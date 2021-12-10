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Генерал МВД: Уровень преступности с участием выходцев из Средней Азии растет
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«Насколько я могу судить, хулиганских выходок с участием гостей из Средней Азии в столице становится все больше. При этом, ни нашему городу, ни стране не нужно такое количество трудовых мигрантов», – сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор полиции в отставке Владимир Михалевич, комментируя начатую ГУВД Москвы проверку данных об очередной массовой драке в московской подземке.
«Меня очень порадовало недавнее выступление мэра Москвы Сергея Собянина, а также выступление председателя СПЧ Валерия Фадеева, прозвучавшее в четверг на заседании с участием президента. Позиция Фадеева совпадает с моей: надо больше привлекать к работе наших соотечественников, а не гастарбайтеров», – сказал заместитель руководителя общественной организации «Офицеры России», генерал-майор полиции в отставке Владимир Михалевич.
«У нас в глубинке столько народу сидит без источников дохода! Пусть наши люди учатся работать, зарабатывают деньги, которые останутся в нашей экономике. Но бизнесмены думают о сиюминутной выгоде и не думают о перспективе, о выгоде для страны. Поэтому они все равно набирают мигрантов, причем производительность труда от этого не растет, экономического развития не происходит», – сетует генерал.
На этом фоне растет и уровень преступности, связанной с выходцами из Средней Азии, предполагает собеседник. «Многие из гостей ведут себя на улицах, как «хозяева жизни», – смотрят, кого бы зацепить. Может, их стали меньше брать на работу, вот они и шляются по метро. Может быть, некоторые переняли наши дурные привычки, – стали пить, а у них во многих случаях этого нет в культуре. Поэтому «теряют берега», становятся невменяемыми. Но если приехали в нашу страну, пусть уважают наши порядки. Тех, кто совершил преступление, надо сажать. Тех, кто допустил административное правонарушение, – высылать без права возвращения. И в целом резко ограничивать поток мигрантов в нашу страну», – сказал Михалевич.
Совет по правам человека считает, что при нарушении закона трудовые мигранты должны высылаться из России, заявил в четверг глава Совета Валерий Фадеев.
«Совет выступает за такую миграционную политику, которая проводилась бы в интересах как российских граждан, так и самих трудовых мигрантов. С одной стороны, необходимо защитить права мигрантов, привлечение работодателями работников без трудовых контрактов не допустимо. Это оставляет работников-мигрантов вне правового поля. Кроме того, это искажает рынок труда и препятствует найму на работу граждан России», - сказал Фадеев на встрече СПЧ с президентом Владимиром Путиным.
В четверг также стало известно о том, что столичная полиция проверяет сообщения о массовой драке в переходе московского метро 5 декабря. По словам очевидцев, трое злоумышленников нагрубили парню и девушке на одной из станций, а когда прохожий заступился за пару, он был избит группой хулиганов. По неподтвержденным данным, злоумышленники – выходцы из Средней Азии.
Этот случай не единичный для московской подземки. В конце ноября произошел конфликт между пассажирами на станции «Пушкинская», а до этого – на станции «Улица 1905 года». Тогда в потасовке участвовал темнокожий мужчина. Наиболее резонансным оказался конфликт в октябре, когда трое выходцев из Дагестана на станции «Текстильщики» избили заступившегося за девушку мужчину.
Увидевшие метро Москвы пользователи Reddit назвали США 117-й страной мира
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В американской социальной сети Reddit пользователи оценили открытие десяти станций метро в Москве и признали, что «страна Третьего мира» такого сделать бы не смогла. При этом Соединенные Штаты они назвали «117-й страной мира».
В соцсети опубликовали пост, где обсудили открытие Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена в Москве. В посте утверждается, что «такая страна Третьего мира, как Россия, тратит все свои деньги на подземную архитектуру».
Однако в комментариях удивились, как выглядит общественный транспорт в «стране Третьего мира», и сравнили транспортную инфраструктуру с американской.
«Чем же тогда является Америка? 117-й страной мира?» – задался вопросом комментатор с никнеймом __hrga__.
«[Россия] – буквально страна Второго мира, следуя первоначальному определению. Современное определение я не знаю, но я почти уверен, что это не Третий мир», – подчеркнул пользователь Fenragus.
«Я знаю о ненависти американцев к русским, но называть Россию страной Третьего мира – это слишком глупо. Неужели эти идиоты думают, что у россиян нет интернета?» – пишет пользователь BlitzPlease172.
