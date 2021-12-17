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Власти Перу назначили Украине штраф за срыв поставок Ан-178
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Начался процесс наложения штрафных санкций за срыв сроков поставки Украиной транспортного самолета Ан-178.
Процесс власти Перу начали 24 октября. За каждый из первых двух месяцев просрочки штраф составит 5 тыс. долларов, за третий, четвертый и пятый – 35 тыс. долларов, между пятым и двенадцатым месяцами – по 70 тыс. долларов. По истечению года заказчик расторгнет контракт, который был подписан в ноябре 2019 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на испанское издание Infodefensa.
Ранее сообщалось, что якобы украинская сторона дезинформировала перуанцев, обещая отсутствие проблем с поставками российских элементов для Ан-178. Самолет на деле готов лишь на 40%, так как для него нет российских комплектующих.
«Укроборонпром» в лице компании «Спецтехноэкспорт» ранее выиграл тендер МВД Перу и заключил с Лимой контракт стоимостью около 65 млн долларов.
Ан-178 – это украинский самолет на базе Ан-158 грузоподъемностью 18 тонн.
Ранее Россия предложила Перу замену украинским Ан-178.
В России озаботились решением Украины создать новый род войск
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Украина может с помощью нескольких дивизионов ракет «Нептун» нанести серьезный урон российским кораблям в Черном море, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее Киев сообщил о планах создать новый род войск – береговые ракетные войска Украины. В их состав войдут три дивизиона ракетного комплекса «Нептун».
«Нептун» – это модификация ракеты «Уран», которая была создана в СССР. Модернизированный «Уран» и сейчас стоит на вооружении российского флота. В воздушном исполнении ракета называется Х-35, это аналог американской ракеты «Гарпун», – пояснил военный эксперт Константин Сивков.
Впрочем, по его словам, учитывая состояние украинского ВПК, модернизация ими была проведена по минимуму – только, чтобы отойти от некоторых советских стандартов. «К примеру, глубокая модернизация головки самонаведения для ракеты у них вряд ли получилась. То есть обеспечить помехоустойчивость и радикально изменить режим ее работы, скорее всего, не вышло», – детализировал собеседник.
При этом даже в нынешнем состоянии ракета способна нанести весомый ущерб интересам России в Черном или Азовском море. «Нептун» – ракета дозвуковая, идущая на предельно малых высотах. Поэтому массированный удар ими в количестве 25-30 ракет может представить серьезную опасность для нашего флота и портовых сооружений», – пояснил эксперт.
Для материковой части России эти ракеты угрозу не представляют, поскольку не обладают мощной боевой частью. «Но и того, что есть, для противодействия российскому военному флоту в Черном море будет достаточно – они, кстати, могут даже попытаться каким-то образом перекрыть Севастополь, используя в том числе новые береговые ракетные войска», – сказал эксперт.
Также Украина может применить эти ракеты в ходе специально созданной провокационной ситуации, отправив свои корабли в Керченский пролив, уверен Сивков.
«Когда наши пограничники пресекут их движение, ВСУ в ответ могут нанести удары не только по российским военным кораблям, но и по гражданским, например – торговым судам. Ни гражданские суда, ни катера Погранслужбы ФСБ не имеют защиты от «Нептуна», поэтому даже одиночные залпы станут для наших кораблей фатальными. В таком случае нам придется отвечать ракетно-авиационными ударами по позициям их войск на берегу», – добавил аналитик.
Накануне пресс-служба министерства обороны Украины сообщила, что новый род войск Украины – береговые ракетные войска – находится в стадии развития и будет сформирован к 2026 году. «В их состав войдут три дивизиона берегового ракетного комплекса «Нептун». Ко второму кварталу следующего года полностью будет сформирован первый дивизион этого современного комплекса, который вскоре встанет на боевое дежурство», – передает РИА «Новости» заявление оборонного ведомства Украины.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к 2035 году страна построит большой военно-морской флот. Он будет способен дать отпор любому, считает глава страны.
