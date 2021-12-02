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Пушков указал на лицемерность заявления генсека НАТО о сферах влияния России
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«Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о неприемлемости cамой мысли, что у России может быть своя сфера интересов, которую он в пропагандистских целях называет «сферой влияния» – это заявление, не соответствующее ни практике самих западных государств, ни содержанию международных отношений», – сказал газете ВЗГЛЯД российский сенатор Алексей Пушков.
«Заявление Столтенберга одновременно несостоятельно и лицемерно. Во-первых, любая страна имеет свою сферу интересов. Под ней подразумевается как минимум безопасное окружение. Во-вторых, слова генсека НАТО противоречат всем доктринам и действиям стран западного альянса. Иначе как он объяснит присутствие британских кораблей в Черном море, французских вооруженных сил в Африке, а американских войск в Японии или Южной Корее? Это что, не сферы их интересов?» – задается вопросами председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
«Кроме того, Столтенберг почему-то не говорит, что у Североатлантического альянса есть не только сферы интересов, но и сферы войны. За последние 20 лет страны западного альянса вели войны – прямые или скрытые – в Югославии, Ираке, Ливии, Сирии и Афганистане. Как он определит то, что страны НАТО делали в этих государствах? – интересуется собеседник. – Они пытались там утвердить свои интересы огнем и мечом, в результате чего развалили эти государства, вызвав огромное число беженцев и смертей. Эти страны еще долго будут восстанавливаться после западных агрессий».
«Так что самонадеянно выстроенный «карточный домик» Столтенберга разваливается при любом столкновении с фактами. Это домик «Ниф-Нифа» – от малейшего фактологического дуновения ветерка от него ничего не остается, – уверен Пушков. – Это абсолютно лицемерное заявление, не соответствующее ни практике самих западных государств, ни содержанию международных отношений».
Сенатор также обратил внимание на пафосные слова Столтенберга о «соблюдении воли народа Украины» Североатлантическим альянсом. «Я не помню, чтобы «народ Украины» давал НАТО право «соблюдать его волю». Так что это самопровозглашенное право, – указал Пушков. – При этом генсек альянса забывает очень важную вещь: у России есть право на защиту от внешних угроз. Если Украина имеет право готовиться к членству в НАТО, угрожая тем самым России, то Москва имеет право принять ответные меры. НАТО не может запретить нам реагировать на угрозы нашей безопасности».
«Я думаю, что заявление Столтенберга указывает лишь на то, что в НАТО господствует абсолютно неадекватное и сознательно ложное представление о том, как Россия намерена заботиться о своих интересах. И не генсек НАТО будет определять, на что мы имеем право, а на что – нет», – резюмировал сенатор.
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Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не приемлет идею того, что у России может быть своя сфера влияния. «Сама постановка вопроса отражает тезис, который должен вызывать нашу настороженность, и который неприемлем. Это тезис, что у России есть сфера интересов», – указал он. Столтенберг добавил, что это означает «фактическое признание», что Россия может «контролировать, что делают или не делают ее соседи».
«Это тот мир, в который мы не хотим возвращаться. Мир, в котором большие страны могли накладывать ограничения на то, что суверенные независимые нации могли делать. Я сам из малой страны на границе с Россией (Норвегии – прим. ВЗГЛЯД), и я очень рад, что наши союзники по НАТО никогда не уважали якобы право России устанавливать свою сферу влияния на Севере, и что Норвегия, как маленькая независимая страна, должна или не должна делать», – сказал Столтенберг.
Он отметил, что это касается и Украины, это независимая суверенная страна с международно признанными границами, гарантированными в том числе Россией. «Эти границы должны соблюдаться, включая Донбасс и Крым как части Украины. Поэтому сама идея, что поддержка НАТО независимой страны – это такая провокация [в отношении России], она просто неверна. НАТО просто соблюдает волю украинского народа», – подвел итог глава НАТО.
В этот же день Столтенберг рассказал действиях альянса в случае «вторжения» России на Украину. В среду он заявлял, что страны НАТО готовы использовать «финансовые и экономические санкции и политические запреты» против России, если будут применены силы на Украине. При этом он отмечал, что Киев может рассчитывать только на поддержку стран Североатлантического альянса, но не на гарантии.
Ранее генсек НАТО напоминал, что Украина не является членом Североатлантического альянса, потому на нее не распространяется принцип коллективной обороны. Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как как Россия сможет остановить расширение НАТО на восток.
