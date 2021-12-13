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Британцы увидели страх Байдена перед Путиным
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Читатели британского издания The Telegraph оценили итоги переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявив о слабости главы американской администрации и его страхе перед российским лидером.
«Европа падает в руки Путина, и Байден ничего не может с этим поделать», – передает РИА «Новости» слова пользователя Steve Smith.
«Путин чувствует слабость и страх Байдена», - отметила Linda Borg-Olivier.
«Сам факт президентства Байдена стал большой победой для Путина», – заявил Henry Reid.
По мнению комменаторов, способности главы Белого дома не соответствуют занимаемой им должности и меркнут на фоне предшественников.
«Запад был в наилучших кондициях при Тэтчер и Рейгане, а теперь у нас есть лишь Сонный Джо», – посетовал Mick Lennard.
«Байден слаб, слаб и еще раз слаб», – написал David Meek.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
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Шарий оценил реакцию Украины на отказ Байдена размещать там войска США
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«Я читал в украинских источниках совершенно неожиданную интерпретацию заявления Байдена – вплоть до того, что США якобы отправят войска на украинскую территорию. Понятно стремление «выкрутить» слова американского президента», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский медиаэксперт Анатолий Шарий. Ранее президент США заявил, что у Вашингтона нет и никогда не было планов размещения войск на Украине.
«Чтобы вызвать реакцию в обществе на некое событие, об этом событии надо рассказывать. Но украинские СМИ посчитали, что могут в данном случае «не заметить» заявление Джо Байдена или дать ему совершенно неожиданную интерпретацию. В целом повестка там все та же – «руководство России пожалеет, если нападет на Украину» и тому подобное», – отметил украинский медиаэксперт и политик Анатолий Шарий.
«Для «упоротой» публики даже прямое заявление Байдена не станет аргументом в пользу того, что НАТО не будет размещать свои войска на территории Украины, – заметил собеседник. – Хотя надо заметить, что американский президент не сказал ничего нового. В натовском руководстве много раз заявляли, со ссылкой на пятый пункт Устава НАТО, что принцип коллективной обороны распространяется только на страны, входящие в альянс – и значит, Украины он не касается. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, по-моему, уже замучился об этом повторять».
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Президент США Джо Байден ранее заявил, что если Россия «вторгнется» на Украину, Соединенны Штаты отправят войска в страны «Бухарестской девятки» на восточном фланге НАТО: Болгарию, Венгрию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Словакию, Чехию и Эстонию. Но у США нет намерений размещать американские войска на самой Украине, сказал Байден. «Никогда не было таких планов», – подчеркнул американский президент.
Напомним, по версии США, Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Россия неоднократно отвергала утверждения о подготовке вторжения на Украину.
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В Кремле объяснили цель заявлений на Западе о «вторжении» России на Украину
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Информационная напряженность вокруг передвижений российских войск нагнетается для дальнейшей демонизации России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы говорим о своей собственной территории, о территории Российской Федерации. И о Европе, которая является нашим общим домом. Американцы находятся по ту сторону океана, вот что имел в виду президент. И, конечно, вот это нагнетание информационной напряженности и так далее, это как раз просто делается с целью дальнейшей такой демонизации России и позиционирования России как некой стороны потенциального агрессора», – сказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Говоря о якобы возможном «вторжении» России на Украину, представитель Кремля заявил, что, видимо, американцы сами уже уверовали в то, что это не информационный вброс, а истинная правда.
«Да, действительно, Байден говорил о том, что вот если будет вот это эфемерное вторжение на Украину – видимо, американцы сами уже уверовали в то, что это не информационный вброс, а истинная правда – вот тогда Россия будет финансово изолирована и так далее и тому подобное», – сказал он.
Ранее сообщалось, что Путин заявил Байдену о том, что российские войска дислоцированы на территории России и никому не угрожают.
Накануне глава американского государства Джо Байден сообщил: если Россия «вторгнется» на Украину, США отправят войска в страны НАТО, планов направлять их на Украину нет.
Напомним, по версии США, Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Россия неоднократно отвергала утверждения о подготовке вторжения на Украину.
Путин заявил о превосходстве России над США в новейшем вооружении
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Президент России Владимир Путин заявил в интервью в фильме «Россия. Новейшая история» на канале «Россия 1», что паритет России с США по ядерному оружию сохраняется, но по новому вооружению Россия является мировым лидером.
