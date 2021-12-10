Генерал МВД: Уровень преступности с участием выходцев из Средней Азии растет

«Насколько я могу судить, хулиганских выходок с участием гостей из Средней Азии в столице становится все больше. При этом, ни нашему городу, ни стране не нужно такое количество трудовых мигрантов», – сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор полиции в отставке Владимир Михалевич, комментируя начатую ГУВД Москвы проверку данных об очередной массовой драке в московской подземке.

«Меня очень порадовало недавнее выступление мэра Москвы Сергея Собянина, а также выступление председателя СПЧ Валерия Фадеева, прозвучавшее в четверг на заседании с участием президента. Позиция Фадеева совпадает с моей: надо больше привлекать к работе наших соотечественников, а не гастарбайтеров», – сказал заместитель руководителя общественной организации «Офицеры России», генерал-майор полиции в отставке Владимир Михалевич.

«У нас в глубинке столько народу сидит без источников дохода! Пусть наши люди учатся работать, зарабатывают деньги, которые останутся в нашей экономике. Но бизнесмены думают о сиюминутной выгоде и не думают о перспективе, о выгоде для страны. Поэтому они все равно набирают мигрантов, причем производительность труда от этого не растет, экономического развития не происходит», – сетует генерал.

На этом фоне растет и уровень преступности, связанной с выходцами из Средней Азии, предполагает собеседник. «Многие из гостей ведут себя на улицах, как «хозяева жизни», – смотрят, кого бы зацепить. Может, их стали меньше брать на работу, вот они и шляются по метро. Может быть, некоторые переняли наши дурные привычки, – стали пить, а у них во многих случаях этого нет в культуре. Поэтому «теряют берега», становятся невменяемыми. Но если приехали в нашу страну, пусть уважают наши порядки. Тех, кто совершил преступление, надо сажать. Тех, кто допустил административное правонарушение, – высылать без права возвращения. И в целом резко ограничивать поток мигрантов в нашу страну», – сказал Михалевич.

Совет по правам человека считает, что при нарушении закона трудовые мигранты должны высылаться из России, заявил в четверг глава Совета Валерий Фадеев.

«Совет выступает за такую миграционную политику, которая проводилась бы в интересах как российских граждан, так и самих трудовых мигрантов. С одной стороны, необходимо защитить права мигрантов, привлечение работодателями работников без трудовых контрактов не допустимо. Это оставляет работников-мигрантов вне правового поля. Кроме того, это искажает рынок труда и препятствует найму на работу граждан России», - сказал Фадеев на встрече СПЧ с президентом Владимиром Путиным.

В четверг также стало известно о том, что столичная полиция проверяет сообщения о массовой драке в переходе московского метро 5 декабря. По словам очевидцев, трое злоумышленников нагрубили парню и девушке на одной из станций, а когда прохожий заступился за пару, он был избит группой хулиганов. По неподтвержденным данным, злоумышленники – выходцы из Средней Азии.

Этот случай не единичный для московской подземки. В конце ноября произошел конфликт между пассажирами на станции «Пушкинская», а до этого – на станции «Улица 1905 года». Тогда в потасовке участвовал темнокожий мужчина. Наиболее резонансным оказался конфликт в октябре, когда трое выходцев из Дагестана на станции «Текстильщики» избили заступившегося за девушку мужчину.