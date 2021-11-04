Политолог: Лукашенко пошел по экзотическому пути признания Крыма российским

«Лукашенко прибег к филигранной дипломатии для признания Крыма российским», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Валерий Карбалевич. В четверг Москва и Минск подписали 28 союзных программ и утвердили общую Военную доктрину. Также Александр Лукашенко в беседе с Владимиром Путиным изъявил желание посетить Крым.

«Подписание союзных программ президентами России и Белоруссии в День народного единства символизирует близость граждан двух государств и направлено на популяризацию самой идеи интеграции», – сказал ведущий эксперт минского аналитического центра «Стратегия» Валерий Карбалевич.

Вместе с тем, по его словам, подготовка союзных документов Москвы и Минска шла три года, а реализация может занять еще больше времени. «Я думаю, что не все программы будут реализованы. Например, как можно на 100% унифицировать законодательства стран с разными макроэкономическими моделями и налоговыми базами? Кроме того, белорусская социальная и экономическая модели – это системы с ручным управлением. Им будут мешать работать любые внешние ограничители», – детализировал эксперт.

Другой проблемой аналитик видит вероятное непризнание процесса интеграции России и Белоруссии со стороны Запада. Однако он отметил тот факт, что Лукашенко в начале заседания обратился с приветом и поздравлениями к жителям Крыма, хотя Белоруссия не признает полуостров российским. Также Лукашенко пожаловался Путину на то, что президент России не взял его с собой в Севастополь.

«Лукашенко прибег к филигранной дипломатии для признания Крыма российским. Минск по каким-то причинам пока не может напрямую признать Крым российским. Поэтому белорусский лидер прибегает к таким экзотическим путям частичного признания российской принадлежности полуострова», – сказал эксперт.

При этом он посетовал на отсутствие сообщений о размещении двух российских военных объектов в Белоруссии. «Эта тема обсуждалась недавно на совместной коллегии министерств обороны двух стран. Но вопрос с пролонгацией этих договоров, видимо, опять подвис в воздухе», – добавил Карбалевич.

В четверг президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета утвердили 28 союзных программ двух стран. Помимо этого, стороны утвердили Военную доктрину Союзного государства.

Также на заседании была утверждена новая концепция миграционной политики. В документе определены направления деятельности министерств внутренних дел, органов государственной безопасности, пограничных служб и внешнеполитических ведомств в сфере миграции с учетом новых реалий. По словам Путина, особое значение приобретает стабильность на границе двух стран.

Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко достигли договоренности о единой макроэкономической политике и гармонизации денежно-кредитной политики. Лидеры также договорились об интегрировании национальных платежных систем и создании единого платежного пространства в рамках Союзного государства.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, кто выиграет больше всего от тесного экономического сотрудничества двух стран.

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