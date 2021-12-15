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Жилищников отправили на подомовую агитацию за вакцинацию в Казани
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Указание «организовать подомовые обходы граждан старшего поколения на предмет проведения вакцинации против COVID-19» получили от властей казанские жилищники, сообщили местные СМИ.
Как пишет газета «Вечерняя Казань», судя по факсограмме, адресованной руководителям УК, ЖСК и ТСЖ Авиастроительного и Ново-Савиновского районов, жилищники должны не только совершать обходы граждан старше 60 лет, но и ежедневно, строго до 16.00 отчитываться о результатах этих обходов, прилагая фотоматериалы.
Что должно быть изображено на фотографиях и в чем, собственно, состоит суть подомовых обходов, в бумаге не уточняется. Но подписавший ее замглавы двух районов (в Казани несколько районов объединены одной администрацией) Марат Махмутов ссылается на руководителя республиканского штаба по борьбе с ковидом, вице-премьера Лейлу Фазлееву.
«Я еще понимаю объявления о вакцинации расклеить, это пожалуйста. Но какие обходы, какие фотоматериалы? ... Даже не знаю, наши чиновники сочиняют такие бумаги не думая или у нас до такой степени понизился уровень умственного развития тех, кто занимает руководящие посты? Я поинтересовался у других председателей ТСЖ, как они отреагировали на это письмо. Все просто махнули на него рукой, но один для смеха решил пройтись по квартирам пенсионеров, поинтересоваться насчет вакцинации. Так тут же был послан куда подальше», – приводит издание слова председателя ТСЖ «Гаврилова, 38» Тахира Юсупова.
Напомним, 22 октября в Татарстане начал действовать запрет на проезд в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте без QR-кодов о вакцинации от коронавируса.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, кто организует акции антиваксеров в российских регионах.
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Из 16 заразившихся «омикроном» в России 11 были вакцинированы
Вакцинированы от COVID были 11 человек из 16 прибывших в Россию из ЮАР, у которых был обнаружен штамм «омикрон», сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Она отметила, что семь человек также перенесли заболевание ранее. Попова уточнила, что один человек был и вакцинирован, и ранее болел.
«Вот эти 16 человек, у которых выявлен новый штамм «омикрон», <...> среди них в основном иммунные люди. Это люди, которые или вакцинированы – таких 11 человек, или перенесли заболевание – их семь», – передает ТАСС слова Поповой на Общем собрании Российской академии наук (РАН).
Ранее в России разработали план реагирования при распространении штамма «омикрон».
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Москвичам объяснили, как продлить QR-код переболевшего COVID-19
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В Москве с 20 декабря срок действия QR-кода переболевшего COVID-19 продлевается до одного года, в московском оперштабе по борьбе с коронавирусом москвичам объяснили, как продлить старый QR-код.
«Переболевшие более чем полгода назад (выздоровление с 21 декабря 2020 года по 20 июня 2021 года): новый сертификат переболевшего сгенерируется автоматически 20 декабря и будет действовать еще полгода с момента окончания действия предыдущего», – говорится в телеграм-канале оперштаба.
Тем, кто переболел менее чем полгода назад (выздоровление после 20 июня 2021 года), можно пользоваться сертификатом переболевшего до конца срока его действия, по истечении срока действия автоматически сгенерируется новый сертификат – еще на полгода.
Тем, кто выздоровел после 20 декабря 2021 года, QR-код будет сгенерирован сроком действия один год.
Новый сертификат переболевшего можно будет найти в разделе «Цифровой сертификат» электронной медицинской карты, на специальном сервисе mos.ru/qr, в приложении «ЕМИАС.ИНФО», в поликлинике.
Отмечается, что в случае, если человек и переболел, и вакцинировался, будет отображаться тот QR-код, у которого срок действия дольше.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что срок действия QR-кодов переболевших COVID-19 москвичей продлевается до года.
Путин выступил против ограничений на транспорте под Новый год
Ограничения на транспорте под новогодние праздники вводить достаточно сложно, заявил президент России Владимир Путин.
«Сейчас, под Новый год, мне кажется, вводить ограничения [на транспорте] подобного рода достаточно сложная история. Создадим много проблем для людей», – заявил глава государства в эфире «России 24».
