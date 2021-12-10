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Путин и Лукашенко обсудили возникающие вызовы и ситуации вокруг обеих стран
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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону двухсторонние вопросы, возникающие вызовы и ситуации вокруг обеих стран.
«Сразу по окончании заседания Высшего Евразийского экономического Путин позвонил Лукашенко. Обсудили наиболее актуальные вопросы белорусско-российских отношений, как двусторонней повестки, так и возникающих вызовов и ситуации вокруг обеих стран», – говорится в сообщении Telegram-канала «Пул Первого».
Ранее Россия и Белоруссия выполнили патрулирование вдоль границ Союзного государства.
До этого Александр Лукашенко анонсировал российско-белорусские учения у границы с Украиной.
Сообщалось, что вооруженные силы Белоруссии в 2021-2022 годах продолжат совместное боевое дежурство по ПВО с Россией и патрулирование воздушных границ Союзного государства. Также главы военного ведомства республики Виктор Хренин заявил, что Белоруссия готова обеспечить безопасность страны с помощью России.
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Путин рассказал, как вычищал из правительства сотрудников ЦРУ
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В середине 1990-х в качестве советников, официальных сотрудников правительства Российской Федерации, сидели, как позднее выяснилось, кадровые сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, заявил президент России Владимир Путин.
«Вот смотрите – середина 1990-х – начало 2000-х годов. В начале 2000-х я уже там вычистил всех, но в середине 1990-х у нас в качестве советников, официальных сотрудников правительства Российской Федерации, сидели, как позднее выяснилось, кадровые сотрудники Центрального разведывательного управления США», – передает РИА «Новости» слова Путина на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
«Их потом в США привлекали к уголовной ответственности, что они, будучи сотрудниками ЦРУ и работая у нас, нарушали американское законодательство, участвовали в приватизации», – подчеркнул президент. По его словам, «это только один пример» попыток вмешательства в дела России. «На самом деле их гораздо больше», – указал Путин.
По его словам, «по этой линии все находилось под известным контролем определенных стран». «На наших объектах ядерного оружейного комплекса сидели американские специалисты, приходили туда на работу каждый день с утра до вечера – стол стоял и флаг американский. Они там жили и работали. Им не нужны были такие тонкие инструменты вмешательства в нашу политическую жизнь, поскольку они и так все контролировали», – уверен глава государства.
Он подчеркнул, что, «конечно, ситуация изменилась, страна стала другой, она стала более самостоятельной, более суверенной, растут возможности вооруженных сил, и отношение к России начало меняться».
Путин призвал вспомнить, «как складывалось отношение к первому президенту России Борису Николаевичу [Ельцину]». «Все было хорошо, его с удовольствием все похлопывали по плечу. Стоило ему только поднять голос в защиту Югославии и неправовых действий – а мы с вами понимаем, что в этом абсолютно неправовые действия, нарушающие международное право в отношении Югославии, когда проходят бомбардировки без всякой санкции Совета Безопасности ООН, это грубейшее нарушение международного права – стоило только Борису Николаевичу Ельцину в защиту международного права и прав народов Югославии на то, чтобы к ним относились цивилизованно, сразу же отношение и к России изменилось, и к нему лично», – констатировал Путин.
«Поэтому, как только Россия стала заявлять о своих интересах, о том, что они у нее есть, стала повышать свой суверенитет, экономику и возможности вооруженных сил, потребовались другие инструменты влияния на нашу внутриполитическую жизнь, в том числе достаточно тонкие инструменты через различные организации, которые получают финансирование из-за границы», – убежден российский лидер. На его взгляд, «ничего здесь нового не придумали, с 1938 или 1937 года действует в Штатах такой закон, применяется до сих пор, <...> и в том числе в отношении наших организаций», – заметил Путин.
Глава государства категорически не согласился с Резником, заметившим, что «Россия стала враждебной всему миру». «Это не так! Россия вообще не становилась враждебной никакой части мира. Определенная часть мира считает нас своими противниками», – указал Путин.
«Мы что ли в своих институциональных документах стратегического характера записали, что мы кого-то объявляем противником? Нет! Это нас объявляют!» – пояснил российский лидер.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с Советом по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), комментируя выступление режиссера Александра Сокурова, заявил, что Россия является многонациональной и многоконфессиональной страной, а не Московией, которой ее хотело бы сделать НАТО.
