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Политолог: Лукашенко пошел по экзотическому пути признания Крыма российским
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«Лукашенко прибег к филигранной дипломатии для признания Крыма российским», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Валерий Карбалевич. В четверг Москва и Минск подписали 28 союзных программ и утвердили общую Военную доктрину. Также Александр Лукашенко в беседе с Владимиром Путиным изъявил желание посетить Крым.
«Подписание союзных программ президентами России и Белоруссии в День народного единства символизирует близость граждан двух государств и направлено на популяризацию самой идеи интеграции», – сказал ведущий эксперт минского аналитического центра «Стратегия» Валерий Карбалевич.
Вместе с тем, по его словам, подготовка союзных документов Москвы и Минска шла три года, а реализация может занять еще больше времени. «Я думаю, что не все программы будут реализованы. Например, как можно на 100% унифицировать законодательства стран с разными макроэкономическими моделями и налоговыми базами? Кроме того, белорусская социальная и экономическая модели – это системы с ручным управлением. Им будут мешать работать любые внешние ограничители», – детализировал эксперт.
Другой проблемой аналитик видит вероятное непризнание процесса интеграции России и Белоруссии со стороны Запада. Однако он отметил тот факт, что Лукашенко в начале заседания обратился с приветом и поздравлениями к жителям Крыма, хотя Белоруссия не признает полуостров российским. Также Лукашенко пожаловался Путину на то, что президент России не взял его с собой в Севастополь.
«Лукашенко прибег к филигранной дипломатии для признания Крыма российским. Минск по каким-то причинам пока не может напрямую признать Крым российским. Поэтому белорусский лидер прибегает к таким экзотическим путям частичного признания российской принадлежности полуострова», – сказал эксперт.
При этом он посетовал на отсутствие сообщений о размещении двух российских военных объектов в Белоруссии. «Эта тема обсуждалась недавно на совместной коллегии министерств обороны двух стран. Но вопрос с пролонгацией этих договоров, видимо, опять подвис в воздухе», – добавил Карбалевич.
В четверг президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета утвердили 28 союзных программ двух стран. Помимо этого, стороны утвердили Военную доктрину Союзного государства.
Также на заседании была утверждена новая концепция миграционной политики. В документе определены направления деятельности министерств внутренних дел, органов государственной безопасности, пограничных служб и внешнеполитических ведомств в сфере миграции с учетом новых реалий. По словам Путина, особое значение приобретает стабильность на границе двух стран.
Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко достигли договоренности о единой макроэкономической политике и гармонизации денежно-кредитной политики. Лидеры также договорились об интегрировании национальных платежных систем и создании единого платежного пространства в рамках Союзного государства.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, кто выиграет больше всего от тесного экономического сотрудничества двух стран.
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В Раде высказались об энергопоставках от «диктатора» Лукашенко
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Украинское издание «Страна» опросила депутатов Верховной рады, не считают ли они политикой двойных стандартов получение электроэнергии из Белоруссии в ситуации, когда Киев считает президента республики «диктатором».
Депутат фракции «Слуга народа» Святослав Юраш заявил, что он среди тех людей, которые в новом парламенте надеялись иметь другие взаимоотношения с Белоруссией.
«Но потом была эта плеяда обвинений нас в тех грехах, к которым мы не имеем никакого отношения. И конечно, это имеет свою цену – как наши сейчас непростые взаимоотношения с Беларусью. Мы считаем, что украинцы должны иметь адекватные тарифы, и мы для этого готовы работать, чтобы понимать, что украинцы имеют возможность за адекватные деньги выжить этой зимой», – передает «Страна» слова Юраша.
Его коллега по фракции Даниил Гетманцев высказал благодарность Белоруссии за эту помощь. «У нас есть договор с Беларусью, в соответствии с которым она предоставила нам помощь», – отметил нардеп.
Глава партии «Голос» Кира Рудык сообщила, что политика двойных стандартов власти проявляется во многих моментах. А вот ее коллега по парламенту Александр Качура считает, что нужно отделять народ и экономику Белоруссии от Александра Лукашенко.
«Кто-то считает его диктатором, кто-то самопровозглашенным президентом, а кто-то считает его президентом. Главное, чтобы украинские граждане получали комфортные условия жизни, чтобы у них не было веерных отключений электроэнергии, чтобы они были в тепле. Мы об этом должны думать. Если для этого нужно договариваться хоть с чертом лысым, я думаю, это не имеет значения для украинских граждан. Главное, чтобы они были обеспечены всем необходимым», – уверяет Качура.