Напомним, во вторник президент России Владимир Путин дал старт пассажирскому движению на новых станциях Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена. В пресс-службе мэр Москвы пояснили, что новый участок БКЛ длиной более 20 км включает в себя десять станций – «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино» и «Каховская», которая открыта после реконструкции. По окончании торжественной церемонии глава государства отметил, что к 2023 году в Москве будет в общей сложности 293 станции метрополитена и сеть линий общей протяженностью 530 км.
В ЛНР отказались поставлять Киеву уголь
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«В нехватке угля на украинских объектах виноваты исключительно киевские власти», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник. Так он прокомментировал сообщения о дефиците антрацита для снабжения Луганской ТЭС, контролируемой киевскими властями.
«Они сами довели до того состояния, когда им грозят веерные отключения электричества и прекращения поставок электроэнергии в целые районы Украины. Счастьинская ТЭС, она же Луганская – далеко не единственная станция, которая рискует остаться без топлива», – обратил внимание Родион Мирошник, советник главы Луганской народной республики, представитель ЛНР в рабочей группе по политическим вопросам Контактной группы.
Призыв администрации подконтрольной Киеву части Луганской области, попросившей власти Украины добиться от России поставок антрацитовой марки угля (лучший сорт каменного угля), собеседник назвал «истеричным заявлением».
«Истерика – это все, что представители украинской стороны могут делать и делают. Как еще они пытаются возобновить поставки? Во-первых, ввели в 2017 году экономическую и логистическую блокаду на транспортировку тех же углей с нашей стороны. Во-вторых, ведут регулярные обстрелы нашей территории. Словом, создают все «условия», чтобы мы стремились обеспечивать их топливом или чего они еще там хотят», – с иронией заметил Мирошник.
«Поставки электроэнергии с Луганской ТЭС на нашу территорию были целенаправленно прерваны по решению властей Украины еще в 2015 году. Но у нас есть свой уголь, мы сами его добываем, – указал собеседник. – В этом году они, видимо, не занимались подготовкой необходимых резервов вплоть до декабря, когда уже прошел пик нагрузки на энергосети. Им нужно в районе 3 млн тонн, а имеют они сейчас примерно 300 тысяч».
По словам представителя ЛНР, в Луганске не станут рассматривать вопрос о поставках угля для «спасения непрофессионального украинского режима, не подготовившего свою страну к зиме», пока не будут прекращены военные действия в Донбассе.
«Как мы будем поставлять что-либо, кого-то спасать, если эта же самая электроэнергия потом будет направлена на обстрел наших территорий и убийство наших людей? О чем тут может идти речь? И как жители Донбасса могут воспринимать такие истеричные заявления (украинской стороны)?» – поинтересовался Мирошник.
«В таких условиях мы не можем мешать украинскому народ наводить порядок в своей стране. У граждан, на мой взгляд, всегда есть возможность отправить правительство, которое идет не туда, в отставку или путем выборов, или через импичмент, или же с помощью бунта по конституции Украины», – добавил он.
В четверг администрация части Луганской области, находящейся под контролем украинских властей, обратилась к министру по реинтеграции «временно оккупированных территорий» Украины Ирине Верещук с просьбой добиться от России возобновления поставок угля. Топливо необходимо для снабжения Луганской ТЭС.
В региональной администрации уточнили, что ТЭС работает на угле антрацит, его можно доставлять только из России, поскольку с 2014 года станция не имеет железнодорожного сообщения с территорией Украины. На Украине в преддверии зимы возникли серьезные проблемы в энергетике. Это связано с резким ростом цен на газ и нехваткой угля, что привело к остановке большинства украинских тепловых станций.
В середине ноября глава Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах предупредил, что в республике начнутся веерные отключения света, которые затронут не только регионы, но и Киев. Тогда же о возможности веерных отключений электричества заявил и мэр Киева Виталий Кличко. В то же время, по данным Минэнерго Украины, за неделю запас угля на украинских ТЭС снизился на 21,1% и составил 378 тысяч тонн, при этом гарантированные запасы должны находиться на уровне 758,3 тысяч тонн.
Ранее на Украине отключили 90% мощностей государственных ТЭС. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что цены на отопление заставят Украину умолять Россию о вторжении.
