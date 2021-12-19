В МВД назвали причину сбоя в работе информационных ресурсов

Причиной сбоя в работе информационных ресурсов МВД России стала коммунальная авария, в результате которой произошло затопление серверных помещений, сообщила пресс-служба МВД России.

«Специалисты МВД России проводят работу по устранению последствий технического сбоя в работе информационных ресурсов МВД России. Установлено, что причиной сбоя стала коммунальная авария в серверных помещениях. В результате серверы, на которых хранятся информационные массивы по линии работы Госавтоинспекции, оказались залиты водой», – сообщается на сайте ведомства.

Как уточнили в МВД, в настоящее время восстановительные мероприятия продолжаются. При этом специалисты пришли к выводу, что для этого им потребуется больше времени, чем предполагалось ранее.

«Это делает невозможным прием граждан 19 декабря в регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции. Ориентировочное время завершения работ – вечер 19 декабря», – говорится в публикации.

В ведомстве принесли извинения гражданам в связи с доставленными неудобствами.

Ранее сообщалось, что из-за технического сбоя в субботу случились единичные неполадки в работе системы Госавтоинспекции. Ведомство сейчас занято их устранением. Отмечается, что будет разрешено использовать платежные документы, оплаченные со скидкой 30%, гражданам, записавшимся на прием 18 декабря и другие дни.