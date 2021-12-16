|
|
Открывший стрельбу в МФЦ отказался верить в гибель людей
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Устроивший стрельбу в МФЦ «Рязанский» в Москве подозреваемый хочет лично присутствовать при судмедэкспертизе двух погибших, так как «не верит, что мог убить двух человек», сообщила член СПЧ и ОНК Москвы Ева Меркачева.
«Отставной офицер Сергей Глазов, расстрелявший людей в МФЦ Рязанского района Москвы 7 декабря, требует предъявить ему... тела убитых им людей. Он заявил ходатайство следствию о личном присутствии при судмедэкспертизе погибших. Преступник якобы не верит, что он мог убить двух человек. Считает, что пули, вылетевшие из его самодельного пистолета, «не могли быть смертельными», – написала она в Facebook.
«Следствие тем временем вроде бы приступило к опросу врачей и участкового, которые должны были наблюдать за имевшим психиатрический диагноз мужчиной с боевыми навыками. А мы просим внести изменения в законодательство, которые бы позволили оставить на специальный учет людей с психическими отклонениями, имеющими навыки изготовления оружия и использования отравляющих веществ. История со стрельбой в МФЦ действительно может стать серьезным поводом для того, чтобы посчитать: как много таких людей в стране и насколько тщательно их лечение и поведение контролируются», – сообщила член СПЧ и ОНК Москвы.
Напомним, 7 декабря мужчина открыл стрельбу в МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы. Погибли два человека, пострадали четверо, в том числе ребенок. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.
СМИ выяснили, что стрелявший – бывший военный Сергей Глазов, он учился в институте криптографии, связи и информатики Академии ФСБ, до начала 2010 года служил в спецслужбах. У Глазова была командировка в Малайзию, якобы после которой он решил оставить службу.
Также сообщалось, что он якобы изготовил боевое оружие из охолощенного пистолета для защиты от «уголовного общества, порожденного выдуманной коронавирусной инфекцией». Глазов в беседе с членами ОНК Москвы заявил, что признает вину, а причиной конфликта назвал нежелание надевать маску.
Гражданская жена устроившего стрельбу в МФЦ мужчины назвала причину нападения.
Путин потребовал от главы Минтранса «не хитрить»
|
|
Президент России Владимир Путин попросил главу Минтранса Виталия Савельева «не хитрить» и до конца года согласовать и утвердить программу «Комплексное развитие и модернизация пассажирского транспорта общего пользования в субъектах РФ».
В ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам Путин отметил, что реализация программы «Комплексное развитие и модернизация пассажирского транспорта общего пользования в субъектах РФ» должна начаться с 1 января 2022 года, он спросил у Савельева начнется ли она с 1 января, сообщает РИА «Новости».
«Виталий Геннадьевич, мы с вами давно работаем вместе, и не надо хитрить, если она готова, то она утверждена, а если находится в стадии согласования, то не готова. Если вы полагаете, что с 1 января она может заработать, я вас прошу тогда уделить этому должное внимание и до конца года ее согласовать окончательно, чтобы с начала следующего года она заработала», – обратился Путин к министру.
«Да, мы надеемся на это», – ответил Савельев. По его словам, программа формируется, уже выделено порядка 44 млрд рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ), а также механизмы обновления общественного транспорта за счет бюджетных инвесткредитов.
Савельев рассказал, что есть нерешенные вопросы с Минпромторгом и Минприроды, которые хотят самостоятельно реализовать мероприятия своих программ в области пассажирского транспорта.
В ответ на это Путин снова поинтересовался – готова ли сама программа.
Глава Минтранса пояснил, что «она готова, находится в стадии согласования. Я сказал о том, что мы хотим собрать воедино, в соответствии с вашим поручением, не все государственные распорядители бюджетных средств, не все министерства, я назвал в частности Минпромторг и Минприроды, готовы передать в наш адрес, но мы их будем учитывать аналитически».
Ранее Путин в ходе совещания по вопросам развития транспортной отрасли поручил доложить, какие меры безопасности принимаются на транспорте в России в условиях борьбы с коронавирусом.
Газпром досрочно выполнил обязательства перед Украиной по транзиту
|
|
Газпром досрочно выполнил контрактные обязательства перед Украиной по транзиту газа в 2021 году, продолжает экспорт в Европу по различным маршрутам, включая украинский, заявила компания.
«Сегодня компания выполнила обязательства по транзитному договору с Украиной. С начала года через ее территорию протранспортировано 40 млрд кубометров российского газа, что соответствует объему, предусмотренному транзитным договором на весь 2021 год», – говорится в Telegram-канале компании.
