В США рекомендовали не использовать вакцину Johnson & Johnson

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17 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 03:06  |  vz.ru
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Украина обогнала Европу в опустошении газовых хранилищ

Воровством газа Украина способна заставить Газпром оперативно запустить «Северный поток – 2» Paul Hackett/Reuters
Зима только началась, а Европа отобрала из подземных хранилищ уже треть закачанных в летний период запасов газа, а Украина – почти весь закачанный газ. Если так пойдет и дальше, то ситуация с газом в ЕС станет критичной. У Украины дела обстоят еще хуже: страна встанет перед выбором – замерзнуть или начать воровать газ из транзитной трубы. Какими способами европейцы и украинцы могут избежать газового кризиса? Подробности...
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Зачем «волчица Ичкерии» вернулась на родину

Еще недавно Рубати Мицаева считалась на Западе «иконой» чеченского сопротивления instagram.com/grozny_inform
Бывшая «икона чеченского сопротивления» Рубати Мицаева вызвала бурные споры в России, вернувшись из изгнания на родину – по приглашению Рамзана Кадырова. Одни требуют от «волчицы Ичкерии» публичного покаяния за участие в боях против российской армии. Другие уверены, что покаяние не требуется, поскольку война уже ушла в прошлое, а чеченскому обществу требуется восстановить единство. Подробности...
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Почему создание штамма «омикрон» приписали британцам

Вирус, вызывающий COVID-19, уже претерпел множество мутаций Isai Hernandez/imagebroker/Global Look Press
Новейшая мутация вируса COVID-19 – омикрон-штамм – может иметь искусственное происхождение из британских лабораторий. Такую версию высказал не приверженец теории заговора, а членкор РАН, представитель знаменитой научной династии Петр Чумаков. Что может свидетельствовать в пользу этой гипотезы российского вирусолога и зачем в таком случае понадобилось фабриковать новую версию COVID-19? Подробности...
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Прибалтика неудачно отказалась от российского электричества

Между Россией и Прибалтикой пока остаются важнейшие связи - энергетические REUTERS/Ints Kalnins
Цены на электричество в бывших Прибалтийских республиках СССР бьют все новые рекорды. И это при том, что прямо по соседству имеется мощный источник дешевого электричества – Россия. Наша страна могла бы спасти Прибалтику от энергетического кризиса, но есть кое-что, что сильно мешает прибалтийским политикам принять столь выгодное решение. Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Россия – это цивилизация Севера

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Если Россия не Восток и не Запад, что же она тогда в географическом (хотя бы) смысле? Конечно же, она – Север! Давайте посмотрим на себя в планетарных масштабах. Мы увидим колоссальную территорию, стягивающуюся к Северному полюсу и венчающую собой всю нашу планету. Это и есть наш мир. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Зачем Зеленскому референдум по Донбассу

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Если на Зеленского сильно будут давить США и, возможно, Германия с Францией, требуя выполнить политическую часть Минских соглашений, он объявит референдум с вопросом, исполнять Украине свои обязательства или нет. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Зачем Канада тренирует украинских нацистов

Андрей Манчук
Андрей Манчук, политолог
Сотрудничество канадских военных с «Азовом» не было ни случайностью, ни ошибкой – потому что натовские структуры раз за разом оказывают украинским нацистам организационную и политическую поддержку. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
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Ухудшение отношений России и Германии

Когда развалится Евросоюз

"Омикрон" побеждает вакцины

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В Новосибирске прошла выкатка ударного беспилотника «Охотник»

На Новосибирском авиазаводе имени Чкалова прошла выкатка первого летного образца новейшего ударного беспилотника С-70 «Охотник». Уникальное плоское сопло существенно снизит заметность аппарата и его уязвимость для ракет противника
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Выбрана новая «Мисс Вселенная»

В израильском городе Эйлат завершился финальный этап международного конкурса красоты «Мисс Вселенная – 2021». Победительницей стала 21-летняя Харнааз Сандху из Индии. В юбилейном 70-м конкурсе приняли участие девушки из 80 стран. Россию представляла Ралина Арабова – обладательница титулов «Мисс Татарстан – 2019» и «Вторая вице-мисс Россия – 2019»
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Разрушительные торнадо на востоке США унесли жизни более ста человек

