В Белоруссии заявили о подготовке исков из-за ограничений в отношении авиации

Минск изучит потери от ограничений белорусской авиаотрасли и подготовит иски для из оспаривания, заявил в среду в Минске глава департамента по авиации минтранса республики Артем Сикорский.

«Те убытки, которые связаны с необходимостью облета (белорусскими авиаперевозчиками территории ЕС – прим. ВЗГЛЯД), упущенная выгода в рамках непродуманных действий наших европейских партнеров монетизируются. И соответствующие судебные иски будут поданы», – цитирует его РИА «Новости».

По словам Сикорского, у Международной организации гражданской авиации (ИКАО) нет зацепок, чтобы обвинить Минск в нарушении правил в инциденте с самолетом Ryanair.

«Давайте быть откровенными: если бы у группы ИКАО, которая проводит расследование, была хотя бы одна какая-то зацепка в части каких-то нарушений нами процедур и правил, коллективный Запад уже давно ухватился бы за эту возможность нас обвинить, и мы так долго не ждали бы доклада, который уже более полугода готовится», – заявил он.

Глава департамента авиации добавил, что европейские партнеры «лязгнули железным занавесом». «И это несмотря на то, что все это время мы призывали европейских партнеров без эмоций разобраться в сути происходящих событий, всегда были открыты к диалогу и переговорам», – сказал Сикорский.

Он отметил, что тема Ryanair перестала использоваться для оправдания санкций против авиаотрасли Белоруссии. «Возникла новая угроза, которая якобы исходит от нас – это миграционный кризис. Мы неоднократно повторяли, что не мы виновники этого миграционного кризиса… Авиакомпания «Белавиа» никогда не участвовала в какой-то организованной перевозке мигрантов», – заключил Сикорский.

Напомним, 23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Белоруссии Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в республике экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии. Авиавласти Белоруссии назвали инцидент с Ryanair провокацией Европы.

В Международной организации гражданской авиации (ИКАО) заподозрили власти Белоруссии в нарушении Чикагской конвенции (о международной гражданской авиации), открыв расследование в связи с инцидентом. Рассмотрение предварительного отчета об инциденте с самолетом Ryanair запланировано в ИКАО на 25 октября.

Евросоюз в ответ на действия Минска запретил перевозчикам Белоруссии использовать воздушное пространство и аэропорты ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над республикой.