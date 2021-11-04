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Путин и Лукашенко утвердили Военную доктрину Союзного государства
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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего совета Союзного государства, которое проводится в режиме видеоконференции, утвердили Военную доктрину Союзного государства.
«Предлагается принять представленное решение. Владимир Владимирович, нет у вас замечаний, возражений?» – спросил Лукашенко. Путин с улыбкой отрицательно покачал головой. Белорусский лидер попросил госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева предоставить утвержденные на заседании документы для подписания в рабочем порядке в соответствии с существующей практикой, об этом сообщает РИА «Новости».
Мезенцев заявил, что принятие этого документа обусловлено изменением военно-политической обстановки в регионе, возникновением новых вызовов и угроз для Беларуси и России, беспрецедентным внешним давлением на страны.
«Новая военная доктрина позволит повысить уровень согласованности оборонной политики, своевременно адаптировать задачи министерств обороны с учетом изменения в регионе военно-политической обстановки», – добавил он.
Кроме того, на заседании была утверждена новая концепция миграционной политики. В документе определены направления деятельности министерств внутренних дел, органов государственной безопасности, пограничных служб и внешнеполитических ведомств в сфере миграции с учетом новых реалий.
По словам Путина, особое значение приобретает стабильность на границе двух стран.
«Очень важно обеспечить более тесное взаимодействие между российскими и белорусскими министерствами и ведомствами. Конечно, повышается роль постоянного комитета Союзного государства. При этом особое значение приобретает формирование на наших внешних границах атмосферы стабильности и безопасности. Мы намерены сообща противостоять любым попыткам вмешательства во внутренние дела наших суверенных государств», – сказал президент.
Ранее Путин и Лукашенко утвердили 28 союзных программ России и Белоруссии.
Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу Шойгу назвал причину принятия новой Военной доктрины России и Белоруссии.
В Раде высказались об энергопоставках от «диктатора» Лукашенко
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Украинское издание «Страна» опросила депутатов Верховной рады, не считают ли они политикой двойных стандартов получение электроэнергии из Белоруссии в ситуации, когда Киев считает президента республики «диктатором».
Депутат фракции «Слуга народа» Святослав Юраш заявил, что он среди тех людей, которые в новом парламенте надеялись иметь другие взаимоотношения с Белоруссией.
«Но потом была эта плеяда обвинений нас в тех грехах, к которым мы не имеем никакого отношения. И конечно, это имеет свою цену – как наши сейчас непростые взаимоотношения с Беларусью. Мы считаем, что украинцы должны иметь адекватные тарифы, и мы для этого готовы работать, чтобы понимать, что украинцы имеют возможность за адекватные деньги выжить этой зимой», – передает «Страна» слова Юраша.
Его коллега по фракции Даниил Гетманцев высказал благодарность Белоруссии за эту помощь. «У нас есть договор с Беларусью, в соответствии с которым она предоставила нам помощь», – отметил нардеп.
Глава партии «Голос» Кира Рудык сообщила, что политика двойных стандартов власти проявляется во многих моментах. А вот ее коллега по парламенту Александр Качура считает, что нужно отделять народ и экономику Белоруссии от Александра Лукашенко.
«Кто-то считает его диктатором, кто-то самопровозглашенным президентом, а кто-то считает его президентом. Главное, чтобы украинские граждане получали комфортные условия жизни, чтобы у них не было веерных отключений электроэнергии, чтобы они были в тепле. Мы об этом должны думать. Если для этого нужно договариваться хоть с чертом лысым, я думаю, это не имеет значения для украинских граждан. Главное, чтобы они были обеспечены всем необходимым», – уверяет Качура.
Депутат фракции «Слуга народа» Виталий Безгин также назвал Лукашенко «диктатором», но заявил, что это не является политикой двойных стандартов.
«Он диктатор, но ситуация в энергетике непростая, нужно беспокоиться о своих гражданах», – считает нардеп.
Депутат фракции «Слуга народа» Николай Тищенко также не считает, что это политика двойных стандартов. «Это национальные интересы. Есть международные договоры по взаимному сотрудничеству», – сказал депутат.
