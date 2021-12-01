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Белоруссия решила продолжить боевое дежурство по ПВО с Россией
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Вооруженные силы Белоруссии в 2021-2022 годах продолжат совместное боевое дежурство по ПВО с Россией и патрулирование воздушных границ Союзного государства, сообщила пресс-служба минобороны республики.
«В новом 2021/2022 учебном году... продолжится выполнение задач совместного боевого дежурства по ПВО Беларуси и России, а также патрулирование воздушных границ Союзного государства», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
Отмечается, что в вооруженных силах Белоруссии начался новый учебный год, который объявлен годом боевой подготовки, она «является важнейшим средством поддержания высокого уровня готовности войск к эффективному выполнению задач в любых условиях». «С первых дней учебного года личный состав вооруженных сил Беларуси приступит к интенсивной боевой учебе», – подчеркивается в сообщении.
Напомним, во вторник многофункциональные белорусские и российские истребители Су-30СМ провели совместное патрулирование государственной границы Белоруссии.
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Лукашенко заявил, что его поездка в Крым станет признанием полуострова российским
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Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что планирует поехать в Крым, существует соответствующая договоренность с российским коллегой Владимиром Путиным.
«У нас определенная договоренность с Путиным, что мы в Крыму побудем», – цитирует Лукашенко РИА «Новости». Он пояснил, что у него есть приглашение на полуостров.
Говоря о признании Крыма Лукашенко отметил: «Если президент уже туда (в Крым) приехал… с президентом России. Слушайте, какие еще могут быть признания?! Это уже масло масляное, как в России говорят».
По словам Лукашенко, конечно, это будет означать признание Крыма российской территорией.
«Мое посещение Крыма, на что имею полнейшее право, под чьим бы он там протекторатом, руководством, и чей бы ни был Крым. Это и мой Крым», – сказал он. Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума, добавил белорусский лидер. Поездку он планирует начать с Севастополя.
Он рассказал, что однажды плавал в Черном море вместе с Путиным на шхуне, и тот ему предложил посетить полуостров.
«Я ему сказал: «Давай не на самолете, а не на этой лодке». Потому что, оказывается это надо сутки туда топать на этой шхуне», – добавил Лукашенко.
Президент Белоруссии также добавил, что Путин много ему говорил о новой базе ВКС России в Севастополе.
«Я ему и говорю: «Ну, когда пригласишь, тогда и полетим». Но я ему тогда предложил второе условие – в Севастополе приземлиться и на самолете. Если президент [Белоруссии] туда уже приехал с президентом России, ну какие еще могут быть признания. Ни для меня, ни для Путина это не секрет. И, более того, это вопрос, которого не существует, между мной и Путиным такого вопроса нет», – заключил Лукашенко.
В ноябре Лукашенко начал Высший совет Союзного государства, который проводился в режиме видеоконференции, с привета и поздравлений жителям Крыма.
Заявление белорусского лидера о Крыме на заседании Высшего государственного совета является признанием его территорией России, заявлял председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года в ходе референдума, на котором большинство местных жителей высказались за присоединение. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине. Киев итоги референдума до сих пор не признает, считая Крым временно оккупированной территорией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
Лукашенко заявил о готовности Белоруссии разместить российское ядерное оружие
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Белорусская сторона предложит российской разместить ядерное оружие на своей территории, если натовское ядерное оружие появится в Польше, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«(В таком случае) я предложу (президенту России Владимиру) Путину вернуть ядерное оружие в Белоруссию», – заявил Лукашенко в интервью РИА «Новости».
На уточняющий вопрос о том, о каких системах идет речь, президент Белоруссии пояснил, что Минск и Москва договорятся о типах вооружений.
«То ядерное оружие, которое будет наиболее эффективно при таком соприкосновении. Мы же на территории Белоруссии к этому готовы. Я как рачительный, извините, хозяин ничего не разрушил. Все «сараи» стоят на месте», – подчеркнул политик.
Ранее Лукашенко констатировал, что война в Белоруссии приведет к вмешательству России и НАТО и перерастет в ядерную.
Ранее в Германии испугались размещения ядерного оружия США в Польше. Немецкий эксперт в сфере безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что отказ Германии размещать американские ядерные боеголовки приведет к переносу их в Польшу, что несет риски для безопасности в Европе.
Лукашенко о полетах «Белавиа» в Крым: А разве мы не летаем?
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе интервью рассказал, что местная авиакомпания «Белавиа» начнет летать в Крым тогда, когда это понадобится Минску.
