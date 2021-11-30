Москва стала первой в Европе и третьей в мире в рейтинге антиковидных инноваций

Столица России стала первой среди городов Европы в рейтинге помогающих в формировании устойчивости коронавирусу инноваций, который составило международное исследовательское агентство StartupBlink.

Среди мировых мегаполисов столица России заняла третью строчку – после Сан-Франциско и Нью-Йорка – и обошла Бостон и Лондон, говорится на Официальном сайте мэра Москвы.

Добиться высоких показателей Москве помогло около 50 передовых решений, которые применяются для борьбы с распространением коронавируса. Среди них алгоритмы компьютерного зрения на основе искусственного интеллекта. Это методика уже помогла рентгенологам проанализировать более 3 млн исследований. Еще одно инновационное решение – облачная платформа, которая объединяет пациентов, врачей, медицинские организации, страховые компании, фармакологические производства и сайты. Способствовали высоким результатам и технологии, которые помогают адаптировать жизнь горожан во время пандемии. Это проекты в сфере умного туризма, электронной коммерции и логистики, а также дистанционной работы и онлайн-образования.

Эксперты StartupBlink оценивали принятые в Москве меры с точки зрения эпидемиологических показателей и влияния на экономику. В борьбе с коронавирусом Москва отказалась от крайностей. Ставку сделали на профилактику: увеличили количество пунктов бесплатного экспресс-тестирования и вакцинации, запатентовали онлайн-программы и платформы для обучения, развивали возможности телемедицины. Московская система здравоохранения за время пандемии накопила достаточно большой запас прочности, который позволяет не останавливать плановую и экстренную помощь даже в периоды пиков заболеваемости COVID-19. Столица поддерживает бизнес, выделяя субсидии и предоставляя льготы. В 2021 году мерами поддержки воспользовалось около 25 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса.

Рейтинг составляется на базе глобальной карты инновационных решений по борьбе с коронавирусом и оценивает около 100 ведущих городов и 40 стран мира. Глобальная карта была создана в марте 2020 года, и в течение года на нее было добавлено более 1 тыс. решений. Алгоритм рейтинга учитывает количество и тип инноваций, которые используются в борьбе с коронавирусом. Проекты, которые принимались к рассмотрению, должны были отвечать трем базовым критериям, среди которых инновационность, релевантность (решение должно непосредственно отвечать на вызовы COVID-19) и достоверность. Дополнительные баллы присуждаются за отдельные выдающиеся инициативы. Все решения проходят предварительную модерацию и отбираются экспертами по критериям качества и достоверности информации.

Напомним, за минувшие сутки в России выявили 32648 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них в Москве – 2788.

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