Отсидевшему почти 50 лет в тюрьме в США невиновному решили заплатить за время

Правительство штата Мичиган (США) решило выплатить невиновному американцу Ричарду Филлипсу, отсидевшему 46 лет в тюрьме, 1,5 млн долларов.

Прокуратура штата Мичиган решила выплатить компенсацию Ричарду Филлипсу, невинно осужденному и отсидевшему в тюрьме 46 лет. Потерянное время в ведомстве оценили в сумму 1,5 млн долларов. Сейчас ожидается решение о выделении этих средств от властей штата, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на телеканал CBS News.

Ричард Филлипс был осужден в 1971 году, а освободился лишь весной прошлого года. Причем по выходу из тюрьмы ему даже не оплатили билет на автобус до дома.

Отмечается, что во время пребывания в тюрьме мужчина начал писать картины. Сейчас его полотна оцениваются в тысячи долларов. По словам Филлипса, так он пытался «отвлечься и чем-нибудь занять голову», и ему не важно, выплатят ли власти что-то за их ошибку или нет.

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