Депутат фракции «Слуга народа» Виталий Безгин также назвал Лукашенко «диктатором», но заявил, что это не является политикой двойных стандартов.
«Он диктатор, но ситуация в энергетике непростая, нужно беспокоиться о своих гражданах», – считает нардеп.
Депутат фракции «Слуга народа» Николай Тищенко также не считает, что это политика двойных стандартов. «Это национальные интересы. Есть международные договоры по взаимному сотрудничеству», – сказал депутат.
Ранее стало известно, что в рамках договора об оказании аварийной помощи Белоруссия поставит на Украину 500 МВт электроэнергии, но о новых долгосрочных контрактах пока речи не идет.
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Белоруссия окажет Украине аварийную помощь электроэнергией
Власти Белоруссии в рамках договора об оказании аварийной помощи займутся поставкой Украине 500 МВт электроэнергии, сообщает пресс-служба белорусского минэнерго.
«Второго ноября с 14.00 (совпадает с мск) в рамках договора об оказании аварийной помощи Беларусь начала поставки электроэнергии в энергосистему Украины мощностью 500 МВт», – передает РИА Новости со ссылкой на министерство.
Отмечается, что поставки осуществляются по запросу украинской стороны. В ведомстве добавили, что о долгосрочных коммерческих контрактах, кроме заключенных до этого, речи в данном случае не идет. Поставки будут осуществляться до 21:00.
Ранее сообщалось, что на брифинге 2 ноября украинский премьер-министр Денис Шмыгаль говорил о возможном физическом импорте электроэнергии из Белоруссии. Политик заявлял о возможных 900 мегаватах, но при условии, если компании смогут между собой договориться.
Ранее украинское госпредприятие «Оператор рынка» сообщало о росте цен на электроэнергию. На 1 ноября стоимость повысилась на 25,7% – до 3491,75 гривны/МВт-ч. Это произошло после отказа Москвы и Минска продавать Украине электроэнергию.
В Минске допустили перевод «Белавиа» на российские самолеты
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Белорусская авиакомпания «Белавиа» в случае запрета Западом выдавать в лизинг самолеты может перейти на российские воздушные суда, сообщил глава департамента по авиации Минтранса Белоруссии Артем Сикорский.
«Этот вопрос становится реальным, потому что мы видим, что [санкционное] давление не прекращается и приобретает более изощренные формы... Это будет вызов не только Беларуси, но и всему рынку авиационного лизинга, в основном такие компании зарегистрированы в Ирландии», – передает его слова РИА «Новости».
Сикорский заявил, что Белоруссия призывает европейских партнеров к диалогу без эмоций и поспешных действий. «Ну не будет американских самолетов, будут российские, российско-китайские проекты, которые сейчас реализуются», – сказал глава департамента.
В случае принятия решения по ограничению лизинга «это будет сигнал всему рынку, что завтра у тебя самолеты могут забрать по политическим мотивам», заключил он.
Ранее Сикорский заявил, что Минск изучит потери от ограничений белорусской авиаотрасли и подготовит иски для их оспаривания.
Путин и Лукашенко намерены утвердить военную доктрину
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства, планируют утвердить союзные программы, обновленную Военную доктрину и Концепцию миграционной политики, сообщает в среду пресс-служба Кремля.
«Планируется утвердить пакет важных интеграционных документов: «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы», включающие 28 отраслевых союзных программ, а также обновленную Военную доктрину и Концепцию миграционной политики Союзного государства», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства пройдет в формате видеоконференции в четверг, 4 ноября.
Ранее Лукашенко заявил, что на этой неделе у него запланированы переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в онлайн-режиме.
Лукашенко обратился к крымчанам в День народного единства
Президент Белоруссии Александр Лукашенко начал Высший совет Союзного государства, который проводится в режиме видеоконференции, с привета и поздравлений жителям Крыма.
«Пожелать им крепкого здоровья и мужества в это непростое время. Они должны понимать, что они не одни, все мы рядом, будем держаться друг за друга и помогать в эти непростые времена», – обратился Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства к президенту России Владимиру Путину, трансляция ведется на телеканале «Россия 24».
Также Лукашенко пожаловался, что Путин не взял его сегодня с собой в Крым и попросил его взять хотя бы в Петербург, пригласив российского лидера в Белоруссию. Путин в свою очередь заявил, что готов показать памятник в Севастополе Лукашенко, который после воссоединения Крыма с Россией там еще не был, сообщает РИА «Новости».