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Глава МИД Литвы готов уйти в отставку из-за санкций США против Белоруссии
Лидер правящих консерваторов, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что готов уйти в отставку, если выяснится, что находящийся под санкциями США производитель удобрений «Беларуськалий» внес предоплату ЛЖД (Lietuvos gelezinkeliai) уже после того, как санкции вступили в силу.
«Сегодня я сказал премьер-министру, на самом деле, вчера вечером, что я готов уйти в отставку, и я жду решения премьер-министра. Я понимаю, какой репутационный ущерб нанесен Литве», – передает его слова «Делфи».
Также Ландсбергис отметил, что со вступлением в среду в силу американских санкций «Беларуськалий» продолжает транзит своих товаров через Литву.
Напомним, Соединенные Штаты объявили санкции в отношении 20 физических и 12 юридических лиц в Белоруссии. Санкции также ввело британское правительство, рестрикции направлены против «Беларуськалия» и ряда белорусских граждан.
Путин призвал не беспокоиться за российскую армию
Не нужно беспокоиться за нашу армию – с ней все в порядке, она развивается, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
«Что касается нашей армии. Не беспокойтесь за нашу армию. С ней все в порядке. Она развивается», – приводит слова главы государства РИА «Новости».
Президент отметил, что в такой сложной организации не может не быть проблем, но если сравнить сегодняшнюю армию России с тем, какой она была в 90-е, то выводы очевидны.
«Достаточно почитать только характеристики нашей армии со стороны тех, кто объявляет нас противниками, чтобы понять, какую дорогу развития прошла наша армия, где она находится сейчас и на что нам рассчитывать в ближайшее время», – добавил он.
В четверг начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что свыше 95% пусковых установок наземных стратегических ядерных сил (СЯС) России готовы к боевому применению. Он также сообщил, что в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) продолжается перевооружение на комплексы «Ярс», а также приводятся в готовность к боевому применению очередные пусковые установки ракетного комплекса «Авангард».
Герасимов сообщил, что испытания корабельного ракетного комплекса «Циркон», в рамках которых подтверждена возможность стрельбы гиперзвуковой ракетой как с надводного корабля, так и с атомной подводной лодки из подводного положения, успешно завершаются.
Кроме того, он заверил, что Россия совершенствует боевой потенциал Воздушно-космических сил (ВКС). «Приоритет отдается таким вооружениям, как Су-57, Су-35С и Су-34, а также зенитным ракетным комплексам С-400, С-350 и «Панцирь-С», – добавил глава Генштаба. Помимо этого, отметил Герасимов, с учетом роста напряженности вблизи государственной границы России наращиваются боевые возможности Воздушно-десантных войск (ВДВ).
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов также заверил в готовности пресекать провокации Киева в Донбассе.
Погребинский: Во время разговора Зеленского с Байденом украинские моряки дразнили пограничников России
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«Маневр «Донбасса» около Керченского пролива был самодеятельным ответом ВМС Украины на общение президентов России и Соединенных Штатов», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский. Ранее судно «Донбасс» прошло в 33 км от Керченского пролива и изменило курс, игнорируя обращение российской погранслужбы.
«Стоит обратить внимание, что украинские военные даже не боялись того, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому, который в тот момент проводил разговор с президентом США Джо Байденом, это может не понравиться. Сам президент Украины вряд ли мог быть заинтересован в создании напряженности», – полагает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
«В самом же разговоре Байден хотел донести Зеленскому, что тот играет с огнем, занимая категоричную позицию по Донбассу, и США в такой ситуации защитить Украину не смогут», – считает собеседник. По мнению Погребинского, глава Белого дома призвал украинского коллегу играть более тонко по вопросу урегулирования в Донбассе, например – согласиться с необходимостью подготовки законопроекта о проведении выборов на юго-востоке Украины. «В целом, по мнению Байдена, Зеленский должен сделать первые шаги по реализации политической части Минских соглашений», – сказал эксперт.
Военные же, по мнению Погребинского, действовали совершенно автономно. По мнению эксперта, если бы погранслужба ФСБ задержала украинских моряков, оправданием украинской стороны мог служить тот факт, что они ничего не нарушили – «прогулялись» без оружия в 33 км от Керченского пролива и развернулись обратно, как бы дразня российских пограничников.
Корабль управления ВМС Украины «Донбасс» снялся с рейда порта Мариуполь и взял курс на Керченский пролив, игнорируя требования российских пограничников изменить направление движения. Позже корабль ВМС Украины лег на обратный курс, не реагируя на запросы погранслужбы ФСБ России.