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Киев выдвинул условия для уступок Москве
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев готов пойти на уступки в отношениях с Россией в случае встречных шагов со стороны Москвы.
«У нас конструктивный подход. Мы готовы пойти на уступки, если они будут встречены взаимностью со стороны России. Но мы не пойдем на уступки в вопросах, которые имеют фундаментальную важность для развития украинского государства: например, наша европейская и евроатлантическая интеграция», – заявил Кулеба в интервью британскому телеканалу Sky News. По его словам, требования «должны быть рациональными и законными», передает РИА «Новости».
Кулеба также выразил надежду, что в случае эскалации у границ Украины на фоне приписываемых России намерений, союзники Киева окажут стране поддержку в экономической сфере, а в случае необходимости – помогут усилить армию.
Напомним, во вторник замгоссекретаря США Виктория Нуланд выступила с утверждением, что Россия якобы готова двинуть против Украины «примерно 100 батальонных тактических групп, или практически все боеготовые наземные силы России к западу от Урала».
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. В МИД подчеркивали, что действия России носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе.
Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заверил, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. В СВР также назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину.
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Украинские зенитчики сбили свой же беспилотник
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Плохо обученные зенитчики ВСУ в ходе тренировки сбили украинский беспилотный летательный аппарат, сообщил офицер пресс-службы управления народной милиции ЛНР Александр Мазейкин.
«Вчера при проведении тренировки маневренных групп 38-го и 1129-го зенитно-ракетных полков в районе населенного пункта Лисичанск из-за ошибки оператора был сбит украинский беспилотник «Лелека-100», – говорится в релизе.
Офицер, отвечающий за подготовку расчетов, чтобы уйти от ответственности за слабую подготовку состава, пытается договориться с разведчиками, предоставившими беспилотник. Он хочет восстановить его за счет оператора.
Ранее сообщалось, что украинский солдат погиб в драке, начавшейся из-за обвинений в краже алкоголя, его сослуживец ранен. Конфликт произошел 6 декабря. Командование пытается скрыть данный факт.
Напомним, власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулировать конфликт должны в рамках Минских соглашений, подписанных 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы.
Военный эксперт сказал, как Россия будет пресекать провокацию Украины в Донбассе
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«Россия нанесет фланговый удар по войскам Украины, если Киев организует крупномасштабное вторжение на территорию ДНР и ЛНР», – сказал газете взгляд военный эксперт Константин Сивков, комментируя заявление главы российского Генштаба о готовности пресечь силовые провокации со стороны ВСУ.
«По итогам ответа России на провокацию киевских силовиков, Украина лишится всех боеспособных вооруженных сил, и ей нечем будет защищаться. Вообще», – подчеркнул капитан 1-го ранга, первый вице-президент Академии геополитических проблем Константин Сивков.
По словам военного эксперта, на случай провокационных маневров Украины у России есть определенный военный контингент. Он включает в себя пехоту, танки, авиацию, но главное – реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Смерч» и «Торнадо». Последние обладают дальностью действия 200 километров и способны «достать цель где угодно», отметил специалист. «Но мы будем применять свои группировки войск только, если провокация Киева будет крупной. Например, если украинские войска прямо вторгнутся в ДНР и ЛНР, и те не смогут ответить самостоятельно», – уточнил Сивков.
«Источники провокаций могут быть разными, и на каждую нужен адекватный ответ. К примеру, украинцы применят ПТРК (противотанковые ракетные комплексы) американского производства Javelin и поразят, скажем, бронетранспортер. Танки они вряд ли смогут уничтожить – они все в основном в глубине обороны стоят. Против фортификаций комплексы Javelin тоже не очень эффективны. Вот, допустим, подорвали БТР, мы, если соразмерно отвечать, поразим пусковую установку, связанную с «Джавелином». Или по командному пункту ударим, который отвечал за применение комплекса», – предположил эксперт.
«И то, скорее всего, отвечать будут Донецкая и Луганская республики, а не сразу Россия. Мы же предоставим им разведданные, чтобы они могли нанести удар», – указал Сивков.
Что касается беспилотников, особенно турецких БПЛА Bayraktar, то и на это есть ответ, говорит собеседник. «У ДНР и ЛНР есть очень эффективные средства радиоэлектронной борьбы – «Тритон М». Они подавляют каналы связи, нейтрализуя эти машины», – заключил специалист.