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Столтенберг отказал России в праве влиять на соседние государства
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Североатлантический альянс не приемлет идею того, что у России может быть своя сфера влияния, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.
«Сама постановка вопроса отражает тезис, который должен вызывать нашу настороженность, и который неприемлем. Это тезис, что у России есть сфера интересов», – цитирует главу НАТО ТАСС.
Он добавил, что это означает «фактическое признание», что Россия может «контролировать, что делают или не делают ее соседи».
«Это тот мир, в который мы не хотим возвращаться. Мир, в котором большие страны могли накладывать ограничения на то, что суверенные независимые нации могли делать. Я сам из малой страны на границе с Россией (Норвегии - прим. ВЗГЛЯД), и я очень рад, что наши союзники по НАТО никогда не уважали якобы право России устанавливать свою сферу влияния на севере, и что Норвегия как маленькая независимая страна должна или не должна делать», – сказал Столтенберг.
Он отметил, что это касается и Украины, это независимая суверенная страна с международно признанными границами, гарантированными в том числе Россией.
«Эти границы должны соблюдаться, включая Донбасс и Крым как части Украины. Поэтому сама идея, что поддержка НАТО независимой страны – это такая провокация [в отношении России], она просто неверна. НАТО просто соблюдает волю украинского народа», – подвел итог глава НАТО.
Также в среду Столтенберг заявлял, что страны НАТО готовы использовать «финансовые и экономические санкции и политические запреты» против России, если будут применены силы на Украине.
При этом он отмечал, что Киев может рассчитывать только на поддержку стран Североатлантического альянса, но не на гарантии. Ранее генсек НАТО напоминал, что Украина не является членом Североатлантического альянса, потому на нее не распространяется принцип коллективной обороны.
Пушков дал совет Украине и Западу после предупреждения Путина
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Сенатор Алексей Пушков посоветовал Киеву, и Брюсселю, и Вашингтону «очень серьезно» отнестись к предупреждению президента России Владимира Путина о последствиях размещения на Украине ударных ракетных комплексов.
«Делайте выводы: появление на Украине ударных ракетных комплексов вынудит Россию реагировать. Полагаю, и Киеву, и Брюсселю, и Вашингтону следует отнестись к этому предупреждению очень серьезно», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Накануне Путин предупредил о последствиях появления на Украине ударных комплексов. В прошлую субботу посол России в США Анатолий Антонов обратил внимание на освоение странами НАТО территории Украины. Антонов подчеркнул, что в Москве осведомлены, что собой представляют американские «оборонительные» противоракетные комплексы Мк-41, которые могут быть использованы для запуска ракет средней и меньшей дальности.
В прошлый понедельник МИД России обвинил США и НАТО в «военном освоении» Украины. Ранее в ноябре Москва предупредила о риске нового геополитического кризиса в случае реализации планов по размещению ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
В октябре Путин на заседании клуба «Валдай» обвинил руководителей стран НАТО в нарушении данных России обещаний о не расширении военной инфраструктуры альянса на восток. Он также допустил, что страны НАТО под видом учебных центров могут разместить на территории Украины ракеты, как ранее разместили в Польше и Румынии системы ПРО с пусковыми установками «Иджис», на которые можно установить ударные ракеты «Томагавк».
25 сентября глава МИД Сергей Лавров напомнил, что после выхода Вашингтона из Договора о РСМД Россия в одностороннем порядке взяла на себя обязательство не размещать ракеты «в регионах, где не будут развертываться аналогичные системы американского производства». Он призвал НАТО «объявить аналогичный мораторий». В Москве предупреждали, что Россия в связи с планами Соединенных Штатов и их союзников по созданию арсенала ракет средней и меньшей дальности (РСМД) наземного базирования может нарастить меры военно-технического реагирования на возникающие угрозы.
США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД с 1 февраля 2019 года. После этого президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении выполнения ДРСМД. Российский лидер заявил о существенно возросших рисках после прекращения действия ДРСМД по инициативе Соединенных Штатов.
В сентябре 2019 года президент России направил ряду стран послания с предложением ввести мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе и других регионах. Однако в НАТО «не увидели смысла» в предложенном Москвой моратории. В этой связи в Кремле заявили о готовности принять меры для противодействия указанным угрозам.
