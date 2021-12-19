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В МВД назвали причину сбоя в работе информационных ресурсов
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Причиной сбоя в работе информационных ресурсов МВД России стала коммунальная авария, в результате которой произошло затопление серверных помещений, сообщила пресс-служба МВД России.
«Специалисты МВД России проводят работу по устранению последствий технического сбоя в работе информационных ресурсов МВД России. Установлено, что причиной сбоя стала коммунальная авария в серверных помещениях. В результате серверы, на которых хранятся информационные массивы по линии работы Госавтоинспекции, оказались залиты водой», – сообщается на сайте ведомства.
Как уточнили в МВД, в настоящее время восстановительные мероприятия продолжаются. При этом специалисты пришли к выводу, что для этого им потребуется больше времени, чем предполагалось ранее.
«Это делает невозможным прием граждан 19 декабря в регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции. Ориентировочное время завершения работ – вечер 19 декабря», – говорится в публикации.
В ведомстве принесли извинения гражданам в связи с доставленными неудобствами.
Ранее сообщалось, что из-за технического сбоя в субботу случились единичные неполадки в работе системы Госавтоинспекции. Ведомство сейчас занято их устранением. Отмечается, что будет разрешено использовать платежные документы, оплаченные со скидкой 30%, гражданам, записавшимся на прием 18 декабря и другие дни.
В Молдавии предложили объявить посла России персоной нон грата
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Председатель комиссии по вопросам помилования в администрации президента Молдавии Ион Гузун предложил объявить посла России в Кишиневе Олега Васнецова персоной нон грата из-за его участия в инаугурации лидера Приднестровья.
Церемония состоялась 17 декабря, в выборы главы непризнанной республики прошли 12 декабря. Победу одержал Вадим Красносельский, который был избран на второй срок.
«Олег Васнецов, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Молдавии – персона нон грата. Нужно формальное решение», – передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию политика в Facebook.
Власти Молдавии объявили, что не признают выборы в Приднестровье.
Напомним, Приднестровье, где 60% жителей составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, так как были опасения по поводу того, что страна присоединится к Румынии.
Ранее сообщалось, что около семи тысяч жителей Молдавии были привиты просроченными вакцинами от коронавируса, а 70 тыс. сертификатов оказались фальшивыми.
Жители Германии пристыдили вице-канцлера за слова о «Северном потоке –2»
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Читатели немецкого политического журнала Focus осудили слова вице-канцлера Германии Роберта Хабека, назвавшего «Северный поток – 2» геополитической ошибкой.
«Это напоминает мне детский сад. Если ты заберешь мою машину, я сломаю твой дом из лего. Это, безусловно, произведет впечатление на Путина! Помогите, что мы избрали», – приводит РИА «Новости» один из комментариев на сайте Focus.
«Эти угрозы Хабека смешны, постыдны и не имеют ничего общего с дипломатией», – написал другой пользователей на сайте Focus.
Другие читатели призвали вице-канцлера думать в первую очередь о немецких гражданах, а не о геополитической обстановке.
«Трубопровод закончен. Это экономический проект, в который Германия также вложила миллиарды, и было бы гротескно не одобрить его завершение сейчас», – отметили немцы.
«Хабек должен быть честным и признаться, что нет никакого способа обойтись без покупки газа у России, а Украина просто избалована доходами от транзита топлива», – предложил другой комментатор.
Напомним, министр экономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек (партия «Союз 90/Зеленые») заявил в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, что решение о строительстве газопровода «Северный поток – 2» было геополитической ошибкой, нет ответа на вопрос, что делать, если Россия нападет на Украину.
«Северный поток – 2» тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. В сентябре завершилось строительство магистрали.
Запущен процесс сертификации, но в ноябре он был приостановлен, так как немецкий регулятор потребовал создать «дочку» в ФРГ, которая должна повторно подать заявку, тогда процесс сертификации продолжится. Отмечается, что процесс завершится ко второй половине 2022 года.
Россия ранее требовала прекратить упоминание «Северного потока – 2» в контексте политики.
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В Германии назвали «Северный поток – 2» геополитической ошибкой
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Решение о строительстве газопровода «Северный поток – 2» было геополитической ошибкой, нет ответа на вопрос, что делать, если Россия нападет на Украину, заявил в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung министр экономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек (партия «Союз 90/Зеленые»).
«Геополитически «Северный поток – 2» был ошибкой. Все европейские страны, кроме Германии и Австрии, всегда были против. Теперь трубопровод построен. Вопрос о том, может ли он быть запущен, открыт. Этот вопрос должен быть решен на основании европейского и национального права», – цитирует РИА «Новости» Хабека.