«А разве мы не летаем в Крым? Честно говоря, я даже не знал, что мы не летаем в Крым. (...) Мы полетим тогда, когда нам нужно будет. К сожалению, не через Украину. В два раза, наверное, круг или в полтора будет дальше», – приводит его словам РИА «Новости».
Лукашенко рассказал, что в Крыму находится белорусский санаторий. Поэтому, если понадобится перевозить белорусов, тогда и начнутся полеты.
«Слушайте, у нас руки развязаны», – отметил глава белорусского государства.
Ранее сообщалось, что белорусский перевозчик готов проводить рейсы в аэропорт Крыма «Симферополь». Для запуска рейсов необходимо распоряжение Совета министров Республики Белоруссия и регулирование вопросов грозящих санкций со стороны Украины.
Сам Лукашенко заявлял, что планирует отправиться в Крым, есть договоренность с президентом России Владимиром Путиным. Поездка на полуостров станет признанием полуострова российским, отметил глава Белоруссии.
Стало известно о готовности «Белавиа» совершать полеты в Крым
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Белорусский авиаперевозчик «Белавиа» готов проводить рейсы в крымский аэропорт «Симферополь», пишут СМИ.
Для этого нужно распоряжение Совета министров Республики Белоруссия и регулирование вопросов с вероятным санкционным давлением Украины против компании, сообщают «Вести. Крым».
Ранее во вторник белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что планирует поехать в Крым, существует соответствующая договоренность с российским коллегой Владимиром Путиным. Он пояснил, что поездка на полуостров станет признанием полуострова российским.
В ноябре Лукашенко начал Высший совет Союзного государства, который проводился в режиме видеоконференции, с привета и поздравлений жителям Крыма.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года в ходе референдума, на котором большинство местных жителей высказались за присоединение. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине. Киев итоги референдума до сих пор не признает, считая Крым временно оккупированной территорией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
Путин заявил о скором поступлении на вооружение гиперзвуковой ракеты
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В 2022 году у России на вооружении появится новая гиперзвуковая ракета со скоростью в девять махов, заявил президент Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет».
«Мы сейчас испытали – и успешно [новое гиперзвуковое оружие]. С начала нового года у нас уже будет на вооружении новая ракета морского базирования гиперзвуковая. Девять махов», – заявил глава государства.
Отрывок выступления президента опубликован в Telegram-канале «Смотри».
Путин пояснил, что Россия стала разрабатывать гиперзвуковое оружие в ответ на действия НАТО, создающие угрозы.
«Дело дошло до того, что в Польше и Румынии размещены системы ПРО. А пусковые установки, которые там стоят, Mk-41, на них могут быть поставлены и «Томагавки» – ударные системы. Но это же создает для нас угрозы. Ну это же очевидный факт, очевидная вещь. На все наши уговоры и просьбы не делать этого, что произошло? То, что мы сейчас видим. В ответ мы вынуждены были, хочу это подчеркнуть, вынуждены были начать разработки гиперзвукового оружия. Это наш ответ», – цитирует президента РИА «Новости».
В понедельник фрегат «Адмирал Горшков» выполнил испытательный пуск из акватории Белого моря гиперзвуковой ракеты «Циркон» на дальность более 400 километров.
Государственные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» планируется завершить в 2021 году. Ожидается, что «Цирконами» будут вооружены фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень-М», а также находящийся на модернизации ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» и подлодка «Иркутск», которую в ходе модернизации доведут до уровня 949АМ.
Политолог: России проще разместить ядерное оружие в Калининграде, чем в Белоруссии
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«Если представить себе, что в Белоруссии появится российская база с ядерным оружием, Лукашенко наверняка потребует для себя право «двойной кнопки», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Валерий Карбалевич. Ранее белорусский президент допустил, что попросит Москву «вернуть ядерное оружие» в ответ на угрозы со стороны НАТО.
«Для Лукашенко, как и для любого жесткого руководителя, очень болезненно, если он не контролирует полностью свою территорию. Но Москву такое условие вряд ли устроит», – предположил белорусский политолог Валерий Карбалевич. «Лукашенко не первый год ведет переговоры с Москвой о создании военной базы. Этот вопрос публично бурно обсуждался еще в 2015 году и тогда казалось, что стороны почти договорились. Однако в итоге Лукашенко отверг эту идею. Теперь, похоже, все наоборот», – указал эксперт.