В четверг начальник российского Генштаба генерал армии Валерий Герасимов заявил: любые провокации киевских властей по силовому урегулированию ситуации в Донбассе будут пресекаться. «Поставки Украине вертолетов, беспилотных летательных аппаратов и самолетов подталкивают украинские власти к резким и опасным шагам. Киев не выполняет минские договоренности... В результате обостряется и без того накаленная обстановка на востоке этой страны», – констатировал глава Генштаба.
Герасимов подчеркнул, что информация о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину – ложь. «Передислокация подразделений в ходе боевой подготовки – это рутинная практика для вооруженных сил любого государства. Военная деятельность осуществляется на национальной территории и не требует уведомления», – указал генерал армии.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось.
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В Совфеде ответили на слова Кулебы о готовности Киева на уступки Москве
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«Заявление главы МИД Украины Кулебы о готовности к компромиссам с Москвой – это словесная возня Киева в угоду западным кураторам», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Косачев. Ранее Кулеба заявил, что Киев готов обсуждать с Москвой ряд вопросов, кроме отношений Украины с ЕС и НАТО.
«Заявление главы украинского МИД не несет в себе никакой дополнительной нагрузки. Те темы, по которым, в интерпретации господина Кулебы, между нашими странами невозможны никакие компромиссы, и есть самые главные для России темы, по которым Москва ожидает компромиссов. Причем не столько от Киева, который тут явно несамостоятелен, сколько от его западных покровителей», – сказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
По мнению сенатора, слова Кулебы не являются прорывными для достижения Москвой и Киевом общих точек по внешнеполитическим вопросам. «Пока это заявление можно расценивать как привычную украинскую демагогию. Киев просто пытается уловить настроения западных кураторов, и эти настроения меняются не в лучшую для Украины сторону», – пояснил сенатор.
Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в свою очередь отметил, что Москва никогда не выступала категорически против контактов Киева с Евросоюзом, в то время, как Брюссель сопротивлялся интеграции Украины в Евразийский экономический союз и подобные ему объединения. «ЕС ставил условия Киеву: либо к нам, либо в евразийские структуры», – отметил Джабаров. Что касается вступления Украины в НАТО, то об этом, судя по позиции руководства альянса, пока речи нет и быть не может, добавил сенатор.
«Москва в первую очередь требует от Киева выполнения Минских соглашений. Украинским властям следует для начала навести порядок в собственном доме и сесть за стол переговоров с Донецкой и Луганской народными республиками. У Москвы же пока нет сильного желания даже просто вести диалог с министром Кулебой после его резких высказываний в адрес российских властей», – резюмировал Джабаров.
В четверг министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев готов пойти на уступки в отношениях с Россией в случае встречных шагов со стороны Москвы. При этом он подчеркнул, что Украина «не пойдет на уступки в вопросах, которые имеют фундаментальную важность для развития украинского государства: например, европейская и евроатлантическая интеграция».
Нужны ли России и Украине посредники для переговоров?
Вместе с тем Кулеба выразил надежду, что в случае эскалации у границ Украины на фоне приписываемых России агрессивных намерений, западные союзники окажут Киеву поддержку в экономической сфере, а в случае необходимости – помогут усилить армию. Напомним, во вторник замгоссекретаря США Виктория Нуланд выступила с утверждением, что Россия якобы готова двинуть
против Украины «примерно 100 батальонных тактических групп, или практически все боеготовые наземные силы России к западу от Урала».
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось.
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Летчик ВКС спас самолет с десантниками после отказа двигателя
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Летчик воздушно-космических сил России (ВКС) спас военно-транспортный самолет с отказавшим двигателем, посадив его на неподготовленную площадку под Псковом.
В Минобороны пояснили, что на аэродроме Кресты в Псковской области проводились плановые учебно-тренировочные полеты самолетов военно-транспортной авиации с десантированием подразделений ВДВ, передает ТАСС.
«После взлета легкого военно-транспортного самолета на высоте более 100 метров пропала тяга двигателя, самолет перестал набирать высоту и начал терять скорость. На борту находилось десять военнослужащих ВДВ и три члена экипажа. В условиях ограниченного времени командир воздушного судна старший лейтенант Максим Кабаков грамотно оценил обстановку, доложил руководителю полетами о нештатной ситуации в воздухе и готовности произвести вынужденную посадку вне аэродрома на площадку, подобранную с воздуха», – рассказали в ведомстве.
