Составлен портрет интернет-мошенника в России

Наиболее часто мошенниками, действующими через интернет или другие сети на отдалении против жертв, становятся безработные люди с базовыми знаниями от 18 до 35 лет, сообщил замначальника следственного департамента МВД полковник юстиции Данил Филиппов.

«Мы можем обрисовать его социальный портрет. В основном, это молодые люди от 18 до 35 лет, это может быть как мужчина, так и женщина», – цитирует Филиппова ТАСС.

Чаще всего у них базовые знания пользования интернетом, базовые знания пользования финансовыми услугами, как правило, это безработные.

При этом жертвами таких преступников чаще становятся люди более молодого возраста.

«Если раньше жертвами становились люди преклонного возраста, пожилого, то сейчас данная категория граждан составляет порядка 15%. Сейчас все чаще жертвами становятся представители молодого поколения» – указал Филиппов.

Также Филиппов ранее отмечал, что ущерб от телефонного мошенничества в стране за 11 месяцев 2021 года составил 45 млрд рублей.