Как известно, ядерный потенциал был выведен из Белоруссии в ноябре 1996 года – через два года после того, как республика официально присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в качестве безъядерной державы, отказавшись от вооружений, доставшихся ей после распада Советского Союза.
Как считает Карбалевич, международные структуры могут обвинить Минск в нарушении ДНЯО. «Даже если, допустим, ядерные ракеты будут дислоцированы в Белоруссии лишь внутри российских военных баз с экс-территориальным статусом, не уверен, что международные юридические нормы таким образом не будут нарушены», – пояснил Карбалевич. «Кроме того, и Россия вряд ли пойдет на такой шаг. Если ей понадобится ответить на появление американского ядерного оружия в Польше, то проще разместить ракеты и боеголовки в Калининградской области и открыто объявить об этом», – добавил эксперт.
Во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил РИА Новости, что «предложит Путину вернуть ядерное оружие» в Белоруссию, если НАТО переместит свои боеголовки в Польшу. Ранее о таком сценарии говорил генсек альянса Йенс Столтенберг. По его словам, если Германия откажется разместить у себя американские ракеты, они могут быть передислоцированы в Восточную Европу.
Разговоры о дислокации ядерного оружия в Польше, вроде заявления Столтенберга, следует воспринимать лишь как элемент информационной войны – с целью «прощупать решимость противоположной стороны предпринимать ответные действия», считает белорусский военный аналитик Александр Алесин. «Заявление Лукашенко последовало после разговора с Путиным. России, наверное, не с руки заявлять такие вещи, а вот Лукашенко, которого Евросоюз считает нелегитимным, «отвязным», может говорить все что угодно», – сказал аналитик газете ВЗГЛЯД.
Кроме того, слова Лукашенко о ядерном оружии могут быть предупреждением «силам на Западе, желающим развязать в нашем регионе войну, втянуть Россию силами Украины в длительный кровопролитный конфликт». «Вся эта информационная кампания последних недель в СМИ о войне – психологическая подготовка, попытка приучить общественное мнение к тому, что столкновение неизбежно», – убежден собеседник.
«Одновременно США предупреждают, что не будут вмешиваться в эту новую войну. То есть они провоцируют Украину, – чтобы она своими руками устроила новую бойню в Донбассе. Поводом может стать убийство российских граждан, живущих в Донбассе. Так что политика Москвы в ближайшее время должна быть особенно выверенной. От нее зависит, ограничится ли дело локальной стычкой или все превратится в гораздо более серьезный эпизод», – подытожил Алесин.
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Франция и Хорватия договорились о продаже 12 подержанных истребителей Rafale
ВВС Хорватии приобретут у Франции 12 подержанных истребителей Rafale F3-R, об этом договорились министр обороны республики Марио Баножич и его французская коллега Флоренс Парли.
Представитель министерства обороны Франции Эрве Гранжан сообщил, что для замены проданных самолетов французские военные закажут 12 новых истребителей Rafale в 2023 году, поставки планируется начать в 2027 году, передает портал Defense News со ссылкой на AFP.
Между тем Баножич заявил, что рад поставкам подержанных Rafale F3-R. По его словам, это «один из лучших многоцелевых истребителей на сегодняшний день», приобретая их, Хорватия «получит мощный стратегический фактор сдерживания на ближайшие 30-40 лет».
«Это инвестиции в наше будущее и безопасность, а также и инструмент, который укрепит позиции Хорватии как союзника в НАТО и партнера в Европейском союзе», – добавил министр.
Отмечается, что это позволит хорватским ВВС заменить устаревшие истребители МиГ-21 советского производства.
Сумма сделки составляет порядка 1,1 млрд долларов. В дополнение к истребителям контракт охватывает системы вооружения, запасные части, логистику и обучение.
Напомним, в 2017 году сообщалось, что президент Хорватии осталась недовольна состоянием купленных на Украине МиГ-21. В 2016 году в Хорватии начали расследование по подозрению в даче и получении взятки при закупке и ремонте на Украине истребителей МиГ-21.
Украина пригрозила Белоруссии за признание Крыма российским
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Если Минск действительно признает полуостров российским, то Киев будет действовать «по полной программе», заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Если Беларусь действительно признает незаконную оккупацию Крыма Россией, это нанесет непоправимый удар по украинско-белорусским отношениям. Мы будем действовать по полной программе», – приводит РИА «Новости» текст заявления главы МИД Украины, которое цитирует «Укринформ». Кулеба подчеркнул, что Крым – это не тот вопрос, в котором Киев «позволяет себе воздержание».
Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует отправиться в Крым, есть договоренность с президентом России Владимиром Путиным. Поездка на полуостров станет признанием полуострова российским, отметил Лукашенко. Глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что крымчане будут рады видеть президента Белоруссии на крымской земле, чтобы он мог по достоинству оценить и уникальную природу полуострова, и памятники истории и культуры, и крымское гостеприимство.
В ноябре Лукашенко начал Высший совет Союзного государства, который проводился в режиме видеоконференции, с привета и поздравлений жителям Крыма. Заявление белорусского лидера о Крыме на заседании Высшего государственного совета является признанием его территорией России, подчеркнул председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Аксенов оценил решение Лукашенко посетить Крым
Крымчане будут рады видеть президента Белоруссии Александра Лукашенко на крымской земле, чтобы он мог по достоинству оценить и уникальную природу полуострова, и памятники истории и культуры, и крымское гостеприимство, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Крымчане будут рады видеть президента Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко на крымской земле. Это решение вполне соответствует духу братских отношений между нашими народами», – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Глава Крыма уверен, что президент Белоруссии по достоинству оценит и уникальную природу полуострова, и памятники истории и культуры, и крымское гостеприимство.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует отправиться в Крым, есть договоренность с президентом России Владимиром Путиным. Поездка на полуостров станет признанием полуострова российским, отметил он.
В ноябре Лукашенко начал Высший совет Союзного государства, который проводился в режиме видеоконференции, с привета и поздравлений жителям Крыма.
Заявление белорусского лидера о Крыме на заседании Высшего государственного совета является признанием его территорией России, подчеркнул председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года в ходе референдума, на котором большинство местных жителей высказались за присоединение. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине. Киев итоги референдума до сих пор не признает, считая Крым временно оккупированной территорией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
Москва и Минск договорились о реализации союзных программ по рынкам газа и электроэнергии
Министерства энергетики Белоруссии и России согласовали планы мероприятий по реализации союзных программ, которые касаются общих рынков газа и электроэнергии, заявил министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич.
Каранкевич заявил в интервью газете «Республика», что «на уровне министерств энергетики Беларуси и России согласованы планы мероприятий по их реализации».
«В настоящее время разрабатывается межгосударственный договор о формировании объединенного рынка электроэнергии. На уровне профильных организаций отрабатываются режимы совместной работы, условия взаимодействия для продавцов и покупателей электроэнергии, вопросы развития инфраструктуры», – сказал министр.
Напомним, главы кабминов России и Белоруссии одобрили 28 программ развития Союзного государства и основные направления реализации положений договора о создании этого объединения.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, кто выиграет больше всего от тесного экономического сотрудничества двух стран.
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На юге России стартовали масштабные военные учения
На юге России стартовали военные учения, участие в которых принимают свыше 10 тыс. солдат и офицеров мотострелковых и танковых соединений Южного военного округа, сообщила пресс-служба ЮВО.
«В полевых условиях начнут зимний период обучения нового учебного года около трети подразделений всех соединений и воинских частей ЮВО», – приводит текст сообщения РИА «Новости».
Маневры основываются на модульной системе обучения. В рамках первого из них запланировано отработать боевое слаживание отделений, расчетов и экипажей. Для остальной части подразделений занятия зимнего периода обучения начнутся в пунктах постоянной дислокации – в учебных классах и на приказарменной учебно-материальной базе – в составе второго и третьего учебных модулей. Для размещения личного состава на полигонах развернуты автономные полевые лагеря АПЛ-500.
В целом в основу боевой подготовки в новом 2022 учебном году ляжет повышение качества проведения мероприятий боевой подготовки войск. Всего планируется провести более 20 тыс. мероприятий боевой подготовки.
Накануне Москва возложила на НАТО ответственность за деградацию отношений с Россией. Ранее в ноябре Кремль выразил обеспокоенность действиями НАТО в Черном море. В Минобороны обвинили США и их союзников в агрессивных действиях в Черном море около границ России, которые создают угрозу региональной безопасности.
Польша запретила посторонним находиться на границе с Белоруссией
Глава МВД Польши Мариуш Каминьский подписал распоряжение о запрете на пребывание посторонних лиц в граничащей с Белоруссией зоне сроком на три месяца.
Запрет охватывает 183 населенных пункта в Польше, расположенных на расстоянии около 3 км от границы с Белоруссией. Срок действия распоряжения – с 1 декабря 2021 года по 1 марта 2022 года. Решение было принято на основании новых поправок к закону «О государственной границе», которые были утверждены парламентом и президентом Польши 30 ноября, передает ТАСС.