Отмечалось, что строительство первой военно-морской базы начнется в Бердянске. В этом вопросе страна рассчитывает на помощь ЕС и США и уже получила поддержку Великобритании, сказал украинский лидер.
ВЗГЛЯД писал, что «Нептун» – это «творческая переработка» ПКР Х-35. «У Украины была документация, были возможности произвести электронику, был доступ к западным комплектующим, был «Мотор-Сич», который до сих пор остается одним из мировых лидеров в производстве короткоживущих турбореактивных двигателей для крылатых ракет. Таким образом, создание своей версии такой ракеты для Киева было чисто организационным вопросом», – говорилось в публикации.
По словам экспертов, она должна быть хуже, чем Х-35, это явным образом следует из того, что Украина и опыта производства этих ракет не имеет, и сама находится в упадке. Украинцы повторили российскую ошибку с Х-35У – «ужав» массу боевой части до 150 кг (в РФ – 145 кг), они «добрали» освободившуюся массу топливом и, если им верить, получили дальность полета 280 километров (у нас Х-35У имеет 260 км). «Нептун» развивает скорость около 900 км в час, высоту полета над гребнем волн – от трех до десяти метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.
«Но 145-150 килограммов – это очень мало. У самой Х-35, при всех ее достоинствах, именно масса БЧ была и остается главным проблемным местом. Для корабля-цели намного опаснее одна мощная ракета, чем несколько слабых, об этом говорят и результаты стрельб по мишеням, и реальный боевой опыт тех же американцев», – подытоживает автор материала.
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В Киеве подсчитали, сколько солдат необходимо России для вторжения на Украину
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Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что пока нет признаков того, что наступление России на Украину неизбежно, но он озвучил примерное количество солдат, которое необходимо для нападения.
«России понадобится не менее 500–600 тысяч солдат, «чтобы держать ситуацию под контролем в случае наступления», – цитирует Данилова агентство «Униан». Интервью было дано Reuters.
Украина считает, что сейчас у ее границ присутствует 92 тыс. военных России. При этом Киев все же обеспокоен действиями Кремля, заявил Данилов. Секретарь СНБО подтвердил, что со времени переговоров Байдена и Путина, которые состоялись 7 декабря, ситуация не изменилась.
«Было некоторое увеличение, но не настолько критическое, чтобы мы могли сказать: вот оно, это (вторжение – прим. ВЗГЛЯД) произойдет сейчас», – ответил Данилов.
По словам Данилова, Россия может быстро увеличить количество военных в любой момент, но на это уйдет более 24 часов.
Ранее сообщалось, что Киев, США и европейские страны считают, что Россия готовит нападение на Украину. Издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, ранее написало, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Позже в США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину.
В российском посольстве в Вашингтоне заявили, что Россия не представляет угрозы для какой-либо страны, а войска передвигаются по своей территории законно.
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В США поддержали «воссоединение русской Украины с Россией»
Конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц в интервью Real America’s Voice признался, что он был бы не против, если русскоязычная часть Украины войдет в состав России.
«Вы хотите мне сказать, что это прямо-таки катаклизм, который перевернет жизни американцев? Ничего подобного», – цитирует РИА «Новости» конгрессмена.
Гетц заявил, что в случае такого сценария американские санкции будут выглядеть абсолютно смехотворно, поскольку Москва имеет экономическую независимость и подобные ограничительные меры не принесут предполагаемого и нужного эффекта, и объяснил, что Москва уже значительно сократила свои активы в долларах.
Напомним, Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. При этом сам Киев сделал ряд демонстративных шагов на линии соприкосновения сторон в Донбассе и ведет дело к полному отказу от выполнения Минских соглашений.
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Транзит газа через Украину в 2021 году сократили на треть
Физический транзит российского газа через Украину в 2021 году будет на треть меньше, чем годом ранее, заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
«Газпром рапортует о прокачке через Украину в 2021 году 40 млрд куб. м. Это почти на 30% меньше, чем в 2020 году, и на 45% меньше, чем в 2019-м», – передает ТАСС со ссылкой на пост Макогона в Facebook.
