано более 9 тыс. мероприятий подготовки органов военного управления, войск (сил) ВВО, в том числе более 2 тыс. командно-штабных, тактических и тактико-специальных учений. Мы продолжим практику внедрения в систему боевой подготовки опыта современных вооруженных конфликтов, большинство тактических учений будем проводить в двухстороннем формате, создавая при этом условия обстановки, максимально приближенные к реальным боевым», – заключил Чайко. Во вторник глава Министерства обороны Сергей Шойгу распорядился провести в следующем году командно-штабные учения «Восток» и «Гром». Порошенко сказал, когда вернется на Украину 21 декабря 2021, 13:59 Текст: Елена Мирошниченко

Бывший президент Украины Петр Порошенко, который обвиняется в госизмене, пообещал вернуться на Украину в первой половине января. «Мне передают приветы из офиса президента (Украины) о том, что они с пониманием отнесутся к тому, если я останусь в Европе. Я хочу подчеркнуть, что я не сделаю им такого подарка и вернусь на Украину в первой половине января. И согласно своему графику, а не согласно графику мощного сценариста «видосиков» господина (президента Украины Владимира) Зеленского», – сказал он в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. Также экс-глава Украины заявил, что необходимо проанализировать, кто в действительности является виновным в государственной измене. Порошенко считает, что дело о госизмене против него связано с падением рейтингов президента Украины Владимира Зеленского. «Мы поговорим, как только я вернусь, о госизмене и о содействии и финансировании терроризма. Кто является государственным изменником? Тот, кто вместе с украинскими вооруженными силами в 2014 году освободил две трети оккупированного Донбасса? Или тот, кто путем подписания документа о разведении (сил) отдал врагу нашу землю? Тот, кто отдал приказ и санкционировал десятки операций по ликвидации оккупантов и врагов Украины? Или тот, кто сливает (президенту Белоруссии Александру) Лукашенко и (президенту России Владимиру) Путину спецоперации украинской разведки?», - заявил Порошенко. Ранее генпрокуратура Украины подробно рассказала, почему, с ее точки зрения, бывший президент страны Петр Порошенко – изменник, а также главарь и спонсор террористических организаций. Газета ВЗГЛЯД писала, что именно такими «преступными действиями» Порошенко спасал Украину от энергетического коллапса, а также разбиралась как такое произошло и почему Зеленский должен как можно скорее делать то же самое. Ранее Порошенко Ранее Порошенко объявили о подозрении в государственной измене. Кроме того, на Украине заявили, что бывший президент Украины Петр Порошенко использовал свои полномочия на посту главы государства для разрыва контрактов на поставку угля из ЮАР и способствовал подписанию контрактов на поставку угля с территорий Донбасса. Порошенко в пятницу вечером отбыл в «дипломатическую», по официальной версии его партии, поездку в Турцию и Польшу. В этот день Государственное бюро расследований (ГБР) попыталось вручить ему повестку для предъявления обвинения по делу о поставке угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса. Как говорит ГБР, дело возбуждено по статьям о финансировании терроризма, госизмене и создании террористической организации. Порошенко сумел увернуться от вручения ему повестки, сел в автомобиль и уехал в аэропорт, после чего вылетел самолетом в Турцию. В России полностью перевооружили первый полк ракетных комплексов «Авангард» 21 декабря 2021, 14:32 Текст: Дмитрий Зубарев