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о введении QR-кодов о вакцинации или наличии антител к коронавирусу на поездах дальнего следования и авиарейсах будет снят с рассмотрения парламентариев. Володин напомнил, что президент России Владимир Путин подчеркивал недопустимость принятия опрометчивых решений.
При этом позже вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил о продолжении работы парламентариев по законопроекту о QR-кодах в общественных местах. «Работа по первому законопроекту продолжается, вопросов по-прежнему много», – написал Толстой в своем Telegram-канале. Он также прокомментировал снятие с рассмотрения Госдумы законопроекта о введении QR-кодов о вакцинации или наличии антител к коронавирусу на поездах дальнего следования и авиарейсах. «В диалоге рождается истина. Нельзя подобные решения принимать в спешке и без широкого общественного обсуждения», – отметил вице-спикер Госдумы.
Голикова анонсировала клинические исследования кожного теста на иммунитет к COVID
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В декабре начнутся клинические исследования кожного теста для оценки клеточного иммунитета к коронавирусу, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.
«Мы завершили доклинические исследования и в декабре планируем начало клинических исследований нового препарата... Это кожный тест для оценки клеточного иммунитета к COVID-19. Он разработан Санкт-Петербургским институтом Пастера», – цитирует РИА «Новости» Голикову.
Ранее Голикова заявила, что регионы должны подготовиться к новогодним каникулам и обеспечить запас лекарств и резерв кислорода для ограничения распространения COVID-19.
Позже на совещании правительства с Путиным она отметила, что в России начали проработку получения сертификата переболевшими COVID-19 бессимптомно.
Напомним, российские специалисты получили промежуточные итоги второй фазы клинических испытаний препарата от коронавирусной инфекции «Мир 19».
Журналист Лесков призвал наказывать псевдоученых за мифы о ковиде
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Псевдоэкспертов, распространяющих фейки и мифы о коронавирусе, необходимо лишать лицензий на работу и дипломов, а также привлекать к ответственности, считает журналист, писатель Сергей Лесков. По его мнению, распространение ложной информации о COVID-19 под видом научной приводит к реальным жертвам.
«Антиваксеры не рискуют ничем, хотя урон, ущерб, который они наносят своей пропагандой <...> выражается просто в человеческих жизнях – что есть самое дорогое. Но, конечно, отдельной темой здесь является эта вот эпидемия слабоумия, расцвет шарлатанства, мракобесия, лженауки», – заявил он, комментируя призывы противником вакцинации.
В отношении подобных псевдоэкспертов в России должны быть приняты жесткие меры, считает Лесков. По его словам, в США, которые «являются оплотом демократии и цитаделью либеральных ценностей», врачей за антинаучные высказывания, угрожающие жизни и здоровью людей, попросту увольняют из медицинских учреждений и лишают врачебной лицензии.
«Вот у нас чудо какое-то, я уже сказал – непонятная терпимость властей к такого рода публике», – считает Лесков. По его мнению, за подобные действия может наступать и уголовная ответственность. «Эти заявления вполне подпадают под статьи уголовного кодекса. <...> Наша главная цель – это прижать к ногтю вирус, но по пути к этой цели не худо было прижать к ногтю тех, кто мешает бороться с этим вирусом», – полагает он.
Также Лесков посоветовал Роскомнадзору обращать более пристальное внимание на антиваксеров в соцсетях. По его мнению, с борцами против прививок надо быть «жестче».
Напомним, активную атипрививочную позицию в период пандемии в России заняло общественное движение «Независимая ассоциация врачей», которое отрицает угрозу коронавируса, целесообразность ношения масок, соблюдения социальной дистанции и необходимость вакцинации. Среди ее участников есть сторонники теории заговоров, искусственного происхождения COVID-19 и господства тайной мировой элиты, которая хочет сократить и чипировать население Земли.
Представитель движения химик-генетик Елена Кириченко среди прочего критикует врачей за практику использования аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для госпитализированных в реанимацию в тяжелом состоянии больных ковидом. Кириченко считает эту процедуру опасной для здоровья, в то время как сами врачи указывают, что рассматривают применение ИВЛ только как средство поддержания больных в крайне тяжелом состоянии, когда другие способы помощи пациентам с острой дыхательной недостаточностью оказались неэффективны.