Ранее стало известно, что в рамках договора об оказании аварийной помощи Белоруссия поставит на Украину 500 МВт электроэнергии, но о новых долгосрочных контрактах пока речи не идет.
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Белоруссия окажет Украине аварийную помощь электроэнергией
Власти Белоруссии в рамках договора об оказании аварийной помощи займутся поставкой Украине 500 МВт электроэнергии, сообщает пресс-служба белорусского минэнерго.
«Второго ноября с 14.00 (совпадает с мск) в рамках договора об оказании аварийной помощи Беларусь начала поставки электроэнергии в энергосистему Украины мощностью 500 МВт», – передает РИА Новости со ссылкой на министерство.
Отмечается, что поставки осуществляются по запросу украинской стороны. В ведомстве добавили, что о долгосрочных коммерческих контрактах, кроме заключенных до этого, речи в данном случае не идет. Поставки будут осуществляться до 21:00.
Ранее сообщалось, что на брифинге 2 ноября украинский премьер-министр Денис Шмыгаль говорил о возможном физическом импорте электроэнергии из Белоруссии. Политик заявлял о возможных 900 мегаватах, но при условии, если компании смогут между собой договориться.
Ранее украинское госпредприятие «Оператор рынка» сообщало о росте цен на электроэнергию. На 1 ноября стоимость повысилась на 25,7% – до 3491,75 гривны/МВт-ч. Это произошло после отказа Москвы и Минска продавать Украине электроэнергию.
Путин назвал сроки поступления ракет «Циркон» в ВМФ России
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Президент России Владимир Путин заявил, что со следующего года ракеты «Циркон» начнут поступать в ВМФ России.
«Проводимые испытания убедительно подтвердили уникальные характеристики лазерных установок «Пересвет» и комплексов «Авангард» и «Кинжал». Добавлю, что завершаются испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» морского базирования. В ходе тестирования она точно, в полном соответствии с заданием, поразила как наземные, так и морские цели из подводного положения и с надводных кораблей», – сказал он на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК, сообщает РИА «Новости».
Он добавил, что «со следующего года эти ракеты начнут поступать на оснащение Военно-морского флота России».
Путин рассказал, что разработка единой системы исходных данных для реализации стратегии вооружения идет в Минобороны. Он добавил, что искусственный интеллект должен обеспечить качественный прорыв в высокотехнологичных вооружениях.
В начале октября АПЛ проекта 885/885М «Северодвинск» успешно выполнила пуск гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» из подводного положения. Испытания «Циркона» с подлодки завершились подтверждением гиперзвуковых характеристик ракеты.
Напомним, 19 июля фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели, дальность превысила 350 км. Разработчик «Цирконов» заверил, что испытания проходят по графику.
В августе Минобороны подписало первый контракт на поставку гиперзвуковых ракет «Циркон». Государственные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» планируется завершить в 2021 году. Ожидается, что «Цирконами» будут вооружены фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень-М», а также находящийся на модернизации ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» и подлодка «Иркутск», которую в ходе модернизации доведут до уровня 949АМ.
Путин заявил об умении российских военных отражать атаки беспилотников
Военные России умеют эффективно отражать атаки беспилотных аппаратов, заявил президент России Владимир Путин на совещании по оборонной тематике.
«Мы научились отражать эти атаки [с помощью беспилотных аппаратов] и делаем [это] достаточно эффективно», – передает его слова ТАСС.
Путин подчеркнул, что при развитии беспилотной авиации следует внедрять перспективные технологии. Он также назвал число беспилотников, которое сейчас состоит на вооружение в российских войсках, передает РИА «Новости».
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«Сейчас на вооружении у нас находятся свыше двух тысяч летательных аппаратов беспилотных. Нужно и дальше над ними работать, и работать так же напряженно, как это было последнее время, имея в виду в том числе и применение искусственного интеллекта, самых современных достижений техники, науки. И, конечно, имея в виду тот опыт, который мы имеем сами при применении этих летательных аппаратов», – заключил президент.
