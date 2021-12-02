В Биробиджане семь классов закрыли на карантин по COVID-19 В Якутии исполнили просьбу обратившегося к Путину мальчика 2 декабря 2021, 09:55 Текст: Наталья Ануфриева

Корову, которую мальчик из Якутии Алеша Сокольников хотел попросить у президента Владимира Путина в ходе прямой линии, передали его семье, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики. В администрации сообщили, что «на днях от СХПК «Мындагай» семье Сокольниковых передали корову», передает РИА «Новости». Отмечается, что в четверг во время командировки в Чурапчинский улус глава республики Айсен Николаев созвонился с Алешей, «он поблагодарил всех за такое внимание к его просьбе». «Вся семья Сокольниковых очень рада появлению новой коровы. Ей уже дали имя – Кэскилээнэ. Большинство семей в улусах Якутии живут подсобным хозяйством. И его желание помочь родителям понятно. Конечно, власть должна подключаться к решению подобных вопросов», – приводятся слова Николаева. Ранее в соцсетях распространили информацию о мальчике из Якутии, который дозвонился на прямую линию президента и попросил через оператора помочь его семье купить корову. Вопрос перенаправили в министерство сельского хозяйства республики. Семья школьника получила от ведомства предложение участвовать в программе «Агростартап» и получить грант на покупку коровы. Министр сельского хозяйства республики Александр Атласов рассказал, что семье также улучшат жилищные условия. Напомним, в 2020 году Владимир Путин исполнил мечту тяжелобольного мальчика из Тульской области Саши Колясникова, о которой тот рассказал в рамках благотворительной акции «Елка желаний»: ребенок мечтал обнять настоящую панду.

Путин заявил о намерении не допустить распространения НАТО на Восток 1 декабря 2021, 14:45

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Текст: Александра Юдина

Россия с партнерами будет настаивать на недопустимости распространения НАТО на Восток, нужны правовые гарантии, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения послами верительных грамот. «Выступая в МИДе, я уже подчеркивал, что перед нашей дипломатией сейчас стоит первоочередная задача добиваться предоставления России надежных и долгосрочных гарантий безопасности. В диалоге с США и их союзниками будем настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещения угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости от территории Российской Федерации», – передает РИА «Новости» его слова. Ранее глава государства предложил начать переговоры о нерасширении НАТО на Восток. Путин подчеркнул, что Россия заинтересована в успешной работе дипломатов и готова содействовать. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ России и накачивать Украину современными вооружениями». Он предостерег Киев от сотворения новой беды в Европе. Напомним, во вторник президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет!» заявил, что о вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось, Украине надо наладить отношения, и если это удастся, то угроз никто испытывать не будет. Названа дата большой пресс-конференции Путина 1 декабря 2021, 13:56

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба

президента РФ/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Президент Владимир Путин проведет ежегодную большую пресс-конференцию 23 декабря в очном формате, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Песков сообщил, что «Путин проведет ежегодную пресс-конференцию 23 декабря, это будет очная пресс-конференция», передает РИА «Новости». «Президент придет к журналистам, журналисты будут задавать в обычном режиме, как это всегда бывает, свободные вопросы главе государства», – добавил он. Пресс-конференция пройдет в Манеже, «будем проводить это мероприятие важное в условиях продолжающейся пандемии, поэтому главным ведомством, к которому мы все должны прислушиваться и рекомендации выполнять, является Роспотребнадзор». «Мы будем следовать всем требованиям Роспотребнадзора, поэтому количество журналистов будет ограничено, пространство будет увеличено. В этой связи на этот год мы приняли решение переехать из традиционного для нас Центра международной торговли в Манеж (...) количество мест будет, к сожалению, ограничено 500, обычно у нас бывает свыше тысячи, 1 тыс. 100 и так далее. Сейчас, к сожалению, будет 500», – отметил представитель Кремля. Так как количество журналистов будет ограничено, на мероприятие не будет свободной аккредитации: «Мы будем сами выходить на журналистов: у нас будут федеральные СМИ, которые работают по президентской повестке, зарубежные СМИ и через полпредство в федеральных округах мы будем приглашать региональные СМИ». Всем журналистам для участия в пресс-конференции нужно будет сдавать три ПЦР-теста. «С 1 декабря служба аккредитации начнет контакты с редакциями СМИ по вопросам аккредитации», – заключил Песков. Cтаршеклассник умер на итоговом сочинении в Люберцах 2 декабря 2021, 03:57 Текст: Антон Никитин

