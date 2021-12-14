Хулиган под угрозой заражения болезнями угнал у полиции патрульную машину

Злоумышленник в Кызыле обманом украл у полиции патрульный автомобиль, он напугал сотрудника правоохранительных органов плевком в лицо, от которого тот якобы может заразиться ВИЧ и туберкулезом.

На вызов у многоэтажки в Кызыле прибыли полицейские, им сообщили, что у здания якобы собрались наркоманы и заставляют кого-то употребить вещества, пишет Telegram-канал Shot.

На месте их ждал один мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Когда его начали оформлять за ложный вызов, он плюнул в глаз полицейскому, а после заявил, что ему осталось жить два года, поскольку у него ВИЧ и открытая форма туберкулеза.

Полицейский выбежал из машины, чтобы умыться снегом, а злоумышленник пересел на водительское сиденье и уехал, поскольку ключи были в замке зажигания.

Машину нашли на утро, но хулигана в ней не было. Он сам пришел в участок на следующий день. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

В июле безработный пассажир такси в Москве во время поездки убедил водителя проверить колесо под предлогом возможной поломки. После того как водитель вышел из салона, злоумышленник сел за руль и похитил автомобиль.