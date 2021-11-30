Иммунолог оценил перспективы ревакцинироваться от COVID раз в три месяца

Введение ускоренной ревакцинации против COVID-19 в России вслед за Великобританией было бы «логично», заявил иммунолог Владислав Жемчугов, комментируя рекомендацию британских властей сократить срок ревакцинации с полугода до трех месяцев.

Жемчугов отметил, что «это логичная мера, потому что количество антител к обновленному штамму меньше, вирус ускользает от вакцинного иммунитета», и одна из мер, «самая быстрая – действительно уменьшить сроки вакцинации», передает «Ридус».

Однако, на его взгляд, все же более эффективным было бы создание новой вакцины, уже приспособленной к омикрон-штамму. По его словам, подобные разработки в России ведутся.

«По этому пути, насколько я в курсе, пошли гамалеевцы (НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи – прим. ВЗГЛЯД). Pfizer тоже сообщал об этом. Это более нормальный путь – они уже учтут все происшедшие изменения, в том числе в дельта-штамме. Обновленная вакцина будет гораздо эффективней, чем старая вакцина, рассчитанная на уханьский штамм, с короткой ревакцинацией», – добавил он.

Ранее британский Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (JCVI) рекомендовал ревакцинироваться от коронавируса спустя три месяца после получения второй дозы прививки, а не через шесть месяцев, как раньше. Эти меры предложены на фоне появления нового «омикрон-штамма» вируса, сопротивляемость к выработке антител у которого куда выше.

В США также заявили, что ревакцинация защищает от «омикрон-штамма».

Центр Гамалеи перечислил меры профилактики «омикрона». Газета ВЗГЛЯД писала, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.

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