Транзит газа из России по всем маршрутам составит около 145 млрд куб. м, что станет минимумом за последние шесть лет. Макогон добавил, что физический транзит газа через Украину составляет менее 109 млн куб. м в сутки, что меньше контрактных объемов.
Ранее в Кремле прокомментировали слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможном перекрытии транзита газа в Европу. Выразив надежду, что ничто не помешает России и дальше безупречно выполнять свои обязательства по газовым контрактам.
Зеленский выступил против военного противостояния с Россией
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Президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что рассчитывает на дипломатическое урегулирование конфликта с Россией и выступает против военного противостояния с соседней державой.
«Мы все-таки верим именно в дипломатический формат», – цитирует РИА «Новости» Зеленского.
Глава государства отметил, что детально обсудил в рамках саммита «Восточного партнерства» в Брюсселе возможную военную эскалацию между Украиной и Россией.
Президент Украины заявил, что большинство стран Евросоюза поддерживают именно позицию Украины. «Все понимают, что цена будет очень высокой, но никто не понимает объем жертв и потерь жизни, никто этого не хочет. Украина точно этого не хочет», – сказал Зеленский.
Он признал, что украинская армия уступает по численности российской, которую он назвал «одной из самых мощных армий». «Мы точно понимаем, что если будет полномасштабная война, то будут тысячи, сотни тысяч, миллионы жертв, поэтому мы этого не хотим, как любой цивилизованный человек», – сказал он.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация о присутствии российских войск в Донбассе является ошибкой: они не находились там и не находятся.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИД заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Накануне в Белом доме заявили, что США контактируют с Европой, Украиной и Россией, стремятся добиться дипломатического прогресса в прекращении конфликта в Донбассе путем выполнения Минских соглашений при поддержке нормандского формата. При этом в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о подготовке мер на случай «вторжения» России на Украину, допустив продвижение Украины и Грузии к членству в НАТО. В прошлую пятницу Украина заявила о решении США подключиться к урегулированию в Донбассе «параллельно с нормандским форматом». В Москве заявили, что Россия не против подключения Вашингтона к «нормандскому формату», но не понимает, с чем США могут прийти в этот формат, и готовы ли они добиваться от Киева выполнения Минских соглашений.
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Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Крыму
Генеральная Ассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию, которая осуждает якобы зафиксированные на территории Крыма нарушения прав человека.
Голосование прошло в четверг. В поддержку резолюции высказались 64 страны, против – 20, воздержались – 93, передает ТАСС.
В тексте резолюции утверждается, что Россия якобы нарушает права человека в Крыму, в том числе украинцев и крымских татар.
Заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин подверг документ критике перед его вынесением на голосование: «Представленный проект резолюции по Крыму –часть этой антироссийской кампании».
Он отметил, что после воссоединения Крыма с Россией уровень жизни на полуострове постоянно повышается, а права человека неукоснительно соблюдаются, и каждый желающий может убедиться в этом сам.
«Российский Крым максимально открыт к посещению иностранными гостями: все, кто искренне заинтересован в ознакомлении с жизнью крымчан, могут это сделать в любой момент», – отметил дипломат.
Украина ежегодно выносит на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН резолюцию о нарушении прав человека в Крыму. Хотя документ и принимается, каких-либо конкретных действий со стороны всемирной организации это не влечет.
Ранее в США разоблачили «саботаж» Украины в ситуации с Крымом.
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Евросоюз решил продлить экономические санкции против России
Главы государств и правительств Евросоюза (ЕС) на саммите решили продлить на полгода экономические санкции против России, которые привязаны к реализации Минских соглашений по урегулированию на Украине, сообщил источник в делегации одной из европейских стран.
Источник сообщил, что «в контексте обсуждения ситуации на Украине лидеры согласились с тем, что санкции должны быть вновь продлены на шесть месяцев, до 31 июля», передает ТАСС.
