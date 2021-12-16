Открывший стрельбу в МФЦ отказался верить в гибель людей

Устроивший стрельбу в МФЦ «Рязанский» в Москве подозреваемый хочет лично присутствовать при судмедэкспертизе двух погибших, так как «не верит, что мог убить двух человек», сообщила член СПЧ и ОНК Москвы Ева Меркачева.

«Отставной офицер Сергей Глазов, расстрелявший людей в МФЦ Рязанского района Москвы 7 декабря, требует предъявить ему... тела убитых им людей. Он заявил ходатайство следствию о личном присутствии при судмедэкспертизе погибших. Преступник якобы не верит, что он мог убить двух человек. Считает, что пули, вылетевшие из его самодельного пистолета, «не могли быть смертельными», – написала она в Facebook.

«Следствие тем временем вроде бы приступило к опросу врачей и участкового, которые должны были наблюдать за имевшим психиатрический диагноз мужчиной с боевыми навыками. А мы просим внести изменения в законодательство, которые бы позволили оставить на специальный учет людей с психическими отклонениями, имеющими навыки изготовления оружия и использования отравляющих веществ. История со стрельбой в МФЦ действительно может стать серьезным поводом для того, чтобы посчитать: как много таких людей в стране и насколько тщательно их лечение и поведение контролируются», – сообщила член СПЧ и ОНК Москвы.

Напомним, 7 декабря мужчина открыл стрельбу в МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы. Погибли два человека, пострадали четверо, в том числе ребенок. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.

СМИ выяснили, что стрелявший – бывший военный Сергей Глазов, он учился в институте криптографии, связи и информатики Академии ФСБ, до начала 2010 года служил в спецслужбах. У Глазова была командировка в Малайзию, якобы после которой он решил оставить службу.

Также сообщалось, что он якобы изготовил боевое оружие из охолощенного пистолета для защиты от «уголовного общества, порожденного выдуманной коронавирусной инфекцией». Глазов в беседе с членами ОНК Москвы заявил, что признает вину, а причиной конфликта назвал нежелание надевать маску.

Гражданская жена устроившего стрельбу в МФЦ мужчины назвала причину нападения.