Инцидент имел место практически в то же время, когда президент Зеленский вел полуторачасовые телефонные переговоры с американским коллегой Байденом. По итогам разговора глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил, что США приняли решение активно участвовать в процессе мирного урегулирования на востоке Украины, и это может происходить параллельно с заседаниями в «нормандском формате».
По словам Ермака, «президент Байден подтвердил, что Соединенные Штаты предоставят, и уже это происходит, всю необходимую помощь для того, чтобы Украина имела возможность дать какой угодно отпор в любое время». При этом Зеленский заверил президента США, что готов к прямым переговорам с Путиным.
Позже неназванные источники в американской администрации предположили, что Соединенные Штаты окажут давление на Украину, чтобы Киев официально уступил часть автономии Донбассу.
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Путин: Закон о QR-кодах носит рамочный характер
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Проект закона о QR-кодах (медицинских сертификатах) для доступа в общественные места в условиях пандемии коронавируса носит рамочный характер и должен быть детальнее проработан, заявил президент Владимир Путин на заседании СПЧ.
«В значительной степени [проект] закона носит рамочный характер, в этом смысле, конечно, должен быть проработан еще дополнительно и на местах, в регионах Российской Федерации», – цитирует главу государства ТАСС.
Также на заседании руководитель Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй» Ирина Борововая попросила Путина поручить проработку вопросов, которые могут возникнуть с законом о QR-кодах в транспорте и общественных местах.
«Я согласен с вами в том, что перед тем, как принимать, скажем, ограничения, связанные с использованием транспортных средств, мы должны самым внимательным образом посмотреть, к чему это приведет, посмотреть, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей с одной стороны, но обеспечить безопасность и здоровье тех же граждан, о которых мы так заботимся», – ответил ей президент.
Он подчеркнул, что российское руководство постарается не допустить никаких «опрометчивых решений» по ситуации с кодами.
Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным предложил выдавать переболевшим коронавирусом людям с высокими титрами антител QR-коды.
В Кремле предупредили о серьезных последствиях провокаций в Керченском проливе
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Инцидент с украинским кораблем в Керченском проливе лишний раз показывает потенциальные вред и опасность таких провокационных действий, любая незначительная провокация может привести к серьезным последствиям, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Произошедшее лишний раз показывает потенциальный вред и потенциальную опасность, которая может проистекать из таких провокационных действий. То есть любая незначительная провокация может привести к очень и очень серьезным последствиям», – передает его слова РИА «Новости».
Песков добавил, что «это то, о чем неоднократно говорил президент Путин».
Накануне ФСБ сообщала, что корабль управления ВМС Украины «Донбасс» снялся с рейда порта Мариуполь и взял курс на Керченский пролив, игнорируя требования российских пограничников изменить направление движения. Разговор президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского совпал по времени с попыткой украинского военного корабля войти в Керченский пролив. Позже направлявшийся в Керченский пролив корабль ВМС Украины лег на обратный курс, не реагируя на запросы российских пограничников.
В Центре общественных связей ФСБ обвинили экипаж украинского корабля в провокационных действиях, создающих угрозу безопасности мореплавания.
Утром в пятницу судоходство в Керченском проливе восстановили в штатном режиме. Также в Крыму заявили о готовности к провокациям Украины в Керченском проливе.
Путин назвал происходящее в Донбассе геноцидом
Президент России Владимир Путин заявил в четверг на заседании Совета по правам человека, что события в Донбассе напоминают геноцид.
«То, что сейчас происходит на Донбассе, мы с вами хорошо видим, знаем. Это, конечно, очень напоминает геноцид, о котором вы сказали», – заявил Путин, передает ТАСС.
Также Путин согласился, что необходимо подумать о совершенствовании возможностей для голосования россиян за рубежом.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о переброске Киевом тяжелой артиллерии к Донбассу.
Между тем, в США допустили возможность надавить на Киев по вопросу автономии Донбасса.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
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Пушков: Мнения Польши о членстве Украины в НАТО никто спрашивать не будет
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«Две главные угрозы для России, касающиеся военного использования Украины, зависят от США. Если в Вашингтоне будут говорить, что не могут уговорить своих союзников по НАТО, значит, Вашингтон сам не хочет идти на договоренности с Москвой», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Ранее восточный фланг НАТО раскритиковал предложение лидера США начать диалог России и НАТО по поводу ситуации вокруг Украины.