«После получения разрешения командир воздушного судна успешно выполнил аварийную посадку на неподготовленную площадку, благодаря профессиональным действиям летчика никто из экипажа и личного состава, находившегося на борту, не пострадал», – добавили в Минобороны.
Самолет не поврежден, сразу после проведения технического осмотра и обслуживания воздушное судно продолжит использоваться по назначению.
Старший лейтенант Максим Кабаков за проявленное мужество будет представлен к награде.
В 2010 году Ту-154, следовавший из аэропорта Полярный (Якутия) в Домодедово (Москва), совершил аварийную посадку на военном аэродроме «Ижма» в Коми из-за отказа бортового электрооборудования. При аварийной посадке все выжили, экипаж Ту-154М был представлен к награде.
Польша призвала к запуску антимонопольного разбирательства против Газпрома
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Еврокомиссия располагает достаточными аргументами для запуска антимонопольного расследования против Газпрома, заявила министр климата Польши Анна Москва.
«Мы решительно просим немедленно запустить антимонопольное расследование в отношении Газпрома, – цитирует ТАСС министра.
Она отметила, что скоро будет встречаться с еврокомиссаром по энергетике и отстаивать этот постулат. По ее словам, есть правовые аргументы, которые уже сейчас позволяют запустить разбирательство.
Москва отметила, что антимонопольное расследование ЕК против Газпрома может повлечь наказание и требование проверки договоров со странами. По ее утверждению, речь идет о чрезмерном использовании роли монополиста.
Ранее министр климата Польши заявила, что обращение к Еврокомиссии по поводу инициирования в отношении Газпрома антимонопольного расследования будет оправданным.
Напомним, отбор газа из подземных хранилищ Европы в ноябре стал вторым по величине для этого месяца за все время наблюдений с 2011 года, общая наполненность европейских ПХГ по итогам ноября уменьшилась до 68,05%. В понедельник цены на газ в Европе впервые превысили отметку 1100 долларов за тысячу кубометров. В начале ноября в Кремле заявили о выполнении Россией обязательств по газу перед ЕС с превышением.
Глава МИД Литвы готов уйти в отставку из-за санкций США против Белоруссии
Лидер правящих консерваторов, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что готов уйти в отставку, если выяснится, что находящийся под санкциями США производитель удобрений «Беларуськалий» внес предоплату ЛЖД (Lietuvos gelezinkeliai) уже после того, как санкции вступили в силу.
«Сегодня я сказал премьер-министру, на самом деле, вчера вечером, что я готов уйти в отставку, и я жду решения премьер-министра. Я понимаю, какой репутационный ущерб нанесен Литве», – передает его слова «Делфи».
Также Ландсбергис отметил, что со вступлением в среду в силу американских санкций «Беларуськалий» продолжает транзит своих товаров через Литву.
Напомним, Соединенные Штаты объявили санкции в отношении 20 физических и 12 юридических лиц в Белоруссии. Санкции также ввело британское правительство, рестрикции направлены против «Беларуськалия» и ряда белорусских граждан.
В США назвали главный просчет Вашингтона на Украине
Главная проблема политики США по отношению к Украине заключается в том, что Вашингтон заинтересован не в развитии страны, а в ее использования для «сдерживания» России, пишет профессор политологии Род-Айлендского университета Николай Петро в статье, опубликованной в журнале The National Interest.
Как пишет автор, сохранение независимости Украины является прочно утвердившимся элементом политики национальной безопасности США, однако связано это, в первую очередь, со стремлением «не допустить воссоздания СССР», передает РИА «Новости».
«Поскольку главным вопросом американской политики на Украине является предотвращение возрождения бывшего соперника времен холодной войны, многие дурные стороны нынешнего украинского общества вроде роста этнического национализма, как правило, игнорируются правительством и СМИ США», – указал Петро.
По его словам, почувствовав возможность раз и навсегда «вывести» Украину из-под российского влияния, американские элиты стали проявлять безразличие, а то и неприкрытую враждебность по отношению к культурному плюрализму и региональному разнообразию украинского общества. «В результате Вашингтон занял такую позицию, которую мало кто из американцев понял бы и поддержал, будь они лучше осведомлены», – выразил мнение профессор.
