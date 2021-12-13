В Израиле разъяснили новые правила въезда для россиян

Иностранные туристы, привитые вакциной «Спутник V», после положительного результата серологического теста на антитела смогут получить в Израиле зеленый сертификат, сообщил министр туризма еврейского государства Йоэль Развозов.

«По [туристам, привитым вакциной] «Спутник V», практически механизм уже утвержден. Туристы из РФ будут делать серологические тесты в лабораториях в России, которые мы укажем как государство, и те, кто привит «Спутником V» в последние полгода, и у кого есть негативный ПЦР-тест и серологический тест, показывающий, что у них есть достаточно антител, смогут посещать Израиль, получив [израильский] «зеленый сертификат» по электронной почте», – передает ТАСС слова Развозова.

Вместе с тем, отметил Развозов, пока Израиль «отсрочил на десять дней» до 23 декабря снятие запрета на въезд иностранцев. «Пока каждый раз дата меняется в зависимости от эпидемиологической ситуации не только в Израиле, а в мире. Мы следим за ситуацией, будет, скорее всего, все больше и больше красных стран (посещение которых запрещено израильтянам из-за ситуации с распространением коронавируса), но мы держим руку на пульсе», – добавил он.

Ранее премьер-министр Израиля Нафтали Беннет подписал чрезвычайное распоряжение, разрешающее отслеживание спецслужбой ШАБАК (Служба общей безопасности Израиля) геолокации лиц, инфицированных омикрон-штаммом коронавируса.

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