Также сообщается, что Газпром продолжает надежно поставлять газ своим европейским потребителям по различным маршрутам, в том числе и через украинскую газотранспортную систему.
Ранее в Газпроме сообщили, что запасы газа в украинских ПХГ опустились до 15,34 млрд кубометров. Это ниже показателя прошлого года на 39,2% (на 9,9 млрд кубометров) и практически соответствует уровню на начало закачки в этом году (15,29 млрд кубометров). Таким образом, из хранилищ Украины поднят уже почти весь газ, закачанный при подготовке к зиме.
В США сочли политику Зеленского «хаосом и лицемерием»
|
|
Американская газета The Washington Times обвинила президента Украины Владимира Зеленского в недобросовестной «антиолигархической политике», которая бьет по экономике страны и обходит стороной «покровителей и спонсоров» президента.
По словам автора статьи, Зеленский развернул мощную кампанию против одного олигарха, пользуясь при этом помощью другого, что ввергает экономику страны в хаос, передает РИА «Новости».
«Власти не сделали запасов угля для электростанций, и стране угрожают перебои с подачей электричества. Если бы не закупки угля за рубежом, осуществляемые компанией Ахметова «ДТЭК», на Украине уже произошел бы энергетический коллапс», – отмечает издание.
Вместе с тем The Washington Times обратила внимание на роль Коломойского в развитии политического кризиса на Украине.
«Недавно принятый «ресурсный» закон о налогообложении добычи полезных ископаемых не коснулся добычи марганцевых руд, которую контролирует Игорь Коломойский, зато налог на добычу железной руды, контролируемую Ринатом Ахметовым, увеличился», – заявил автор материала.
Он также добавил, как госсекретарь США Энтони Блинкен открыто заявлял, что «действия Коломойского, направленные на подрыв демократических процессов и институтов Украины, (...) представляют серьезную угрозу для ее будущего».
На фоне сложившихся событий журналист выразил беспокойство касательно поддержки Соединенными Штатами украинского режима, поскольку «все, к чему прикасается государство, (...) коррумпировано, некомпетентно, терпит убытки и не производит необходимую продукцию».
Ранее экс-глава офиса Зеленского Андрей Богдан заявил, что Зеленский хочет быть похожим на российского лидера Владимира Путина, но получается пародия.
Тихановскую на саммите «Восточного партнерства» заменили на пустой стул
|
|
В Брюсселе стартовал саммит «Восточного партнерства», на котором будут присутствовать лидеры Азербайджана, Армении, Грузии, Молдавии и Украины, также заявлено участие Белоруссии, при этом страну будет представлять пустой стул.
«Участие Белоруссии также заявлено, однако страну представлять будет не провозглашенная Западом «президентом» Светлана Тихановская, а пустой стул. Как пояснили организаторы саммита, так они дают сигнал Белоруссии, что ее ждут обратно в партнерстве», – сообщает Baltnews в своем Telegram-канале.
В понедельник глава Европейского совета Шарль Мишель на встрече с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской в Брюсселе выразил надежду, что на следующем саммите программы «Восточного партнерства» в 2022 году в кресле главы республики он увидит «демократически избранного президента».
Напомним, в конце ноября постпред ЕС исключил возможность нормализации отношений Запада с Минском из-за «интернационализации внутреннего конфликта» Белоруссии.
Ранее Минск решил приостановить участие в инициативе ЕС «Восточное партнерство» в связи с введенными Евросоюзом ограничительными мерами в отношении Белоруссии.
В Минобороны Украины заявили о создании нового рода войск
|
|
Новый род войск Украины – береговые ракетные войска Украины находятся в стадии развития и будут сформированы к 2026 году, сообщает пресс-служба министерства обороны Украины.
«В их состав войдут три дивизиона берегового ракетного комплекса «Нептун». Ко второму кварталу следующего года полностью будет сформирован первый дивизион этого современного комплекса, который вскоре встанет на боевое дежурство», – передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление оборонного ведомства Украины.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к 2035 году страна построит большой военно-морской флот. Он будет способен дать отпор любому, считает глава страны.
Зеленский уточнил, что Украина не может 20 лет ждать появления инфраструктуры для полноценного судостроения, поэтому строить флот начнут и в других государствах. По его словам, в украинских ВМС появятся и корветы, и военные катера, и малые подводные лодки.
Отмечалось, что строительство первой военно-морской базы начнется в Бердянске. В этом вопросе страна рассчитывает на помощь ЕС и США и уже получила поддержку Великобритании, сказал украинский лидер.