Так, он напомнил, что в этом году президент Украины Владимир Зеленский ввел «наиболее суровые со времен распада Советского Союза» ограничения в отношении оппозиционных СМИ, при этом Вашингтон поддержал этот «злостный акт политической цензуры» под предлогом «защиты суверенитета и территориальной целостности». Кроме того, украинский лидер обошел закон, задним числом отменив указ о назначении главы Конституционного суда Украины и проигнорировав решение Верховного суда о восстановлении его в должности. В то же время наблюдается «стремительный» рост коррупции, который превысил и без того высокие показатели времен предшественника Зеленского.
«Эти примеры, а с ними и ряд других, выявляют главную проблему американской стратегии в отношении Украины – речь не идет и никогда не шла об Украине; вопрос всегда был в сдерживании России», – подчеркнул автор.
По его словам, нынешняя политика США способствует «нездоровой зависимости» Украины, что тормозит мирные усилия по Донбассу и уже привело к огромным экономическим потерям из-за разрыва торговых связей с Россией.
Как считает Петро, Вашингтону необходимо «более творчески» подойти к решению проблем региона. «Транснациональный и международный конфликт такой сложности требует заключения нового Вестфальского договора, суть которого будет такова: Россия, США и НАТО должны прекратить эскалацию; Россия и Украина должны прекратить эскалацию; затем все стороны должны согласиться на всеобъемлющие переговоры, направленные на достижение урегулирования в эпоху после окончания холодной войны, в рамках которого Украина с Россией присоединятся к новому общеевропейскому соглашению о безопасности», - предложил он.
В случае отсутствия нового амбициозного видения своей сегодняшний «траектории» США спровоцируют очередной виток холодной войны, и в худшем случае окажутся в нее втянутыми, заключил профессор.
В понедельник президент Украины Владимир Зеленский осмотрел позиции ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе. Днем ранее позиции украинских силовиков в Донбассе посетили министр обороны Украины Алексей Резников и главком ВСУ Валерий Залужный.
В воскресенье глава провозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин предупредил о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД России Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле. Ранее в МИД России обратили внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил.
В прошлую субботу глава ДНР назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года. Днем ранее Донецк направил Киеву предложения по стабилизации ситуации. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине, и рассуждала о возможности принуждения Украины к миру на новых условиях.
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Шарий: Российские власти должны вытряхнуть Цимбалюка из страны
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«Цимбалюк неоднократно говорил, что в России он находится в агрессивной среде, а на Украине тепло и круто. Так вот пускай туда и едет», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский медиаэксперт и политик Анатолий Шарий. Ранее украинского журналиста Романа Цимбалюка, живущего в Москве, вызвали на допрос в столичную прокуратуру по делу о возбуждении вражды к россиянам.
«Я уверен, что власти Москвы занялись Романом Цимбалюком после выхода моих видеороликов о нем на YouTube. Люди их посмотрели и начали массово обращаться в прокуратуру, поэтому там просто не могли не отреагировать. Видимо, никакая «крыша», которая якобы должна была прикрыть Цимбалюка, ему не помогла», – отметил Анатолий Шарий.
«С другой стороны, меня удивило то, что его высказывания, которые содержат признаки возбуждения вражды и ненависти к россиянам, подпадают всего лишь под административную статью. На Украине, например, это уголовно наказуемое деяние. А то, что он за все время своей деятельности наговорил, тянет на уголовную статью. Однако, видимо, таким образом российские власти решили отправить его на родину, в Киев», – считает собеседник.
«Судя по словам Цимбалюка, в России он находится в агрессивной среде, поэтому ему просто жизненно необходимо отправиться туда, где хорошо. Он же рассказывал, как на Украине зимой тепло в квартирах и как там круто. Так вот пускай и едет туда. Хватит себя мучить», – продолжил Шарий.
«Закон един для всех. Мы помним, как комикам за одну дебильную шутку запретили въезд в Россию. Помним, как других людей высылали из страны с административной статьей за определенного рода высказывания. А этот человек делает это на регулярной основе, – рассказывает собеседник. – То, что он оскорбляет власть, волнует меня меньше всего. Но он оскорбляет всех россиян, да еще и намекает на разные национальности, хотя Россия – многонациональное государство. Я считаю, что это абсолютно ненормально. Поэтому российские власти должны его вытряхнуть из страны, и все».
Украинского журналиста Романа Цимбалюка вызвали в прокуратуру Москвы, сообщил в четверг источник RT. Отмечается, что поводом для вызова стали опубликованные Цимбалюком на YouTube ролики, «которые содержат признаки возбуждения вражды и ненависти по отношению к членам социальных групп «россияне» и «представители власти в России».
В связи с этим рассматривается вопрос о возбуждении в отношении Цимбалюка дел об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.3.1 КоАП.
Украинский медиаэксперт и политический деятель Анатолий Шарий ранее неоднократно обращал внимание на ряд антироссийских и русофобских высказываний, которые допускал Цимбалюк в последнее время в публичном пространстве.
Сотрудник украинского информагентства ранее участвовал в ток-шоу на российском телевидении, некоторое время был единственным украинским журналистом, аккредитованным для работы в России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии изданию «Газета.Ru» назвала Цимбалюка талантливым, но потерявшим себя журналистом. «Последнее время он пытался реализоваться то в торговле, то в провокационной видеоклоунаде. Действительно, жаль, учитывая, что он талантлив. Но он сделал свой выбор в пользу участия в «информационной войне», по его же собственным словам», – констатировала Захарова.
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Украина пригрозила Германии «новой войной в Европе»
Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал нового канцлера ФРГ Олафа Шольца обеспечить «холодный душ» России, чтобы «предотвратить новую войну в Европе» и «прекратить оккупацию Крыма и Донбасса».
Как заявил Мельник в беседе с изданием Berliner Zeitung, Киев возлагает большие надежды на новое федеральное правительство Германии. В частности, Украина ждет «мощного голоса из Берлина» для того, чтобы обеспечить «холодный душ» России, поскольку та якобы «готовится к войне», передает РИА «Новости».
По словам украинского дипломата, Киев надеется, что Шольц проявит дипломатическую инициативу, чтобы «предотвратить новую войну в Европе» и «прекратить оккупацию Крыма и Донбасса». В этой связи он призвал нового канцлера созвать в течение ближайших недель «нормандский саммит» в Берлине.
При этом Мельник вновь потребовал от немецкого правительства опубликовать «каталог жестких и болезненных карательных мер» в отношении России, включая запрет «Северного потока – 2» в случае «вторжения» на Украину.
Напомним, во вторник замгоссекретаря США Виктория Нуланд выступила с утверждением, что Россия якобы готова двинуть против Украины «примерно 100 батальонных тактических групп, или практически все боеготовые наземные силы России к западу от Урала».
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
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Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. В МИД подчеркивали, что действия России носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе.
Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заверил, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. В СВР также назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Кроме того, в Кремле отмечали, что Украина настойчиво пытается представить Россию стороной конфликта в Донбассе, однако Россия не является стороной конфликта в Донбассе, конфликт внутриукраинский.
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Корабль ВМС Украины взял курс на Керченский пролив
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Корабль управления «Донбасс» ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет, сообщили в ФСБ России.
«9 декабря текущего года в 09.12 корабль управления «Донбасс» ВМС Украины снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керченского пролива. Заявок в соответствии с обязательными постановлениями в морском порту Керчь, утвержденными приказом Министерства транспорта РФ от 21 октября 2015 г. № 313, на прохождение Керчь-Еникальским каналом украинской стороной подано не было», – приводит текст сообщения РИА «Новости».
Отмечается, что в 13.45 сопровождающий его корабль береговой охраны ПС ФСБ России предупредил о необходимости соблюдения российского законодательства (в части, касающейся подачи необходимых заявок на прохождение Керченским проливом). Получен ответ, что следовать через Керченский пролив не планирует.
«В настоящее время «Донбасс» находится на расстоянии 18 морских миль до Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Указанные действия создают угрозу безопасности мореплавания», – добавили в ФСБ.
Напомним, 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины в ходе провокации нарушили границу России и были задержаны. 7 сентября 2019 года моряков передали Украине в рамках обмена задержанных и осужденных лиц. В апреле 2019 года Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву, потребовав применить в отношении России временные меры для немедленного освобождения судов и моряков.
В Крыму призвали Киев не нагнетать обстановку по инциденту в Керченском проливе, подчеркнув, что все претензии украинской стороны на Керченский пролив – сплошная профанация. «Россия в свое время совершила акт доброй воли, отпустив украинских моряков на свободу, однако киевские власти ничего не поняли и ничему не научились», – отметил заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов.
Украинские власти Луганской области призвали Киев добиться от России поставок угля
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Администрация части Луганской области, находящейся под контролем украинских властей, обратилась к министру по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирине Верещук с просьбой добиться от России возобновления поставок угля. Топливо необходимо для снабжения Луганской ТЭС.