«У нас примерный паритет с США сохраняется и по носителям, и по количеству боезарядов, но все-таки в наших перспективных разработках мы, безусловно, являемся лидерами. Это первое. Ну и традиционно имеющийся на вооружении потенциал мы не просто модернизируем, мы вводим новые комплексы. В этом смысле можно с уверенностью сказать, что по этому показателю мы сегодня – номер один в мире», – цитирует его РИА «Новости».
Глава государства также подчеркнул, что другие страны когда-то будут обладать гиперзвуковым оружием, но с большой долей вероятности к тому моменту Россия уже научится бороться с такими ракетами. «Пока с 2018 года так ни у кого это оружие не появилось. Еще. Оно появится. Но мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнеров тем, что когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности у нас появятся средства борьбы с этим оружием», – добавил он.
Ранее Путин заявил американскому лидеру Джо Байдену о том, что российские войска дислоцированы на территории России и никому не угрожают.
Напомним, что посольство России в США назвало безответственными и непродуманными заявления американского сенатора-республиканца Роджера Уикера о возможном применения ядерного оружия против России из-за ситуации вокруг Украины. В дипмиссии отметили, что американскому политику, работающему в законодательном органе, «не подобает шутить с ядерным оружием».
Путин заявил об утрате Россией в 1990-е годы значительной части суверенитета
В 1990-е годы Россия утратила часть своего суверенитета, заявил президент России Владимир Путин в фильме «Россия. Новейшая история» на канале «Россия-1».
«Россия была в достаточно слабом состоянии. Была зависима от различного рода финансовых инструментов и механизмов, от политических, внутриполитических. В этом смысле можно с сожалением констатировать, что Россия на тот момент утратила значительную часть своего суверенитета», – цитирует его РИА «Новости».
Он также рассказал, что сепаратисты в 1990-е годы делали все, чтобы раскачать ситуацию в России.
«Когда я был директором ФСБ, я это видел. Определенные силы на Западе, они просто стремились к развалу РФ. Напрямую поддерживали сепаратистов, и бандитов, и террористов, которые все делали для того, чтобы Россию раскачать. И это для меня было абсолютным фактом», – сказал глава государства.
Также он добавил, что Россия, кроме внутриполитических и социальных проблем, столкнулась в 1990-е годы с терроризмом, который шел извне.
«Фактически сепаратизм возник не на голом месте. Это все было в значительной степени связано с тяжелым наследием советского времени, с переселением народов... но этим воспользовались деструктивные элементы из-за границы. Северный Кавказ наводнили различные террористические формирования и террористы с Ближнего Востока... Страна, еще кроме всего прочего, кроме внутриполитических, экономических проблем, столкнулась еще и с агрессией международного терроризма, фактически с гражданской войной», – рассказал Путин.
Ранее Путин заявил в интервью в фильме «Россия. Новейшая история» на канале «Россия 1», что распад СССР для него стал трагедией, как и для большинства граждан страны.
В Кремле сочли агрессивным заявление Байдена о войсках США в Европе
«Агрессивные» заявления со стороны Запада плохо сказываются на отношениях с Россией, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя слова президента США Джо Байдена о намерении отправить дополнительные войска в граничащие с Россией страны НАТО в случае операции Москвы на Украине.
«Слишком много агрессивной риторики слышим из-за океана в последние недели. Это, к сожалению, никак не способствует разрядке напряженности», – сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Ранее глава американского государства Джо Байден сообщил: если Россия «вторгнется» на Украину, США отправят войска в страны НАТО, планов направлять их на Украину нет.
Напомним, по версии США, Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Россия неоднократно отвергала утверждения о подготовке вторжения на Украину.
Путин: В Европе были убеждены в распаде России в 1990-е годы
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Президент России Владимир Путин в интервью для фильма «Россия. Новейшая история» в эфире канала «Россия 1» рассказал, что в европейских странах были убеждены в распаде России в 1990-е годы.
«16 субъектов Российской Федерации объявили о своем суверенитете. Как же можно было этого не замечать?» – задался вопросом глава государства, сообщает ТАСС.
Путин отметил, что «наверняка люди думали об этом (распаде страны), понимали это и пытались этому противостоять... Но, к сожалению, не всегда это получалось, мягко говоря». Он также отметил, что видел карты, спроектированные в Европе, на которых Россия была разделена на несколько самостоятельных государств.