В России полностью перевооружен первый полк ракетных комплексов «Авангард» с гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками, сообщил на итоговой коллегии Минобороны глава военного ведомства Сергей Шойгу. «В Ракетных войсках стратегического назначения завершено перевооружение первого ракетного полка на ракетный комплекс «Авангард» с межконтинентальными баллистическими ракетами, оснащенными гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками», – передает РИА «Новости» слова министра. Он добавил, что «еще в двух ракетных полках РВСН поставлены на боевое дежурство первые пусковые установки ракетного комплекса «Ярс». По словам Шойгу, первый авиационный полк истребителей МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» сформирован в Воздушно-космических силах России. «В состав ВМФ принят очередной атомный подводный крейсер проекта «Борей-А», вооруженный баллистическими ракетами «Булава», – сказал Шойгу. «Завершены испытания беспилотного аппарата большой продолжительности полета «Альтиус-РУ», начаты поставки разведывательно-ударных комплексов «Иноходец» и «Форпост», – добавил министр обороны. По словам Шойгу, число носителей высокоточного оружия большой дальности в войсках России к 2026 году вырастет на 30%. «К 2026 году число носителей высокоточного оружия большой дальности увеличится на 30%, а крылатых ракет различных видов базирования – в два раза», – сказал министр обороны России. Он отметил, что в результате оперативного управления финансовыми ресурсами более 258 млрд рублей будут направлены на поставку высокоточных средств поражения. Напомним, в августе командир 13-й ракетной дивизии генерал-майор Андрей Черевко сообщил, что первый полк стратегических ракетных комплексов с гиперзвуковым планирующим блоком «Авангард» в полном составе заступит на боевое дежурство до конца года. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД На Украине оштрафованы связанные с Roshen компании 21 декабря 2021, 21:28 Текст: Вера Басилая

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал компании, связанные с Roshen, на 10,3 млн долларов в связи со злоупотреблением монопольным положением, сообщила во вторник пресс-служба АМКУ. «Группа компаний, связанных с Roshen Europe B.V., оштрафованы на 283 миллиона гривен 10,3 млн долларов за злоупотребление монопольным положением. Штраф вынесен за два нарушения законодательства о защите экономической конкуренции посредством злоупотребления монопольным положением на общегосударственном рынке первичной реализации патоки крахмальной кукурузной и глюкозных сиропов», – говорится в сообщении на сайте комитета, передает РИА «Новости». Отмечается, что суть нарушений заключается в необоснованном повышении цен на патоку и сиропы в течение апреля-июня 2018 года, февраля-марта 2019 года и в октябре 2020 года. Украинская корпорация Roshen, связанная с экс-президентом Украины Петром Порошенко, – один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий. В 2018 году суд Киева признал нарушения прав интеллектуальной собственности принадлежащей президенту Украины Петру Порошенко компании Roshen, запретив ООО «Беллария» и ООО «Ашан» Украина Гипермаркет» использовать название, а также дизайн упаковки «Киевский торт» и «Киевский». В июне 2017 года компания Rochen прекратила деятельность на территории России, после закрытия фабрики в Липецке. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, владелец корпорации, президент Украины Петр Порошенко, обвинил в закрытии фабрики Россию, хотя сам довел «живое» предприятие до закрытия. В октябре 2016 года президент России Владимир Путин заявил, что никто фабрику в Липецке не ограничивает. Посол Украины в Германии пожаловался на игнорирование немцами Киева 22 декабря 2021, 07:27

