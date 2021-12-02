Финал Гран-при по фигурному катанию в Японии решили отменить из-за «омикрона»

Финал Гран-при по фигурному катанию в Японии будет отменен в связи с запретом на въезд иностранных граждан на фоне ситуации с распространением штамма коронавируса «омикрон» в мире, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники.

Ожидается, что официально решение будет объявлено в течение четверга.

Финалы взрослого и юниорского Гран-при были запланированы 9-12 декабря в Осаке в формате «пузыря» в связи с антиковидными мерами. Российские фигуристы должны были прибыть в Японию 6 декабря, передает РИА «Новости».

В соревнованиях одиночниц Россию должны представлять Камила Валиева, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых и Алена Косторная; в парном катании – Анастасия Мишина с Александром Галлямовым, Александра Бойкова с Дмитрием Козловским, Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым и Дарья Павлюченко с Денисом Ходыкиным; в танцах на льду – Виктория Синицина и Никита Кацалапов, среди мужчин – Михаил Коляда.

Как заявили почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев, вариант переноса Финала Гран-при из Японии в Россию не рассматривался.

«Насколько я знаю, вариант переноса Финала Гран-при в Россию даже не рассматривался, – ответил Писеев на соответствующий вопрос. – Но, по моему личному мнению, резервное место проведения турнира хорошо было бы предусмотреть, но заранее».

«Для меня новость о грядущей отмене Финала Гран-при очень неприятная. Спортсмены готовились, участвовали в этапах серии, много сил потратили и, к сожалению, пришли к такому печальному финалу. Но что поделать, обстановка в мире такова, что в Японии не хотят рисковать. Правда, для спортсменов это не может быть утешением», почетный добавил почетный глава ФФККР.

Между тем источник, знакомый с ситуацией сообщил, что Международный союз конькобежцев (ISU) пока не получал информацию об отмене Финала Гран-при по фигурному катанию в Осаке от властей Японии «Никакой официальной информацией ISU не обладает», – сообщил источник.

Президент Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков сообщил, что Федерация пока не получала официальной информации об отмене Финала Гран-при в Японии.

«Пока у нас никакой официальной информации об отмене нет. Нам сообщали, что информация появится сегодня утром, но пока ее не поступало. Будем ждать до последнего в вопросе со сдачей билетов», – сказал Горшков.

Российские фигуристы должны были прилететь в Японию 6 декабря.

Напомним, во вторник Киодо сообщило, что первый случай заражения новым штаммом коронавируса «омикрон» подтвержден в Японии. По данным агентства, речь идет о мужчине, прибывшем из Намибии.

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