«В Восточной Европе есть несколько государств, которые фактически добиваются развязывания военного конфликта между НАТО и Россией из-за Украины. Никаких конструктивных предложений по урегулированию ситуации от них не поступает. Вместо этого есть только нагнетание напряженности и истерика», – считает председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
«Подозреваю, что одной из стран «Бухарестской девятки», которая, по сообщению Bloomberg, «пришла в ярость» из-за намерений Байдена обсудить предложение Владимира Путина, была Польша. Варшава занимается исключительно антироссийской политикой. За последние 20 лет от нее не исходило никакой другой внешнеполитической инициативы, кроме предложений конфронтационного и антироссийского характера. Видимо, ни на что другое Польша с ее современной политической элитой не способна», – отметил сенатор.
При этом собеседник обратил внимание на то, что без согласия США расширения НАТО на Восток не произойдет. «Европейские страны не автономны в этом вопросе и, в особенности, Польша, которая в военно-политическом отношении очень зависит от Вашингтона. Поэтому решение здесь остается за США, – пояснил Пушков. – Более того, размещение ударных ракетных систем на территории Украины тоже невозможно без решения Вашингтона».
«Таким образом, реализация двух главных угроз для России, касающихся военного использования Украины, зависит от США. Поэтому логичнее вести разговор об этом между Москвой и Вашингтоном. Никто же не спрашивал мнения Польши и других восточноевропейских стран, заключать ли соглашение СНВ-3. И в данном случае мнение Польши в этом стратегическом уравнении не является существенным: не тот вес, не тот уровень, не та роль», – объяснил сенатор.
«Другое дело, если Вашингтон использует мнение «восточного фланга» НАТО для прикрытия собственного отказа от предложения Владимира Путина. У США достаточно возможностей, чтобы прийти к договоренностям с Россией независимо от того, что думают по этому поводу их восточноевропейские союзники по Североатлантическому альянсу. Поэтому если США нам будут рассказывать, что они не могут уговорить ту же Польшу, значит, они сами не хотят идти на договорённости с Россией», – полагает Пушков.
Какая из сторон больше заинтересована в диалоге между Россией и НАТО?
«Что же касается итогов переговоров Байдена и Зеленского, то единственно важная вещь для Киева – это то, что лидер США пообещал ему не обсуждать судьбу Украины без ее участия. Но, строго говоря, это не более, чем формула вежливости. С другой стороны, Байдену необходимо было обезопасить себя от критики в Вашингтоне за то, что он пытается договариваться с Путиным за счет Украины, – отмечает собеседник. – Но, безусловно, главный диалог, который состоялся на этой неделе – это переговоры Путина и Байдена. А Украине он лишь разъяснил ситуацию. Никакого нового содержания для Киева, кроме подтверждения известных позиций США, в разговоре с главой Украины, судя по официальному заявлению Белого дома, не было».
В пятницу президент США Джо Байден обсудил с лидерами стран «Бухарестской девятки» якобы имеющее место наращивание Россией сил около границ с Украиной и координацию усилий союзников по НАТО по деэскалации ситуации путем «сдерживания, обороны и диалога». Однако, согласно данным Bloomberg со ссылкой на неназванный дипломатический источник, страны Восточной Европы раскритиковали предложение Байдена начать диалог России и НАТО по поводу ситуации вокруг Украины.
Сообщалось, что «правительство одного из государств пришло в ярость» от позиции Вашингтона, который хочет наладить связи с Москвой, передает РИА «Новости». По словам источника, там потребовали «немедленных разъяснений относительно того, что именно планирует президент Джо Байден». В публикации также говорится, что «восточный фланг» НАТО обеспокоен, к каким уступкам могут привести переговоры с Россией с точки зрения политических гарантий и ограничения свободы действий Североатлантического альянса. В этот же день депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что Украина, США и Британия готовят военную провокацию в адрес России.
До того, как связаться с коллегами из «Бухарестской девятки», Байден также позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. В Киеве заявили, что Байден заверил Зеленского в том, что США предоставят Украине всю необходимую помощь, чтобы она могла «дать какой угодно отпор в любое время». Кроме того, Байден ознакомил Зеленского с содержанием переговоров с Путиным. А глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил, что Соединенные Штаты приняли решение активно участвовать в процессе мирного урегулирования на востоке Украине, и это может происходить параллельно с нормандским форматом.
Накануне в МИД заявили, что Россия не против подключения США к «нормандскому формату», но пока не понимает, с чем американцы могут прийти в этот формат, и готовы ли они добиваться от Киева движения к выполнению минского комплекса мер.