Украинская ракета комплекса «Нептун» Р-360 имеет массу 870 кг, массу боевой части – 150 кг, дальность пуска до 280 км, скорость около 900 км в час, высоту полета над гребнем волн – от трех до десяти метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.
Бывший глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявлял, что Украина при необходимости может уничтожить армию Венгрии силами одной бригады ВСУ.
Сборная России в форме СССР обыграла Канаду в стартовом матче Кубка Первого канала
|
|
Хоккеисты сборной России обыграли команду Канады в стартовом матче на домашнем этапе Евротура – Кубок Первого канала – со счетом 4:3 (1:0, 2:1, 1:2), встреча прошла в Москве на арене в «Парке легенд».
У победителей отличились Егор Коршков (5-я минута), Александр Елесин (29), Никита Нестеров (40) и Вадим Шипачев (41). У канадцев шайбы забросили Брэндон Гормли (28), Даниэль Одетт (48) и Эрик О'Делл (59), сообщает РИА «Новости».
Сборная Канады на Кубке Первого канала представлена игроками, выступающими в европейских чемпионатах, прежде всего в клубах КХЛ.
16 декабря Россия сыграет матч с командой Швеции, канадцы встретятся со шведами 17 декабря.
Ранее пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР) сообщила, что сборная России по хоккею проведет первый матч Кубка Первого канала с канадцами в форме, стилизованной под экипировку сборной СССР 1956 года. В 1956 году сборная СССР впервые выступила на Олимпийских играх и завоевала золотые медали.
Напомним, хоккейная российская сборная уступила в матче первого этапа Евротура Кубок Карьяла шведской команде в Хельсинки, встреча завершилась со счетом 4:2.
СМИ: Путин одним действием заставил Байдена пойти на переговоры
|
|
Перемещение Россией военных по собственной территории вызвало на Западе панику и стало причиной начала переговоров американского и российского президентов Джо Байдена и Владимира Путина, сообщил словацкий портал Aktuality.
«Путин начал передвижения войск. Информационное пространство наводнили сообщения о том, что он готовит нападение. Это принесло плоды, и Байден снова согласился на переговоры. Для Путина это ощутимый результат. Уже понятно, что никаких санкций против газопровода «Северный поток – 2» не будет», – считает военный аналитик Михаил Самус, передает РИА «Новости».
Также эксперт отметил, что важной дипломатической проблемой для Москвы стал сам факт переговоров с Вашингтоном о вступлении Украины в НАТО.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
На границе США с Мексикой задержали машины с мигрантами из России
|
|
Американские пограничники открыли огонь, чтобы остановить две машины, на которых из Мексики пытались въехать, предположительно, 18 нелегальных мигрантов из России, сообщили в пограничном ведомстве США.
«Джип «Форд», за которым следовал седан «Мерседес»... на большой скорости подъехали к зоне первичного досмотра на пункте въезда из Мексики «Сан-Исидро», штат Калифорния. Офицер таможенно-пограничной службы... выпустил примерно четыре пули, попавших в седан «Мерседес». Седан «Мерседес» врезался в джип «Форд», который резко остановился», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Уточняется, что в обеих машинах оказалось 18 «незадокументированных мигрантов, все они являются гражданами России». В составе группы было семеро детей. С ними ехали 11 взрослых в возрасте от 21 до 53 лет.
Пограничники добавили, что в результате столкновения двое людей, находившихся в седане «Мерседес», получили легкие контузии, однако в результате стрельбы никто не пострадал.
В Уфе «лицам кавказской национальности» младше 40 лет запретили вход в клуб
Управляющая ночного «Ретро-клуба» в Уфе рассказала, почему в заведение не допускают «лиц кавказской национальности» моложе определенного возраста.
«Лица иностранных граждан (лица кавказской национальности) допускаются старше 40 лет (если есть сомнения, требуется паспорт)», – говорилось в правилах клуба. Управляющая «Ретро-клуба», представившаяся Альбиной, рассказала «Ридусу», что такая табличка действительно была на двери.
По словам Альбины, формат заведения – «Ретро-клуб». «Преимущественно для взрослых людей. Да, есть и такой момент, что мы людей кавказской национальности моложе 40 лет стараемся не впускать. Вы понимаете, что это частный клуб, и мы имеем право вводить возрастные ограничения», – объяснила управляющая.