Он добавил, что немецкий регулятор примет решение на основании закона, но есть опасения, что делать, если «Россия вновь нарушит территориальную целостность Украины и произойдт эскалация». Вице-канцлер не уточнил, на основании каких данных он делает выводы о ситуации вокруг Украины.
Ранее в минфине Германии заявили об отсутствии политики в ситуации с «Северным потоком – 2».
Напомним, «Северный поток – 2» тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. В сентябре завершилось строительство магистрали.
Запущен процесс сертификации, но в ноябре он был приостановлен, так как немецкий регулятор потребовал создать «дочку» в ФРГ, которая должна повторно подать заявку, тогда процесс сертификации продолжится. Отмечается, что процесс завершится ко второй половине 2022 года.
Россия ранее требовала прекратить упоминание «Северного потока – 2» в контексте политики.
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Уничтожение «Орионом» другого беспилотника впервые показали на видео
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Минобороны провело «воздушный бой дронов» на полигоне в Крыму, в ходе которого впервые была продемонстрирована возможность беспилотника «Орион» уничтожать другие БЛА в воздухе.
Видео, на котором «Орион» в воздухе поражает противотанковой управляемой ракетой беспилотник вертолетного типа, опубликовал на своем YouTube-канале журналист телеканала «Россия 1» Александр Рогаткин.
«Впервые военное ведомство заявляет о том, что российские беспилотники могут уничтожать неприятельские дроны. В общем, к встрече с «Байрактарми» в небе «Орионы» готовы», – отметил журналист в своем Telegram.
«Орион» относится к классу средневысотных ударных беспилотных аппаратов большой продолжительности полета. Его максимальная взлетная масса составляет 1150 килограммов, крейсерская скорость полета – 200 километров в час, максимальная высота полета – семь километров, в воздухе аппарат может находится до суток.
Напомним, в настоящее время Россия предлагает на экспорт беспилотный комплекс с аппаратом «Орион-Э» как в разведывательном, так и в ударном вариантах. Также на экспорт предлагаются разведывательные дроны «Элерон» и «Орлан». Летом инозаказчики после МАКС попросили скорейшей поставки «Орионов-Э».
СМИ: Тимура Батрутдинова госпитализировали с поражением легких
Комик Тимур Батрутдинов госпитализирован с поражением легких на 25-50% из-за коронавируса.
По данным Starhit, коронавирусной инфекцией звезда Comedy Сlub заразился в начале декабря, однако позже его состояние ухудшилось. На КТ у комика обнаружили поражение легких 25-50%.
Между тем представитель Батрутдинова отказалась комментировать ФАН новость о его госпитализации. На вопрос журналистов о состоянии комика она бросила трубку.
Ранее певца Серова выписали из больницы после коронавируса.
Названа категория людей, которые тяжело перенесут омикрон-штамм
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Самую большую опасность омикрон-штамм представляет для тех людей, которые никогда не болели коронавирусом и не вакцинировались, рассказал вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.
Перенесенный ранее COVID-19 или прививка будут способствовать легкому течению болезни при заражении штаммом «омикрон».
«Это способ нашей иммунной системы получить апдейт к «омикрону» тоже. А вот те пациенты, которые не переболели, у них могут быть серьезные последствия», - цитирует специалиста «URA.RU».
Отмечается, что новому штамму коронавируса сложнее проникать в организмы тех, кто еще ни разу не столкнулся с инфекцией, так как таким людям удалось в течение двух лет продержаться в иммунологическом буфере за счет переболевших и вакцинированных COVID-19.
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Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий».
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В Подмосковье ребенка укусил скорпион
В Московской области на девочку напал скорпион, который был в мешке с игрушками, сообщили в региональном Минздраве.
«В результате укуса скорпиона в Химкинскую областную больницу была доставлена пострадавшая. Врачи провели необходимые диагностические исследования», – сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на ведомство.
Ребенок после инцидент находится в удовлетворительном состоянии, угрозы жизни нет.
Отмечается, что ужалил скорпион девочку в ее доме, напав на нее из мешка, но как паукообразное оказалось среди игрушек, не сообщается. Семья не покидала территорию России.
Стало известно о планах сената США ввести санкции против «Северного потока – 2»
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Американские сенаторы достигли договоренности по вопросу о рассмотрении предложенного республиканцем Тедом Крузом законопроекта о санкциях против газопровода «Северный поток – 2», голосование по данной инициативе должно состояться в верхней палате Конгресса не позднее 14 января следующего года.
Круз и лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) пришли к соответствующему соглашению после нескольких дней переговоров, пишет газета The Hill.
В рамках сделки Круз согласился перестать блокировать утверждение десятков кандидатур на различные посты в администрации, пытаясь тем самым добиться от исполнительной ветви власти введения новых ограничительных мер против «Северного потока – 2».