Ученик одиннадцатого класса в подмосковных Люберцах умер во время итогового сочинения, сообщил источник в сфере городского образования. «Ученик на итоговом сочинении в аудитории потерял сознание. По предварительному диагнозу медиков, у него оторвался тромб», – приводит слова источника РИА «Новости». Он добавил, что трагедия произошла в средней школе № 25 на улице Воинов-Интернационалистов. На месте работали сотрудники Следственного комитета. Напомним, в июне в Ставропольском крае во время экзамена умерла студентка пединститута. Кроме того, в конце мая в Северной Осетии во время сдачи основного госэкзамена (ОГЭ) по русскому языку умерла ученица девятого класса. В мае 2019 года в Чебоксарах во время сдачи ЕГЭ умерла школьница. Путин выразил обеспокоенность отношением мирового сообщества к России 1 декабря 2021, 14:35 Текст: Дмитрий Зубарев

Россия обеспокоена тем , что мировое сообщество действует вразнобой, а также отношением к России ряда партнеров, заявил российский лидер Владимир Путин на церемонии вручения послами верительных грамот. «Мы призываем и будем призывать всех международных партнеров действовать коллективно и коллегиально, опираясь на центральную координирующую роль ООН и зафиксированные в ее уставе основополагающие принципы межгосударственного общения. При этом выражаем обеспокоенность не только тем, что международное сообщество действует вразнобой и не может объединиться для решения по-настоящему важных проблем, но и тем, как ведут себя по отношению к нашей стране, к России, некоторые наши партнеры, пытающиеся сдерживать наше развитие, оказывать санкционное давление, и более того – нагнетать напряженность у наших границ», – передает РИА «Новости» слова Путина. По словам российского лидера, в ходе визита в Индию планируется наметить новые масштабные инициативы. «На следующей неделе предстоит визит в Индию, в ходе переговоров с премьер-министром (Нарендрой) Моди, наметим новые масштабные инициативы по дальнейшему развитию особо привилегированных российско-индийских отношений, российско-индийского стратегического партнерства. Это партнерство приносит реальную взаимную выгоду обоим государствам», – сказал Путин. По его словам, «хорошую динамику демонстрирует двусторонний товарооборот, активно развиваются связи в энергетике, инновациях, космосе, производстве антиковидных вакцин и лекарственных средств». Путин отметил также, что Россия и Австрия выстраивают отношения на конструктивной и прагматичной основе. «Россия и Австрия выстраивают отношения на конструктивной и прагматичной основе, опираясь на принципы взаимного уважения и учета интересов друг друга. Мы давние, надежные партнеры в торговой, инвестиционной и энергетической сферах. Несмотря на пандемию растет взаимный товарооборот. По итогам первого полугодия нынешнего года он увеличился на 26,5%», – обратился Путин к послу Австрии Вернеру Альмхоферу. «Наша страна высоко ценит политику постоянного нейтралитета Австрии, а также авторитет Вены как общепризнанной переговорной площадки для многосторонней дипломатии», – добавил Путин. Он отметил также, что Россия рассчитывает, что Нигерия поддержит инициативу встречи в 2022 году лидеров России и африканских стран. «Рассматриваем Нигерию как одного из ключевых партнеров России на африканском континенте, отношения с которым традиционно носят дружественный характер», – сказал Путин. «Надеемся, что нигерийское руководство поддержит российскую инициативу провести в 2022 году очередную встречу лидеров России и африканских государств», – добавил он. По словам Путина, Россия и Бенин готовят межправительственное соглашение о военном сотрудничестве. «Развивается взаимодействие с Республикой Бенин. В частности, готовится межправсоглашение о военном сотрудничестве», – сказал президент России. Он добавил, что также готовится меморандум о взаимопонимании в спортивной области, а российские компании проявляют интерес к участию в совместных проектах на территории Бенина в сфере геологоразведки, энергетики, инфраструктуры. Верительные грамоты главе российского государства вручили Любомир Регак (Словацкая Республика), Данг Минь Кхой (Социалистическая Республика Вьетнам), Абдуллахи Иибаиквал Шеху (Федеративная Республика Нигерия), Маджу Каке (Гвинейская Республика), Хасан Абди Дауд (Федеративная Республика Сомали), Лесли Акуа Акяа Опоку-Варе (Республика Гана), Вернер Альмхофер (Австрийская Республика), Мохамед Махмуд Дахи (Исламская Республика Мавритания), Давлатшох Гулмахмадзода (Республика Таджикистан), Лвин У (Республика Союз Мьянма), Родриго Де Лима Баэна Соарес (Федеративная Республика Бразилия), Аугушту да Силва Кунья (Республика Ангола), Джорджио Стараче (Итальянская Республика), Джанита Абейвикрема Лиянаге (Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка), Акамби Андре Окунлола Биау (Республика Бенин), Хуан Фернандо Ольгин Флорес (Республика Эквадор), Роландо Энрике Барроу Ноад (Республика Панама), Юрий Павел Сантакрус Пердомо (Республика Эль-Сальвадор), Маркос Гомес Мартинес (Королевство Испания), Паван Капур (Республика Индия), передает официальный сайт Кремля. Ранее Путин сказал послам, как победить COVID-19. Путин охарактеризовал принимаемые Россией в ответ на провокации НАТО меры 1 декабря 2021, 14:53 Текст: Елизавета Булкина

