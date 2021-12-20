ЕС заявил об использовании Россией поставок газа для «политического давления»

Россия «использует энергию как инструмент для политического давления», хоть и выполняет свои обязательства, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

В качестве примера он привел ситуацию в Молдавии. Боррель признал, что «строго говоря, Россия выполняет свои обязательства по поставкам газа». При этом «многие считают, что ее отказ увеличить объемы экспорта в Европу или заполнить принадлежащие Газпрому хранилища – это средство для оказания давления на ЕС». Боррель полагает, что речь может идти о «желании обеспечить выдачу лицензии «Северному потоку – 2».

Как заявил глава дипломатии ЕС, Россия обеспечивает 40% потребностей Евросоюза в «голубом топливе», которое поставляется через Украину, Белоруссию и Балтийское море, так что «любые разговоры о России, Украине, Белоруссии имеют энергетическое измерение», передает РИА «Новости».

Напомним, с 1 ноября российский газ стал поступать в Молдавию по новому контракту, согласно которому стоимость топлива для республики ежемесячно пересматривается. При этом первый же платеж за поставки газа по новому контракту оказался просрочен. Газпром пригрозил Молдавии отключением газа. Молдавия опровергла заявления, что заключение с Газпромом договора на поставку газа сопровождалось секретными политическими договоренностями с Россией.