Представители клуба объясняют такую позицию частыми конфликтами с участием кавказской молодежи в заведении. По словам управляющей, например, в дебоширстве был замечен некто Вартан Пилилян, который «представил в СМИ не совсем верную информацию». «Он не говорит, что две недели назад была конфликтная ситуация с этим человеком, и уже поэтому во входе ему отказано», – рассказала Альбина.
Она также отметила, что других жалоб на политику «Ретро-клуба» не поступало, но владельцы ночного заведения все равно решили убрать «дискриминирующее» объявление.
В начале недели в республиканских СМИ и социальных сетях стали появляться заметки о том, что «Ретро-клуб» якобы дискриминирует посетителей по национальному признаку. Одним из первых объявление заметил уфимский юрист Вартан Пилилян, который хотел посетить клуб вечером 11 декабря, но охрана его не впустила, сославшись на новый порядок.
Ранее парламент Чечни внес в Госдуму законопроект, который предлагает запретить упоминать в прессе национальную принадлежность преступника. «Распространение подобных сведений расценивается как оскорбление национальных и религиозных чувств честных, добропорядочных граждан, истинно верующих людей, не имеющих никакого отношения к преступной деятельности», – говорится в пояснительной записке, приложенной к документу.
Газета ВЗГЛЯД писала, что этот законопроект вызвал острые споры в Госдуме. Депутат Госдумы Михаил Делягин заявил, что подобная идея нарушает 282-ю статью УК РФ, создает напряженность в обществе и препятствует работе правоохранительных органов.
Байден заявил о желании еще раз поговорить с Путиным
Президент США Джо Байден рассказал журналистам, что планирует еще один разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
«Мы будем подробно разговаривать», – сказал Байден, отвечая на вопросы, планируется ли еще один российско-американский саммит и есть ли в нем необходимость, передает РИА «Новости».
В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Байдена, сообщил, что такая возможность существует, однако договоренностей о сроках пока нет.
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
Италия указала на связь санкций против «Северного потока – 2» и цен на газ
|
|
Газопровод «Северный поток – 2» может стать инструментом геополитических переговоров между ЕС и Россией, санкции против него приведут к росту цен на газ, заявил премьер-министр Италии Марио Драги.
«Цены на газ могут диктоваться геополитическими причинами. «Северный поток – 2» может стать инструментом переговоров в политике между ЕС и Россией. В случае если он станет частью санкционного аппарата ЕС, чего, мы надеемся, не понадобится, влияние на цены на газ будет очень заметным», – передает РИА «Новости» слова Драги в сенате страны.
По его словам, подобная возможность подтверждается сейчас даже слухами, которые также влияют на цены на голубое топливо. Выступление Драги в верхней палате парламента было приурочено к его поездке на саммит ЕС, который пройдет 16 декабря в Брюсселе.
Говоря о мерах итальянского правительства по сдерживанию тарифов для населения, Драги напомнил, что пакет поддержки исчисляется 8 млрд на полгода. Вместе с тем итальянский премьер заявил, что цены на энергию вырастут – и, «возможно, с этим придется смириться».
Напомним, сообщалось, что некоторые ведущие страны Евросоюза выступили против введения новых санкций против России и предпочли переговоры. Так, за диалог выступили Германия и Франция.
Муцениеце рассказала о зарплате участников «Ледникового периода»
Шоу «Ледниковый период» набрало популярность среди зрителей телепроектов, посвященных фигурному катанию. Многих волнует вопрос, получают ли участники деньги за свои старания, о подробностях рассказала актриса Агата Муцениеце.
В одном из проектов «Драйв-шоу» на «Авторадио» девушка сообщила, что непрофессиональные участники зарабатывают за каждое выступление гонорар в районе 100-200 тыс. рублей, передает ее слова издание «Московский комсомолец».
Отмечается, что тренировки проходят бесплатно, а готовиться к выступлениям приходится до шести часов в день.
Гонорар же выплачивается не просто за выход на лед. Участник должен показать уровень мастерства, а также засчитывается время пребывания на проекте. При выходе в финал заработок будет выше.
Актриса сейчас выступает в паре с Александром Энбертом. Сначала дуэт был одним из аутсайдеров проекта, но позже ситуация изменилась благодаря усердным тренировкам.
Навальному заочно вручили премию Сахарова с ошибками
|
|
Алексею Навальному, который отбывает наказание в исправительной колонии №2 во Владимирской области, Европейский парламент заочно вручил премию имени Андрея Сахарова в области прав человека. Однако в официальной грамоте обнаружилось две грамматические ошибки, причем одна в имени номинанта.
Премию за Навального получила его 20-летняя дочь Дарья, сообщается в Twitter Европейского парламента.