Россия принимает адекватные меры в ответ на провокации со стороны НАТО, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывшими послами иностранных государств. «Кстати, угроза на наших западных рубежах действительно нарастает, и об этом мы неоднократно говорили. Достаточно посмотреть, насколько близко к российским границам выдвинулась военная инфраструктура Североатлантического альянса. Для нас это более чем серьезно. (…) В данной ситуации мы предпринимаем адекватные военно-технические меры», – передает его слова ТАСС. Путин подчеркнул, что Россия никому не угрожает. «Обвинять нас в этом – с учетом реального положения дел, то есть сваливать вину, как у нас говорят, с больной головы на здоровую, – как минимум безответственно», – сказал глава государства. Ранее Путин заявил, что Россия с партнерами будет настаивать на недопустимости распространения НАТО на Восток, нужны правовые гарантии. Росстат оценил рост ВВП за девять месяцев этого года на уровне 4,6% 1 декабря 2021, 21:08 Текст: Александра Юдина

По предварительной оценке, рост ВВП России за январь – сентябрь 2021 года составил 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росстата. Из данных статистики следует, что рост сельского хозяйства в январе – сентябре составил 5,5% в годовом выражении, промышленное производство выросло на 7,1%, розничный товарооборот – на 4,1%, передает ТАСС. Напомним, на форуме «ВТБ капитала» «Россия зовет!» президент России Владимир Путин заявил, что по итогам года рост ВВП России может составить около 4,2%. Глава государства отметил, что безработица в сентябре опустилась до 4,3% на допандемийный уровень. Также он уточнил, что рынок труда в России полностью восстановился, «а это произошло еще далеко не во всех ведущих экономиках мира». Ранее Международное рейтинговое агентство Moody's повысило прогноз роста ВВП России на 2021 год до 4,8% с 2,3%, снизив ожидания роста на 2022 год до 2,2%, говорится в сообщении агентства, полагающего, что высокие цены на сырье поддержат экономическую активность. Путин предложил начать переговоры о нерасширении НАТО на Восток 1 декабря 2021, 14:18 Текст: Елизавета Булкина

