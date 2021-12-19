США занизили число жертв авиаударов в Сирии, Ираке и Афганистане

Пентагон не предавал огласке информацию о большом числе жертв авиаударов в Сирии, Ираке и Афганистане среди мирного населения, сообщают СМИ.

New York Times сообщает об этом со ссылкой на 1,3 тыс. внутренних документов Пентагона. По официальной статистике, в Сирии и Ираке с 2014 года погибли 1417 мирных жителей, в Афганистане с 2018 года – 188. Однако материалы свидетельствуют, что «сотни жертв» среди мирного населения попросту не были учтены, установить их число сейчас не представляется возможным, передает ТАСС.

Издание считает, что военные при подготовке ударов неверно оценивали ситуацию на земле, записывая мирных жителей в число террористов. Не учитывалось, что в зданиях, которые занимали боевики, могли находиться гражданские. Также военные иногда просто не сообщали руководству, что среди террористов могут находиться мирные жители, в том числе дети. В ряде случаев качество аэросъемки не давало возможности установить, есть ли там мирные жители.

Пентагон редко публиковал оценки возможных потерь среди гражданских, редко вносил изменения в подготовку к ударам, редко выплачивал компенсации семьям погибших, военных ни разу не привлекли к дисциплинарной ответственности. Проведение полноценных расследований рекомендовали по 12% от числа авиаударов, где могли погибнуть мирные жители, многие расследования были прекращены.

Центральное командование вооруженных сил США заявило, что «даже при наличии лучших в мире технологий случаются ошибки». Представитель командования Билл Урбан заявил, что ошибка «не является поводом для дисциплинарных взысканий», если ее допустили «при наличии наиболее полной информации и при соблюдении поставленных задач».

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин решил не привлекать к дисциплинарной ответственности кого-либо из американских военнослужащих за августовскую атаку беспилотника в Кабуле, в результате которой погибли 10 мирных жителей, в том числе семеро детей.