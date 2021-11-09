Мишустин рассказал о способе получения бумажного сертификата о вакцинации

Граждане России с 16 ноября смогут получить бумажный сертификат о вакцинации от коронавируса в отделениях МФЦ, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

«Всем, кто сделал прививку, выдается сертификат. Он автоматически отображается на портале госуслуг. С 16 ноября его можно будет получить и в многофункциональных центрах в бумажном виде», – передает его слова ТАСС.

«Для многих такой вариант удобнее. Необходимое для этого постановление правительства подписано», – отметил Мишустин.

Он подчеркнул, что в России сейчас ситуация с распространением коронавируса неоднородная.

«В некоторых [регионах] рост заболеваемости замедлился, в других дела обстоят не лучшим образом», – сказал премьер.

Так, в Хабаровском крае, Самарской и Омской областях рост заболеваемости коронавирусом больше, чем в целом по стране, и составляет 15%, передает РИА «Новости».

Мишустин попросил главу Минздрава Михаила Мурашко продолжать поддерживать такие субъекты. «Это касается и консультаций, и направления бригад медицинских работников, как это поручил делать президент», – пояснил он.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения России утвердило форму сертификата о вакцинации против коронавирусной инфекции и о перенесенном заболевании COVID-19.