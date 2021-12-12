Ученые допустили гибель 75 тыс. британцев за пять месяцев из-за «омикрона»

Британия столкнется с серьезной волной заражений новым штаммом коронавируса «омикрон» к концу апреля, по пессимистичному сценарию его жертвами могут стать до 75 тыс человек, следует из компьютерного моделирования ученых Лондонской школы гигиены и тропической медицины.

Как утверждает группа исследователей, к концу апреля число погибших от «омикрона» может варьироваться от 25 тыс до 75 тыс. Однако это зависит от эффективности вакцин. Бустерные дозы могут смягчить воздействие волны нового штамма COVID-19, передает «Интерфакс» со ссылкой на Би-би-си.

Как полагает один из авторов исследования доктор Ник Дэвис, штамм распространяется очень быстро и к концу года, скорее всего, станет доминировать в Англии. Число инфицированных удваивается каждые два дня.

«Основываясь на том, что мы видим, мы можем ожидать, что в Великобритании будет большая волна Omicron», – считает эксперт.

По его мнению, могут потребоваться более жесткие ограничения, в дополнение к текущим мерам, действующим в Британии. Это поможет предотвратить госпитализацию новых пациентов в уже переполненные больницы.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, пациенты со штаммом коронавируса «омикрон», которые прибыли в Россию из ЮАР, были вакцинированы, болезнь проходит в легкой форме.

6 декабря в России были выявлены два первых случая заражения штаммом «омикрон». «Омикрон» подтвердили у двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, прибывших из ЮАР. Тогда в ведомстве также сообщили, что еще у 10 россиян, прибывших из ЮАР, выявлен коронавирус, штаммы устанавливаются. 10 декабря сообщалось, что в России выделены четыре независимых полногеномных штамма «омикрон» от разных туристов, вернувшихся из других стран.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД