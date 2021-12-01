Автор «Милых костей» извинилась перед отсидевшим 16 лет за ее «изнасилование»

Американская писательница, автор мирового бестселлера «Милые кости» Элис Сиболд публично извинилась перед мужчиной, отсидевшим 16 лет в тюрьме по обвинению в ее изнасиловании и оправданным в 2021 году.

Сиболд пережила изнасилование в 1981 году, когда была студенткой Сиракузского университета США, передает РИА «Новости». Спустя несколько месяцев после инцидента она встретила на улице Энтони Бродуотера, узнала в нем нападавшего, сообщила об этом полиции и затем дала показания в суде. В 1982 году мужчина был осужден. Сиболд описала эту историю в своем дебютном романе «Счастливая».

В конце ноября 2021 года Бродуотер был оправдан судом штата Нью-Йорк и вышел на свободу.

«Во-первых, я хочу сказать, что мне искренне жаль Энтони Бродуотера, и я глубоко сожалею о том, через что вам пришлось пройти... Моей целью в 1982 году было добиться правосудия, а не увековечить несправедливость. И уж точно не изменить жизнь молодого человека навсегда и непоправимо тем преступлением, которое изменило мою», – написала Сиболд в публикации на блог-платформе Medium.

«Счастливая» – автобиографический роман американской писательницы, прославившейся после выхода романа «Милые кости». Автор рассказывает, как студенткой она была изнасилована, как преодолела психологическую травму и как добилась возмездия – насильник был наказан по всей строгости закона. «Счастливой» девушку назвал офицер полиции, рассказав, как ей повезло, ведь предыдущая жертва маньяка погибла.

Ранее правительство штата Мичиган (США) решило выплатить невиновному американцу Ричарду Филлипсу, отсидевшему 46 лет в тюрьме, 1,5 млн долларов.