Россия предлагает начать предметные переговоры по достижению юридических гарантий нерасширения НАТО на Восток, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств. «Перед нашей дипломатией сейчас стоит первоочередная задача добиваться предоставления России надежных и долгосрочных гарантий безопасности. В диалоге с США и их союзниками будем настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости от территории РФ. (…) Предлагаем начать на этот счет предметные переговоры», – передает его слова РИА «Новости». Президент добавил, что главным постулатом российской внешней политики является конструктивное взаимодействие на равноправных принципах. «Хочу подчеркнуть, что Россия заинтересована именно в выстраивании конструктивного взаимодействия в развитии равноправного международного сотрудничества. Это остается главным постулатом российской внешней политики. Надеюсь, вы доведете данный сигнал до руководства своих государств», – отметил глава государства. Путин подчеркнул, что Россия заинтересована в успешной работе дипломатов и готова содействовать. «Хотел бы лично поздравить всех вас с официальным началом дипломатической деятельности в Российской Федерации. Пожелать успехов в выполнении порученной вам почетной и ответственной миссии по развитию и укреплению отношений между представляемыми вами государствами и Россией. И мы искренне заинтересованы в том, чтобы ваша работа была успешной и приносила практическую отдачу», – сказал глава государства. «Разумеется, вы можете всецело рассчитывать на поддержку и содействие российских властей, наших министерств и ведомств. А также на благожелательное отношение и конструктивный настрой со стороны бизнеса, политических и общественных кругов России», – добавил Путин. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что в НАТО нашли способ атаковать Россию с территории Украины. Путин посетил Дом культуры «ГЭС-2» в Москве 1 декабря 2021, 16:50

