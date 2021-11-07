В Минске заметили приготовления военных НАТО у границ Белоруссии

В Минске отмечают наращивание военных сил у границ Белоруссии со стороны сопредельных стран НАТО, но не видят предпосылок для реализации каких-либо агрессивных планов, заявил первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил республики Игорь Король в эфире телеканала СТВ.

«Происходят определенные приготовления военных со стороны наших оппонентов. Однако не стал бы драматизировать ситуацию. Руководство сопредельных стран, на мой взгляд, таким образом пытается оторвать свое население от глубочайшего экономического и политического кризиса», – приводит слова белорусского военачальника ТАСС.

Как считает первый замначальника Генерального штаба ВС Белоруссии, «раздувание разговора (со стороны Польши) о тяжелом положении на границе, миграционном кризисе – это попытка отвлечь собственное население от политических и экономических проблем».

«Понятно, что, может быть, какие-то отдельные горячие головы и вынашивают какие-то планы, но я далек от мысли, что кто-то на это решится (на агрессивные действия)», – отметил первый замначальника Генштаба.

В свою очередь заместитель командующего ВВС и войсками ПВО ВС Белоруссии Анатолий Булавко назвал ситуацию у границ республики ненормальной. «Буквально за последние два месяца полеты разведывательной авиации на сопредельной территории совершались более 200 раз. Эти полеты обеспечивают контроль за воздушным пространством над нашей страной, за радиоэлектронной аппаратурой в течение фактически 24 часов в сутки», – отметил заместитель командующего.

Он подчеркнул, что вдоль границы существует 15-километровая зона, в которую авиация без крайней необходимости залетать не должна. «За последний месяц более 100 раз в эту зону у нашей границы залетала авиация на сопредельной территории», – уточнил Булавко.

Ранее в воскресенье министерство обороны Польши заявило о росте напряженности на границе с Белоруссией в связи с наплывом нелегальных мигрантов. В начале сентября президент Польши Анджей Дуда утвердил решение правительства о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Белоруссией. Кроме того, в конце августа Польша направила правоохранителей в Литву для помощи в охране границы с Белоруссией.

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