Положения обновленного закона позволяют ввести запрет в особо уязвимых районах вдоль внешней границы Польши – с Белоруссией, Украиной и Россией – на основании приказа главы МВД после консультаций с командующим пограничной службой. Запрет не касается местных жителей указанных территорий, а также тех, кто работает в этой зоне, занимается решением административных вопросов или участвует в богослужениях.
Также запрет не коснется бригад скорой помощи и других экстренных служб экстренной помощи, дежурных офицеров и солдат. На определенный период времени и на определенных условиях командующий пограничной службой сможет разрешить другим людям, в частности журналистам, находиться на указанной территории.
Во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в разговоре с врио канцлера ФРГ Ангелой Меркель заверил, что Минск постарается решить проблему беженцев на границе с Польшей до конца 2021 года. Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал Меркель и назвал разговор врио канцлера ФРГ с Лукашенко «вкладом в легитимизацию его режима, хотя борьба за свободную Белоруссию идет уже 15 месяцев».
Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для беженцев. При этом Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Германия не собирается принимать 2 тыс. мигрантов из Белоруссии, о чем ранее заявлял президент республики Александр Лукашенко.
В МИД России возложили ответственность за мигрантов на границе Белоруссии на НАТО.
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Лукашенко озвучил потраченную на помощь беженцам сумму
Белоруссия потратила на помощь и содержание беженцев на границе с Польшей примерно 25 миллионов долларов, сообщил президент страны Александр Лукашенко.
«Двенадцать с половиной миллионов долларов неделю назад заплатили... Сейчас это будет в два раза больше», – передает РИА «Новости» его слова. При этом Лукашенко уточнил, что речь идет о расходах на обеспечение мигрантов едой, лечением, на обогрев.
Глава Белоруссии отметил, что международная помощь беженцам, находящимся сейчас в транспортно-логистическом центре недалеко от белорусско-польской границы могла бы быть существеннее, чем сейчас. «Всемирная организация здравоохранения прислала некие там чулки, прокладки, памперсы или еще что-то там такое», – добавил он.
Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза, начавшийся в мае, обострился 8 ноября.
Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для 2 тыс. беженцев. При этом Минск пообещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания.
Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил, что польские силовики применяли к беженцам взрыв-пакеты и слезоточивый газ, когда те просили убежища. Вместе с тем, группа из 118 мигрантов уже покинула Белоруссию 22 ноября, во вторник готовится к убытию из минского аэропорта еще одна группа мигрантов. До этого ЕС пообещал точечные меры по ситуации на белорусско-польской границе.
Лукашенко: Белоруссия постарается решить проблему беженцев на границе до конца года
Белоруссия постарается решить проблему беженцев на границе с Польшей до конца года, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Я ей (врио канцлера ФРГ Ангеле Меркель - ред.) сразу сказал ...Я буду стараться решить эту проблему до Нового года, потому что она нам не нужна. Люди болтаются то в Минске, то в Гродно», – передает РИА «Новости» его слова.
Лукашенко отметил, что Белоруссия будет просить беженцев с Ближнего Востока, «которые законно у нас находятся по туристической визе в гостинице, чтобы они вернулись обратно, потому что гуманитарного коридора не будет». Он также добавил, что в Ирак из Белоруссии вернулись уже более тысячи беженцев.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал Меркель за телефонный разговор с президентом Белоруссии и назвал его «вкладом в легитимизацию его режима, хотя борьба за свободную Белоруссию идет уже 15 месяцев».
Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для беженцев. При этом Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания.
Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Германия не собирается принимать 2 тыс. мигрантов из Белоруссии, о чем ранее заявлял президент республики Александр Лукашенко.
Су-30СМ России и Белоруссии провели патрулирование белорусской границы
Многофункциональные белорусские и российские истребители Су-30СМ провели совместное патрулирование государственной границы Белоруссии, сообщило минобороны республики.
«Продолжается реализация решения по совместному патрулированию воздушного пространства вдоль государственной границы Республики Белоруссия в рамках усиления боевого дежурства по ПВО смешанной тактической группы многофункциональных истребителей Су-30СМ Белоруссии и России», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Там добавили, что полеты проводятся по заранее утвержденному плану вне зависимости от погоды и времени суток.
Ранее в ноябре над Белоруссией проводили патрулирование два российских стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160.