Фото: Михаил Метцель/РИА Новости

Президент России Владимир Путин побывал в новом культурном центре «ГЭС-2» на Болотной набережной Москвы. Для главы государства экскурсию провели мэр столицы Сергей Собянин и руководитель фонда V-A-C, председатель правления компании «Новатэк» Леонид Михельсон. Путину рассказали, что для нового культурного объекта пришлось долго искать подходящее место, но здание бывшей городской электростанции подошло для него идеально. При устройстве «ГЭС-2» удалось собрать лучшие современные материалы и технологии. В том, насколько хороша акустика в одном из залов, президент убедился лично, тронув несколько клавиш рояля, передает ТАСС. Городская электростанция была открыта в 1907 году на Болотной набережной в центре Москвы. Фонд V-A-C, основанный Леонидом Михельсоном, приобрел здание в 2015 году. Историческое здание бывшей электростанции было отреставрировано по проекту архитектурного бюро Ренцо Пьяно. Владимир Путин открыл в Москве «Культурный центр ГЭС-2» pic.twitter.com/fKx2fYQNp1 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 1, 2021 В Доме культуры «ГЭС-2» есть пространство для встреч и общения, кинотеатр и концертный зал, библиотека, магазины, ресторан и кафе, детская площадка, мастерские, студии и резиденции художников, выставочные залы, аудитории для публичных мероприятий и двухуровневая парковка с зарядными станциями для электромобилей. Путин пригласил в Россию лидера Бразилии 1 декабря 2021, 14:47 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот пригласил с визитом в Россию лидера Бразилии Жаира Болсонару. Путин отметил, что Бразилия в 2022-2023 годах получит статус непостоянного члена Совбеза, взаимодействие будет более интенсивным на площадке ООН. По словам российского лидера, Россия продолжит последовательно укреплять двустороннее сотрудничество по различным областям. «Будем рады видеть президента Бразилии в России», – передает РИА «Новости» слова Путина. Российский лидер также поздравил иностранных послов с приближающимися новогодними праздниками. «Искренне желаю вам успехов, крепкого здоровья и всего наилучшего. Не знаю, вряд ли удастся, наверное, встретиться до Нового года в таком составе. Новый год уже не за горами – и с приближающимися вас новогодними праздниками», – сказал Путин, обращаясь к послам. Верительные грамоты главе российского государства вручили Любомир Регак (Словацкая Республика), Данг Минь Кхой (Социалистическая Республика Вьетнам), Абдуллахи Иибаиквал Шеху (Федеративная Республика Нигерия), Маджу Каке (Гвинейская Республика), Хасан Абди Дауд (Федеративная Республика Сомали), Лесли Акуа Акяа Опоку-Варе (Республика Гана), Вернер Альмхофер (Австрийская Республика), Мохамед Махмуд Дахи (Исламская Республика Мавритания), Давлатшох Гулмахмадзода (Республика Таджикистан), Лвин У (Республика Союз Мьянма), Родриго Де Лима Баэна Соарес (Федеративная Республика Бразилия), Аугушту да Силва Кунья (Республика Ангола), Джорджио Стараче (Итальянская Республика), Джанита Абейвикрема Лиянаге (Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка), Акамби Андре Окунлола Биау (Республика Бенин), Хуан Фернандо Ольгин Флорес (Республика Эквадор), Роландо Энрике Барроу Ноад (Республика Панама), Юрий Павел Сантакрус Пердомо (Республика Эль-Сальвадор), Маркос Гомес Мартинес (Королевство Испания), Паван Капур (Республика Индия), передает официальный сайт Кремля. Ранее Путин сказал послам, как победить COVID-19. Турция анонсировала телефонные переговоры Путина и Эрдогана 1 декабря 2021, 10:10 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Турции Тайип Эрдоган рассчитывает провести 3 декабря телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которых может затронуть ситуацию на Украине, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в Риге, где проходит встреча глав МИД НАТО. «Мы находимся в контакте с двумя сторонами [Россией и Украиной], и мы выступаем за деэскалацию. Недавно я провел переговоры с главами МИД [РФ Сергеем] Лавровым и [Украины Дмитрием] Кулебой. В пятницу наш президент собирается провести переговоры с президентом Путиным», – передает ТАСС слова дипломата в ответ на просьбу прокомментировать напряженность между Россией и Украиной. Напомним, во вторник президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет!» заявил, что о вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось, Украине надо наладить отношения, и если это удастся, то угроз никто испытывать не будет. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин поручил представить предложения о повышении зарплат бюджетников 1 декабря 2021, 12:51 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин поручил до 1 декабря представить предложения о допобъемах межбюджетных трансфертов регионам для повышения зарплат бюджетникам, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля. «Правительству подготовить совместно с комиссией Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Экономика и финансы» и представить согласованные предложения о дополнительных объемах межбюджетных трансфертов для предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации в целях повышения заработной платы отдельных категорий работников бюджетного сектора экономики с учетом фактического темпа роста в текущем году среднемесячной начисленной заработной платы работников, занятых в сфере экономики», – передает РИА «Новости» текст поручений. Срок исполнения поручения – 1 декабря. Кроме того, Путин поручил до 15 декабря предоставить возможность участникам программы «Пушкинская карта» приобретать билеты на российские фильмы. «Правительству... при реализации программы социальной поддержки молодёжи в возрасте от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры «Пушкинская карта» предоставить возможность её участникам приобретать билеты на фильмы отечественного производства, публичную демонстрацию которых осуществляют кинотеатры, включённые в утвержденный Минкультуры России реестр организаций культуры – участников указанной программы», – говорится в поручении. Срок исполнения –15 декабря 2021 года, ответственный за исполнение – премьер-министр России Михаил Мишустин. Ранее Путин поручил проанализировать смертность в регионах с высоким уровнем вакцинации от COVID-19. Путин ввел налоговые стимулы за внедрение отечественного ПО 1 декабря 2021, 13:12 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин поручил правительству до 1 июля следующего года внести изменения в законодательство, предусмотрев налоговое стимулирование компаний, внедряющих отечественный софт на основе искусственного интеллекта. «Правительству обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на налоговое стимулирование инвестиционной деятельности организаций, связанной с внедрением отечественного программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов, созданных на основе технологий искусственного интеллекта...», – передает РИА «Новости» сообщение Кремля. Срок исполнения поручения – 1 июля 2022 года. Кроме того, Путин поручил правительству до 1 мая ввести персональную ответственность руководителей госкомпаний и госкорпораций за переход на российский софт.



«Правительству: ...принять меры, направленные на установление персональной ответственности лиц, осуществляющих полномочия единоличных исполнительных органов государственных корпораций, государственных компаний и иных организаций с государственным участием, за своевременную подготовку и реализацию планов по переходу указанных корпораций, компаний и организаций на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, а также установить целевые показатели, касающиеся доли использования отечественного программного обеспечения, включенного в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных», – говорится в сообщении. Срок исполнения поручения – 1 мая 2022 года. Президент также поручил кабмину до 1 июля установить требования о преимущественном использовании отечественного софта в критической инфраструктуре. «Правительству: обеспечить внесение в законодательство России изменений, направленных ... на установление обязательного требования о преимущественном использовании отечественного программного обеспечения, телекоммуникационного оборудования и радиоэлектронной продукции субъектами критической информационной инфраструктуры РФ», – говорится в сообщении. Ранее Путин поручил разработать и утвердить стратегию цифровой трансформации и принять меры по стимулированию инвестиционной деятельности по внедрению отечественного софта. Песков заявил о возможном обращении Путина к съезду «Единой России» 1 декабря 2021, 14:55 Текст: Наталья Ануфриева