Ранее в Еврокомиссии заявили о готовности расширять санкции против России в случае эскалации вокруг Украины.
Глава «Нафтогаза» заявил о критически малом запасе угля на Украине
Украина имеет критически малые запасы угля, однако ожидаются поставки, заявил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Витренко заявил в эфире телеканала «1+1», что «уголь – его сейчас критически малые запасы, меньше, чем обычно». При этом он заявил, что «сейчас идет много угля», имея в виду поставки, в том числе, топлива из-за границы, передает РИА «Новости».
Относительно газовых запасов он сообщил, что «сейчас нормальные запасы газа»: по состоянию на 1 января 2022 года прогнозируется на 3% больше запасов газа, чем средние запасы в 2015-2019 годы.
Между тем стало известно, что АО «Укргаздобыча» ввело в эксплуатацию на Скидановском месторождении в Полтавской области сверхглубокую скважину глубиной 6 тыс. 300 метров, которая обеспечивает добычу 200 тыс. кубометров газа в сутки. Предварительно оцененная ресурсная база месторождения составляет более 2,7 млрд куб. м газа.
Ранее стало известно, что в ЛНР отказались поставлять Киеву уголь. До этого на Украине отключили 90% мощностей государственных ТЭС.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что цены на отопление заставят Украину умолять Россию о «вторжении».
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Эксперты поспорили о степени влияния США на Зеленского
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«Представители украинской шляхты мастерски научились водить американцев за нос, поэтому выполнять Минские соглашения они не хотят и не будут», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Андрей Золотарев. Ранее президент Украины заявил о желании того, чтобы США играли главную роль в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.
«Если бы Зеленский не был самым последним дураком, то понимал бы, что дело и так идет к этому. Только Вашингтон вместе с Москвой могут продвигать разрешение ситуации в Донбассе», – заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
По его словам, американцы «уже принялись за работу и пытаются действовать в этом направлении». «Я это полностью поддерживаю, поскольку только США могут указывать Зеленскому и его врагам, что им делать», – подчеркнул собеседник.
«При этом Зеленский не сможет отказать Америке. Более того, на президента Украины сейчас влияние оказывают не только США, но и «партия войны», то есть противостоящие ему коррумпированные «аваковы», «порошенки», «яценюки» и прочие деятели, по которым тюрьма плачет. Американцы это хорошо знают. Также есть «улица» – это часть проплаченных и часть убежденных националистов, которые не готовы к компромиссам с Москвой», – уточнил эксперт.
«Если бы у Зеленского была нормальная оппозиция, условно пророссийская, он мог бы маневрировать между этими силами. А так он стал ручным для «партии войны», которую могут «построить» только американцы. Поэтому Зеленский сейчас пытается переложить ответственность в этом вопросе на США, но далеко не факт, что в итоге принятые решения будут соответствовать интересам Зеленского», – добавил политолог.
В свою очередь руководитель Украинского института политики Руслан Бортник считает, что подключение США к переговорам по Донбассу позволит достичь стабильного выполнения договоренностей.
«Зеленский понимает, что только Соединенные Штаты сегодня способны выступать гарантией безопасности Украины. Европейские партнеры вряд ли могут обеспечить защиту и в политическом, и в экономическом, и в военном плане, если мы говорим о взаимоотношениях с Россией. Поэтому вовлечение Вашингтона в вопросы украинского урегулирования выгодно Киеву», – добавил он.
С другой стороны, влияние Штатов на украинскую политику не абсолютно, полагает глава аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев. «США никуда с Украины не уйдут, так как она слишком дешево им обходится, но и представители украинской шляхты очень мастерски научились водить американцев за нос», – сказал он.
«Да, американцы построили, например, антикоррупционную вертикаль, чтобы контролировать и влиять на украинских политиков, но она недееспособна. Точно так же будет и с Минскими соглашениями, поскольку Киев не хочет и не может их выполнять. Я думаю, все прекрасно понимают проблематичность возвращения Донбасса под украинскую юрисдикцию. Это все равно что пытаться затолкать зубную пасту обратно в тюбик», – заявил политолог.