В Сети обратили внимание, что на документе о присуждении премии имя Навального написано с ошибкой – «АлеСкей». Кроме того, премию блогеру вручили за борьбу с «коРупцией».
Между тем ранее против присуждения Навальному премии Сахарова выступил заместитель председателя партии «Яблоко» Сергей Иваненко. По его мнению, Навальный является националистом. Кроме того, премию Сахарова, по словам Иваненко, нельзя вручать блогеру за пророссийскую позицию по Крыму. Зампред «Яблока» считает, что Навальный не имеет никакого отношения к этой награде, передает Deutsche Welle.
Напомним, 2 февраля Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное – по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на три с половиной года. Суд постановил отправить Навального в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. В колонии Навальный должен провести около двух с половиной лет.
В Британии упрекнули Газпром в желании зарабатывать на продаже газа
|
|
Газпром стремится продать как можно больше газа по максимальным ценам, пишет The Guardian со ссылкой на руководителя газового направления в консалтинговой компании Rystad Energy Карлоса Торреса Диаса.
Согласно оценкам Rystad, которые упомянуты в статье, если российская компания увеличит объемы экспорта голубого топлива на 20%, это может обрушить цены на газ на западноевропейских рынках вдвое, передает РИА «Новости».
По утверждению Торреса Диаса, вместо этого Газпром нашел баланс «в процессе продажи максимально возможного количества газа таким образом, чтобы не повышать объемы на рынке до той точки, с которой начнется снижение рыночной цены».
Представитель Rystad также заявил, что это может подтолкнуть большее число стран инвестировать в возобновляемые источники энергии, чтобы «защититься» от подобных скачков на энергетическом рынке в будущем. «Газпром» всегда стремился к тому, чтобы европейские покупатели воспринимали его как надежного партнера, и Европа остается его главным рынком несмотря на то, что его экспорт в Азию растет. Газпром оценивает свои перспективы и возможность экспорта водорода в Европу», – добавил он.
В статье также утверждается, на фоне глобального постпандемийного всплеска спроса на газ и роста цен на энергетических рынках по всему миру Россия якобы «агрессивно» повела себя по отношению к соседним Украине и Молдавии, что сопровождалось углублением напряженности между Москвой и Западом из-за газопровода «Северный поток – 2». «Агрессию» в адрес Молдавии автор материала объяснила тем, что Газпром «потребовал» от Кишинева платить за газ вдвое больше прежней цены.
В среду цена газа в Европе в ходе биржевых торгов впервые с 6 октября превысила 1550 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Напомним, в Газпроме сообщили накануне, что Европа отобрала треть от закачанного летом объема газа, на Украине же запасы газа в подземных хранилищах опустились до уровня начала закачки.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Россия в ООН указала на массовые преступления стран Запада против народов Африки
|
|
Некоторые западные страны ведут лицемерную информационную кампанию против Москвы, утверждая, что некие российские наемники якобы дестабилизируют ситуацию в Центрально-Африканской Республике (ЦАР), заявила в Совбезе ООН заместитель постпреда России Анна Евстигнеева.
«Что касается озвученных рядом стран обвинений в адрес России, то ничего нового в этих информационных вбросах нет. Обращаем внимание на то, что все высказавшиеся страны и те, которые, скорее всего, затронут эту тему после меня, имеют весьма печальную историю дестабилизации стран, и не только в Африке, а также массовых преступлений против целых народов», – цитирует РИА «Новости» Евстигнееву.
По словам дипломата, ведущие такую политику государства «и сейчас далеко не безупречны в правочеловеческом плане». Из-за их военного вмешательства гибнет много гражданских лиц, подчеркнула зампостпреда, отметив, что сообщения об этом в СМИ появляются все чаще и чаще.
Евстигнеева напомнила, что основным фактором нестабильности в ЦАР являются действия незаконных вооруженных формирований, а эта страна, как и другие государства в Африке или где бы то ни было еще, имеет полное суверенное право выбирать себе партнеров для борьбы с вызовами в сфере безопасности.
Ранее на заседании СБ ООН зампостпреда Британии Джеймс Роскоу выразил сожаление «в связи с сообщениями о том, что российская ЧВК «Вагнер» продолжает ущемлять права человека в ЦАР».
В октябре британские СМИ заявили, что «российские наемники» якобы совершали зверства в Центрально-Африканской Республике (ЦАР), в то время как правительство страны пыталось защитить себя от повстанцев.
В Кремле заявили, что не видят противоречий законодательству в оказании российскими ЧВК (частные военные компании) консультативных и охранных услуг.