Фото: germany.mfa.gov.ua

Текст: Дмитрий Зубарев

Представители немецких властей в кулуарных беседах часто игнорируют интересы Киева, из-за чего «отдельные» вопросы украинским дипломатам приходится поднимать «публично», заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник. Как заявил дипломат, Германия, «возможно и по праву», является великой культурной нацией. По его словам, для Киева это означает, что немцы могут себе позволить игнорировать «легитимные интересы или просьбы» от других государств, в том числе и Украины, и делают это «очень часто». «И мы с этим сталкиваемся, к сожалению, буквально ежедневно, когда ты приходишь куда-либо в МИД или другое министерство, ведомство канцлера, высказываешь свою позицию, свои аргументы, обращаешься с просьбой: «Поддержите, пожалуйста, есть такое дело». И очень часто ответ, который ты слышишь: «Ну, хорошо, спасибо, что пришли, но вот у нас есть такая линия, мы не будем ее менять», – передает РИА «Новости» слова Мельника в интервью центру Ukrainian Prism. Он заявил, что украинским дипломатам не остается ничего другого, как выносить «отдельные» вопросы «в публичную плоскость». «Но если потом эти самые вопросы, которые мы перед этим задавали и на которые мы, так скажем, получали ответ «иди гуляй, мы лучше знаем», ставятся экспертами, представителями немецких СМИ, то тогда нужно давать аргументы и это делать публично», – сказал Мельник. При этом в ФРГ, по признанию украинского посла, к такому подходу «еще не привыкли». Как утверждает дипломат, Германия живет «по старым меркам и лекалам», когда «все делается подковерно, в закрытых кабинетах», а решения, которые имеют важное значение, «принимаются непублично в узком кругу». «Берлин – это для нас определенный полигон, площадка для испытания того, что может работать, а что нет», – добавил он. Накануне Мельник сообщил, что позиция ФРГ по поставкам Киеву оборонительного вооружения осталась прежней с приходом нового правительства. По его словам, шансы на то, что она изменится, «минимальны». При этом посол не исключил, что в переговорах с Германией о поставках вооружений возможности для Украины еще больше сузятся. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников обвинил правительство бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель в том, что оно заблокировало приобретение Киевом оружия через НАТО. Напомним, 11 декабря Мельник заявил, что вряд ли новое правительство Германии откажется от «обезображенного пацифизма», из-за которого не продает Киеву оружие. Шойгу заявил о высочайшем уровне ядерной триады России 21 декабря 2021, 14:23 Текст: Вера Басилая

Уровень современности ядерной триады РФ доведен до самого высокого показателя за всю историю и составил 89,1%, заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны. «В результате масштабной и целенаправленной работы, проводимой под вашим, Владимир Владимирович, руководством, уровень современности в ядерной триаде доведен до самого высокого показателя за всю историю ее существования – 89,1%,» – цитирует ТАСС министра. По его словам, продолжается переоснащение Ракетных войск стратегического назначения. «В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) завершено перевооружение первого ракетного полка на ракетный комплекс «Авангард» с межконтинентальными баллистическими ракетами, оснащенными гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками. Еще в двух ракетных полках РВСН поставлены на боевое дежурство первые пусковые установки ракетного комплекса «Ярс», – отметил Шойгу. По его словам, возможности военно-воздушного и военно-морского компонентов ядерной триады также совершенствуются. «Авиационные стратегические ядерные силы пополнились четырьмя модернизированными стратегическими ракетоносцами Ту-95МС. В состав ВМФ принят очередной атомный подводный крейсер проекта «Борей-А», вооруженный баллистическими ракетами «Булава», – отметил министр Он подчеркнул, что современная инфраструктура создается синхронно с поставкой новейших образцов для стратегических ядерных сил, построено 690 высокотехнологичных объектов. Ранее президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что доля современного вооружения в российских войсках превысила 71%, а в стратегических ядерных силах – 89%. Шойгу рассказал о планах перевооружения ВС России 21 декабря 2021, 16:48 Текст: Наталья Ануфриева

Укрепление сил общего назначения ВС России в 2022 году продолжится, запланировано поступление свыше 1 тыс. единиц техники, в том числе пяти дивизионных комплектов зенитной системы С-400, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Шойгу сообщил на расширенном заседании коллегии с участием президента Владимира Путина, что «приоритетные задачи 2022 года (...) поставить в Сухопутные войска, ВДВ и береговые войска ВМФ более 1 тыс. современных средств бронетанкового и артиллерийского вооружения», а также «поставить в Воздушно-космические силы и Военно-морской флот 257 новых и модернизированных летательных аппаратов, пять дивизионных комплектов зенитной ракетной системы С-400 «Триумф», передает РИА «Новости». В состав Военно-морского флота в следующем году также планируется принять «пять подводных лодок, 11 надводных кораблей, три боевых катера, поставить в войска два береговых ракетных комплекса». Кроме того, ВМФ получит новый атомный подводный крейсер проекта «Борей-А» – «Генералиссимус Суворов». Ранее в России полностью перевооружили первый полк ракетных комплексов «Авангард». Шойгу объяснил строительство военных баз и систем ПВО в Арктике 21 декабря 2021, 14:45 Текст: Дмитрий Зубарев