Мощные торнадо обрушились сразу на несколько восточных штатов Северной Америки, наиболее пострадали Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси. В Кентукки ураган разрушил целый город, превратив дома в развалины. Общее число жертв превысило сто человек
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    В США рекомендовали не использовать вакцину Johnson & Johnson

    17 декабря 2021, 02:05

    Текст: Наталья Ануфриева

    Эксперты при медицинском регуляторе США CDC рекомендовали по возможности не использовать вакцину от COVID-19 производства Johnson & Johnson из-за осложнений с тромбами.

    Эксперты проголосовали за рекомендацию, согласно которой, при наличии других вакцин, произведенных по технологии mRNA компаниями Pfizer и Moderna, нужно использовать именно их, передает РИА «Новости».

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    Ранее в США были зафиксированы десятки случаев осложнений с формированием тромбов у пациентов, привитых вакциной Johnson & Johnson.

    При этом отмечается, что осложнения по-прежнему очень редки. Теперь регулятор CDC должен решить, последует ли он совету своих экспертов.

    Отметим, что применение вакцины Johnson & Johnson было приостановлено в апреле, но затем вновь возобновилось по рекомендации ученых.

    Напомним, все одобренные в США вакцины показали низкую эффективность против «омикрона».

    Вместе с тем Центр имени Гамалеи считает, что «Спутник V» и «Спутник Лайт» эффективны против штамма коронавируса «омикрон».

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    Володин потребовал от коммунистов не портить мебель в Госдуме
    		    16 декабря 2021, 14:55
    Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
    Текст: Евгения Шестак

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов от КПРФ убрать в парламенте плакаты против рассмотрения законопроекта о медицинских сертификатах и поручил думской комиссии по регламенту разобраться в инциденте.

    «Идите на улицу. Ваша работа – не клеить плакаты. Выразите свою позицию, но не портите мебель тут. Для нас регламент – закон. Если вы считаете, что можете его перечеркнуть, то вам никто это не позволит», – цитирует РИА «Новости» Володина.

    Он поручил комиссии по регламенту зафиксировать всех, кто занимается противоправной деятельностью, и разобраться, как это процессуально должно быть отражено. 

    Плакаты против обсуждения законопроекта о посещении общественных мест по сертификату с QR-кодами о вакцинации от коронавируса развернули депутаты Сергей Обухов, Денис Парфенов и Валерий Рашкин, передает ТАСС

    «Сергей Павлович, коллеги, давайте там не устраивайте цирк. Прекратите. Мы еще вопрос рассматривать не начали, вы уже там начинаете обвешивать», – обратился Володин к Обухову.

    Спикер заметил, что депутаты, приравненные по статусу к федеральным министрам, «получая по полмиллиона рублей, начинают концерты устраивать». Председатель палаты призвал коммунистов к порядку, напоминая, что это нарушение регламента.

    В четверг Госдума на заседании рассматривает в первом чтении законопроект об использовании сертификатов о прививке от коронавируса, наличии антител или медотвода для посещения общественных мест.

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    Законопроект о доступе в общественные места по ковид-сертификату принят в первом чтении
    		    16 декабря 2021, 15:54
    Фото: Елена Верещака/ТАСС
    Текст: Елена Мирошниченко

    Госдума на заседании в четверг приняла в первом чтении правительственный законопроект об использовании для посещения общественных мест сертификатов c QR-кодами о прививке от COVID, перенесенной болезни или медотводе.

    В пленарном заседании Думы приняли участие вице-премьер России Татьяна Голикова, министр здравоохранения России Михаил Мурашко и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает РИА «Новости».

    Законопроект предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости.

    Нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

    Кроме того, законопроект вводит особый порядок допуска в общественные места военнослужащих, а также приравненных к ним лиц для защиты информации, доступ к которой ограничен федеральными законами. Для них будет разработан специальный документ, форму которого определит Минобороны России или представители власти по месту прохождения службы.

