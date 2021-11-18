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Молдавия опровергла тайные договоренности с Россией
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Заключение с Газпромом договора на поставку газа не сопровождалось секретными договоренностями с Россией, заявила президент Молдавии Майя Санду.
Как заявила Санду, она «тоже хотела», чтобы договор с Газпромом опубликовали, это позволило бы «исключить всякие спекуляции». «Но это договор между двумя экономическими агентами, которые решили так, как они решили», – приводит ее слова ТАСС со ссылкой на Jurnal TV.
В частности, Санду опровергла заявления о том, что договор на поставку газа предусматривал предоставление гарантий безопасности лидеру оппозиционной Партии социалистов Молдавии, экс-президенту Игорю Додону. Санду предложила спросить у прокуратуры, почему Додона не привлекают к ответственности за якобы коррупционные действия.
Санду сказала, что переговоры с Газпромом «были бы совсем другими, если бы цены на газ в мире не были такими высокими, не было бы давления на правительство, не было бы спешки с подписанием контракта». Она сообщила, что власти Молдавии удивились, когда за несколько дней до конца сентября узнали, что контракт не был продлен и что стране не хватает газа. Молдавии «пришлось закупать газ в других местах по высоким ценам, потому что не было альтернативных источников», передает РИА «Новости».
В Германии озвучили политическую причину задержки сертификации «Северного потока – 2»
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Решение немецкого регулятора о приостановке сертификации оператора газопровода «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG имеет, возможно, политические основания: регулятор хочет выиграть время до формирования новой правительственной коалиции в ФРГ, заявил член немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) Альберт Брайнингер.
Брайнингер отметил, что «не все так просто, трудно сказать наверняка, какой компонент преобладает – политика или немецкая бюрократия». Возможно, «регулятор нашел повод для отказа в сертификации», кроме того, «коалиция пока еще не сформирована, и регулятор хочет выиграть время, пока этот вопрос не будет урегулирован», передает РИА «Новости».
«Конечно, есть политический компонент, этот проект был политизирован с самого начала», – добавил он.
При этом политик не видит никаких признаков отказа от «Северного потока – 2», так как «в Германии есть значительные силы, заинтересованные в скорейшем запуске этого проекта».
Ранее Федеральное сетевое агентство Германии сообщило, что временно приостанавливает процесс сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода.
Сообщалось, что это связано с учреждением компанией-оператором Nord Stream 2 AG «дочки» для эксплуатации немецкого сегмента.
Депутат Бундестага от партии «Левые» Клаус Эрнст призывал больше не допускать отсрочек по вопросу запуска трубопровода «Северный поток – 2».
На Украине заявили о связанном с беженцами «плане» Запада по остановке «Северного потока – 2»
Запад пытается остановить запуск российского газопровода «Северный поток – 2», используя как повод для этого миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии и сообщения о якобы готовящемся вторжении России на Украину, заявил депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович.
Рабинович заявил в эфире канала «Украина 24», что «здесь вопрос «Северного потока (2)», который надо остановить», и «для того, чтобы его остановить, сейчас раскручивается история с мигрантами, раскручивается история с войной (России и Украины)», также «было заявление Соединенных Штатов, что нужно ввести санкции и остановить («Северный поток – 2»)», так как «им нужно монопольно поставлять сюда энергоресурсы», передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что заявления о возможности вооруженного конфликта с Россией выгодны также и украинской власти, так как это позволяет создать панику в обществе и отвлечь население от внутренних проблем страны.
Вместе с тем ранее украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил, что Россия может добиться признания Крыма со стороны Евросоюза (ЕС), снятия санкций и быстрого запуска «Северного потока – 2» на фоне миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции.
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Украина объявила, когда газ перестанет быть для нее приоритетным топливом
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Газ для Украины продолжит оставаться приоритетным ресурсом на ближайшие 15 лет, заявили в пресс-службе «Оператора ГТС Украины» со ссылкой на главу компании Сергея Макогона.
«Это основное «переходное топливо» на пути к возобновляемым источникам энергии», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение в Telegram-канале компании.
Также Макогон заявил, что реконструкция газотранспортной системы Украины будет завершена через три года. Полностью работы завершат к 2025 году. На эти цели направят 1,5 млрд гривен (56,7 млн долларов – прим. ВЗГЛЯД). Процесс модернизации ОГТСУ уже начат.
Напомним, с ноября 2015 года Украина газ у России больше не закупает, вместо этого топливо закачивается в хранилища, оно приобретено по реверсу в Европе. В Киеве не раз заявляли, что не планируют возобновлять прямые поставки газа из России.