«Что же касается заявления Зеленского об усилении роли США в урегулировании конфликтов, то это скорее отражение обиды на позицию европейцев. Украинские патриоты на каждом углу клеймят «Северный поток – 2». Но в реализации этого проекта заслуга не только Путина, но и Меркель. Кроме того, Меркель запретила поставки вооружения на Украину. Макрону тоже не до Украины. Франция вынуждена заниматься своими проблемами. Поэтому вся надежда на США», – пояснил Золотарев.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы, чтобы США играли главную, а не эпизодическую роль в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе. «Работает «нормандский формат» или нет, зависит только от результата. Если бы это зависело только от Украины, он бы работал надежнее и эффективнее. Мы работаем над параллельными шагами. Я рад, что США хотят играть в этом ту или иную роль», – сказал он в эфире телеканала «Рада».
В МИД России отмечали, что Киев направил в Донбасс половину личного состава ВС страны. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе.
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В СБУ заявили о критической ситуации в энергетике Украины
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Украина находится на грани энергетического кризиса из-за критически низких запасов угля, это может стать причиной остановки теплогенерирующих предприятий, сообщают местные СМИ со ссылкой на отчет СБУ.
Одним из негативных явлений при прохождении отопительного сезона стало «непринятие надлежащих мер по накоплению угля» на складах ТЭС и ТЭЦ. По состоянию на 1 декабря на складах имелось 486 тыс. тонн угля при плане в 2,6 млн, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Зеркало недели».
В отчете СБУ указано, что под угрозой остановки оказались несколько регионов, которые обеспечиваются расположенными там ТЭС и ТЭЦ. Так, Славянская ТЭС имеет запасов угля в 50 раз ниже необходимого, Луганская ТЭС – в четыре раза ниже, Черниговская ТЭЦ – в пять раз ниже нормы. У Дарницкой ТЭЦ запасов вообще нет.
В СБУ предупредили, что подобная ситуация создает угрозу энергетической безопасности государства и надежному прохождению отопительного сезона. Отмечается, что ситуация может стать причиной роста социальной напряженности среди населения и дискредитировать органы власти.
Ранее сообщалось, что кабмин страны готовится перевести ТЭС и ТЭЦ на газ из-за дефицита угля на складах и проблем с импортом электроэнергии из Белоруссии. Украина уже использовала из подземных хранилищ почти все запасы газа.
Порошенко ворвался в студию телеканала «Рада»
Бывший президент Украины Петр Порошенко ворвался в прямой эфир парламентского телеканала «Рада» и раскритиковал его финансирование.
Соответствующий видеофрагмент размещен на странице телеканала в YouTube.
Порошенко в прямом эфире «Рады» в студии, которая построена прямо в здании парламента, утверждал, что средства для функционирования телеканала были выделены в обход площадки по государственным закупкам «Прозорро» и направлены на противодействие оппозиции.
«Незаконно потраченные средства налогоплательщиков. Эти средства были потрачены без системы «Прозорро». Это абсолютно коррупционная сделка. Более того, эти указки офиса президента мешают работе народных депутатов. Мы этого так не оставим», – сказал он.
Также Порошенко назвал ведущую «молодой девочкой» и посоветовал ей «не принимать участия в этом скандале». Уходя, он извинился за свой поступок.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Украину готовят к реваншу Порошенко. Согласно соцопросам, партия «Европейская солидарность» Петра Порошенко стала самой популярной политической силой на Украине, обогнав «Слугу народа» президента Зеленского и оставив далеко позади пророссийскую оппозицию.
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Тимошенко сыграла на барабанах
Экс-премьер Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко после заседания Верховной рады показала, как играет на барабанах.
«Принимаем заказы на новогодние вечеринки! Дорого!» – написала Тимошенко в Facebook.