Между тем во время телефонных переговоров Байдена с Зеленским произошел инцидент в Азовском море. В четверг вечером ФСБ России сообщила, что корабль «Донбасс» выдвинулся из порта в Мариуполе в направлении Керченского пролива, игнорируя требования погранслужбы об изменении курса. В Центре общественных связей ФСБ России обвинили экипаж украинского корабля в провокационных действиях, создающих угрозу безопасности мореплавания. МИД счел действия украинского корабля провокацией.
Ранее во вторник президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры в закрытом режиме, в формате видеосвязи. В ходе беседы Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, которые исключают расширение НАТО в восточном направлении. Со своей стороны «Байден сказал, что все эти озабоченности, которые выразила российская сторона, обсудит в кругу своих союзников», – сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Значительная часть беседы была посвящена внутриукраинскому кризису и невыполнению Киевом Минских соглашений. С американской стороны речь шла о готовности Запада ввести санкции в случае реализации агрессивных замыслов, которые Москва якобы строит в отношении Украины. По словам помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, Байден заявил – если Россия «вторгнется» на Украину, США предоставят Киеву дополнительную военную помощь и укрепят восточный фланг НАТО.
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В Белоруссии отметили преображение Крыма после воссоединения с Россией
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Крыму пошло на пользу воссоединение с Россией, регион активно и динамично развивается, заявил представитель белорусской делегации, научный сотрудник Института философии НАН Белоруссии, политолог Алексей Дзермант.
Делегация в составе пяти человек прибыла из Белоруссии в Крым с двухдневным визитом. В ее составе – общественники, политологи, политики. В пятницу у них запланировано участие в Ливадийском форуме, в рамках которого пройдет заседание экспертного клуба «Россия – Белоруссия».
«Полуостров активно развивается, очень динамично. Видно, что воссоединение с Россией пошло на пользу и это очевидно. Это нельзя не признавать. Буквально видно по месяцам, как происходят позитивные изменения. Видно, что Россия на самом деле вкладывается в развитие полуострова», – передает РИА «Новости» слова Дзерманта.
По его словам, крымчане рады, что у них появилась возможность свободно развиваться без диктата и реализовать те чаяния, ради которых они и пошли на референдум в 2014 году.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует отправиться в Крым, есть договоренность с президентом России Владимиром Путиным. Поездка на полуостров станет признанием полуострова российским, отметил он.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если Минск действительно признает полуостров российским, то Киев будет действовать «по полной программе».
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Группа беженцев на границе Белоруссии и Польши решила вернуться на родину
Часть беженцев, находящихся в транспортно-логистическом центре у границы Белоруссии с Польшей, заявила представителям Международной организации по миграции о готовности вернуться на родину.
«Большая группа беженцев, находящаяся в торгово-логистическом центре «Брузги», готова вернуться на родину в ближайшие дни», – передает Sputnik Беларусь со ссылкой на координатора по чрезвычайным ситуациям Международной организации по миграции Мохаммеда Рефаата.
По его словам, некоторые мигранты подходили в четверг к представителям организации и говорили, что хотели бы вернуться к себе домой. Сейчас организация собирает данные людей, чтобы организовать их возвращение. У многих людей ничего нет, и организация готова им предоставить документы и деньги.
Рефаат сообщил, что предоставление статуса беженца в ЕС для мигрантов – решение нескольких стран, и Международная организация по миграции никак не может на это повлиять. «Пока мы можем предложить только добровольное возвращение на родину», – подчеркнул представитель МОМ.
Представители организации доставили гуманитарную помощь для мигрантов. В ней – продуктовые наборы, они составлены из расчета на 1,5 тыс. человек на одну неделю. Сейчас в центре временного пребывания находится около тысячи беженцев.
Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запретил отправлять попавших в Польшу мигрантов обратно в Белоруссию.
Толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска Евросоюзу за санкции. Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для беженцев. При этом Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. Однако и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель отказалась от предложения Лукашенко принять в Германии нелегальных мигрантов.
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Стало известно об участии Путина в заседании ЕАЭС
Президент России Владимир Путин 10 декабря примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС), которое пройдет в формате видеоконференции, сообщает пресс-служба Кремля.
«Десятого декабря президент РФ Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет в формате видеоконференции», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Отмечается, что на заседании планируется рассмотреть актуальные аспекты деятельности Евразийского экономического союза и принять ряд важных документов, направленных на углубление интеграции и формирование единых рынков товаров и услуг. Кроме того, повесткой дня предусмотрено согласование приоритетов международной деятельности ЕАЭС на 2022 год.