Активными противниками вакцинации от COVID-1 стали и некоторые представители отечественного шоу-бизнеса Так, актриса Мария Шукшина и певец Юрии Лоза подверглись критике со стороны коллег за распространение псевдонаучных взглядов среди своих подписчиков в соцсетях.
Комитет Госдумы поддержал законопроект о QR-кодах в общественных местах
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Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал законопроект о введении QR-кодов в общественных местах и рекомендовал принять его в первом чтении.
Проект федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», или о санитарных пропусках, будет обсуждаться в четверг, передает «Прайм».
Во вторник документ изучит профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции с участием вице-премьера Татьяной Голиковой, комитетов по охране здоровья, обороне, промышленности и торговле, а также представителей медицинского сообщества.
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Законопроект предполагает, что граждане смогут посещать массовые мероприятия, кафе и рестораны, культурные учреждения, а также объекты розничной торговли при предъявлении QR-кода о прививке, документа, подтверждающего перенесенный COVID-19, или медотвода.
Ранее законопроект о введении QR-кодов на поездах дальнего следования и авиарейсах решили снять с рассмотрения парламентариев.
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В ВОЗ назвали сроки наступления пика заболеваемости «омикроном»
Заболеваемость вариантом коронавируса «омикрон» может достигнуть своего пика через несколько недель, заявил во вторник директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.
«Там, где был выявлен вариант «омикрон», наблюдалось очень быстрое распространение вируса с большим числом выявляемых случаев, поэтому у нас есть несколько недель, прежде чем мы достигнем пика. Но этого времени достаточно для того, чтобы подготовиться», – приводит ТАСС комментарий Райана.
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Эксперт добавил, что самой эффективной мерой защиты от «омикрона» являются прививки.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург допустил возможность защиты от «омикрона» «Спутником V».
Между тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал готовиться к «худшему» сценарию по «омикрону».
ВОЗ допустила рост госпитализаций и смертей из-за штамма «омикрон».
Напомним, в России были выявлены случаи заражения штаммом «омикрон» у пациентов, прибывших из ЮАР. 10 декабря сообщалось, что выделены четыре независимых полногеномных штамма «омикрон» от разных туристов, вернувшихся из других стран. Гинцбург сообщил, что болезнь у них проходит в легкой форме, пациенты были вакцинированы. Позже стало известно о первом умершем от «омикрона».
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В ковидный сертификат включат данные о медотводе от вакцинации
Данные о медицинском отводе от вакцинации против коронавируса включат в ковидный сертификат, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
«Кроме данных о проведенной вакцинации, этот сертификат содержит данные о перенесенной болезни и через очень короткое время будет иметь данные о медицинском отводе – либо временном, либо постоянном», – сказала Голикова в ходе выступления в Госдуме, сообщает РИА «Новости».
Ранее Голикова сообщила, что в правительстве работают над вопросом получения сертификата переболевшими коронавирусом без обращения к врачу. Она заявила, чтор регионы России должны подготовиться к новогодним каникулам и обеспечить запас лекарств и резерв кислорода для ограничения распространения COVID-19
Также переболевшим COVID россиянам решили выдавать сертификаты по уровню антител. Получить их смогут переболевшие без обращения к врачу и привившиеся иностранными вакцинами.
Все одобренные в США вакцины показали низкую эффективность против «омикрона»
Вероятно, все три вакцины от коронавируса, одобренные в США, малоэффективны против «омикрона», следует из результатов исследования, проведенного Общеклинической больницей штата Массачусетс и Массачусетским технологическим институтом.
Речь идет о вакцинах Moderna, Pfizer/BioNTech (по две дозы) и Johnson & Johnson (одна доза). В исследовании проверялась их эффективность против «псевдовируса, сконструированного таким образом, чтобы напоминать вариант «омикрона». Была выявлена «низкая или отсутствующая» защита, передает Reuters.
Однако при использовании бустерной дозы появлялась сильная защита. Ученые также предположили, что «омикрон» является более заразным, чем предыдущие варианты коронавируса. Полученные результаты согласуются с результатами других недавно опубликованных исследований.
BioNTech и Pfizer заявили, что курс из трех доз их вакцины оказался способен нейтрализовать новый вариант вируса в лабораторных испытаниях, но две дозы показали значительно худший результат. Moderna и J&J пока не опубликовали собственных данных.
Напомним, Центр имени Гамалеи считает, что «Спутник V» и «Спутник Лайт» эффективны против штамма коронавируса «омикрон», но начал положенную по протоколу адаптацию к нему вакцин.
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Песков посоветовал готовиться к «худшему» сценарию по «омикрону»
В случае с распространением штамма коронавируса «омикрон» необходимо надеяться на лучшее, но готовиться к худшему развитию событий, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
У него поинтересовались, как исходя из какого сценария – оптимистического или пессимистического – в Кремле строят прогнозы по «омикрону».
«Лучше всего надеяться на лучшее, но быть готовым к худшему. Наверное, это должно быть нашим кредо», – передает слова Пескова ТАСС.
«В плане готовности вы знаете, что благодаря работе нашего правительственного штаба у нас вся логистика готова к экстремальной нагрузке на систему здравоохранения. [Была] прошлая волна [пандемии], мы через нее прошли, позапрошлая, и мы видим, что наработано много опыта», – отметил представитель Кремля.
Песков добавил, что «омикрон» пока недостаточно изучен, однако Россия готова к возможным экстремальным нагрузкам на систему здравоохранения.
«Диаметрально противоположные точки зрения ученых по «омикрону» говорят о том, что пока он недостаточно изучен. Поэтому еще предстоит поработать, чтобы понять, опасно это или неопасно, целебно или не целебно, убийственно или не убийственно. Безусловно, это новый штамм, это новая угроза», – сказал пресс-секретарь президента.
«В плане готовности вы знаете, что благодаря работе нашего правительственного штаба у нас вся логистика готова к экстремальной нагрузке на систему здравоохранения. Прошлая волна, мы через нее прошли, позапрошлая волна, мы через нее прошли. Мы видим, что наработано много опыта», – заявил Песков.
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Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, сколько приблизительно потребуется времени для того, чтобы проверить эффективность российской вакцины «Спутник V» против штамма коронавируса «омикрон».
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Врач объяснил причину вспышки гриппа в России
Рост заболеваемости россиян простудными заболеваниями произошел из-за ослабления иммунной защиты от гриппа, отказа от вакцинации и влияния коронавируса, заявил кандидат медицинских наук, врач-педиатр Евгений Тимаков.
Медик уточнил, что в настоящее время в России циркулирует не менее одиннадцати вирусов различных типов. По его словам, вспышка гриппа переросла в активную стадию, самыми распространенными вариантами инфекционного заболевания стали H1N1 и H3N2.
«Многие люди не болели в последние два года гриппом, иммунитет не встречался с возбудителем, соответственно, не было дополнительной тренировки у организма. А так как иммунитет к этим формам вируса не стойкий и вырабатывается лишь при повторном заболевании, ситуация усугубилась еще и по причине того, что граждане не вакцинировались», – приводит «Вечерняя Москва» слова Тимакова.
По словам врача, коронавирусная инфекция частично уничтожает память иммунитета, поэтому он может не выработать антитела к заболеваниям, которые человек когда-то поборол.
Эксперт уточнил, что среди граждан, которые перенесли коронавирус, чаще встречаются заболевшие гриппом и иными ОРВИ.
«Есть еще одна особенность: дети, которые недавно вылечились от коронавирусной инфекции, но следом заболели гриппом, переносят его намного сложнее, а процесс лечения и восстановления тоже стал занимать больше времени», – отметил Тимаков.
Продолжительное отсутствие контакта с возбудителем гриппа, отказ от вакцинации от ОРВИ, влияние коронавируса на иммунитет – это, по словам медика, три совокупных фактора, которые и повлияли на рост заболеваемости россиян простудными заболеваниями.
В заключение эксперт отметил, что пока неизвестно, как на грипп повлияет новый штамм коронавируса «омикрон».
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что за неделю вырос уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ, превышение эпидемических порогов зафиксировано в 54 регионах России.
До этого министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что комбинация вакцин от коронавируса «Спутник V» и от гриппа при одновременном введении может усиливать их эффект.
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Стало известно о разработке в России вакцины на основе частиц в клетках насекомых
Центр им. М. П. Чумакова ведет работы по созданию вакцины для профилактики коронавирусной инфекции на основе вирусоподобных частиц в клетках насекомых, заявил гендиректор центра, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.