В День народного единства Путин прилетел в Севастополь, в течение дня глава государства примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню народного единства, а также пообщается по видеосвязи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.
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Увеличилось число жертв крушения Ан-12 в Иркутской области
На борту разбившегося в Иркутской области в среду самолета Ан-12 находились девять человек, сообщил первый заместитель руководителя главка МЧС по региону Андрей Рябоволов на заседании комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций.
«По уточненным данным, полученным от представителя авиакомпании «Гродно», на борту воздушного судна находились девять человек, в том числе пять членов экипажа и четыре человека, сопровождавшие груз», – приводит слова Рябоволова ТАСС.
Первый замруководителя главка добавил, что обнаружены и доставлены на экспертизу останки шестерых человек. Он уточнил, что из девяти человек четверо являлись гражданами России, трое – Белоруссии, двое – Украины.
В свою очередь губернатор области Игорь Кобзеев сообщил, что на борту, помимо членов экипажа, находились двое сопровождавших от авиакомпании «Заполярье».
Ранее сообщалось, что на борту разбившегося под Иркутском самолета находились семь человек, из которых двое – граждане России, двое – Украины и трое – Белоруссии.
Накануне самолет Ан-12 белорусской авиакомпании «Гродно», вылетевший из Якутска, разбился под Иркутском. Спасатели обнаружили место падения самолета Ан-12 рядом с селом Пивовариха в Иркутском районе Иркутской области. При падении самолет загорелся, площадь возгорания составила более 300 кв. метров. В СК сообщили, что следствием рассматриваются все возможные версии причин крушения самолета, включая ошибку пилотирования, погодные условия и техническую неисправность воздушного судна. После авиакатастрофы под Иркутском в Белоруссии перестали эксплуатировать самолеты Ан-12.
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Путин оценил подписание интеграционного декрета с Белоруссией
Подписанный декрет с Белоруссией – шаг вперед, он не связан с внутриполитической ситуацией, нацелен на выгоду для людей обеих стран, заявил президент России Владимир Путин.
«Очень рассчитываем на то, что те договоренности, которые были достигнуты нашими правительствами в предыдущий период времени и которые мы сегодня формализовали, подписывая документ, ради которого мы сегодня собрались, это серьезный шаг вперед», – сказал Путин, подводя итоги заседания Высшего Госсовета Союзного государства, передает РИА «Новости».
Путин подчеркнул, что подписанный интеграционный декрет «абсолютно не связан с внутриполитическими повестками в наших странах. Он связан с необходимостью эффективно функционировать нашим экономикам и создавать конкурентные преимущества для того, чтобы повышать эффективность нашей работы, которая в конечном итоге направлена на повышение благосостояния наших граждан».
Российский лидер поблагодарил правительства двух стран за проделанную сложную и многовекторную работу.
«Мы с вами хорошо знаем, что сегодня в связи с потерями в экономике, социальной сфере, потерями, связанными с коронавирусной инфекцией, в качестве одного из наиболее эффективных инструментов преодоления этих кризисных явлений считается объединение усилий расположенных близко друг от друга стран, которые идут по пути кооперации своих усилий в области экономики в целом, отдельных отраслей производства и ищут решения в том числе не путях интеграции», – сказал Путин.
Россия и Белоруссия подписали в четверг на заседании Высшего Госсовета Союзного государства интеграционный декрет, утверждающий союзные программы двух стран.
Также президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко утвердили Военную доктрину Союзного государства и новую концепцию миграционной политики.
Путин и Лукашенко утвердили 28 союзных программ России и Белоруссии
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Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета утвердили 28 союзных программ России и Белоруссии.
Сперва документ был завизирован президентом России Владимиром Путиным. «Я вижу, ваша подпись под декретом стоит, всех членов Высшего государственного совета. Если вы не против, я подпишу декрет. Но отвечать будем все, не только я», – сказал Лукашенко. Высший госсовет Союзного государства проводится в режиме видеоконференции, сообщает ТАСС.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что интеграционные договоренности России и Белоруссии можно назвать историческими, они выводят отношения двух стран на принципиально новый уровень. Он напомнил, что главы кабминов России и Белоруссии одобрили 28 программ развития Союзного государства и основные направления реализации положений договора о создании этого объединения.
До этого президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко достигли договоренности о единой макроэкономической политике и гармонизации денежно-кредитной политики. Путин и Лукашенко также договорились об интегрировании национальных платежных систем и создании единого платежного пространства в рамках Союзного государства.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, кто выиграет больше всего от тесного экономического сотрудничества двух стран.