Евразийский экономический союз – международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью и учрежденная Договором о Евразийском экономическом союзе. В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, а также услуг, капитала и рабочей силы, и проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики.
В настоящее время в состав ЕАЭС входят пять стран: Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация.
Лукашенко назвал число попыток оппозиции устроить теракт в Белоруссии
В 2021 году оппозиция действующей в Белоруссии власти предпринимала 10 попыток совершения террористических актов, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
«За этот год было 10 попыток совершения террористических актов против людей, предприятий и военных объектов со стороны наших беглых, которые сегодня находятся под крышей Польши, Литвы и Украины», – сказал он в интервью турецкой телекомпании TRT, передает БелТА.
Летом Лукашенко сообщал, что в стране раскрыли «спящие» ячейки террористов, связанных с Западом, они готовили насильственную смену власти в Белоруссии. Для этого подозреваемые намеревались поджечь колонну лесозаготовочной техники в лесхозах страны, пояснял белорусский лидер.
В сентябре в Белоруссии задержали троих подозреваемых в организации и проведении терактов в Могилевской области в августе и сентябре.
Путин и Рамафоса договорились об отправке в ЮАР вирусологов и медоборудования
Президент России Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоса договорились о направлении в ЮАР в ближайшее время группы вирусологов, лаборатории и медоборудования для борьбы с COVID.
«Достигнута договоренность о направлении в ЮАР в самое ближайшее время группы российских вирусологов, эпидемиологов, научных сотрудников и врачей, а также санитарно-эпидемиологической лаборатории и другого медицинского оборудования», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Кроме того, Рамафоса выразил признательность за готовность российской стороны к тесному сотрудничеству на противоэпидемическом направлении.
Ранее глава страны Сирил Рамафоса говорил о том, что штамм «омикрон» доминирует среди новых случаев заражения коронавирусом в ЮАР.
В МИДе сообщили о работе по реализации решений по итогам беседы Путина и Байдена
Работа по реализации решений по итогам онлайн-переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена уже ведется, заявила представитель МИД России Мария Захарова.
«Еще время не прошло для того, чтобы отчитаться перед СМИ о проделанной работе. Я могу вас заверить, что эта работа ведется. Давайте дадим нашим экспертам какое-то время для того, чтобы поделиться с вами не просто лозунгами, а конкретными фактами и результатами их работы. Мы это обязательно сделаем, но дайте чуть больше времени», – передает РИА «Новости» ее слова.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлен.
Лукашенко усомнился в полезности польского забора на границе с Белоруссией
Новое заграждение на границе с Белоруссией вряд ли поможет Польше сдержать поток мигрантов, предположил белорусский президент Александр Лукашенко.
«Видимо, у кого-то в Польше среди инициаторов этой стены закончились деньги. Поэтому они за счет этого проекта хотят пополнить свои кошельки. Если говорить о стене, она не будет стоить ни 400, ни 500 млн долларов, как они планируют, она будет стоить около 1 млрд долларов», – заявил Лукашенко в интервью турецкому телеканалу TRT, передает БелТА.
Он отметил, что даже польские спецслужбы указывают на способность беженцев больше проникать на участках со стеной.
«Поэтому есть ли смысл в таком случае строить подобную стену?» – задался вопросом белорусский лидер.
Он также упомянул строительство в США стены на границе с Мексикой, которую возводили при Дональде Трампе.
«Один президент строил, второй сейчас разрушает. Думаю, что может получиться так и в Польше. Мы не напрягаемся по этому поводу. Это их проблема. Пусть строят. Нам хуже не будет. Но в Польше очень нестабильная обстановка. И не факт, что это правительство удержится. И я уверен, что придут более умные, хозяйственные люди и найдут, куда потратить этот миллиард долларов», – сказал Лукашенко.
Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что миграционные потоки на границе Белоруссии возникли в результате действий НАТО, происходящее – их ответственность.
На границе между Польшей и Белоруссией тысячи мигрантов разбили стихийный лагерь, желая попасть в ЕС. Несколько недель назад в пункте пропуска «Брузги» в Гродненской области несколько человек предприняли попытку прорвать границу, но встретили сопротивление. Польские пограничники применяли спецсредства. Позже власти Белоруссии заявили о готовности для размещения мигрантов транспортно-логистического центра.