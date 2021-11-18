Молдавия опровергла тайные договоренности с Россией

Заключение с Газпромом договора на поставку газа не сопровождалось секретными договоренностями с Россией, заявила президент Молдавии Майя Санду.

Как заявила Санду, она «тоже хотела», чтобы договор с Газпромом опубликовали, это позволило бы «исключить всякие спекуляции». «Но это договор между двумя экономическими агентами, которые решили так, как они решили», – приводит ее слова ТАСС со ссылкой на Jurnal TV.

В частности, Санду опровергла заявления о том, что договор на поставку газа предусматривал предоставление гарантий безопасности лидеру оппозиционной Партии социалистов Молдавии, экс-президенту Игорю Додону. Санду предложила спросить у прокуратуры, почему Додона не привлекают к ответственности за якобы коррупционные действия.

Санду сказала, что переговоры с Газпромом «были бы совсем другими, если бы цены на газ в мире не были такими высокими, не было бы давления на правительство, не было бы спешки с подписанием контракта». Она сообщила, что власти Молдавии удивились, когда за несколько дней до конца сентября узнали, что контракт не был продлен и что стране не хватает газа. Молдавии «пришлось закупать газ в других местах по высоким ценам, потому что не было альтернативных источников», передает РИА «Новости».