«Но дело даже не в картах, а дело в том, что в разговорах со своими коллегами некоторыми (не буду сейчас называть фамилию, потому что человек не давал мне права говорить об этом публично), но один из моих коллег, президент одной из восточноевропейских стран на одной из встреч со мной прямо сказал, что для нас в Европе не было вопроса о том, развалится Россия или нет. Мы считали, что это неизбежно. Вопрос был только в том, когда это произойдет и каковы будут последствия для самой России, для ее составных частей и для окружающего мира, имея в виду, что Россия все-таки крупная ядерная держава», – рассказал Путин.
Ранее в ходе встречи президента со своим Советом по развитию гражданского общества и правам человека режиссер Александр Сокуров заговорил о ситуации в республиках Северного Кавказа. По мнению режиссера, южные республики, включая Дагестан, становятся мононациональными. Исходя из опыта личного общения, Сокуров предложил «отпустить всех, кто более не хочет жить с нами в одном государстве».
Путин в ответ назвал речь Сокурова «набором проблем и страхов» и попросил его думать, прежде чем выступать публично с подобными «манифестами». Глава государства напомнил, что население республик уже не раз выражало свою волю, в том числе в ходе голосования по поправкам к Конституции. «Разве русский народ заинтересован в разложении и распаде государства? Разве это будет Россия, которая создавалась как многонациональная и многоконфессиональная страна? Вы хотите нас превратить в Московию? Ну, в НАТО так хотят сделать», – добавил лидер России.
Путин назвал распад СССР трагедией
Президент России Владимир Путин заявил в интервью в фильме «Россия. Новейшая история» на канале «Россия 1», что распад СССР для него стал трагедией, как и для большинства граждан страны.
«(Стало) такой же трагедией, как и для большинства граждан страны. Ведь что такое распад Советского Союза? Это распад исторической России под названием Советский Союз», – цитирует его РИА «Новости».
Также он отметил, что в 1990-е годы в России, по сути, шла гражданская война, сложная ситуация была в экономике и в вооруженных силах.
«Ситуация была очень сложной, и это касалось внутреннего состояния всего государства, всех его составляющих. Это касалось экономики, это касалось правоохранительной сферы и вооруженных сил... Это касалось того, что, по сути, в стране шла гражданская война», – сказал Путин.
Ранее Путин рассказал, что в европейских странах были убеждены в распаде России в 1990-е годы.
В Кремле рассказали о тоне переговоров Путина и Байдена
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Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден в ходе переговоров общаются конкретно, не терпя разночтений, несмотря на дружественный характер бесед, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президенты естественно выказывают друг другу атрибутику общения, доброго общения», – сказал он в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
При этом он добавил, что с точки зрения обсуждения конкретных вопросов тон остается не терпящим разночтений с обеих сторон.
Также в программе показали кадры подготовки к видеосаммиту двух лидеров. В эфире представили моменты технической настройки камер и переговоры сотрудников служб протокола двух президентов.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
Блинкен назвал «Северный поток – 2» рычагом воздействия на Россию
Газопровод «Северный поток – 2» вряд ли начнет функционировать в случае обострения ситуации вокруг Украины, трубопровод, по которому газ пока не идет, – это рычаг воздействия на Россию, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC.
«Если он (трубопровод) когда-то и начнет функционировать, крайне маловероятно и трудно представить, что это произойдет, если Россия возобновить агрессию против Украины, если она вновь начнет предпринимать действия», – сказал Блинкен, сообщает РИА «Новости». Он подчеркнул, что российскому лидеру Владимиру Путину стоит принимать во внимание данное обстоятельство при планировании своих дальнейших действий.
По его словам, сейчас «Северный поток – 2» – «это рычаг воздействия на Россию, поскольку президент Путин хочет, чтобы через этот трубопровод начал поступать газ».
Напомним, Вашингтон утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
В Конгрессе США допустили введение новых санкций против России
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Руководство комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США выступило с заявлением о готовности к работе во взаимодействии с американской администрацией по введению новых санкций против Москвы в случае якобы возможного «вторжения» России на Украину.
