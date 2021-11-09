Лавров напомнил об истоках миграционного кризиса

Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя миграционный кризис на границе Белоруссии, Польши и Литвы, заявил, что нужно помнить, «откуда ноги растут».

«И, конечно же, в том, чтобы не забывать о том, откуда ноги растут, как у нас говорят. А ноги растут из той политики, которую западные страны, включая страны НАТО и Евросоюза, проводили многие годы в отношении Ближнего Востока и севера Африки, пытаясь навязать им лучшую жизнь, по западным образцам», – сказал он по итогам встречи с секретарем Ватикана по отношениям с государствами, архиепископом Полом Ричардом Галлахером, сообщает РИА «Новости».

Он также отметил, что ситуацию надо решать с соблюдением норм международного гуманитарного права.

«Я считаю, что решение этих проблем должно заключаться в полном уважении принципов международного гуманитарного права. И, конечно же, в том, чтобы не забывать откуда ноги растут, как у нас говорят», – отметил министр.

Ситуация с беженцами на границе Белоруссии и Польши накалилась. Многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику.

Польша объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией. Литовское правительство решило направить к границе с Польшей и Белоруссией войска из-за ситуации с мигрантами.

Позже польское руководство объявило о закрытии пункта пропуска Кузница через границу с Белоруссией.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о происходящем на польско-белорусской границе. В понедельник с восточной стороны Польшу атаковали мигранты. Была предпринята попытка силового перехода границы. Иностранцы рушили проволочное ограждение, а польские пограничники применяли слезоточивый газ. Отмечалось, что белорусская сторона направила колонну из нескольких тысяч мигрантов не в пункт пропуска с Польшей, а в сторону зеленой границы.