    Также в проекте закона указывается, что порядок посещения общественных мест иностранными гражданами, получившими зарубежную вакцину, разрабатывается главным санитарном врачом России. Им также по-прежнему следует иметь с собой отрицательный ПЦР-тест.

    Ранее Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал законопроект о введении QR-кодов в общественных местах и рекомендовал принять его в первом чтении.

    Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека 9 декабря сказал, что законопроекты о QR-кодах являются рамочными, их предстоит проработать в том числе с регионами. «Исхожу из того, что вместе с вами, вместе с профессиональным сообществом найдем решение, гарантирующее права всех граждан. Будем над этим самым внимательным образом работать и никаких опрометчивых решений постараемся не допустить», – отметил глава государства.

    «Единая Россия» выступает за глубокую доработку законопроекта ко второму чтению. «Мы как фракция поддерживаем этот законопроект в первом чтении... Но при этом понимаем, что ко второму чтению будет вестись серьезная работа по его глубокой проработке со всеми нюансами», – приводит его слова ТАСС.

    Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что «законопроект, который я сейчас представляю, не вводит никаких QR-кодов, тем более точно не про QR-коды. Речь идет о совершенно другом – что на территории России используется единый документ, который содержит информацию о вакцинации, перенесенном заболевании и медицинском отводе. А штриховой код внутри него – это технологическое решение, которое позволяет подтвердить действительность и сроки действия той документации».

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    Голикова не исключила изменения срока действия COVID-сертификатов

    16 декабря 2021, 16:18

    Текст: Александра Юдина

    Сроки действия сертификатов о подтверждении перенесенной коронавирусной инфекции могут изменить из-за ухудшения эпидемиологический ситуации в России и распространения новых штаммов, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на пленарном заседании в Госдуме.

    «Что касается сертификата, выданного по антителам, в связи с тем, что мы не можем зафиксировать дату, мы его выдаем на полгода и дальше есть две развилки. Если наши наблюдения будут показывать, что не стоит прививаться после полугода, значит мы продлим это действие. Если эпидемиологическая ситуация будет негативно развиваться, и новые штаммы будут заразнее и «злее», чем те, которые мы видим, то тогда, конечно, мы будем принимать другие решения», – передает ТАСС ее слова.

    Голикова отметила, что ко второму чтению законопроекта о QR-кодах необходимо установить перечень организаций и мероприятий, которые граждане, имеющие медотвод, смогут посещать при наличии ПЦР-теста.

    «Устанавливается обязательное наличие ПЦР-теста для граждан, которые имеют медотвод от вакцинации. В процессе подготовки ко второму чтению мы с вами должны установить отдельные организации и мероприятия, которые можно посещать при наличии ПЦР-теста, а также посещение МФЦ при наличии ПЦР-теста», – объяснила она.«Единая Россия» выступила в защиту прав граждан при рассмотрении законопроекта о медицинских сертификатах. По итогам общественных обсуждений «Единой Россией» были выработаны предложения, которые не только защищают права людей, но и обеспечат их безопасность и здоровье. В частности, партия выступила в защиту прав тех, кто переболел ковидом бессимптомно, предложила конкретизировать перечень оснований для медотвода при вакцинации, заявила о необходимости введения дополнительных мер защиты людей при проведении массовых мероприятий.

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин выступил против ограничения на транспорте под новогодние праздники, отметив, что вводить их довольно сложно. 

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    Законопроект о ковид-сертификатах в общественных местах направили в регионы на месяц
    		    16 декабря 2021, 18:06
    Фото: Данил Айкин/ТАСС
    Текст: Елена Мирошниченко

    Законопроект, предусматривающий введение ковидных сертификатов с QR-кодами для посещения общественных мест, повторно на месяц направлен в регионы, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    «Законопроект повторно направили на месяц для обсуждения в регионы, Совет Федерации, правительство России. Нам важно сделать все для спасения людей, их защиты от распространения новой коронавирусной инфекции. При обязательном соблюдении прав наших граждан», – написал Володин в своем телеграм-канале.

    Правительственный законопроект, предусматривающий введение QR-кодов в общественных местах, предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.

