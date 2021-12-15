Шольц описал политику Германии в отношении России

Берлин готов к конструктивному диалогу с Россией, однако это не следует понимать как одностороннюю новую «восточную политику» Германии, заявил канцлер Олаф Шольц.

«Мы готовы к конструктивному диалогу [с Россией]…, должны быть готовы чаще делать попытки добиться взаимопонимания, остановить спираль эскалации, как это временно удалось с помощью «нормандского» процесса (по Донбассу, входят РФ, ФРГ, Франция и Украина – прим. ВЗГЛЯД). Но это не должно быть понято неправильно, как новая немецкая «восточная политика». «Восточная политика» в единой Европе может быть только европейской «восточной политикой». Она основана на принципах европейского права и мирного порядка, обязательства по соблюдению которых взяла на себя и Россия, и которые были тяжело нарушены в связи с аннексией Крыма», – передает его слова РИА «Новости».

Аналогичного подхода ФРГ будет придерживаться в оценке ситуации на границе между Россией и Украиной.

«Мы с большой озабоченностью наблюдаем в эти дни за ситуацией в области безопасности на российско-украинской границе. Мы проведем интенсивные консультации в этой связи на саммите ЕС и сегодняшнем саммите «Восточного партнерства»… Любое нарушение территориальной целостности будет иметь высокую цену, и мы будем здесь говорить с нашими европейскими партнерами и трансатлантическими союзниками одним голосом», – заявил Шольц.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок призвала «совместно с Россией вернуться за стол переговоров, по возможности, в нормандском формате». В тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о подготовке мер на случай «вторжения» России на Украину, допустив продвижения Украины и Грузии в вопросе членства в НАТО.