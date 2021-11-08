Беженцы в Белоруссии не дошли до КПП на границе

Двигавшиеся в сторону белорусского пункта пропуска «Брузги» беженцы не дошли до КПП у польской границы и свернули в лес, сообщил источник.

«Беженцы не дошли до пункта пропуска, а свернули от трассы в лес. Соответственно, границу в оборудованном пункте пропуска они не пересекали», – сказал источник РИА «Новости».

По его словам, организованного перехода беженцами границы в КПП не проводилось.

Между тем замминистра МВД Польши Мачей Вонсик заявил, что на границу с Белоруссией отправились антитеррористические подразделения.

«Там есть дополнительные патрули пограничной стражи, пограничная стража максимально мобилизована. Сегодня на границу были направлены также антитеррористы. Также там есть 12 тысяч солдат Войска Польского», – заявил он в эфире Польского телевидения.

Ранее многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе Белоруссии с Польшей, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику.

Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса.

Польша объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией. Литовское правительство решило направить к границе с Польшей и Белоруссией войска из-за ситуации с мигрантами.