Глава Газпрома Алексей Миллер заявлял, что компания может продолжить транзит газа, согласно контракту, и после 2024 года, исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской ГТС.
Ранее сообщалось, что в компании «Оператор ГТС Украины» заявили о прекращении газоснабжения в пяти украинских городах, если будет запущен «Северный поток – 2», а транзит топлива якобы сильно сократится.
Сербия захотела договориться о поставках газа из России на 10 лет
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Сербия попросит Россию поставлять по 3 млрд кубометров газа ежегодно на протяжении 10 лет, сообщил сербский президент Александр Вучич.
Вучич сообщил, что Сербия сейчас «по долгосрочному договору покупает газ по 270 долларов». «Представьте, если цена возрастет до 900 долларов, – сказал он. – Сейчас у нас 161 млн кубометров газа в хранилищах, мы уже потратили 100 млн кубометров».
Он отметил, что «от этого зависят инвестиции». Сербия намерена «просить президента Путина предоставить объемы минимум по 3 млрд кубометров ежегодно на протяжении 10 лет», передает ТАСС со ссылкой на TV Happy.
Вучич указал, что «появились дополнительные сложности, немецкие власти остановили сертификацию «Северного потока – 2», и газ с 960 долларов скачет на 1140 долларов». Он сообщил, что цена электричества на европейском рынке составляет 250 евро за МВт/ч, а в Сербии сохраняется на уровне в 50 евро.
Напомним, Вучич заявил, что в ходе предстоящей встречи с российским коллегой намерен достичь понимания по цене на газ и договориться об увеличении объема поставок. «Я уверен, президент Путин всегда находил, всегда проявлял взаимопонимание по отношению к нам в трудных обстоятельствах. Я надеюсь, что в этот раз он тоже поймет нас по вопросам цены и объема поставок газа», – заявил Вучич.
Старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко сообщил, что «Северный поток – 2» может быть запущен в лучшем случае к концу отопительного сезона из-за приостановки сертификации оператора газопровода, хотя этот процесс связан с процедурными вопросами, а не политическими. Приостановка связана с учреждением компанией-оператором Nord Stream 2 AG «дочки» для эксплуатации немецкого сегмента, сообщили в Федеральном сетевом агентстве Германии.
Молдавия назвала контракт по газу с Россией примером сотрудничества
Контракт на поставку газа в Молдавию является примером конструктивного сотрудничества между Кишиневом и Москвой, заявил молдавский министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску.
Глава молдавского ведомства подчеркнул, что власти страны намерены решать проблему с долгом за газ, он также отметил, что сейчас проблем с поставками газа в страну нет, передает ТАСС.
Напомним, с 1 ноября российский газ стал поступать в Молдавию по новому контракту, согласно которому стоимость топлива для республики ежемесячно пересматривается.
При этом Молдавия оплатила Газпрому долг за поставки газа в сентябре. В Молдавии также заявили о праве на пересмотр контракта с Газпромом в следующем году. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Россия спасла Молдавию и что кроется за новым соглашением.
В Германии приостановку сертификации Nord Stream 2 назвали «регуляторной»
Решение Федерального сетевого агентства ФРГ (BNA) приостановить сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора не связано с политикой, заявила представитель Минэкономики ФРГ Сузанне Унград.
Унград заявила, что «этот акт имеет регуляторный характер, который объясняется задачами BNA», это не связано с политикой, передает ТАСС.
Напомним, регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток – 2».
В Кремле исключили связь энергетического кризиса в ЕС с реализацией «Северного потока – 2». В Совфеде предположили, что сертификация «Северного потока – 2» займет до шести месяцев.
Между тем стоимость фьючерсов на газ в Европе в начале торгов в среду растет на 5%, впервые с конца октября она превысила 1150 долларов за 1 тыс.у кубометров.
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Молдавия попросила Россию вернуться к вопросу вывоза боеприпасов из Приднестровья
Молдавская сторона обратилась с просьбой к российской по вопросу о вывозе боеприпасов со складов в Приднестровье, заявил молдавский министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску.
«Необходимо вернуться к вопросу возобновления вывоза и утилизации боеприпасов, которые являются источником риска для жителей Приднестровского региона. Эти боеприпасы – в селе Колбасна. У нас, конечно, общий интерес снять эту зону риска обоюдными мерами», – цитирует Попеску ТАСС.