В результате сенат в ночь на субботу смог одобрить назначение целого ряда претендентов на различные посты. В частности, как уточняет газета, верхняя палата Конгресса утвердила несколько десятков кандидатур на должности послов США в разных странах.
По словам сенатора Теда Круза, ввод в строй «Северного потока – 2» позволит России «ввести танки в пригороды Киева». Ведь, как он утверждает, именно опасение срыва транзита газа через украинскую ГТС не допустило еще в 2014 году реализацию попытки захвата всей Украины.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что старт «Северного потока – 2» затянули на три года, и почему в Америке растет злоба против России.
Грузия пообещала России в будущем году «мирную и прагматичную политику»
Власти Грузии в 2022 году продолжат проведение по отношению к России «мирной и прагматичной политики», заявил в субботу премьер-министр Ираклий Гарибашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Подводя итоги года, он напомнил, что «Грузинская мечта» отказалась от проведения с Россией «необдуманной и авантюристской политики», которую проводили прежние власти страны при экс-президенте Михаиле Саакашвили.
«Единственный путь для решения главной проблемы между двумя странами – оккупации, вопроса территориальной целостности и деоккупации – мирная и прагматичная политика», – сказал он.
Гарибашвили отметил, что такую политику его страна проводит в «форматах международных диалогов».
Он также заявил, что его страна является «самым надежным региональным партнером» Америки и ЕС и призвал усилить роль НАТО на Черном море, чтобы достойно представить в 2022 году Грузию на саммите Североатлантического альянса в Мадриде.
Между Грузией и Россией дипломатических отношений нет после 2008 года.
Названы необычные симптомы штамма «омикрон»
Британские исследователи из ZOE COVID Study опубликовали список симптомов, указывающих на омикрон-штамм коронавируса.
Ученые нашли отличительные особенности нового штамма. Речь идет о частом чихании, насморке, головной боли, повышенной утомляемости, а также першении в горле. Из необычных симптомов встречается потеря аппетита, передает РИА «Новости».
По данным ведущего научного сотрудника ZOE Тима Спектора, уже к Рождеству «омикрон» будет доминировать в Великобритании. Специалисты также предположили, что заражением этим штаммом будет выше всех чисел, которые ранее фиксировали.
Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий».
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При пожаре на «Северной верфи» пострадала надстройка строящегося корвета
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Надстройка строящегося корвета «Проворный» пострадала при пожаре на судостроительном заводе «Северная верфь» в Петербурге, общая площадь пожара составила 400 квадратных метров, сообщила пресс-служба предприятия.
«В ходе инцидента пострадала надстройка корвета. Итоговая общая площадь пожара составила 400 квадратных метров», – передает сообщение пресс-службы предприятия РИА «Новости».
Среди работников завода пострадавших нет. На корвете продолжается проливка надстройки и верхней палубы для ликвидации возможного тления. Также выполняется откачка воды. «Формируется комиссия ОСК и Северной верфи для установки причины возгорания и оценки ущерба», – сообщили на заводе.
О пожаре на строящемся военном корабле на заводе «Северная верфь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) стало известно в 18.22 мск в пятницу. Известно о троих пострадавших. Пожар локализовали в 22.49.
После пожара на строящемся корабле на Северной верфи в Санкт-Петербурге заведено уголовное дело о нарушении правил безопасности при строительстве.
Возгорание на строящемся корабле на заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге было ликвидировано в субботу.
Шутка о Байдене и «настоящем президенте» США вывела Харрис из себя
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Вице-президент Камала Харрис разозлилась на вопрос о том, кто является «настоящим президентом США». Вопрос ей задали после очередной оговорки главы американского государства Джо Байдена.
На днях Байден во время выступления на церемонии вручения дипломов в Университете Южной Каролины назвал Харрис «президентом». Причем такую оговорку он допустил уже не в первый раз, передает РИА «Новости».
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Ведущий Charlamagne Tha God (Ленард Ларри Маккелви) в шутку поинтересовался у Харрис, кто на самом деле является президентом США. Та ответила: «Это Джо Байден. И не начинайте говорить, как республиканец, спрашивая о том, является ли он президентом или нет». Харрис еще раз повторила, что США возглавляет Байден, она повысила голос и активно жестикулировала. С раздражением в голосе она добавила, что является вице-президентом, и ее зовут Камала Харрис, передает «Звезда».