Видео поразило подписчиков Тимошенко, которые в основном похвалили ее. На кадрах Тимошенко в том же наряде, что она была на заседании Рады в среду – в белом костюме из юбки длины миди и удлиненного пиджака с золотыми заклепками.
Ранее Тимошенко заявила, что власти Украины вынуждена сидеть на шпагате, чтобы пройти отопительный сезон.
Макрон призвал вернуть Россию к дискуссии в нормандском формате
Французская сторона рассчитывает, Москва вернется к дискуссиям в нормандском формате по Украине, заявил французский президент Эммануэль Макрон.
«[Необходимо] вернуть Россию в политическое русло, поскольку только так возможно урегулировать украинский вопрос. Это, в частности, Минские соглашения и нормандский формат. Мы обсуждали это вчера, и мы хотели бы добиться прогресса на данном направлении в ближайшие недели», – цитирует президента Франции ТАСС.
В Белом доме заявляли, что США контактируют с Европой, Украиной и Россией, стремятся добиться дипломатического прогресса в прекращении конфликта в Донбассе путем выполнения Минских соглашений при поддержке нормандского формата.
При этом в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о подготовке мер на случай «вторжения» России на Украину, допустив продвижение Украины и Грузии к членству в НАТО. В прошлую пятницу Украина заявила о решении США подключиться к урегулированию в Донбассе «параллельно с нормандским форматом». В Москве заявили, что Россия не против подключения Вашингтона к «нормандскому формату», но не понимает, с чем США могут прийти в этот формат, и готовы ли они добиваться от Киева выполнения Минских соглашений.
Глава «Нафтогаза» призвал украинцев экономить газ
Украинцы должны экономить газ, если потребление будет как в Польше, то страна сможет экспортировать топливо и не будет нуждаться в импорте, заявил глава компании «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко.
Витренко заявил в эфире телеканала «1+1», что «если сохранятся такие цены, мы как национальная компания не сможем покрывать такую разницу», потому «будет серьезный разговор и внутри страны с депутатами, которые голосуют за бюджет, который определяет источники и использование средств, и с потребителями, украинцами, мы действительно будем садиться и решать, как проживать», передает РИА «Новости».
По его словам, нужно, чтобы коммунальные предприятия «переходили с природного газа на биогаз».
«Биогаз можно делать с отходов сельскохозяйственного производства, с переработки мусора. Это надо делать. Украина может как минимум 5 миллиардов кубометров природного газа заменить биогазом, нужно увеличивать добычу», – сказал Витренко.
Он призвал украинцев экономить. По его словам, если бы потребление газа на душу населения было, как, например, в Польше, Украина могла бы экспортировать газ и не нуждалась бы в импорте.
Ранее Витренко заявил о критически малом запасе угля на Украине. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что цены на отопление заставят Украину умолять Россию о «вторжении».
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На Украине сочли давлением на суд акцию с надувными танками в Киеве
Оперативное командование «Юг» ВС Украины отреагировало на акцию с надувными танками в центре Киева, назвав ее попыткой давления на суд, который рассматривает иск изготовителя «танков» к военным.
«В прошлом году был объявлен тендер на закупку надувных макетов военной техники. Согласно договору был определен перечень требований, которым должны соответствовать макеты. Исполнитель не придерживался этих требований. В связи с чем в декабре 2020 года заказчиком был расторгнут договор. Мы не можем допустить нецелевого использования государственных средств. Дело находится в суде, который и должен поставить окончательную точку в сложившейся ситуации. Сегодняшнюю акцию предпринимателя расцениваем как попытку давления на суд», – сообщил пресс-центр командования «Юг» в Facebook, передает РИА «Новости».
Ранее частный предприниматель Назар Диброва выставил надувные танки возле одной из станций метро в центре Киева, которые, по его словам, у него отказалась принимать воинская часть, разместившая заказ на их производство. По его словам, он обратился с иском в суд, который постоянно откладывают. Тогда предприниматель решил привлечь внимание к проблеме и организовал выставку надувных танков в центре Киева.