В 2019 году Россия и Молдавия решили утилизировать боеприпасы, лежащие на складах Приднестровья со времен СССР. Это планировалось сделать еще в 1997 году, но вопрос вновь подняли после визита в Молдавию министра обороны Сергея Шойгу.
Стоимость газа в Европе превысила 100 евро за мегаватт-час
Цена газа в Европе на биржевых торгах превысила отметку в 100 евро за мегаватт-час (МВт ч) впервые с 14 октября, следует из данных биржи ICE.
Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до около 1 тыс. 190 долларов за 1 тыс. куб. м, или 101,75 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч), передает ТАСС.
Общий рост цены газа в Европе с начала дня составляет более 7%.
Ранее в среду цены на газ в Европе росли до 1150 долларов за 1 тыс. кубометров.
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Москва приняла объяснения Берлина о приостановке сертификации «Северного потока – 2»
Российская сторона исходит из того, что приостановка сертификации «Северного потока – 2» завершится сразу после оформления необходимых документов в Германии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Москва исходит из объяснений Берлина о том, что приостановка нужна для выполнения оператором газопровода Nord Stream 2 AG юридических формальностей, в том числе создания дочерней компании в стране, сказала Захарова, передает ТАСС.
«Она и должна, это следует из разъяснений, стать собственником немецкого участка трассы «Северного потока – 2», и будет осуществлять его управление. Соответствующая работа уже проводится, мы рассчитываем, что по ее завершению оформление разрешительной документации «Северного потока – 2» будет продолжено и сроки завершения сертификации газопровода не изменятся», – указала дипломат.
Напомним, регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток – 2».
В Кремле исключили связь энергетического кризиса в ЕС с реализацией «Северного потока – 2». В Совфеде предположили, что сертификация «Северного потока – 2» займет до шести месяцев.
Между тем стоимость фьючерсов на газ в Европе в начале торгов в среду растет на 5%, впервые с конца октября она превысила 1150 долларов за тысячу кубометров.
Цены на газ в Европе выросли до 1150 долларов за 1 тыс. кубометров
Стоимость фьючерсов на газ в Европе в начале торгов растет на 5%, впервые с конца октября она превысила 1150 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные ICE Futures.
Стоимость ближайших – декабрьских – фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов составила 1133,4 доллара и демонстрировала устойчивый рост, достигнув 10.26 максимума в 1166 долларов, что на 6% выше расчетной цены накануне. На 10.45 цена составляет 1152 доллара, что на 4,7% выше расчетной цены накануне, передает ТАСС.
Резко стоимость фьючерсов выросла с пятницы: за три торговых дня расчетная цена подскочила более чем на 20%, до 1100,5 доллара во вторник.
Рост накануне резко активизировался после выхода новости о том, что регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток – 2», а повлиять на рост в понедельник могли результаты месячных аукционов: Газпром не забронировал на декабрь мощности газопровода «Ямал – Европа» и газотранспортной системы Украины для дополнительного транзита газа.
Накануне вечером цены фьючерсов на газ в Европе превысили 1100 долларов впервые с конца октября.
Напомним, цены на газ в Европе резко выросли в конце лета – начале осени. Еще в первых числах августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Эксперты связывали рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.
Исторический максимум – 1937 долларов за тысячу кубометров – был достигнут 6 октября, после чего цены на газ начали снижаться, а 1 ноября – впервые за полтора месяца – стоимость фьючерсов опустилась ниже 750 долларов за 1 тыс. кубометров.
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В Совфеде предположили сроки сертификации «Северного потока – 2»
Процедура сертификации Nord Stream 2 AG как независимого транспортного оператора может занять от двух до шести месяцев, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев.
Васильев заявил, что «сертификация – это процесс принятия решений на основе экспертных мнений», и это «не единовременный факт, это процедура: что-то проверяется в процессе строительства, что-то в процессе ввода в эксплуатацию», передает ТАСС.
Он отметил, что «по времени это может занять от пары месяцев до полугода».
Говоря о решении Федерального сетевого агентства Германии приостановить сертификацию, сенатор отметил, что, на его взгляд, этот шаг не является политически мотивированным, «речь идет о банальной передаче пакета документов и сверке их с существующим немецким законодательством».
«Для сертификации газопровода «Северный поток – 2» необходимо создание компании-оператора газопровода в соответствии с законодательством Германии. Это означает передачу активов компании, базирующейся в Швейцарии, немецкой дочерней компании, которая и будет в дальнейшем являться оператором газопровода. Поскольку вокруг «Северного потока – 2» ведется множество политических игр и дискуссий, в целом рутинный, ничем не примечательный организационный шаг зазвучал в СМИ как важный политический дискурс», – пояснил Васильев.