«Несколько лет назад мы в ЮАР начали работы по созданию вакцин на основе вирусоподобных частиц, то есть вирусных частиц, лишенных генетического материала. Отработали ряд различных методов, в том числе по доставке в клетки, выделения и детекции вирусоподобных частиц. И сейчас ведем работу по созданию вакцины против COVID-19 на основе вирусоподобных частиц в клетках насекомых», – приводит ТАСС слова Ишмухаметова.
По словам ученого, на основе платформы инактивированных цельновирионных вакцин можно создавать новые препараты на основе новых штаммов.
С 2016 года по 2021 год в Центре им. Чумакова было разработано семь вакцин, в том числе полиомиелитная двухвалентная пероральная вакцина «Бивакполио» и жидкая вакцина от полиомиелита «Полиоваксин», вакцина для профилактики желтой лихорадки «Синсавак», вакцина клещевого энцефалита «Эвервак» и вакцина от коронавируса «Ковивак».
Ранее Центр Чумакова начал разработку вакцин на основе дельта-штамма.
До этого вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в декабре начнутся клинические исследования кожного теста для оценки клеточного иммунитета к коронавирусу.
Скворцова назвала новые последствия COVID
Коронавирус провоцирует и ускоряет перестройки организма, характерные старению, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
«COVID провоцирует и ускоряет процессы, аналогичные перестройке организма, характерные старению. Эти изменения на первых этапах являются потенциально обратимыми и могут быть скорректированы. В связи с этим требуются особые новые подходы к формированию восстановительного лечения у людей, переболевших COVID», – передает РИА «Новости» слова Скворцовой на общественном собрании членов Российской академии наук.
Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что люди, перенесшие COVID-19, могут страдать от шума в ушах, инфекция поражает слуховые нервы или головной мозг.
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Суд в Татарстане счел законным отстранение от работы непривитых учителей
Верховный суд Республики Татарстан отказал в удовлетворении иска к Роспотребнадзору с просьбой признать незаконным отстранение от работы из-за отказа вакцинироваться против коронавируса, сообщает пресс-служба суда.
В суд обратились две группы истцов: восемь работников образования и трое из других сфер труда, которых также обязали пройти вакцинацию. Их дела были объединены и рассматривались одновременно.
Истцы настаивали на признании незаконным пункта 2.5 постановления №7 от 11 октября 2021 года «О проведении обязательной вакцинации против COVID-19 отдельным категориям граждан по эпидемическим показаниям в РТ», подписанного главным санитарным врачом республики. По их мнению, факт вакцинации не связан с их профессиональной деятельностью и является медицинской тайной, передает «Бизнес Онлайн».
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Выслушав аргументы сторон, судья принял решение отказать в удовлетворении иска. У активистов есть 30 дней с момента выдачи решения суда, чтобы его обжаловать.
Ранее Верховный суд Татарстана отклонил коллективный административный иск жителей республики, требующих признать недействительным постановление регионального правительства о введении QR-кодов.
Напомним, 22 октября в Татарстане начал действовать запрет на проезд в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте без QR-кодов о вакцинации от коронавируса.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, кто организует акции антиваксеров в российских регионах.
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Ученые получили промежуточные итоги второй фазы испытаний «Мир 19»
Российские специалисты получили промежуточные итоги второй фазы клинических испытаний препарата от коронавирусной инфекции «Мир 19», говорится в презентации главы Роспортебнадзора Анны Поповой, с которой она выступила на общем собрании Российской академии наук.
«Получены промежуточные итоги II фазы клинических испытаний препарата «Мир 19», – передает РИА «Новости» текст презентации. Подробности при этом не приводятся.
«Мир 19» – по сути, антидот против вируса, действие которого основано на механизме так называемой интерференции молекул рибонуклеиновых кислот, которая «выключает» действие в живых клетках РНК вируса SARS-CoV-2.
В состав препарата входят два компонента: действующее вещество – малые интерферирующие РНК и пептид-носитель. Разработчик – «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА, сейчас идут исследования препарата.
Ранее глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в эфире канала «Россия 24» заявила, что использовала препарат «МИР 19», чтобы не заболеть после контакта с пациентом с COVID-19.
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