«С целью недопущения возникновения чрезвычайной ситуации просим Вас инициировать на заседании Рабочей подгруппы по социально-экономическим вопросам Трехсторонней контактной группы рассмотрение вопроса по согласованию с Минэкономики РФ квот на отгрузку антрацитовой марки угля для Луганской ТЭС», – говорится в письме, передает РБК-Украина.
В администрации уточнили, что ТЭС работает на угле антрацит, его можно доставлять только из РФ, поскольку с 2014 года станция не имеет железнодорожного сообщения с территорией Украины.
На Украине в преддверии зимы возникли серьезные проблемы в энергетике. Это связано с резким ростом цен на газ и нехваткой угля, что привело к остановке большинства украинских ТЭС.
Накануне глава Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах предупредил, что на Украине начнутся веерные отключения света, которые затронут не только регионы, но и Киев. О возможности веерных отключений электричества заявил и мэр Киева Виталий Кличко. В то же время, по данным Минэнерго Украины, за неделю запас угля на украинских ТЭС снизился на 21,1% и составил 378 тысяч тонн, при этом гарантированные запасы должны находиться на уровне 758,3 тыс. тонн.
Ранее на Украине отключили 90% мощностей государственных ТЭС.
В Москве таксист выволок пассажирку за волосы из машины и толкнул в лужу
Водитель «Яндекс.Такси» в ходе конфликта с потенциальной пассажиркой в Москве ударил садившуюся в салон девушку дверцей машины, схватил ее за волосы, выволок из автомобиля и толкнул в лужу на проезжей части дороги, сообщает интернет-издание Readovka.
«У ТРЦ «Каширская плаза» таксист «Яндекса» повздорил с пассажиркой. Та пнула дверцу автомобиля ногой, после чего водитель вышел из машины, ударил садившуюся в салон девушку дверцей, вытащил ее обратно и бросил прямо в лужу на проезжей части дороги», – сообщает Readovka в своем Telegram-канале.
«Поскольку девушка не уходила, водитель со словами «Ты еще хочешь?!» и (…) угрожающе двинулся на нее, чтобы ее припугнуть, а затем вернулся в машину», – сообщает издание.
Кроме того, в среду Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий лицам с судимостью за некоторые преступления работать водителями такси, передает ТАСС.
Инициатива предусматривает различные ограничения «на занятие трудовой деятельностью, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами» для водителей городского общественного транспорта и таксистов. Для первой категории лиц (водители автобусов, троллейбусов, трамваев) такой запрет влечет неснятая или непогашенная судимость за преступления против общественной безопасности, против основ конституционного строя и безопасности государства, против мира и безопасности человечества, «а также за аналогичные преступления, предусмотренные законодательством иностранных государств – членов ЕАЭС».
Для водителей такси перечень преступлений, влекущих ограничения, расширен – в него включены убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой и преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности.
Действие законопроекта распространяется как на россиян, так и на трудовых мигрантов из стран ЕАЭС (Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии). В пояснительной записке отмечается, что вопрос в отношении других иностранцев «урегулирован посредством установления запрета на получение разрешения на работу и патента иностранными гражданами, имеющими судимость за совершение преступлений на территории России либо за ее пределами».
Законопроектом устанавливается обязанность лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за совершение указанных преступлений, при поступлении на работу «предъявлять работодателю оригинал или заверенную копию документа о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования». Также вводится обязанность работодателя по отстранению от работы сотрудника при получении от правоохранительных органов сведений о том, что он подвергается уголовному преследованию за указанные преступления.
Как уточнили в кабмине, перечень преступлений был подготовлен на основании предложений правоохранительных органов с учетом степени общественной опасности, возможности сопоставления с уголовными кодексами стран ЕАЭС, а также с учетом статистики о числе осужденных лиц и рецидивах преступлений, полученной от Минюста России. В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2022 года.
Госдума на заседании в среду также приняла сопутствующие поправки в закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта.
Напомним, в сентябре правительство внесло в Госдуму законопроект, который запретит водителям с судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления работать таксистами, а также водителями общественного транспорта. Ранее Минтранс предложил ввести ответственность служб заказа такси перед пассажирами, связанную с возникновением ущерба для пассажира и его имущества, вреда здоровью и жизни пассажира.