Председатель указанного комитета Грегори Микс (демократ от штата Нью-Йорк) и старший республиканец в данном органе Майкл Маккол (от штата Техас) заверили, что «суверенитет и территориальная целостность Украины пользуются непоколебимой поддержкой в Конгрессе США со стороны обеих партий», передает ТАСС.
«Мы готовы работать с администрацией и с нашими трансатлантическими союзниками с тем, чтобы сдержать дальнейшую российскую агрессию против Украины, в том числе путем введения новых серьезных санкций в отношении России, если она продолжит вторгаться на Украину», – отметили Микс и Маккол. Они также выступили за «отправку дополнительной военной техники» Киеву, в том числе поражающего действия.
По словам законодателей, Вашингтону не следует «делать уступок в ущерб Украине или позициям НАТО на восточном фланге».
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Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин в ходе переговоров 7 декабря заявил главе администрации США Джо Байдену, что российские войска дислоцированы на территории России и никому не угрожают.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. Глава СВР Сергей Нарышкин заверил, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. В СВР также назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.
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В США заявили о подготовке контрмер на случай вторжения России на Украину
США готовы принять различные меры в отношении России в случае ее гипотетического вторжения на Украину, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен в показанном в интервью телеканалу Эн-би-си.
«Президент Джо Байден ясно сказал президенту (Владимиру) Путину, и я ясно говорил это министру (иностранных дел России Сергею) Лаврову, что мы рассматриваем и готовы предпринять различные шаги, от которых раньше воздерживались, что может привести к огромным последствиям для России», – цитирует его ТАСС.
Вместе с тем Блинкен не привел никаких доказательств якобы агрессивного поведения Москвы в отношении Киева.
Также он заявил, что Украина и Грузия могут продвинуться в вопросе членства в НАТО, если будут соответствовать предъявляемым требованиям.
«Альянс подтвердил в 2008 году, что... открыт для Украины и Грузии. Если они продолжат претендовать на членство и будут соответствовать требованиям, это приблизит (решение вопроса)», – сказал Блинкен.
Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс в ходе начавшегося в субботу в Ливерпуле министерского саммита G7 неоднократно призывала коллег «выступить единым фронтом против российской агрессии». Кроме того, в Британии и США выразили озабоченность присутствием войск России вблизи Украины.
Напомним, Вашингтон утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
В Совбезе посоветовали США созвать у себя внутренний «форум за демократию»
Вместо того чтобы поучать остальной мир, США сначала было бы лучше собрать у себя внутренний форум за демократию, чтобы обсудить свои внутренние проблемы, заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Аверьянов.
«Прежде чем поучать весь мир, Вашингтону хорошо было бы созвать у себя дома какой-нибудь внутренний форум за демократию в США и обсудить на нем весь массив проблем, которые не позволяют считать их нынешнее государственное устройство демократическим», – сказал Аверьянов «Российской газете».
Одной из тем такого обсуждения могла бы стать архаичная избирательная система США, «в рамках которой миллионы дееспособных граждан лишены права волеизъявления, а победить на президентских выборах может кандидат, набравший меньшее число голосов», добавил он.
Аверьянов также отметил, что есть основание полагать, что неправительственные организации будут формировать для Вашингтона рекомендации, какие страны признавать демократическими, а какие нет, чтобы США могли вмешиваться в их внутренние дела. «Неправительственные организации традиционно находятся в авангарде американских геополитических авантюр, в том числе «цветных революций», – добавил он.
По его словам, США фактически закладывают основы для создания цифрового альянса наподобие НАТО, где у суверенных государств отнимут право принимать решения и прикажут жить по правилам, которые им напишут Google, Apple или Amazon. Вот вам и так называемая демократия по американским стандартам», – уточнил он.
«Идея здесь простая: хотите, чтобы Белый дом признал ваше государство демократическим, внедрите такие технологические стандарты, чтобы США было удобно защищать демократию у вас дома. Например, влиять на выборы в вашей стране или контролировать СМИ», – подчеркнул Аверьянов.
Ранее Аверьянов заявил, что состоявшийся «саммит за демократию», организованный США, имел антироссийскую и антикитайскую направленность, главной его целью для американских элит было убедить себя в том, что весь мир по-прежнему равняется на США.
Напомним, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что США наделят участников «Саммита за демократию» правом обслуживать американские интересы, они разваливают устоявшуюся систему международных отношений. По словам помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, «система международных отношений трансформируется, их нынешняя структура во главе с ООН, сложившаяся после Второй мировой войны, постепенно уходит в прошлое».