Газета ВЗГЛЯД разбирала возможный ответ России на приближение инфраструктуры НАТО к российским границам и размещение ударных комплексов на территории Украины.
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Путин заявил о намерении не допустить распространения НАТО на Восток
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Россия с партнерами будет настаивать на недопустимости распространения НАТО на Восток, нужны правовые гарантии, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения послами верительных грамот.
«Выступая в МИДе, я уже подчеркивал, что перед нашей дипломатией сейчас стоит первоочередная задача добиваться предоставления России надежных и долгосрочных гарантий безопасности. В диалоге с США и их союзниками будем настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещения угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости от территории Российской Федерации», – передает РИА «Новости» его слова.
Ранее глава государства предложил начать переговоры о нерасширении НАТО на Восток. Путин подчеркнул, что Россия заинтересована в успешной работе дипломатов и готова содействовать.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ России и накачивать Украину современными вооружениями». Он предостерег Киев от сотворения новой беды в Европе.
Напомним, во вторник президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет!» заявил, что о вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось, Украине надо наладить отношения, и если это удастся, то угроз никто испытывать не будет.
Лукашенко: Военные Украины сами предложили россиянам в 2014 году спасти Крым от НАТО
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Крым воссоединился с Россией в 2014 году без боя, так как служившие там украинские военные опасались размещения войск НАТО в регионе и просили россиян о помощи, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Они (украинские военные – прим. ВЗГЛЯД) вышли на россиян, это было не на самом высоком уровне... Военные. Был разговор (как обычно... и завязался разговор, молодцы, конечно, украинцы), они предупредили россиян, что Крым не будет российским, если мы не предпримем определенные действия. Он не будет и украинским. А чьим? – Натовским. Тогда НАТО было заточено на Крым. И после очередной встречи с россиянами... Они предложили, вы там своему скажите президенту, что вопрос Крыма надо решать. По моим данным, президенту России было доложено», – заявил Лукашенко в интервью РИА «Новости».
Белорусский лидер добавил, что американские военные уже проектировали казармы в Севастополе.
«Поэтому те, кто там служил в Крыму, они это видели, украинские, бывшие советские генералы и офицеры. И они предложили россиянам... И, по моим данным, президент настаивал на юридическом решении проблемы. Он абсолютно был за. Я знаю позицию [президента России Владимира] Путина – ни в коем случае в Крыму не должно быть войск НАТО», – сказал собеседник.
Он подчеркнул, что именно по этой причине в Крыму не прозвучало «ни одного выстрела».
«Потому что заранее было договорено, что Крым нужно спасти, а потом, как я знаю и понимаю, Путин настоял на референдуме», – отметил Лукашенко.
В ноябре Лукашенко начал Высший совет Союзного государства, который проводился в режиме видеоконференции, с привета и поздравлений жителям Крыма.
Заявление белорусского лидера о Крыме на заседании Высшего государственного совета является признанием его территорией России, подчеркнул председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных.
Во вторник Лукашенко заявил, что планирует отправиться в Крым, есть договоренность с президентом России Владимиром Путиным. Поездка на полуостров станет признанием полуострова российским, отметил он.
Канада пригрозила России международной изоляцией и крахом экономики
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Бывший посол Канады в Афганистане Крис Александер в статье для Globe and Mail выразил мнение, что Россию якобы ожидает международная изоляция и крах экономики в случае «военной агрессии» на Украине.
По мнению канадского дипломата, гипотетическое столкновение Москвы и Киева может приобрести международный характер, а «более масштабное и неприкрытое вторжение на Украину» якобы сделает Россию «международным изгоем, что спровоцирует еще большее кровотечение российской экономики», передает РИА «Новости».
При этом, как отметил дипломат, страны Центральной Европы поддержат Киев «в этой драке». «США и НАТО тоже придется отреагировать со всей решимостью», – считает политик.
По его мнению, Канада, в свою очередь, обязана посодействовать вхождению Украины в НАТО, усилить боеспособность страны, снизить энергетическую зависимость ЕС от России, а также ввести превентивные санкции против Москвы.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон в контексте ситуации вокруг Украины готов в тесном взаимодействии с партнерами и союзниками принять меры экономического и иного характера в отношении Москвы «в ответ на враждебные шаги России».
В среду замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что если Москва будет делать «шаги по дестабилизации Украины» и применит свои силы «для агрессии против Украины», то «будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом». В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности альянса использовать «финансовые и экономические санкции и политические запреты» против России из-за ситуации на Украине.
