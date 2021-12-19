Трамп назвал «убийцей» Си Цзиньпиня

Экс-президент США Дональд Трамп назвал «убийцей» китайского лидера Си Цзиньпиня, но заявил в интервью телеканалу Fox, что отлично с ним ладил, пока не разразилась пандемия коронавируса.

«У меня были отличные отношения с президентом Си. Я действительно считал, что нравлюсь ему, а мне нравился он», – приводит его слова РИА «Новости».

При этом беседовавшая с ним журналистка Мария Бартиромо перебила бывшего президента выкриком: «Он убийца».



«Он убийца, но у меня с ним были отличные отношения. Когда пришел COVID-19, это уже была другая история», – заявил Трамп.

Ранее Трамп нецензурно выругался в адрес экс-премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и заявил, что не общался с ним с тех пор, как тот поздравил Джо Байдена с избранием на пост лидера Соединенных Штатов.