Путин и Лукашенко утвердили Военную доктрину Союзного государства
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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего совета Союзного государства, которое проводится в режиме видеоконференции, утвердили Военную доктрину Союзного государства.
«Предлагается принять представленное решение. Владимир Владимирович, нет у вас замечаний, возражений?» – спросил Лукашенко. Путин с улыбкой отрицательно покачал головой. Белорусский лидер попросил госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева предоставить утвержденные на заседании документы для подписания в рабочем порядке в соответствии с существующей практикой, об этом сообщает РИА «Новости».
Мезенцев заявил, что принятие этого документа обусловлено изменением военно-политической обстановки в регионе, возникновением новых вызовов и угроз для Беларуси и России, беспрецедентным внешним давлением на страны.
«Новая военная доктрина позволит повысить уровень согласованности оборонной политики, своевременно адаптировать задачи министерств обороны с учетом изменения в регионе военно-политической обстановки», – добавил он.
Кроме того, на заседании была утверждена новая концепция миграционной политики. В документе определены направления деятельности министерств внутренних дел, органов государственной безопасности, пограничных служб и внешнеполитических ведомств в сфере миграции с учетом новых реалий.
По словам Путина, особое значение приобретает стабильность на границе двух стран.
«Очень важно обеспечить более тесное взаимодействие между российскими и белорусскими министерствами и ведомствами. Конечно, повышается роль постоянного комитета Союзного государства. При этом особое значение приобретает формирование на наших внешних границах атмосферы стабильности и безопасности. Мы намерены сообща противостоять любым попыткам вмешательства во внутренние дела наших суверенных государств», – сказал президент.
Ранее Путин и Лукашенко утвердили 28 союзных программ России и Белоруссии.
Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу Шойгу назвал причину принятия новой Военной доктрины России и Белоруссии.
Мишустин поручил договориться о ценах на газ с Белоруссией
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэнерго и МИД России провести переговоры с Белоруссией и подписать протокол о ценах на газ для Минска и при его транспортировке.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Напомним, в сентябре Михаил Мишустин прибыл в Минск на Совет министров Союзного государства. Накануне президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Кремле.
Встреча была связана с подведением итогов работы по формированию Союзного государства. Согласованы все 28 союзных программ, они будут утверждены до конца года. До 1 декабря 2023 года стороны подпишут документ по созданию объединенного рынка газа.
Лукашенко рассказал о планах провести онлайн-переговоры с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на этой неделе у него запланированы переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в онлайн-режиме.
«Вот с Путиным будем вести в онлайн-режиме, по телевизору, переговоры», – сообщает Telegram-канал «Пул первого».
О своих планах белорусский лидер сообщил в разговоре с мальчиком, который спас младшего брата при пожаре. Лукашенко отметил, что если школьник хочет стать президентом, то ему придется много читать.
Лукашенко отметил, что к переговорам с президентом России ему нужно подготовиться и изучить необходимые материалы. Также он сообщил, что в четверг состоится «мероприятие по конституции», и добавил, что планирует поехать в Могилевскую область на церемонию открытия новой больницы.
«Только за три дня. <...> Поэтому если ты рискнешь быть президентом, имей в виду: ты очень много должен читать. Но не пугайся, оно со временем приходит», – сказал Лукашенко.
Ранее Кремль подтвердил предстоящий Высший госсовет Союзного государства с участием Путина и Лукашенко.
В Белоруссии заявили о подготовке исков из-за ограничений в отношении авиации
Минск изучит потери от ограничений белорусской авиаотрасли и подготовит иски для из оспаривания, заявил в среду в Минске глава департамента по авиации минтранса республики Артем Сикорский.
«Те убытки, которые связаны с необходимостью облета (белорусскими авиаперевозчиками территории ЕС – прим. ВЗГЛЯД), упущенная выгода в рамках непродуманных действий наших европейских партнеров монетизируются. И соответствующие судебные иски будут поданы», – цитирует его РИА «Новости».
По словам Сикорского, у Международной организации гражданской авиации (ИКАО) нет зацепок, чтобы обвинить Минск в нарушении правил в инциденте с самолетом Ryanair.
«Давайте быть откровенными: если бы у группы ИКАО, которая проводит расследование, была хотя бы одна какая-то зацепка в части каких-то нарушений нами процедур и правил, коллективный Запад уже давно ухватился бы за эту возможность нас обвинить, и мы так долго не ждали бы доклада, который уже более полугода готовится», – заявил он.