    Согласно законопроекту о введении QR-кодов в общественных местах, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после этого такая возможность будет только у граждан с медотводом.

    Напомним, Госдума на заседании в четверг приняла в первом чтении правительственный законопроект об использовании для посещения общественных мест сертификатов c QR-кодами о прививке от COVID, перенесенной болезни или медотводе.

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    В России зафиксировали 25 случаев заражения штаммом «омикрон»

    16 декабря 2021, 14:29

    Текст: Кристина Цыцура

    В России выявлено 25 случаев заражения новым штаммом коронавируса «омикрон», заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

    «На сегодня он выявлен у 25 человек в Москве, Московской области, городах Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону», – сказала Голикова в ходе выступления в Госдуме, передает РИА «Новости».

    По ее словам, все инфицированные находятся под медицинским наблюдением. Голикова отметила, что избежать распространения невозможно с учетом больших трансграничных перемещений и новогодних праздников.

    Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Новый штамм коронавируса B.1.1.529 назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта».

    ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». В ВОЗ предсказали рост числа зараженных коронавирусом в Европе.

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    «Омикрон» перекинулся на переносчиков чумы
    		    16 декабря 2021, 08:33
    Фото: Friso Gentsch/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Новый штамм коронавируса «омикрон» в результате «серьезного мутационного сдвига» способен проникать в организм грызунов, являющихся переносчиками чумы, говорится в препринте исследования, опубликованного на сайте bioRxiv.

    Коронавирус использует характерные белки-шипы для связи с рецепторами ACE2 на клеточной мембране, обеспечивая доступ в клетку. «В отличие от других органических соединений, «Омикрон», похоже, получил возможность связываться с ACE2 грызунов», – передает РИА «Новости» сообщение ученых.

    Традиционно считается, что главными переносчиками чумы выступали не популяции людей, а грызуны, живущие как в дикой природе, так и в окрестностях первых городов и других мест скопления людей. По мнению многих ученых, чумная палочка впервые попала в Европу и на Ближний Восток во времена античности в результате климатических изменений, заставивших грызунов, живших в степях Монголии и Китая, мигрировать в западном направлении.

    Ранее российские ученые допустили возможность одновременного заболевания «дельтой» и «омикроном».

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    Коментарии (2)
    ВС вступился за вышедшего на улицу без маски астраханца

    16 декабря 2021, 21:44

    Текст: Вера Басилая

    Верховный суд РФ отменил наказание, назначенное астраханцу за прогулку по улице без маски во время режима повышенной готовности в Астраханской области.

    В марте прошлого года губернатор Астраханской области ввел правила поведения при режиме повышенной готовности, обязывающие жителей надевать маску «при любом выходе на улицу». Житель Астрахани попался на улице без маски полицейским в июне, на него был составлен протокол.

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    В августе эти ограничения сняли, норма о маске стала рекомендательной. Суд признал астраханца виновным в нарушении и вынес предупреждение, но астраханец дошел до Верховного суда, добиваясь его отмены, передает РИА «Новости».

    «Закон, смягчающий или отменяющий административную ответственность за административное правонарушение либо иным образом улучшающий положение лица, совершившего административное правонарушение, имеет обратную силу, то есть распространяется и на лицо, которое совершило административное правонарушение до вступления такого закона в силу», – говорится в постановлении ВС России.

    Все предыдущие решения отменены, производство по делу прекращено.

    Ранее Верховный суд разрешил штрафовать за отсутствие маски по одному фото.

    До этого женщину заковали в наручники за вход в банк без маски в Приморье.

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    Коментарии (2)
    Жителей Молдавии привили просроченными вакцинами от COVID-19

    16 декабря 2021, 19:48

    Текст: Вера Басилая

    Около семи тысяч жителей Молдавии были привиты просроченными вакцинами от коронавируса, кроме того, около 70 тыс. сертификатов о вакцинации оказались фальшивыми.

    Нарушения были выявлены во время аудита, который провела Счетная палата республики.