Во вторник сообщалось, что беспилотные вертолеты Ростеха впервые применили в качестве мишеней на учениях.
В Кремле ответили на слова Байдена о «горящей тундре»
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Тундра горит, но горят и леса в Калифорнии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера Джо Байдена о пожарах.
Песков указал, что «тундра действительно горит, но давайте не забывать, что горят леса и в Калифорнии, и в Турции, и в других странах мира», передает ТАСС.
«Это как раз в том числе те самые последствия изменения климата, с которыми мы сталкиваемся», – добавил он.
Песков также подчеркнул, что «с подобной постановкой вопроса» со стороны США в Кремле не согласны.
«Убежден, что, когда состоится очередное общение двух президентов, о целесообразности которого достигнуто понимание, я думаю, что у президента Путина будет прекрасная возможность рассказать президенту Байдену о том, что мы делаем по климату», – заключил он.
Ранее Байден раскритиковал Владимира Путина на климатическом саммите в Глазго: «У него тундра горит. У него буквально горит тундра. У него очень серьезные проблемы с климатом».
Напомним, российский лидер выступил на саммите G20 в режиме видеоконференции. Он заявил, что доля безуглеродных источников энергии в России превышает 40%, а с учетом использования газа составляет около 86%.
Путин также указал, что климат в России теплеет даже быстрее, чем в среднем в мире, за десять лет средняя температура выросла на полградуса. Путин призвал наращивать поглощение парниковых газов в мире.
Кроме того, он указал, что Россия в стремлении достичь углеродной нейтральности к 2060 году опирается в том числе на уникальный ресурс своих лесов.
Замглавы МИД Сергей Вершинин заявил, что Москва призывает к согласованным действиям мирового сообщества в борьбе с изменением климата: атомная энергетика и лесные проекты могут быть действенными инструментами для достижения этой цели.
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В Минске допустили перевод «Белавиа» на российские самолеты
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Белорусская авиакомпания «Белавиа» в случае запрета Западом выдавать в лизинг самолеты может перейти на российские воздушные суда, сообщил глава департамента по авиации Минтранса Белоруссии Артем Сикорский.
«Этот вопрос становится реальным, потому что мы видим, что [санкционное] давление не прекращается и приобретает более изощренные формы... Это будет вызов не только Беларуси, но и всему рынку авиационного лизинга, в основном такие компании зарегистрированы в Ирландии», – передает его слова РИА «Новости».
Сикорский заявил, что Белоруссия призывает европейских партнеров к диалогу без эмоций и поспешных действий. «Ну не будет американских самолетов, будут российские, российско-китайские проекты, которые сейчас реализуются», – сказал глава департамента.
В случае принятия решения по ограничению лизинга «это будет сигнал всему рынку, что завтра у тебя самолеты могут забрать по политическим мотивам», заключил он.
Ранее Сикорский заявил, что Минск изучит потери от ограничений белорусской авиаотрасли и подготовит иски для их оспаривания.
Путин и Лукашенко намерены утвердить военную доктрину
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства, планируют утвердить союзные программы, обновленную Военную доктрину и Концепцию миграционной политики, сообщает в среду пресс-служба Кремля.
«Планируется утвердить пакет важных интеграционных документов: «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы», включающие 28 отраслевых союзных программ, а также обновленную Военную доктрину и Концепцию миграционной политики Союзного государства», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства пройдет в формате видеоконференции в четверг, 4 ноября.
Ранее Лукашенко заявил, что на этой неделе у него запланированы переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в онлайн-режиме.
Байден рассказал о «горящей тундре» в России
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Президент США Джо Байден критически высказался в адрес России на саммите по вопросам изменения климата (COP26), который проходит в шотландском Глазго.
Байден заявил, что Россия и Китай «не явились» на встречу G20 в Риме. По его словам, Китай претендует на роль мирового лидера, однако не участвует в таких форумах, как G20, передает РИА «Новости».