Глава департамента авиации добавил, что европейские партнеры «лязгнули железным занавесом». «И это несмотря на то, что все это время мы призывали европейских партнеров без эмоций разобраться в сути происходящих событий, всегда были открыты к диалогу и переговорам», – сказал Сикорский.
Он отметил, что тема Ryanair перестала использоваться для оправдания санкций против авиаотрасли Белоруссии. «Возникла новая угроза, которая якобы исходит от нас – это миграционный кризис. Мы неоднократно повторяли, что не мы виновники этого миграционного кризиса… Авиакомпания «Белавиа» никогда не участвовала в какой-то организованной перевозке мигрантов», – заключил Сикорский.
Напомним, 23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Белоруссии Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в республике экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии. Авиавласти Белоруссии назвали инцидент с Ryanair провокацией Европы.
В Международной организации гражданской авиации (ИКАО) заподозрили власти Белоруссии в нарушении Чикагской конвенции (о международной гражданской авиации), открыв расследование в связи с инцидентом. Рассмотрение предварительного отчета об инциденте с самолетом Ryanair запланировано в ИКАО на 25 октября.
Евросоюз в ответ на действия Минска запретил перевозчикам Белоруссии использовать воздушное пространство и аэропорты ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над республикой.
Googlе заблокировал YouTube-канал СК Белоруссии
Канал Следственного комитета Белоруссии на платформе YouTube заблокирован компанией Googlе («Гугл») из-за санкций против республики, заявила официальный представитель ведомства Юлия Гончарова.
«Вместе с официальным аккаунтом заблокирован и привязанный к нему верифицированный YouTube-канал ведомства с более чем 23 тысячами подписчиков», – передает ее слова «БелТА».
«Аккаунт Google отключен в соответствии с нашими правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций и не может быть восстановлен», – говорится в сообщении Google.
В ведомстве добавили, что другие официальные ресурсы ведомства продолжают работать. Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей на ГА ООНзаявил, что против страны развязана масштабная гибридная война по всем направлениям, больше года она остается мишенью «воинственного давления» со стороны коллективного Запада.
МИД Белоруссии вызвал временного поверенного Польши из-за заявлений Варшавы
МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Польши в Минске Мартина Войцеховского из-за заявления официальных лиц этой страны о заходе на ее территорию из Белоруссии вооруженных лиц, сообщила пресс-служба белорусского министерства.
«Четвертого ноября в министерство иностранных дел Белоруссии был вызван временный поверенный в делах Республики Польша в Республике Беларусь Мартин Войцеховский. Польскому дипломату был заявлен решительный протест в связи с распространенным официальными лицами Польши заявлением о некоем «заходе» 2 ноября в Польшу с территории Белоруссии неустановленных «вооруженных лиц в форме», – приводит сообщение РИА «Новости».
Отмечается, что «Войцеховскому жестко указано на недопустимость нагнетания обстановки на границе и использования с этой целью весьма сомнительных с точки зрения принципов добрососедства и здравого смысла методов работы».
Ранее МИД Польши сообщил, что временного поверенного в делах Белоруссии в Польше Александра Чесновского во вторник вызывали в польское министерство в связи с пересечением польской границы с белорусской территории группой «неизвестных в форме, вооруженных длинноствольным огнестрельным оружием». Пояснялось, что инцидент произошел в ночь на 2 ноября. Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил, что обвинения со стороны Польши в заходе на ее территорию с белорусской территории вооруженных лиц голословны и не имеют оснований. Польша неоднократно заявляла о разного рода провокациях со стороны Белоруссии на совместной границе, Минск эти заявления опровергал.
В октябре посол Белоруссии во Франции Игорь Фисенко был отозван в Минск на консультации.
В Белоруссии признали экстремистским формированием интернет-ресурсы «Белсата»
МВД Белоруссии внесло в перечень экстремистских формирований интернет-ресурсы польского телеканала «Белсат», сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении МВД Белоруссии в Telegram говорится, что «решением министерства внутренних дел признана экстремистским формированием (...) группа граждан, объединенных посредством интернет-ресурсов «Белсат».
Там также указано, что деятельность этой группы на территории Белоруссии запрещена.
«Белсат» – это польский спутниковый телеканал, вещающий в основном на белорусском языке. Над программами канала работают несколько десятков журналистов в Белоруссии, Польше, Литве и Чехии.
Напомним, в феврале журналистки телеканала получили по два года колонии в Белоруссии.