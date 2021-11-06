Стычки противников COVID-сертификатов с полицией произошли в Италии

Столкновения между полицией и протестующими против COVID-сертификатов произошли в Триесте на севере Италии, где на манифестацию в вышли около 8 тыс. человек, сообщил телеканал «Rai News 24» со ссылкой на квестуру (полицейское управление).

Стычки произошли, когда несколько сотен человек попытались преодолеть полицейские кордоны и пройти на главную площадь города – Пьяцца делл’Унита д’Италия (Площадь единства Италии). Правоохранительные органы применили дубинки и оттеснили протестующих. По предварительным данным, пострадал один человек, передает ТАСС.

В Милане на акцию протеста вышли около 4 тыс. человек. Как указывает телеканал, в определенный момент колонна людей отклонилась от маршрута, согласованного с полицейским управлением, и заблокировала движение транспорта. Манифестации против «грин-пассов» в субботу прошли и в других итальянских городах, в том числе в Турине, Падуе и Неаполе.

Напомним, 18 октября трое сотрудников полиции пострадали в итальянском Триесте при деблокировании спецназом занятых протестующими въездов в местный порт.

В начале августа власти Италии обязали получать «грин пасс» (COVID-сертификат) студентов и сотрудников университетов, преподавателей школ, пассажиров поездов, судов, самолетов. Кроме того, с 6 августа всем жителям Италии в возрасте от 12 лет необходимо предъявлять ковид-сертификат при посещении театров, кинотеатров, музеев, выставок, концертов, спортзалов и бассейнов, а также ресторанов в закрытых помещениях. С 15 октября сертификат обязали иметь работников частного и государственного секторов, при этом невакцинированные трудящиеся должны сдавать тесты каждые 48 часов.

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