«То же самое с Путиным в России. У него тундра горит. У него буквально горит тундра. У него очень серьезные проблемы с климатом», – заявил глава Белого дома.
При этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что с уважением относится к решению Путина и председателя КНР Си Цзиньпина не приезжать на саммит из-за пандемии коронавируса.
Напомним, президент Владимир Путин выступил на саммите G20 в режиме видеоконференции. Он заявил, что доля безуглеродных источников энергии в России превышает 40%, а с учетом использования газа составляет около 86%.
Он также указал, что климат в России теплеет даже быстрее, чем в среднем в мире, за десять лет средняя температура выросла на полградуса. Путин призвал наращивать поглощение парниковых газов в мире.
Кроме того, он указал, что Россия в стремлении достичь углеродной нейтральности к 2060 году опирается в том числе на уникальный ресурс своих лесов.
Замглавы МИД Сергей Вершинин заявил, что Москва призывает к согласованным действиям мирового сообщества в борьбе с изменением климата: атомная энергетика и лесные проекты могут быть действенными инструментами для достижения этой цели.
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Путин: Крым и Севастополь – навсегда с Россией
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Крым и Севастополь теперь навсегда с Россией, потому что такова суверенная, свободная и непреклонная воля всего российского народа, заявил президент России Владимир Путин после возложения цветов к посвященному окончанию Гражданской войны мемориалу в Севастополе.
«Наша страна вновь обрела историческое единство. Эту живую, неразрывную связь особенно остро чувствуешь, конечно же, здесь, в Севастополе, в Крыму. Они навсегда теперь с Россией, потому что такова суверенная, свободная и непреклонная воля людей, всего нашего народа», – приводит его слова ТАСС.
Он отметил, что мемориальный комплекс служит знаком того, что Россия «помнит и любит всех преданных ей сыновей и дочерей, с какой бы стороны баррикад они когда-то ни находились».
Ранее Путин прилетел в Севастополь, в течение дня глава государства примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню народного единства, а также пообщается по видеосвязи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Климкин призвал Украину готовиться к эскалации и вспомнил Че Гевару
Киев должен избегать паники и готовиться к возможной эскалации конфликта в Донбассе, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин.
По словам Климкина, у Украины есть «два принципиальных способа обеспечения безопасности»: построить «минимально необходимый ассиметричный потенциал» и воспользоваться помощью «партнеров». Климкин заявил, что сейчас «Путин боится только Байдена». Украина, по словам бывшего министра, «должна быть готовы к эскалации», «не бояться, не паниковать касательно того, что будет завтра или послезавтра, и спокойно готовиться», передает РИА «Новости» со ссылкой на ICTV.
«Помните, Че Гевара говорил, что эскалация начинается не с военных акций, а с отключения электроэнергии», – заявил Климкин, предложив посмотреть на то, как Украина «может пройти эту зиму, отопительный сезон, и каким будет следующий отопительный сезон, с учетом того, что Путин начал использовать энергетику как массовое оружие».
Напомним, Климкин выступил с утверждением, что между Москвой и Киевом возможен только «гибридный мир». По его мнению, украинская армия сильна с моральной точки зрения, но не обладает достаточной мощью в сугубо военном смысле.
В Германии признали доминирование России на рынке газа
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Президенту России Владимиру Путину удалось одной фразой добиться снижения цен на газ в Европе, заявили немецкие СМИ.
«Почти случайное замечание Владимира Путина заставило европейский газовый рынок вздохнуть с облегчением», – приводит РИА «Новости» текст статьи Welt.
Автор публикации отметил, что после слов Путина цены фьючерсов на природный газ в Нидерландах упали на 15%. «Он (энергетический кризис в Европе) показал, что Россия, бесспорно, доминирует на рынке. <...> Пока не ясно, сколько дополнительного газа поставит российская компания или речь идет об объемах поставок, которые уже были обещаны. Однако рынки отреагировали немедленно», – пишет издание.
