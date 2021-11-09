В Общественной палате прокомментировали предложение запретить в России показ фильмов с сексуальными девиациями

Все законодательство уже существует, однако его следует «немного подправить», сказал газете ВЗГЛЯД первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, комментируя предложение запретить в России показ кинокартин с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений и секс-девиациями.

СМИ сообщают, что на заседании Общественного совета при Роскомнадзоре предложили запретить показ фильмов и сериалов с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений и сексуальными девиациями (педофилией, эксгибиционизмом, садизмом и мазохизмом, причиняющие вред здоровью). Инициативой предлагают дополнить законы «Об информации, информационных технологиях и защите информации» и «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

«В реальной, в офлайн жизни у нас уже действуют законы, и мы не должны отделять онлайн от офлайна. Все законодательство уже существует», – считает Малькевич.

Он также полагает, что вряд ли под запреты могут попасть какие-то художественные фильмы, например, «Лолита», снятый по одноименному роману Владимира Набокова, или произведения классического искусства. «В той же «Лолите», других произведениях все достаточно прилично сделано, на высоком художественном уровне. Поэтому здесь нельзя сваливать в одну кучу всякий низкопроб, набитый садомазохизмом и ЛГБТ, и классические произведения», – объясняет собеседник.

Однако, по его мнению, данные запреты попросту не нужны, поскольку обычно они ни к чему хорошему не приводят. Более того, запреты не сокращают просмотр сомнительного контента, а наоборот популяризуют его, подталкивая пользователей интернета к использованию пиратских и других иностранных сайтов, доступ к которым не ограничен.

«То есть, если дать некий запретительный рубильник в руки неопытного, но чересчур активного человека, то это приведет к тому, что для общества разрекламируют какую-то похабщину, запретами выгонят ее с площадки онлайн-сервисов, и люди побегут на какие-то платные или бесплатные сайты смотреть всю эту гадость. Поэтому нужно убрать из публичного пространства дискуссии, которые в руках и устах неопытных людей приводят только к раскрутке того, что нам пытаются из-за кордона внедрить», – говорит Малькевич.

Собеседник не исключает того, что действующее законодательство действительно следует «немного подправить», чтобы ни у кого не было стимула, интереса и коммерческой заинтересованности платформ и площадок показывать то, что способно оскорбить вкус российских зрителей и повредить их ментальному здоровью. Кроме того, он подчеркнул важность привлекать в данном вопросе экспертов, а также ограничить участие деятелей, которые ничего, кроме «запретов» не знают.

Член Общественной палаты РФ, директор Лиги безопасного интернета Елена Мизулина в своем Telegram-канале отметила, что как в обществе, так и в органах власти активно обсуждается вопрос регулирования деятельности онлайн-кинотеатров.

«Звучат разные предложения: и об ограничении нецензурной брани, ограничении распространения контента с ЛГБТ-пропагандой. Лига безопасного интернета эти предложения в целом поддерживает. Несколько раз мы в этом году обращались в надзорные органы в связи с распространением пропаганды ЛГБТ в откровенно детских мультиках в онлайн-кинотеатрах», – пишет Мизулина, подчеркнув, что подробнее все эти темы, включая также распространение опасного контента в детской среде, законодательное регулирование деятельности онлайн-кинотеатров, работу «антипиратского» закона, и те проблемы, с которыми сталкиваются сами онлайн-кинотеатры в своей работе, будут обсуждаться 10 ноября в Общественной палате вместе с представителями крупнейших онлайн-кинотеатров России.

Ранее член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Кирилл Кабанов обратился к министру культуры России Ольге Любимовой по поводу голливудского фильма «Золушка» с вопросами, будет ли данная кинокартина показана на территории России и не нарушит ли она законодательство страны. Напомним, актер Билли Портер, который является открытым геем, играет в фильме фею-крестную.