Путин заявил Байдену об отсутствии угрозы со стороны российских войск
Президент России Владимир Путин заявил американскому лидеру Джо Байдену о том, что российские войска дислоцированы на территории России и никому не угрожают, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Президент четко сказал, обращаясь к президенту США, что вы говорите о наших войсках, которые дислоцированы на территории России. Которые никому не угрожают. Но при этом вы говорите, сидя от нашей территории в 1000 км», – сказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
При этом, по его словам, нельзя сказать, что администрация президента США более последовательна в исполнении договоренностей по сравнению с предыдущими. Он отметил, что Путин назвал саммит с Байденом протокольным, потому что внутренние мероприятия всегда важнее, но это не умаляет значение встречи.
«Сколь сложны бы ни были международные мероприятия – для президента все-таки экономическая ситуация, борьба с инфляцией, социально-экономическое положение в стране гораздо важнее, чем разговор с Байденом. Не умаляя значения последнего», – сказал он.
Песков уточнил, что лидеры условились еще раз побеседовать после переговоров их представителей, возможно, задействуя видеоформат. «А очная встреча – это дело, дело будущего. Рано пока об этом говорить, рано», – сказал он.
Также представитель Кремля заявил, что невозможно вводить санкции против России и не испытывать страдания самому. «Это все понимают в мире», – сказал Песков.
В свою очередь касательно версии США о том, что во время переговоров «Байден пугал Путина», Песков отметил: «Это не так. Разговор был взаимоуважительный. По-иному с Путиным разговаривать нельзя, он бы и не позволил».
По словам пресс-секретаря, между Россией и США концептуальное понимание «красных линий» – это очень серьезное разногласие. Также он добавил, что особых поводов для радости у Путина после разговора с Байденом не было.
«Президент выполняет свои функции главы государства, ситуация очень серьезная и требует постоянного внимания главы государства. Ну что президент и делает», – сказал Песков.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
Путин поздравил путешественника Конюхова с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил путешественника Федора Конюхова с 70-летним юбилеем, отметив, что его экспедиции поражают масштабом и имеют большое значение для воспитания молодежи, сообщили в пресс-службе Кремля.
«И в нашей стране, и далеко за ее пределами вас знают как яркого, неординарного, сильного духом человека, отважного и неутомимого путешественника. Ваши уникальные экспедиции и походы достойно продолжают замечательные традиции русских исследователей и первооткрывателей, поражают масштабностью и смелостью замысла и, конечно, имеют большое значение для воспитания молодежи», – говорится в тексте телеграммы, опубликованном на сайте Кремля.
В завершение поздравления Путин пожелал Конюхову здоровья, бодрости духа и успехов во всех начинаниях.
В июле путешественник Федор Конюхов заявил, что намерен две недели провести в полном одиночестве и абсолютной тишине на Северном полюсе.
МИД выразил разочарование подходом Европы к вопросам безопасности
Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что пренебрежительный подход Европы к безопасности на континенте, в том числе следование методичкам США, разочаровывает.
«Европейцы очень разочаровывают пренебрежительным отношением к безопасности континента, безопасности Евроатлантики. Если они и дальше будут «плыть по течению» и руководствоваться теми методичками, которые спускаются из Вашингтона и тиражируются секретариатом НАТО в Брюсселе, до хорошего не дойдет», – рассказал он РИА «Новости».
Рябков выступил с критикой последних действий альянса вкупе с США, он указал на планы НАТО по размещению вооружений альянса к границам России.
«Планы НАТО по постоянному приближению к нашим рубежам своей военной инфраструктуры и различных видов вооружений, в том числе самых современных и высокоточных, большой дальности действия, несомненно являются тревожным фактором и элементом дестабилизации обстановки не только на европейском континенте, но и шире в Евроатлантике», – сообщил дипломат.
Рябков подчеркнул, что развитие ситуации по такому сценарию наводит на мысль, что западные партнеры готовятся к повторению опыта Карибского кризиса.
Ранее стало известно, что президент США Джо Байден обсудил с лидерами стран «Бухарестской девятки» якобы имеющее место наращивание Россией сил около границ с Украиной и координацию усилий союзников по НАТО по деэскалации ситуации путем «сдерживания, обороны и диалога».
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.