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Во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты «обеспокоены маневрами, которые происходят у украинской границы». В тот же день в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину.
Президент России Владимир Путин отметил, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В тот же день министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что считает «уместным» оказание «мощного финансового давления» на Москву в связи с напряженностью на российско-украинской границе. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
В минувшее воскресенье посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сравнил крики о «российской угрозе» Украине с пресловутой пробиркой бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, пытавшегося выдать в ООН белый порошок за «споры сибирской язвы».
В прошлую субботу глава СВР Сергей Нарышкин подчеркнул, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. Ранее в СВР назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину.
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В МИДе исключили возможность возвращения российского представительства в НАТО
Россия вряд ли вернет представительство при НАТО в Брюсселе, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в ходе дискуссии на площадке клуба «Валдай».
«Все так развивается, что мы вряд ли вернемся туда», – цитирует РИА «Новости» Грушко.
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Напомним, Россия с 1 ноября приостановила работу своего представительства при НАТО, также прекратила работу информбюро альянса в Москве.
Президент России Владимир Путин заявил, что НАТО сломала механизмы диалога с Россией, отношения с альянсом носят удручающий характер.
Разрыв отношений с альянсом спровоцировало решение НАТО сократить состав постпредства России при альянсе в Брюсселе с 20 до 10 человек. Восемь дипломатов лишились аккредитации с формулировкой за «враждебную деятельность России в последние годы». Еще две позиции сокращены.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что решение НАТО о высылке российских дипломатов и обвинения во «враждебной деятельности» полностью подрывают перспективы нормализации отношений и возобновления диалога. Он добавил, что Россия сформулирует и реализует ответные меры в отношении НАТО в ответ на действия по сокращению численности российской миссии при альянсе.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что высылка дипломатов из Брюсселя связана не с конкретными событиями, а в целом с деятельностью России и разведывательной информацией альянса.
В МИД заявили, что настоящая цель НАТО – использование «российской угрозы» в виде жупела после завершения афганской эпопеи. Там также пообещали ответить альянсу.
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Британцы высмеяли поездку главы МИД на танке в Эстонии
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Читатели британского издания The Telegraph высмеяли поездку главы МИД Британии Лиз Трасс на танке во время визита в Эстонию.
«Она предупреждает Россию? Кремль, должно быть, дрожит от страха», – написал Cliff Woods, передает РИА «Новости».
Некоторые читатели вспомнили о такой же акции 1986 года в исполнении премьер-министра Маргарет Тэтчер: «Чтобы сравниться с миссис Тэтчер, одного постановочного фото явно недостаточно».
«Прошло 35 лет, а танк тот же самый!» – пошутил Graham Cove.
Читатели портала также не преминули затронуть в комментариях тему Украины.
«Украина должна оставаться «буферным государством», в котором не будет ни сил НАТО, ни российских войск», – заявил Robert Griffiths.
«Не нападайте на Украину, господин (президент России Владимир) Путин, потому что мы очень рассердимся! (Кстати, не могли бы вы прислать еще немного газа?)», – пошутил David Barbour.
Видео с Трасс, одетой в камуфляжный жилет и каску, опубликовало издание Times. На нем глава британского МИДа в сопровождении военнослужащего едет на танке по заснеженному полигону.
Перед поездкой на совещания министров иностранных дел стран НАТО она выразила поддержку Украине и предостерегла Москву от «агрессии».
Напомним, Трасс стала главой МИД Британии в сентябре.
Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет!» заявил, что о вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось, Украине надо наладить отношения, и если это удастся, то угроз никто испытывать не будет.
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Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине.
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МИД жестко ответил НАТО на обвинения России в наращивании присутствия на Украине
Москва опровергает все утверждения стран НАТО, что Россия якобы наращивает свое присутствие на Украине: Крым – это часть России и присутствие наших войск здесь законно, говорится в заявлении МИД с контраргументацией к публикации НАТО «Мифы об отношениях России и альянса».
«Альянс обвиняет нас в наращивании военного присутствия на Украине, имея в виду Республику Крым. Напомним, эта территория является частью Российской Федерации, и наши вооруженные силы находятся там на законном основании», – передает РИА «Новости» ответ МИД на заявление о том, что Россия якобы провоцирует эскалацию ситуации на границе с Украиной.
