Госдума одобрила законопроект об отмене обязательного техосмотра

Госдума одобрила в первом чтении внесенный сенаторами и депутатами от «Единой России» законопроект об отмене обязательного техосмотра личного автотранспорта.

Согласно законопроекту от обязательного техосмотра освобождаются «легковые автомобили и мототранспортные средства», принадлежащие гражданам и «используемые ими исключительно в личных целях». Законопроект не распространяется на такси и другой транспорт, используемый для перевозки пассажиров, а также на личный автотранспорт, используемый в служебных целях. Техосмотр будет необходим при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов, передает ТАСС.

По действующим нормам регулярный техосмотр обязателен для транспортных средств, с даты выпуска которых прошло уже четыре года.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что вероятность участия в ДТП легковых автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями, но при этом имеющих действующие полисы ОСАГО, очень низкая. Одновременно с этим Россия является участницей Венской конвенции о дорожном движении, которая предусматривает обязательный техосмотр только для автобусов и грузовиков с максимальной массой свыше 3,5 тонн, а также прицепов к ним.

Авторами законопроекта выступили первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, председатель комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев и глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

«Законопроект «Единой России» об отмене обязательного техосмотра призван избавить автовладельцев от регулярных утомительных и зачастую бессмысленных процедур», – отметил Турчак, слова которого приводятся на сайте партии. Сенатор добавил, что главная задача сейчас – максимально оперативно обеспечить принятие законопроекта «в Госдуме с тем, чтобы он как можно скорее заработал на практике».

Как отметил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, принятие закона «облегчит жизнь многим автовладельцам», речь идет примерно о 50 млн транспортных средств. По словам спикера, для автобусов, грузовиков и такси, участвующих в перевозках, «ничего не изменится - в целях безопасности пассажиров и других участников дорожного движения они, как и прежде, будут обязаны проходить техосмотр».

Правительство ранее дало положительный отзыв на законопроект. В кабмине при этом указали на то, что, согласно техническому регламенту Таможенного союза, проверка выполнения требований к транспортным средствам в случае изменения их конструкции осуществляется «в форме предварительной технической экспертизы конструкции на предмет возможности» ее изменения, последующей проверки безопасности конструкции и техосмотра транспорта. В связи с этим там предложили внести необходимые правки в текст законопроекта, чтобы привести его в соответствие с Договором о Евразийском экономическом союзе.

Одновременно с этим Госдума отклонила альтернативный законопроект, внесенный депутатами-справороссами, он также предусматривал отмену обязательного техосмотра. Данную инициативу профильный комитет Госдумы по транспорту не поддержал, указав в своем заключении на то, что авторы исключили возможность добровольного технического осмотра автомобилей.