    «Аудит показал, что срок годности около семи тысяч доз вакцины истек, что вызывает подозрения в отношении их использования. Нехватка контроля в процессе иммунизации привели к появлению ошибок, которые могут повлиять на здоровье граждан», – приводит РИА «Новости» данные Счетной палаты.

    Кроме того, была проведена проверка информации в реестре вакцинации от COVID-19, анализ показал, что существуют сомнения в достоверности сертификатов, выданных более чем 70 тыс. граждан.

    Выяснилось, что медучреждения не отказывались от вакцинации, если не хватало людей, чтобы полностью использовать препараты. К примеру, флакон, в котором было 10 доз вакцины, вскрывали даже для иммунизации всего одного пациента. Оставшиеся во флаконе дозы приходили в негодность, в результате было утеряно более 11 тыс. доз вакцин от коронавируса.

    Депутаты оппозиционного блока «Коммунисты и социалисты» потребовали объяснений от минздрава в связи с результатами аудита.

    Ранее заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска заявил, что польская сторона поставит на Украину вакцину от коронавируса, у которой заканчивается срок годности.

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    В России за сутки выявили 28,4 тыс. случаев коронавируса
    		    16 декабря 2021, 11:45
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

    За минувшие сутки в России выявили 28 486 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 10,1 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

    В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 28 486 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2089 (7,3%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни».

    Всего в стране выявлено 10 131 646 человек в 85 регионах.

    Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3322, Санкт-Петербурге – 1992, Московской области – 1262.

    Также за сутки зафиксировано 1133 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончалось 294 024 человека.

    Накануне в России выявили 28 363 новых случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев увеличилось на 123.

    Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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    ВОЗ обеспокоилась крайне быстрым распространением штамма «омикрон»

    16 декабря 2021, 11:18

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Новый штамм коронавируса «омикрон» распространяется с чрезвычайно быстрой скоростью, заявил специальный посланник Всемирной организации здравоохранения по COVID-19 Дэвид Набарро.

    Специалист отметил, что число случаев заражения удваивается каждые два-три дня. По его прогнозу, положение дел в некоторых странах, в частности в Великобритании, может стремительно ухудшиться даже раньше, чем через две недели.

    «Это означает, что ситуация будет в восемь раз серьезнее через неделю и в 40 раз серьезнее через две», – передает РИА «Новости» слова специалиста в эфире телеканала Sky News.

    Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что штамм коронавируса «омикрон» обнаружен в 77 государствах, но присутствует, вероятно, уже в большинстве стран мира.

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    Минздрав Белоруссии выдал разрешение на ввоз вакцины «КовиВак»

    16 декабря 2021, 11:49

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Минздрав Белоруссии сообщил, что выдал разрешение на ввоз и применение в стране российской вакцины против коронавируса «КовиВак», более 300 тыс. доз уже отправлены во все области республики.

    «Министерством здравоохранения Республики Беларусь... выдано разрешение на ввоз и применение вакцины «КовиВак» против COVID-19», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы министерства. Отмечается, что «эта вакцина инактивированная, цельновирионная, концентрированная, очищенная, предназначена для предупреждения и устранения последствий эпидемических заболеваний». Производитель – Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. Чумакова РАН (Российская Федерация).

    «Документы, представленные производителем, прошли соответствующую экспертизу. Они соответствуют всем требованиям законодательства Республики Беларусь и были оценены положительно», – подчеркивается в сообщении.

    Согласно ему, вакцина «КовиВак» поступила 6 декабря на аптечный склад и 13-15 декабря более 300 тыс. доз уже отправлены во все области Белоруссии.

    Ранее «Спутник V» в Белоруссии показал эффективность более 96%.

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    Попова заявила о возможном распространении «омикрона» в России

    16 декабря 2021, 16:22

    Текст: Вера Басилая

    Последовательного распространения штамма коронавируса «омикрон» в России пока нет из-за изоляции заразившихся, но это возможно и вполне реально, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

    «Возможно, конечно, распространение, это вполне реально, потому что распространение в мире очень широкое, все, что мы делаем, это чтобы остановить этот процесс, но исключить его сегодня ни одна страна в мире не может», – цитирует РИА «Новости» Попову.

