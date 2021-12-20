Скрывавшийся на Украине экс-начальник грузинского Генштаба задержан в Германии

Бывший начальник генштаба ВС Грузии генерал Георгий Каландадзе, скрывавшийся на Украине и обвиненный на родине в пытках и иных преступлениях, что грозит ему и сообщникам до 17 лет лишения свободы, задержан в Германии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

По их данным, это произошло на основании запроса Грузии. Других деталей пока нет.

Каландадзе – активный участник войны с Россией в 2008 году в должности комбрига. После смены властей Грузии в 2012-м, он скрылся на Украине, его имя ассоциируется с вербовкой грузинских «легионеров» в помощь Киеву.

По данным генпрокуратуры Грузии, летом 2012-го Каландадзе – тогда первый заместитель начальника Генштаба, и его сообщники похитили на западе страны гражданина Эльберта Коберидзе, перевезли его в Тбилиси, пытали в течение восьми дней, в том числе угрожали изнасилованием и душили полиэтиленовыми пакетами и избивали ногами и дубинками, чтобы тот признал подготовку какого-нибудь террористического акта.

Потом злоумышленники тайно доставили его в бессознательном состоянии в Горийский госпиталь минобороны и зарегистрировали под чужим именем. Еще через какое-то время его арестовали под предлогом обнаружения у него наркотиков.

На свободу он вышел только после смены властей в Грузии в октябре того же года.