Российский МИД, комментируя утверждения о том, что Москва якобы провоцирует эскалацию ситуации на границе с Украиной, заявил, что действия России носят сугубо оборонительный характер.
«МИФ: Россия провоцирует эскалацию ситуации на границе с Украиной», – говорится в размещенном на сайте МИД РФ сообщении к публикации НАТО «Мифы об отношениях России и альянса». Комментируя это, российский МИД указал, что «действия России носят сугубо оборонительный характер».
«В последнее время наблюдаем существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе. Участились заходы боевых кораблей с ракетным оружием на борту, пролеты американской стратавиации, проводятся крупномасштабные учения, в том числе внеплановые», – говорится в документе МИД.
«Практически каждую неделю наши средства объективного контроля фиксируют более 50 самолетов-разведчиков и беспилотников, курсирующих вдоль наших границ», – добавляется в нем.
Ранее в Кремле отвергали обвинения в подготовке нападения на Украину. До этого Госдепартаменте США заявляли о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщали о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО. В администрации США также говорили также о «тесных контактах» с властями Украины.
В Службе внешней разведки назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ России и накачивать Украину современными вооружениями». Он предостерег Киев от сотворения новой беды в Европе.
В прошлый четверг президент России Владимир Путин на коллегии МИД подчеркнул, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях». В Кремле предупредили об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами.
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Путин заявил о скором поступлении на вооружение гиперзвуковой ракеты
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В 2022 году у России на вооружении появится новая гиперзвуковая ракета со скоростью в девять махов, заявил президент Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет».
«Мы сейчас испытали – и успешно [новое гиперзвуковое оружие]. С начала нового года у нас уже будет на вооружении новая ракета морского базирования гиперзвуковая. Девять махов», – заявил глава государства.
Отрывок выступления президента опубликован в Telegram-канале «Смотри».
Путин пояснил, что Россия стала разрабатывать гиперзвуковое оружие в ответ на действия НАТО, создающие угрозы.
«Дело дошло до того, что в Польше и Румынии размещены системы ПРО. А пусковые установки, которые там стоят, Mk-41, на них могут быть поставлены и «Томагавки» – ударные системы. Но это же создает для нас угрозы. Ну это же очевидный факт, очевидная вещь. На все наши уговоры и просьбы не делать этого, что произошло? То, что мы сейчас видим. В ответ мы вынуждены были, хочу это подчеркнуть, вынуждены были начать разработки гиперзвукового оружия. Это наш ответ», – цитирует президента РИА «Новости».
В понедельник фрегат «Адмирал Горшков» выполнил испытательный пуск из акватории Белого моря гиперзвуковой ракеты «Циркон» на дальность более 400 километров.
Государственные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» планируется завершить в 2021 году. Ожидается, что «Цирконами» будут вооружены фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень-М», а также находящийся на модернизации ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» и подлодка «Иркутск», которую в ходе модернизации доведут до уровня 949АМ.
В НАТО решили учитывать культурные особенности стран при проведении операций
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НАТО отмечает необходимость в будущем учитывать политические и культурные особенности стран, где проводятся операции альянса, следует из заявления по итогам обсуждения на встрече глав МИД НАТО в Риге результатов операции в Афганистане.
В документе указывается, что «по итогам оценки были приняты некоторые рекомендации, в том числе по поддержанию оперативной совместимости с партнерами, необходимости учитывать политические и культурные нормы принимающих сторон, их способности воспринимать усиление потенциала и подготовку», передает РИА «Новости».
В НАТО также отметили большой успех в борьбе с терроризмом в Афганистане в годы присутствия сил альянса, но при этом признали, что «задача по построению стабильного Афганистана» оказалась сложнореализуемой.
В блоке считают, что в будущем союзникам при планировании операций необходимо «ставить реалистичные и достижимые цели».
Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев предупредил о катастрофическом развитии событий в Афганистане.
Напомним, Россия решила направить в Афганистан партию гуманитарной помощи. Вместе с тем в США заявили о невозможности финансово помочь властям Афганистана.
Сообщалось также, что Фронт национального сопротивления, который противостоит захватившему власть в Афганистане радикальному движению «Талибан*» (организация, запрещенная ООН – прим. ВЗГЛЯД), надеется на поддержку со стороны России.