    Она уточнила, что при этом первый случай «омикрона» в Ростове-на-Дону выявлен у человека, который приехал не из ЮАР, но его все равно выявили и в настоящее время обследуют контактных.

    Ранее в России зафиксировали 25 случаев заражения штаммом «омикрон».

    Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Новый штамм коронавируса B.1.1.529 назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта».

    ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». В ВОЗ предсказали рост числа зараженных коронавирусом в Европе.

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    Франция решила ужесточить правила въезда из Британии

    16 декабря 2021, 15:29

    Текст: Евгения Шестак

    Власти Франции планируют усилить контроль для въезжающих в страну жителей Британии, где быстро распространяется новый штамм коронавируса «омикрон», заявил официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь в эфире телеканала BFM.

    «Мы собираемся установить еще более жесткий контроль, чем сейчас», – цитирует Deutsche Welle Атталя. 

    В частности, срок действия тестов на антиген и ПЦР-тестов для прибывающих из Британии сократится с 48 часов до 24 часов. Также будет сокращен перечень оснований для их въезда во Францию.

    «Туристические и деловые поездки для лиц, не имеющих гражданства Франции либо другой страны Евросоюза, будут ограничены», – пояснил он.

    По его словам, все прибывающие должны будут регистрироваться через специальное приложение и уходить на семидневную самоизоляцию.

    «Наша цель – ограничить, насколько это возможно, распространение омикрона на нашей территории», – сказал Атталь, добавив, что на данный момент во Франции подтверждены 240 случаев заражения «омикроном».

    Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России выявлено 25 случаев заражения новым штаммом коронавируса «омикрон». 

    Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Новый штамм коронавируса B.1.1.529 назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта».

    ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». В ВОЗ предсказали рост числа зараженных коронавирусом в Европе.

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    В Германии назвали сроки разработки адаптированной под «омикрон» вакцины

    16 декабря 2021, 19:34

    Текст: Вера Басилая

    Германия рассчитывает получить адаптированную под «омикрон» вакцину от компании BioNTech уже в первом квартале 2022 года, сообщил глава минздрава ФРГ Карл Лаутербах.

    «Мы забронировали в Еврокомиссии и купим значительное количество вакцины BioNTech. По большей части это будет уже адаптированная под «омикрон» вакцина. Мы надеемся, что из 80 млн доз часть получим уже в первом квартале», – приводит ТАСС слова Лаутербаха.

    Министр также подчеркнул, что в целом выступает за введение обязательной вакцинации в Германии. «Как депутат Бундестага я убежден в целесообразности введения обязательной вакцинации, но в моей роли министра я должен позаботиться и о том, чтобы в таком случае было достаточно вакцины», – отметил он.

    Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург допустил возможность защиты от «омикрона» «Спутником V».

    Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Новый штамм коронавируса B.1.1.529 назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта».

    ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». В ВОЗ предсказали рост числа зараженных коронавирусом в Европе.

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    Чувашия введет обязательную вакцинацию от COVID для студентов и пожилых

    16 декабря 2021, 20:39

    Текст: Кристина Цыцура

    Обязательная вакцинация от коронавируса вводится в Чувашии для студентов и граждан в возрасте 60 лет и старше, приказ подписан главным санитарным врачом региона и опубликован на сайте Роспотребнадзора.

    «В расширенный список вошли лица в возрасте старше 60 лет, лица с хроническими заболеваниями (в том числе с заболеваниями бронхо-легочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением), а также граждане старше 18 лет, обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

    Отмечается, что обязательная вакцинация вводится для создания коллективного иммунитета и для стабилизации эпидемиологической обстановки.

    Привиться первым компонентом нужно до 17 января 2022 года, а вторым – до 17 февраля 2022 года.

    Привить следует не менее 90% от общей численности работников старше 60 лет и не менее 80% студентов региона. За отказ делать прививку жителей Чувашии будут отстранять от работы или переводить в дистанционный режим работы. Студентов же переведут на дистант.

    Ранее сообщалось, что обязательная вакцинация для учащихся высших учебных заведений и колледжей, а также для лиц старше 60 лет вводится в Смоленской области. 

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