Россия надежно прикрыла свои рубежи в Арктике от иностранной агрессии за счет строительства военных баз, размещения ракетных комплексов и систем противовоздушной обороны, авиации, заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу. «На арктических островах, архипелагах и в удаленных районах побережья завершено создание двух военных баз, организовано несение боевого дежурства подразделений ПВО и береговых ракетных комплексов. Завершается реконструкция пяти аэродромов для приема всех типов воздушных судов. Реализуемый комплекс мер позволил нам надежно закрыть арктические рубежи России от агрессивной военной деятельности иностранных государств», – передает РИА «Новости» слова Шойгу на расширенном заседании коллегии министерства обороны с участием президента Владимира Путина. Он отметил, что ВС России также способствовали обеспечению северного завоза в полярные регионы. Напомним, в декабре 2020 года Россия завершила строительство военной базы на Земле Франца-Иосифа. Депутат: Вошедшие в состав ВМФ атомные подлодки сложнее космических кораблей 21 декабря 2021, 16:50 Текст: Вера Басилая

«Сегодня поднят Андреевский флаг на двух новых атомных подводных лодках. На стратегическом ракетоносце «Князь Олег» и многоцелевой АПЛ «Новосибирск». Это настоящий триумф российской промышленности и науки», – сказал газете ВЗГЛЯД зампредседателя комитета Госдумы Александр Спиридонов, участвовавший в церемонии входа в состав Военно-морского флота России новых атомных подводных крейсеров. «Такие лодки – это самое сложное техническое изделие из всех созданных человечеством. По многим параметрам они даже сложнее, чем космические корабли. Страны, которые могут строить такую морскую технику, можно пересчитать по пальцам одной руки», – заявил Спиридонов. Будучи инженером на предприятии «Севмаш», он принимал непосредственное участие в строительстве этих двух атомных подводных лодок. По его словам, «Князь Олег» и «Новосибирск» – это не только научный и технический прорыв. «Прежде всего, подлодки – надежная защита нашей Родины. Гарантия, что фантазии иностранцев об агрессии против России так и останутся фантазиями. Благодаря новым АПЛ наши дети никогда не узнают ужасов войны», – считает депутат. Спиридонов отметил, что сам участвовал в строительстве этих подлодок. «Вместе с коллегами на этих кораблях мы занимались опытно–конструкторскими работами и внедрением цифровых технологий. Сегодняшний день – праздник и для меня лично, и для «Севмаша», и для всей нашей страны», – отметил Спиридонов. Ранее на набережной №1 АО «ПО «Севмаш» в городе трудовой доблести Северодвинске прошла торжественная церемония поднятия флага ВМФ над АПК «Новосибирск» и АПК «Князь Олег», передает ТАСС. В мероприятии участвовал президент России Владимир Путин, он дистанционно поздравил участников и открыл мероприятие. На Украине признали конституционным закон о запрете российских фильмов 21 декабря 2021, 23:18 Текст: Евгения Шестак