Генсек НАТО впервые назвал Россию «режимом»
Генсек НАТО Йенс Столтенберг впервые на публике назвал власти России «российским режимом», их внешнюю политику «агрессивной», а внутреннюю – «угнетающей».
«Мы больше не можем считать мир и безопасность [стран НАТО] гарантированными. Российский режим агрессивен во внешней политике и угнетающий во внутренней. Концентрация его военных сил на границе с Украиной вызывает озабоченность», – передает его слова ТАСС.
По словам Столтенберга, в новой Стратегической концепции НАТО альянс должен сделать основной упор на «защите демократической системы и ценностей» во всем мире и «повышении своих военных возможностей». Главы МИД стран альянса обсудят этот документ во вторник в Риге, чтобы принять на саммите в Мадриде в июне 2022 года.
«Режим» в контексте риторики НАТО делает особый акцент на негативном и враждебном отношении альянса к правительству той или иной страны.
Ранее МИД России потребовал от НАТО «фундаментальных сдвигов» для восстановления диалога.
В США заявили о готовности действовать, если Россия вторгнется на Украину
США готовы к действиям, если Россия вторгнется на Украину и не будет идти по пути дипломатии, заявил 1 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Если Россия отвергнет путь дипломатии и предпримет вторжение (на Украину – прим. ВЗГЛЯД), мы будем готовы действовать», – цитирует госсекретаря США РИА «Новости». Заявление прозвучало на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран НАТО в Риге.
Блинкен не стал рассказывать, какие действия предпримет США, но отметил – страна тесно общается по этому вопросу с союзниками и партнерами.
Киев и страны Запада выразили обеспокоенность в связи с усилением «агрессивных действий» со стороны России на границе Украины.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что войска перемещаются в пределах территории России и на усмотрение властей страны. Перемещение никому не угрожает и никого не должно волновать.
В НАТО заявили о санкциях и запретах против России в случае агрессии на Украине
Страны НАТО готовы использовать «финансовые и экономические санкции и политические запреты» против России, если будут применены силы на Украине, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран альянса.
«Страны НАТО имеет широкий спектр возможностей, включая экономические и финансовые санкции и политические запреты», – передает ТАСС со ссылкой на слова Столтенберга.
Также он напомнил, что принцип коллективной безопасности распространяется только на страны-члены НАТО, а партнеры, например Киев, могут рассчитывать только на поддержку.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин заявил о принимаемых страной адекватных мерах на провокации со стороны НАТО. Речь шла о военно-технических мерах.
Российский лидер подчеркнул – Россия никому не угрожает, а все обвинения на этой почве – как минимум безответственны, сказал Путин.
Путин охарактеризовал принимаемые Россией в ответ на провокации НАТО меры
Россия принимает адекватные меры в ответ на провокации со стороны НАТО, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывшими послами иностранных государств.
«Кстати, угроза на наших западных рубежах действительно нарастает, и об этом мы неоднократно говорили. Достаточно посмотреть, насколько близко к российским границам выдвинулась военная инфраструктура Североатлантического альянса. Для нас это более чем серьезно. (…) В данной ситуации мы предпринимаем адекватные военно-технические меры», – передает его слова ТАСС.
Путин подчеркнул, что Россия никому не угрожает. «Обвинять нас в этом – с учетом реального положения дел, то есть сваливать вину, как у нас говорят, с больной головы на здоровую, – как минимум безответственно», – сказал глава государства.
Ранее Путин заявил, что Россия с партнерами будет настаивать на недопустимости распространения НАТО на Восток, нужны правовые гарантии.
Латвия захотела «предупреждения» НАТО для России
НАТО и ЕС должны предупредить Россию, что в случае угрозы Украине последует ответ, заявил на пресс-конференции глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.
«НАТО и ЕС должны дать России четкий сигнал, что в случае угрозы Украине последует ответ», – цитирует Ринкевича РИА «Новости».
Ранее у главы ведомства состоялась встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
В МИД России заявили, что обеспокоены искусственным нагнетанием НАТО ситуации в Черноморском регионе.
Напомним, власти Украины в 2014 году начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, независимость которых Киев не подтвердил. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тыс. человек.
Отношения Крыма и Киева ухудшились после того, как Крым вошел в состав Российской Федерации. Власти Украины обвинили Россию во вмешательстве во внутренние дела страны, а в январе 2015 года объявила Россию страну-агрессором.