Напомним, президент России Владимир Путин поручил Газпрому после закачки газа в подземные хранилища в России начать плановую работу по повышению объема газа в европейских хранилищах. Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели заявил, что Россия полностью и бесперебойно выполняет свои обязательства по поставкам газа и может выйти на рекордные показатели экспорта на глобальный рынок по итогам 2021 года.
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Увеличилось число жертв крушения Ан-12 в Иркутской области
На борту разбившегося в Иркутской области в среду самолета Ан-12 находились девять человек, сообщил первый заместитель руководителя главка МЧС по региону Андрей Рябоволов на заседании комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций.
«По уточненным данным, полученным от представителя авиакомпании «Гродно», на борту воздушного судна находились девять человек, в том числе пять членов экипажа и четыре человека, сопровождавшие груз», – приводит слова Рябоволова ТАСС.
Первый замруководителя главка добавил, что обнаружены и доставлены на экспертизу останки шестерых человек. Он уточнил, что из девяти человек четверо являлись гражданами России, трое – Белоруссии, двое – Украины.
В свою очередь губернатор области Игорь Кобзеев сообщил, что на борту, помимо членов экипажа, находились двое сопровождавших от авиакомпании «Заполярье».
Ранее сообщалось, что на борту разбившегося под Иркутском самолета находились семь человек, из которых двое – граждане России, двое – Украины и трое – Белоруссии.
Накануне самолет Ан-12 белорусской авиакомпании «Гродно», вылетевший из Якутска, разбился под Иркутском. Спасатели обнаружили место падения самолета Ан-12 рядом с селом Пивовариха в Иркутском районе Иркутской области. При падении самолет загорелся, площадь возгорания составила более 300 кв. метров. В СК сообщили, что следствием рассматриваются все возможные версии причин крушения самолета, включая ошибку пилотирования, погодные условия и техническую неисправность воздушного судна. После авиакатастрофы под Иркутском в Белоруссии перестали эксплуатировать самолеты Ан-12.
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Лукашенко обратился к крымчанам в День народного единства
Президент Белоруссии Александр Лукашенко начал Высший совет Союзного государства, который проводится в режиме видеоконференции, с привета и поздравлений жителям Крыма.
«Пожелать им крепкого здоровья и мужества в это непростое время. Они должны понимать, что они не одни, все мы рядом, будем держаться друг за друга и помогать в эти непростые времена», – обратился Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства к президенту России Владимиру Путину, трансляция ведется на телеканале «Россия 24».
Лукашенко пожаловался, что Путин не взял его сегодня с собой в Крым и попросил его взять хотя бы в Петербург, пригласив российского лидера в Белоруссию. Путин в свою очередь заявил, что готов показать памятник в Севастополе Лукашенко, который после воссоединения Крыма с Россией там еще не был, сообщает РИА «Новости».
В День народного единства Путин прилетел в Севастополь, в течение дня глава государства примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню народного единства, а также пообщается по видеосвязи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.
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Путин прибыл в Севастополь в День народного единства
Президент России Владимир Путин прилетел в Севастополь, в течение дня глава государства примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню народного единства, а также пообщается по видеосвязи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Ожидается, что Путин выступит с речью, а также примет участие в церемонии возложения цветов. Традиционного приема по случаю Дня народного единства не будет, как и в 2020 году, передает РИА «Новости».
У главы государства запланирована встреча с главой Севастополя Михаилом Развожаевым. Кроме того, 4 ноября состоится заседание Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии, в котором Путин и Лукашенко примут участие в формате видеосвязи.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в планах у главы государства посещение мемориального комплекса, посвященного окончанию Гражданской войны в России.
Мишустин поручил договориться о ценах на газ с Белоруссией
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэнерго и МИД России провести переговоры с Белоруссией и подписать протокол о ценах на газ для Минска и при его транспортировке.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Напомним, в сентябре Михаил Мишустин прибыл в Минск на Совет министров Союзного государства. Накануне президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Кремле.
Встреча была связана с подведением итогов работы по формированию Союзного государства. Согласованы все 28 союзных программ, они будут утверждены до конца года. До 1 декабря 2023 года стороны подпишут документ по созданию объединенного рынка газа.