Конституционный суд Украины признал соответствующим конституции закон, предусматривающий введение запрета на российские фильмы и ТВ-программы, внесенные в санкционный список, сообщила представитель Верховной рады в КС Ольга Совгиря. «Конституционный суд принял решение по делу по конституционному представлению 47 народных депутатов Украины о соответствии конституции Украины отдельных положений законов Украины «О телевидении и радиовещании» и «О кинематографии», – написала она в Telegram. По ее словам, КС признал конституционными положения закона, согласно которым не допускается использование телерадиоорганизаций, в частности, для трансляции фильмов, телепередач, кроме информационных и информационно-аналитических телепередач, одним из участников которых является лицо, внесенное в санкционный список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. Кроме того, признана соответствующей конституции норма о перечне лиц, создающих угрозу национальной безопасности, который составляет минкульт на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, Службы безопасности (СБ) Украины и Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию. Также признана конституционной норма, которой запрещается трансляция фильмов, производимых физическими и юридическими лицами России, а также запрет на такие фильмы, если они не содержат «пропаганду и популяризацию органов РФ», которые, по словам представителя Верховной рады в КС, были произведены после 1 января 2014 года. Шойгу заявил об индексации зарплат военных сверх запланированного 21 декабря 2021, 14:53 Текст: Вера Басилая

Денежное довольствие военных в 2022–2023 годах увеличат больше, чем планировалось ранее, заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства. «В 2022–2023 годах индексация [денежного довольствия] будет проведена сверх запланированных параметров», – приводит ТАСС слова Шойгу. В 2020 году зарплаты военнослужащих были проиндексированы на 3,7%, а в целях ежегодного увеличения контрактников в 2021–2023 годах Минобороны дополнительно выделено 180,2 млрд рублей, уточнил Шойгу, передает РИА «Новости». Между тем, Владимир Путин, выступая на коллегии, отметил, что одним из безусловных приоритетов является повышение уровня социальных гарантий военнослужащим. «Правительство должно и дальше своевременно и в том объеме, которое обеспечит это соотношение, индексировать денежное довольствие военнослужащих. И, конечно, увеличивать военные пенсии», – подчеркнул Путин. По его словам, как и в предыдущие несколько лет, денежное довольствие военнослужащих должно соответствовать не просто уровню оплаты труда в ведущих отраслях экономики, а превышать его. «Пока это соотношение сохраняется», – заявил президент. Он озвучил данные, согласно которым прогнозный средний уровень зарплаты в экономике России в этом году составляет 55 тыс. рублей, а средняя зарплата в ведущих отраслях – нефтяная, финансовая, транспортная – 63,2 тыс. рублей. В свою очередь, по данным Минобороны, средний уровень заработной платы лейтенантов составляет в 2021 году 81,2 тыс. рублей, продолжил Путин. «По-разному бывает, разные лейтенанты и по-разному служат, но это средний уровень», – отметил президент. Ранее в сентябре Владимир Путин заявил, что темпы индексации зарплат военных и сотрудников правоохранительных органов будут повышены на 5%. До этого Путин заявил главе Минобороны Сергею Шойгу, что доходы российских военных должны регулярно повышаться в соответствии с экономической ситуацией в стране. Шольц в разговоре с Путиным отметил важность «нормандского» формата 21 декабря 2021, 21:21 Текст: Алексей Дегтярев

Немецкий канцлер Олаф Шольц в ходе беседы с российским лидером Владимиром Путиным подчеркнул важность продвижения переговоров в «нормандском» формате, сообщила пресс-служба германского правительства по итогам переговоров. «Во время телефонного разговора также обсуждался статус выполнения минских соглашений о мирном урегулировании конфликта на востоке Украины. Канцлер подчеркнул необходимость продвижения переговоров в «нормандском» формате», – цитирует сообщение пресс-службы РИА «Новости». Также Шольц выразил обеспокоенность в связи с обстановкой на границе Украины и «усилением российского военного присутствия у границ» этой страны. Пресс-служба Кремля сообщала, что Путин проинформировал Шольца о предложениях России по гарантиям безопасности, исключающим любое дальнейшее продвижение НАТО на восток. Ранее на коллегии Минобороны Путин объяснил опасность размещения инфраструктуры НАТО на Украине. МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России. В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает следующее: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, в том числе путем присоединения Украины. Москва призывает блок отказаться от любой военной деятельности за пределами своих границ – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).