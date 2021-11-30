Путин напомнил о своем праве избираться на новый срок

Президент России Владимир Путин пока не решил, будет ли он переизбираться на новый президентский срок, но подчеркнул, что имеет на это право в соответствии с конституцией.

«В соответствии с Конституцией я имею право избираться на новый срок. Буду я это делать или нет, я пока сам для себя еще не решил. Но само наличие этого права уже стабилизирует внутриполитическую ситуацию», – цитирует РИА «Новости» Путина.

"Вы спросили или перевод был такой: какие еще цели для России кроме возможного переизбрания. Ну, я думаю, что это не цель для России, мое переизбрание", - сказал Путин, отвечая на вопрос участника форума, планирует ли Путин баллотироваться на следующих президентских выборах и какие еще цели Путин хотел бы достичь для России.

При этом он добавил, что президент США Джо Байден, заявивший, что планирует участвовать в следующих президентских выборах, сделал «абсолютно правильно», потому что если сейчас начать готовиться к выборам, управляемость страной значительно пострадает.

Ранее Путин в интервью журналистке американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл заявил, что вопрос о возможном преемнике пока не обсуждался, однако Конституция России позволяет главе государства баллотироваться на новый срок. Также, отвечая на вопрос о преемнике, он заявил, что решение о главе государства всегда остается за гражданами России.