Жилищников отправили на подомовую агитацию за вакцинацию в Казани

Указание «организовать подомовые обходы граждан старшего поколения на предмет проведения вакцинации против COVID-19» получили от властей казанские жилищники, сообщили местные СМИ.

Как пишет газета «Вечерняя Казань», судя по факсограмме, адресованной руководителям УК, ЖСК и ТСЖ Авиастроительного и Ново-Савиновского районов, жилищники должны не только совершать обходы граждан старше 60 лет, но и ежедневно, строго до 16.00 отчитываться о результатах этих обходов, прилагая фотоматериалы.

Что должно быть изображено на фотографиях и в чем, собственно, состоит суть подомовых обходов, в бумаге не уточняется. Но подписавший ее замглавы двух районов (в Казани несколько районов объединены одной администрацией) Марат Махмутов ссылается на руководителя республиканского штаба по борьбе с ковидом, вице-премьера Лейлу Фазлееву.

«Я еще понимаю объявления о вакцинации расклеить, это пожалуйста. Но какие обходы, какие фотоматериалы? ... Даже не знаю, наши чиновники сочиняют такие бумаги не думая или у нас до такой степени понизился уровень умственного развития тех, кто занимает руководящие посты? Я поинтересовался у других председателей ТСЖ, как они отреагировали на это письмо. Все просто махнули на него рукой, но один для смеха решил пройтись по квартирам пенсионеров, поинтересоваться насчет вакцинации. Так тут же был послан куда подальше», – приводит издание слова председателя ТСЖ «Гаврилова, 38» Тахира Юсупова.

Напомним, 22 октября в Татарстане начал действовать запрет на проезд в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте без QR-кодов о вакцинации от коронавируса.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, кто организует акции антиваксеров в российских регионах.

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