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Напомним, нынешний глава Белого дома неоднократно ошибался в названиях стран и фамилиях президентов. Так, он оговорился, перепутав Барака Обаму с Дональдом Трампом. Прежде Байден путал Сирию и Ливию, «салон» и «салун», эскалацию и вакцинацию, президента и премьера Черногории, по ошибке приписал США войну с Ираном. Также он неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина и трижды запнулся в речи о России. Кроме того, он неправильно произносил аббревиатуры ATF (бюро по контролю за алкоголем, табаком и огнестрельным оружием) и RAF (Королевские ВВС Великобритании). Кроме того, Байден во время переговоров забыл имя премьер-министра Австралии Скотта Моррисона и был вынужден назвать политика «парнем с противоположной стороны».
Зеленский подписал закон об упрощении получения гражданства ряду граждан РФ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, упрощающий получение гражданства страны воевавшим в Донбассе и ряду категорий граждан России, сообщается на сайте главы государства.
«Зеленским…подписан закон «О внесении изменений в закон Украины «О гражданстве Украины» по упрощенному приобретению гражданства Украины отдельными категориями лиц» №1941-ІХ, принятый 14 декабря. Упрощенная процедура приобретения гражданства предусмотрена для лиц, которые проходили или проходят службу в рядах Вооруженных сил Украины, имеют выдающиеся заслуги перед Украиной или представляют государственный интерес, являются гражданами государства-агрессора или государства-оккупанта и подверглись преследованиям за политические убеждения», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Ранее Верховная рада Украины приняла законопроект, упрощающий порядок предоставления украинского гражданства россиянам, якобы подвергшимся преследованиям по политическим убеждениям, а также иностранцам, участвовавшим в силовой операции в Донбассе на стороне Киева.
Напомним, что с 2014 года около 1,7 млн граждан Украины с 2014 года обратились к России за получением статуса беженца, убежища или гражданства.
СМИ: Роман Абрамович получил португальское гражданство
Российский миллиардер Роман Абрамович натурализовался по закону о гражданстве, указав себя потомком общины сефардских евреев.
О том, что Абрамович получил португальское гражданство, сообщил РБК источник в окружении бизнесмена. Представитель Millhouse (управляет активами Абрамовича) подтвердил получение бизнесменом португальского гражданства.
Ранее о том, что Абрамович получил португальское гражданство, сообщил таблоид Publico.
Сообщается, что Абрамович стал гражданином Португалии в начале этого года благодаря португальскому «Закону о возвращении», который позволяет потомкам сефардских евреев (выходцев из Испании и Португалии) и евреев конверсо (тех, что были насильно обращены в христианство) получить португальское гражданство.
Бизнесмен изучал историю своей семьи и обнаружил, что часть его семьи приехала из Португалии, прежде чем была изгнана и оказалась в Гамбурге. «Эта связь была изучена в контексте семейного исследования с помощью раввинов и лидеров общин в нескольких странах», – добавил источник РБК.
Он отметил, что Абрамович ведет благотворительную деятельность, «которая чтит еврейское наследие во многих странах, включая Португалию и Литву, где у него также есть семейные корни».
Напомним, что Роман Абрамович также является гражданином России и Израиля.
Российский бизнесмен экстрадирован из Швейцарии в США
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Россиянин Владислав Клюшин экстрадирован в США, где он обвиняется в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной информации, сообщило Федеральное управление юстиции Швейцарии.
Указывается, что «американские полицейские задержали» российского бизнесмена в Цюрихе и «сопровождали во время полета в США». В пятницу стало известно, что швейцарский Федеральный суд отклонил жалобу адвокатов Клюшина на решение о его выдаче в США. В Европейский суд по правам человека была направлена жалоба с просьбой приостановить экстрадицию.
Посольство России в Берне подчеркивало, что «до вынесения соответствующего решения ЕСПЧ все действия по исполнению приговора и осуществлению экстрадиции в соответствии с принятой практикой должны быть приостановлены», передает РИА «Новости».
Напомним, Клюшин является учредителем компании «М13», которая специализируется на информационных технологиях в области медиамониторинга. США обвиняют его в причастности к хакерским атакам на IBM, Tesla и другие американские компании. Клюшин «обвиняется в проведении десятков миллионов инсайдерских сделок вместе с несколькими сообщниками». Адвокат Клюшина счел мотивы ареста россиянина в Швейцарии политическими, указывая, что тот занимается сферой IT-технологий и «знает стратегические государственные секреты».
Bloomberg со ссылкой на анонимные источники утверждает, что основатель Group-IB Илья Сачков, которого судят в России по делу о госизмене, мог якобы передать США информацию о «хакерах ГРУ». По версии источников, Сачков сообщил западным службам информацию в том числе и о Клюшине. Один из якобы коллег Клюшина – Иван Ермаков, по утверждению анонимных источников агентства, якобы был в числе сотрудников ГРУ.