Президент Владимир Путин будет иметь возможность обратиться к участникам съезда «Единой России», который пройдет 4 декабря, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Песков заявил в ответ на вопрос, примет ли президент участие в съезде партии, что Путин «будет иметь возможность обратиться к участникам съезда», передает ТАСС. «На просьбу уточнить, приедет ли президент на съезд лично, Песков повторил, что глава государства «будет иметь возможность к нему обратиться». Ранее Путин отметил важность взаимодействия стран по линии политических партий. Путин назвал Жукова личностью исторического масштаба 1 декабря 2021, 13:03 Маршал Советского Союза Георгий Жуков был личностью исторического масштаба, которая всецело посвятила себя служению Родине, заявил президент Владимир Путин в приветствии участникам мероприятий, посвященных 125-летию со дня рождения военачальника. «Юбилей этого выдающегося военного и государственного деятеля – большое, знаковое событие не только для его земляков, жителей Калужской области, но и для всей страны. Георгий Константинович Жуков был прославленным полководцем, личностью поистине исторического масштаба. Он всецело посвятил себя служению Родине, прошел героический ратный путь – от рядового Первой мировой до Маршала Победы. Его стратегический талант, умение в самых сложных ситуациях принимать грамотные, оперативные решения во многом определили итоги ключевых, переломных сражений Великой Отечественной войны», – приводятся слова президента на сайте Кремля. Путин выразил уверенность, что проведение торжеств – важная инициатива, свидетельство глубокого интереса разных поколений к российской истории, к подвигам и свершениям предков. По мнению российского лидера, юбилейные мероприятия призваны содействовать сбережению народной памяти о маршале Советского Союза Георгии Жукове и его огромном вкладе в Победу. Напомним, в центре Екатеринбурга появилась скульптурная композиция, посвященная службе маршала Георгия Жукова на Урале. Путин сказал послам, как победить COVID-19 1 декабря 2021, 14:15 Текст: Александра Юдина

Президент Владимир Путин на церемонии вручения послами верительных грамот выразил надежду, что «когда-нибудь пандемию коронавируса удастся победить», и жизнь вернется в нормальное русло. «Хотел бы выразить уверенность, что ваша профессиональная деятельность в России будет насыщена интересными встречами, мероприятиями, контактами. Ну, когда-нибудь эта зараза (коронавирус) должна нас оставить, когда-то мы ее должны победить и жизнь должна вернуться в нормальное русло. Хотел бы выразить надежду, что у вас будет возможность для деловых поездок, путешествий по нашей огромной стране, для знакомства с ее многонациональным народом, разнообразными религиями, богатой историей и культурой», – передает РИА «Новости» его слова. Также глава государства отметил, что в ходу в мировой практике развивается термин «вакцинный национализм». Путин добавил, что, не наладив сотрудничество, не получится бороться ни c пандемией, ни с изменением климата, ни с пандемией. «Уже в ходу термин «вакцинный национализм», который, увы, отражает реальное положение дел не только на коммерческом рынке вакцин, но и в вопросах оказания содействия нуждающимся странам», – добавил он. Путин выразил убеждение, что, не сложив усилия всех государств, не наладив взаимовыгодное равноправное сотрудничество, не получится решать глобальные проблемы. «Не получится добиваться успехов ни в борьбе с изменениями климата, ни в противодейстии терроризму и преступности, ни в обеспечении устойчивого развития», – добавил он. Напомним, Медведев опубликовал статью «о прошлом, настоящем и будущем борьбы с COVID-19». В ней он, в частности, заявил, что национальный эгоизм и попытки защитить собственные геополитические интересы в разгар коронавируса зачастую оказывались гораздо сильнее общечеловеческих ценностей, COVID-19 продемонстрировал, что перед лицом общей беды Европа не едина. За минувшие сутки в России выявили 32837 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 9,6 млн случаев заболевания. Кроме того, ранее стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».