Напомним, регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток – 2».
В Кремле исключили связь энергетического кризиса в ЕС с реализацией «Северного потока – 2».
Между тем стоимость фьючерсов на газ в Европе в начале торгов в среду растет на 5%, впервые с конца октября она превысила 1150 долларов за 1 тыс.у кубометров.
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Украина заверила Европу в готовности снизить стоимость транзита газа
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Киев готов снизить стоимость транзита газа через Украину и предоставить украинские ПХГ, заявил президент Украины Владимир Зеленский главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.
Пресс-служба президента Украины сообщила, что Зеленский заявил фон дер Ляйен о готовности Киева предоставить «собственные подземные хранилища для хранения стратегического резерва топлива». Он «представил ряд предложений, направленных на предотвращение энергетического кризиса в Европе». В частности, обсуждалось «создание региональной платформы по укреплению энергетической безопасности», передает ТАСС.
Глава Еврокомиссии заявила, что «ЕС и Украина продолжать сотрудничество в сфере энергетики: по поставкам и хранению газа, возобновляемым источникам и энергоэффективности». Фон дер Ляйен заверила Киев «в полной поддержке ЕС Украины, ее суверенитета и территориальной целостности». По ее словам, стороны также «разделяют мнение, что ситуация на границе Белоруссии и ЕС является гибридной атакой».
Напомним, оператор ГТС Украины заявил, что транзит российского газа через украинскую территорию за 10 месяцев 2021 года сократился почти на 22% по сравнению с тем же периодом 2020 года. Однако на прошлой неделе Газпром заказал максимальный объем транзита газа через Украину по контракту. При этом Газпром отказался бронировать доптранзит газа через Украину в декабре.
Большинство жителей Молдавии заявили, что отношения с Россией ухудшились
Почти 70% населения Молдавии во время опроса заявили, что после утверждения в республике нового правительства отношения Кишинева и Москвы ухудшились, следует из полученных данных.
Эксперты Института маркетинга и исследований IMAS попросили жителей Молдавии ответить на вопрос, как изменились отношения с Россией после утверждения правительства премьера Натальи Гаврилицы, передает РИА «Новости».
Из полученных данных следует, что 67% жителей заявили об ухудшении отношений между странами, 18% полагают, что они остались прежними, 8% респондентов не смогли ответить на вопрос. Изменения к лучшему заметили 7% опрошенных.
Опрос проводился в период с 23 октября по 15 ноября, на вопрос отвечали 893 человека из 78 населенных пунктов, погрешность составляет 3%.
Ранее сообщалось, что в России выразили готовность и дальше оказывать Молдавии поддержку в борьбе с пандемией коронавируса. Речь идет о поставке в республику вакцин.
Песков исключил связь энергетического кризиса в ЕС с реализацией «Северного потока – 2»
Европейский энергетический кризис и воплощение «Северного потока – 2» не зависят друг от друга, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Что касается энергетического кризиса, все-таки это два процесса, хотя и в одной области, но они не взаимозависимые», – заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.
Также он пояснил, что Кремль не видит политической подоплеки в решении о приостановке сертификации оператора газопровода.
«В данном случае действительно существуют определенные протоколы, нормы европейского законодательства на этот счет. И компания-оператор готова выполнить все требования действующего законодательства с тем, чтобы как можно скорее запустить этот важный для всех проект», – пояснил Песков.
Также представитель Кремля отметил, что рост поставок российского газа в Европу по существующим маршрутам зависит от дополнительных заявок и готовности Газпрома их выполнить.
«Это вопрос прямых контактов получателей газа и поставщика газа, это чисто коммерческий вопрос», – указал он.
Так Песов ответил на вопрос, означает ли задержка с сертификацией оператора газопровода «Северный поток – 2», что российская сторона может увеличить поставки.
Напомним, регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток – 2».
Стоимость фьючерсов на газ в Европе в начале торгов в среду растет на 5%, впервые с конца октября она превысила 1150 долларов за 1 тыс.у кубометров.
Лавров принял приглашение посетить Молдавию
Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял приглашение заместителя премьер-министра, главы МИД Молдавии Николая Попеску посетить Кишинев, что сроки будут согласованы позднее.
Лавров сообщил в среду на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Попеску, что его пригласили посетить Кишинев с ответным визитом, «мы договорились, что согласуем сроки в рабочем порядке по дипломатическим каналам», передает ТАСС.
Ранее газета ВЗГЛЯД анализировала, зачем Россия спасла Молдавию в газовом вопросе.